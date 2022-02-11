Эпично судимся по дивану за 170 000 рублей

Привет! В этот раз будет все что Вы так любите: некачественный диван за 172 000 рублей, космические штрафы и неустойки и куча ошибок со всех сторон (ошибки представителя Истца, ошибки производителя диванов и ошибки суда). Это статья будет полезна как потребителям, так и представителям бизнеса. Читайте и учитесь на чужих ошибках, чтобы не…