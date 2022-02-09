Техника
Валерия Козлова

Разработчики обнаружили название операционной системы для гарнитуры смешанной реальности от Apple — realityOS Статьи редакции

Apple может выпустить устройство в 2023 году, сообщал Bloomberg.

  • Несколько разработчиков iOS заметили название возможной операционной системы для устройств смешанной реальности от Apple, пишет MacRumors.
  • Ссылки на realityOS нашли в открытом репозитории dyld и в журналах загрузки App Store, пишет 9to5Mac. Они указывают, что устройство получит собственный магазин приложений.
Steve Troughton-Smith @stroughtonsmith
#if TARGET_FEATURE_REALITYOS”

Well then. This at least confirms it 1) has its own OS & binaries, and 2) has a realityOS Simulator https://twitter.com/nicolas09f9/status/1491266143335874562
  • О возможном выходе VR-гарнитуры сообщал Bloomberg. Изначально компания планировала выпустить его в 2022 году, но по сведениям Bloomberg, откладывает выход устройства до 2023 года.
  • Кроме того, в 2023 году Apple планирует выпустить «удобные» очки дополненной реальности. The Information писал, что гарнитура от Apple потребует подключения к iPhone или другому устройству компании для полной функциональности.

#новость #apple #vr

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Yo Yo

Ну, обнаружили и обнаружили.

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Dmitry Pushin

вот именно, это же не сбер-девайсы

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Рома Мелин

соглы чего бухтеть то, вот когда официально релизнут вот тогда пусть готовятся

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Митя Мурасов

даже капсом выделили, чтобы случайно заметили

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Andrew Shmig

капс тут не для этого

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Ivan Smekalov

По идее, Reality OS — это законы физики, по которым существует и рендерит сама себя наша Вселенная. Могли бы что-то ещё не занятое придумать!

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Mark Effect

удалено

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