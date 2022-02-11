Техника
Татьяна Афанасьева

Стартап OnwardMobility отказался от планов выпустить 5G-смартфон Blackberry — Android Police Статьи редакции

Он планировал представить устройство ещё в 2021 году.

  • Blackberry аннулировала лицензию на использование своего бренда техасским стартапом OnwardMobility, пишет Android Police со ссылкой на источники. Издание Crackberry назвало проект «мертвым».
  • Глава Blackberry не хочет, чтобы компанию ассоциировали с еще одним смартфоном, пишет Android Police. В январе 2022 года Blackberry объявила о продаже патентов на свои мобильные устройства и беспроводные технологии за $600 млн.
  • OnwardMobility объявил о создании нового смартфона на базе Android с физической QWERTY-клавиатурой вместе с Blackberry в августе 2020 года. Стартап хотел представить устройство в 2021 году, но оно так и не вышло.
  • До появления сенсорных устройств Blackberry была лидером на рынке смартфонов. В 2016 году компания ушла с рынка и сосредоточилась на разработке систем кибербезопасности и приложений для предприятий.
  • Права на бренд у Blackberry выкупила китайская TCL, но в 2020 году они прекратили сотрудничество, а производство и продажу смартфонов остановили.
Офтоп
Антон Мартынов
Взлёт и падение BlackBerry

#новости #blackberry

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Valentin Dombrovsky

Я думал, смартфон так должен был называться - Android Police.

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Дмитрий Порожняков

ЭТО АНДРОИД ПОЛИЦИЯ МЕДЛЕННО БЕЗ РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ ПОЛОЖИТЕ СВОЙ АЙФОН НА ПОЛ

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6
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Александр Привалов

Woop woop!
That’s the android police!
Woop woop!
That’s the sound of the beast!

https://youtu.be/9ZrAYxWPN6c

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1
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Шамиль Шакиров

Blackberry любовь, жаль, что не срослось...

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Михаил Желтухин

Blackberry еще жив?
UPD: а нет, пришлось дальше заголовка прочитать

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Илья Шишкунов

Заголовок ужасно составлен

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Илья Шишкунов

Blackberry отказались от сотрудничества со стартапом OnwardMobility - заголовок
Планируемый на 2021 смартфон на базе Android с физической QWERTY-клавиатурой не будет выпущен. - доп инфа под заголовком
Всё

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Никита

кто бы мог подумать что такие гиганты как сименс, нокиа, моторола, блекберри в течение 10 лет опустятся на самое дно.

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Eduard Belyavcev

Сложно сказать, что они опустились на дно. Просто ушли из мобильного бизнеса, занимаются другими вещами.

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Никита

я мобильный рынок и имел ввиду

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Максим Горький

Ежевики были хорошие, жаль конечно.

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Чит Чат

блин, а мы так ждали...
Достал этот сраный Samung

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