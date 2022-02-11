Стартап OnwardMobility отказался от планов выпустить 5G-смартфон Blackberry — Android Police Статьи редакции
Он планировал представить устройство ещё в 2021 году.
- Blackberry аннулировала лицензию на использование своего бренда техасским стартапом OnwardMobility, пишет Android Police со ссылкой на источники. Издание Crackberry назвало проект «мертвым».
- Глава Blackberry не хочет, чтобы компанию ассоциировали с еще одним смартфоном, пишет Android Police. В январе 2022 года Blackberry объявила о продаже патентов на свои мобильные устройства и беспроводные технологии за $600 млн.
- OnwardMobility объявил о создании нового смартфона на базе Android с физической QWERTY-клавиатурой вместе с Blackberry в августе 2020 года. Стартап хотел представить устройство в 2021 году, но оно так и не вышло.
- До появления сенсорных устройств Blackberry была лидером на рынке смартфонов. В 2016 году компания ушла с рынка и сосредоточилась на разработке систем кибербезопасности и приложений для предприятий.
- Права на бренд у Blackberry выкупила китайская TCL, но в 2020 году они прекратили сотрудничество, а производство и продажу смартфонов остановили.
Я думал, смартфон так должен был называться - Android Police.
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Woop woop!
That’s the android police!
Woop woop!
That’s the sound of the beast!
Blackberry любовь, жаль, что не срослось...
Blackberry еще жив?
UPD: а нет, пришлось дальше заголовка прочитать
Заголовок ужасно составлен
Blackberry отказались от сотрудничества со стартапом OnwardMobility - заголовок
Планируемый на 2021 смартфон на базе Android с физической QWERTY-клавиатурой не будет выпущен. - доп инфа под заголовком
Всё
кто бы мог подумать что такие гиганты как сименс, нокиа, моторола, блекберри в течение 10 лет опустятся на самое дно.
Сложно сказать, что они опустились на дно. Просто ушли из мобильного бизнеса, занимаются другими вещами.
я мобильный рынок и имел ввиду
Ежевики были хорошие, жаль конечно.
блин, а мы так ждали...
Достал этот сраный Samung
Комментарий удален
Компания планирует, что в год в нём будет отдыхать около 10 тысяч сотрудников.
Привет! В этот раз будет все что Вы так любите: некачественный диван за 172 000 рублей, космические штрафы и неустойки и куча ошибок со всех сторон (ошибки представителя Истца, ошибки производителя диванов и ошибки суда). Это статья будет полезна как потребителям, так и представителям бизнеса. Читайте и учитесь на чужих ошибках, чтобы не…
Это около 2700 человек, им предложили перейти на аутсорс.