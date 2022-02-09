Разработчики обнаружили название операционной системы для гарнитуры смешанной реальности от Apple — realityOS Статьи редакции
Apple может выпустить устройство в 2023 году, сообщал Bloomberg.
- Несколько разработчиков iOS заметили название возможной операционной системы для устройств смешанной реальности от Apple, пишет MacRumors.
- Ссылки на realityOS нашли в открытом репозитории dyld и в журналах загрузки App Store, пишет 9to5Mac. Они указывают, что устройство получит собственный магазин приложений.
- О возможном выходе VR-гарнитуры сообщал Bloomberg. Изначально компания планировала выпустить его в 2022 году, но по сведениям Bloomberg, откладывает выход устройства до 2023 года.
- Кроме того, в 2023 году Apple планирует выпустить «удобные» очки дополненной реальности. The Information писал, что гарнитура от Apple потребует подключения к iPhone или другому устройству компании для полной функциональности.
Ну, обнаружили и обнаружили.
вот именно, это же не сбер-девайсы
соглы чего бухтеть то, вот когда официально релизнут вот тогда пусть готовятся
даже капсом выделили, чтобы случайно заметили
капс тут не для этого
По идее, Reality OS — это законы физики, по которым существует и рендерит сама себя наша Вселенная. Могли бы что-то ещё не занятое придумать!
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