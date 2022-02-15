В его основе — микрокомпьютер Raspberri Pi Zero 2W, мощности которого хватит для просмотра видео, страниц в интернете и работы с одним из дистрибутивов Linux.

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В 2022 году на рынок выходит мало ультракомпактных ноутбуков, их функции выполняют планшеты, смартфоны и игровые устройства вроде Steam Deck, пишет The Verge. Несмотря на это, тайваньский инженер Пенк Чен собрал собственный ноутбук в стиле ретро на основе микрокомпьютера Raspberry Pi Zero 2W.

Устройство получило четырёхядерный процессор ARM Cortex-A53 с частотой 1 ГГц и 512 МБ оперативной памяти, в него можно вставить microSD-карту. Оно поддерживает WiFi и Bluetooth, а его мощности достаточно для просмотра видео, работы с графическими ОС и просмотра страниц в интернете. На фотографиях разработчика видно, что Zero 2W работает на Raspberri OS — это система, основанная на Debian, одном из дистрибутивов Linux.

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К Zero 2W Чен добавил сенсорный дисплей с диагональю 7,9 дюйма и разрешением 1280 x 400 пикселей, а также механическую клавиатуру с 48 клавишами. Корпус для ноутбука Чен распечатал на 3D-принтере: внешне он напоминает пенал, поэтому инженер назвал его Penkesu — то есть pencil case на английском, или пенал.

За соединение его частей отвечают шарниры от Game Boy Advance SP. Для зарядки Penkesu использует micro-USB разъём, ноутбук работает от литий-полимерного аккумулятора. Клавиатуру Чен также собрал вручную на основе контроллера Arduino Pro Micro.

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13 февраля инженер рассказал о своей работе на Reddit: к описанию устройства он приложил несколько фотографий. The Verge сравнило внешний вид ноутбука с Sony Vaio P, а пользователи форума — c Toshiba Libretto и Texas Instruments Organizer, а также телефоном Nokia 9300.

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Как собрать Penkesu

Инженер опубликовал инструкцию по сборке ноутбука на GitHub, вместе с ПО и 3D-моделью корпуса. Он отметил, что вместо Raspberry Pi Zero 2W в основу устройства можно положить другие микрокомпьютеры, такие как Pi 4 — тогда придётся отредактировать 3D-модель корпуса перед печатью.

Ноутбук до сборки. Источник: GitHub

Стоимость сборки автор оценил примерно в $150. Помимо микрокомпьютера, в ноутбуке Чен использовал:

Сенсорный ёмкостный экран с диагональю 7,9 дюйма производства Waveshare.

Части кабеля для самостоятельной сборки: HDMI-адаптер под прямым углом, адаптер для подключения к miniHDMI и ленточный кабель длиной 20 см.

Сменные шарниры от Gameboy Advance SP и напечатанные на 3D-принтере детали из файлов формата STL и STEP.

3.7В 606090 литий-полимерный аккумулятор.

Зарядное устройство Adafruit PowerBoost 1000C.

48 низкопрофильных переключателей Kailh Choc, столько же низкопрофильных кейкапов MBK-профиля и диодов 1N4148.

Контроллер Arduino Pro Micro.

Печатную плату для клавиатуры.

Первым действием инженер предлагает распечатать части корпуса из файлов формата STL и STEP на 3D-принтере. Затем их стоит скрепить шарнирами от Gameboy Advance SP — например, с помощью эпоксидной смолы. В верхнюю часть корпуса ставится экран, к нему идёт собранный HDMI-кабель.

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В нижней части корпуса нужно закрепить аккумулятор, Raspberry Pi Zero 2W или иной микрокомпьютер и Adafruit PowerBoost 1000C. Затем эти элементы стоит соединить проводами по таблице, которую выложил Чен. Клавиатура и дисплей подключаются к микрокомпьютеру напрямую, по разъёмам microUSB и miniHDMI соответственно.

Так выглядит таблица с описанием соединений Penkesu. Источник: GitHub

Другие сборки

The Verge отмечает, что это не первый ноутбук, который пользователи создавали на основе микрокомпьютеров. В 2019 году энтузиаст Джей Дошер собрал на основе Raspberry Pi 4 устройство Recovery Kit для «конца света».

Ноутбук получил сенсорный экран с диагональю 7 дюймов, водонепроницаемый корпус от камеры Pelican и пять сетевых Ethernet-портов. Автор предложил использовать устройство в условиях, когда нужно быстро настроить сетевое соединение и сэкономить электричество.

Свой ноутбук Дошер сравнил с «кибердекой», или мобильным компьютером из романа «Нейромант» Уильяма Гибсона. Источник: The Verge