Техника
Таня Боброва

Правительство запланировало начать эксперимент по маркировке электроники с 1 марта 2022 года Статьи редакции

К нему могут добровольно подключиться производители и импортёры смартфонов, ноутбуков и другой техники.

  • Маркировать планируется мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, электронные книги, видеокамеры и печатные платы, следует из проекта постановления правительства, разработанного Минпромторгом. С ним ознакомился «Коммерсантъ».
  • Всего в перечне 26 позиций из таможенного классификатора товаров, но он пока не утверждён. Эксперимент стартует 1 марта 2022 года и продлится до 31 января 2023 года, следует из документа. Компании могут присоединиться к нему добровольно.
  • Для эксперимента создадут специальную информационную систему, оператором которой станет «Центр развития перспективных технологий». Он должен до 28 февраля разработать технические требования к ней.
  • Маркировка электроники необходима для борьбы с оборотом «серой» продукции и ввода утилизационного сбора с производителей и импортёров, пишет газета.
  • В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (объединяет Apple, LG, HP и других) назвали маркировку бесполезной: электроника и бытовая техника — один из самых легальных сегментов, а поставщики уже платят экологический сбор, и появление утильсбора приведет лишь к росту себестоимости продукции.

#новость #маркировка

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Давайте туалетную бумагу маркироватьч вдруг че.

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Даниил Лещёв

Так начнут, до 25 года точно. Они к 25 должны на все маркировку ввести, вот сейчас молочка с февраля, на воду скоро введут, потом крупы ну и дальше видно будет

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Anthony Alexandroff

Ох уж этот рынок фальсифицированной крупы, спасу нет от подделок /s

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1
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new_comment

Маркировку чиновников и депутатов не планируют ввести? А то среди них 100% контрафакт.

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1
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Я никто и звать меня никак

Спички. А то вдруг терроризм и прочее

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Alexandre Svergoun

Причём каждый кусочек. А потом обязать пользователей сканировать каждый кусочек перед использованием чтобы россортирнадзор имел информацию об использовании бумаги и смог защитить потребителей от покупки бумаги которая уже была в употреблении.

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Иван Корниенко

По сложившейся традиции вся техника теперь подорожает на 25-30%?

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8
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Сергей Низовцев

Анус себе промаркируйте.

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5
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Pink Pinkus

У нашей страны особый путь! Вместо того, чтобы разрабатывать и производить - маркировать и запрещать.

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3
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Vasiliy coconut

Давайте уже эксперимент по нормальному правительству

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Андрей Гуртовой

Чем ближе конец империи тем более часто появляются абсурдные законы (точность цитаты 49%)

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3
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MEGAtraXXXer666

«Утилизационный сбор» в стране, в которой мусор закапывают в землю без разбора, какое лицемерие

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Mikhail Brain

Каждому в Минпромторге по метле, пользы будет больше.

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new_comment

Маркировка электроники необходима для борьбы с оборотом «серой» продукции
 Серая продукция существует, потому что белая очень дорогая. Так давайте сделаем белую ещё дороже! Количество серой продукции возрастёт.
и ввода утилизационного сбора с производителей и импортёров, пишет газета.
 Сколько "утилизационных" сборов уже ввели, но ещё ничего не утилизируется. Жулики.

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Vlad Ri

Скоро придумают и услуги маркировать, а не только товары

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Антон Т

Будет ли маркировка маркировки для борьбы с «серой» маркировкой?

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Александр Ильченко

Со стопроцентной уверенностью могу сказать, что серый телефон работает также замечательно, тогда зачем эта переплата за никому не нужный ростест, чтобы они там поставили отметку и приложения яндекса, это касается как Айфоном, так и телефонов на Андроиде

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Alexandre Svergoun

Очередной налог на население в пользу друзей кооператива озера.

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