Техника
Маша Цепелева

Intel купит производителя чипов Tower Semiconductor за $5,4 млрд, чтобы увеличить количество своих заводов Статьи редакции

Компания не справляется с растущим спросом из-за дефицита полупроводников.

  • Сделка позволит Intel расширить своё предложение полупроводников и увеличить количество заводов в США и Азии. Стороны планируют закрыть сделку в течение года.
  • Израильская Tower Semiconductor выпускает около 2 млн чипов в год для мобильных устройств, автомобилей и энергетических компаний. В Intel отметили, что у производителя одна из лучших в отрасли поддержка клиентов.
  • Решение входит в стратегию Intel — увеличить инвестиции на расширение производства. Компания сообщает о росте спроса на полупроводники по всему миру из-за их дефицита. Чтобы решить проблему, Intel также строит завод в Огайо. Он может стать «крупнейшим в мире комплексом по производству чипов», пишет CNBC.
  • Intel заплатит $53 за акцию Tower Semiconductor, это на 60% больше, чем их стоимость после закрытия биржи накануне. После объявления сделки акции израильского производителя выросли на 40%.
  • В июле 2021 года Intel начала переговоры о покупке производителя чипов GlobalFoundries за $30 млрд, сообщали источники WSJ.

#новость #intel

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Илья Шишкунов

Не верю, что эту сделку согласуют, а с Арм отказали...
Просто максимальная несправедливость

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Raimond Vladimirov

С арм была сделка крупнее + там британский регулятор

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Марат Язмыш

Пацаны, вы как-то связаны с производством процессоров, откуда вы в курсе про все это?

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Эксперт во всем

Все есть в открытых источниках. Надо просто интересоваться темой

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Марат Язмыш

И быть экспертом во всем?)

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Вася Пражкин

Эксперты VC по умолчанию эксперты во всем. Такова наша нелегкая доля :)

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Андрей Верижников

Вы пытаетесь душнить из-за того, что кто-то рассуждает на тему, в которой вы не в зуб ногой? haha, classic...

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Murat Oshroev

Да уж! Тут большинство эксперды во всех вопросах: от качества лекций на Ted, результатов клинических испытаний всех без исключения вакцин до заводов по производству чипов в Израиле ))

Когда пишешь код для калькуляторов, очень много свободного времени

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Дима Анонимный

И так глобальное потепление, еще эти товарищи фабрики печей наращивают

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Mike Amirov

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