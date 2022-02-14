Правительство запланировало начать эксперимент по маркировке электроники с 1 марта 2022 года Статьи редакции
К нему могут добровольно подключиться производители и импортёры смартфонов, ноутбуков и другой техники.
- Маркировать планируется мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, электронные книги, видеокамеры и печатные платы, следует из проекта постановления правительства, разработанного Минпромторгом. С ним ознакомился «Коммерсантъ».
- Всего в перечне 26 позиций из таможенного классификатора товаров, но он пока не утверждён. Эксперимент стартует 1 марта 2022 года и продлится до 31 января 2023 года, следует из документа. Компании могут присоединиться к нему добровольно.
- Для эксперимента создадут специальную информационную систему, оператором которой станет «Центр развития перспективных технологий». Он должен до 28 февраля разработать технические требования к ней.
- Маркировка электроники необходима для борьбы с оборотом «серой» продукции и ввода утилизационного сбора с производителей и импортёров, пишет газета.
- В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (объединяет Apple, LG, HP и других) назвали маркировку бесполезной: электроника и бытовая техника — один из самых легальных сегментов, а поставщики уже платят экологический сбор, и появление утильсбора приведет лишь к росту себестоимости продукции.
Давайте туалетную бумагу маркироватьч вдруг че.
Так начнут, до 25 года точно. Они к 25 должны на все маркировку ввести, вот сейчас молочка с февраля, на воду скоро введут, потом крупы ну и дальше видно будет
Ох уж этот рынок фальсифицированной крупы, спасу нет от подделок /s
Маркировку чиновников и депутатов не планируют ввести? А то среди них 100% контрафакт.
Спички. А то вдруг терроризм и прочее
Причём каждый кусочек. А потом обязать пользователей сканировать каждый кусочек перед использованием чтобы россортирнадзор имел информацию об использовании бумаги и смог защитить потребителей от покупки бумаги которая уже была в употреблении.
По сложившейся традиции вся техника теперь подорожает на 25-30%?
Анус себе промаркируйте.
У нашей страны особый путь! Вместо того, чтобы разрабатывать и производить - маркировать и запрещать.
Давайте уже эксперимент по нормальному правительству
Чем ближе конец империи тем более часто появляются абсурдные законы (точность цитаты 49%)
«Утилизационный сбор» в стране, в которой мусор закапывают в землю без разбора, какое лицемерие
Каждому в Минпромторге по метле, пользы будет больше.
Маркировка электроники необходима для борьбы с оборотом «серой» продукции
Серая продукция существует, потому что белая очень дорогая. Так давайте сделаем белую ещё дороже! Количество серой продукции возрастёт.
и ввода утилизационного сбора с производителей и импортёров, пишет газета.
Сколько "утилизационных" сборов уже ввели, но ещё ничего не утилизируется. Жулики.
Скоро придумают и услуги маркировать, а не только товары
Будет ли маркировка маркировки для борьбы с «серой» маркировкой?
Со стопроцентной уверенностью могу сказать, что серый телефон работает также замечательно, тогда зачем эта переплата за никому не нужный ростест, чтобы они там поставили отметку и приложения яндекса, это касается как Айфоном, так и телефонов на Андроиде
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