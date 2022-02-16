Техника
Евгения Евсеева

Google представила операционную систему Chrome OS Flex — она предназначена для старых ноутбуков и компьютеров Статьи редакции

Это бесплатный способ модернизировать старое устройство, утверждает компания.

  • Chrome OS Flex — это облегчённая версия Chrome OS, она тестируется в рамках раннего доступа, объявила компания. Чтобы установить её, операционную систему нужно скачать на USB-флешку.
  • ОС доступна бесплатно и предназначена для старых компьютеров и ноутбуков на Windows и MacOS. В первую очередь она ориентирована на компании и школы, но установить её могут и обычные пользователи.
  • Chrome OS Flex можно установить «за считанные минуты», пишет Gizmochina. Google утверждает, что операционная система может эффективно работать на устройствах возрастом до 13 лет.
  • В декабре 2020 года Google купила Neverware, разработчика облегчённой операционной системы Cloudready, которая позволяла превратить старый ноутбук в Chromebook. У пользователей, которые установили Cloudready, она обновится до Chrome OS Flex, когда ОС пройдёт тестирование.

#новость #google

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Alex Poneer

А где картинки в статье :(

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12
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V pro

Чтобы меньше нагружать систеиу

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19
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Лимита

Пока Apple раз в 3-4 года превращает свои устройства в "кирпичи", Google превращает "кирпичи" в устройства.

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10
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Алексей Дымов

начало 2015 г поддерживает Monterrey на MacBook pro и 2013-2014 на mini и Mac Pro

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4
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Лимита

Я про кейс с замедлением работы процессора на Iphone

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0
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Алексей Дымов

А как он связан с ноутбуками?

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2
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Лимита

Внимательно перечитай первый комментарий, и сам все поймешь. Подсказка: ищи слово ноутбук.

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2
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Алексей Дымов

В статье говорится про ноутбуки, но ты приводишь в пример кейс с замедлением процессора на телефоне.
Зачем?

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1
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Лимита

Я где то кровью расписался что мои комментарии должны строго соответствовать сути статей?

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5
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Алексей Дымов

Нет, конечно. Пиши любую хуйню

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6
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Лимита

Мат это признак не воспитанности.

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4
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Алексей Дымов
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5
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Лимита

В адрес Маркса не считово) но я все равно раскаиваюсь.

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3
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Даниил Мельник

Неправильно вы, дядя Марат, от такого отмазыватесь) Надо вот так - делай как Ребе говорит, а не как Ребе делает))

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1
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Илья Попов

Русский язык без мата, как-то сухо🤣

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3
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Арсен Бахметев

Мат признак высокого интеллекта!

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Vyacheslav Teplyakov

поддерживает, но еле ворочается при этом

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Алексей Дымов

Чего? Отлично работает

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Даниил Мельник

Не с целью критики Яблочка, а скорее для истины - всё-таки техника Эпл 2013-14, да и 2015-го, щас не то чтобы рабочая; как минимум в плане большинства задач. Да, попечатать и ютуб позырить можно, но а больше...
Понятно, что поддержка почти в семь лет это слишком жирно, но всё-таки.

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Pavel Borisov

Эм… МакПро 2013 (ведро которое) и МакБукПро 2015, ваще даже не задумываюсь обновлять.

Ведро порой работает как хост для кучи виртуалок, сотни вкладок в Хроме и Сафари, несколько окон Пайчарма/ВСКода со всякими там Фласками и Реактами (ага, и Гитхаб Копилотом который отдельно жрёт), . Ноут примерно так же, но чуть меньше, конечно. Иногда рендер несложного 3д или видео.

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Сергей Белоусов

Почему все сразу эпл упоминают, как будто винда с каждым релизом работает быстрее на старом железе.

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Сергей Белоусов

Почему все сразу эпл упоминают, как будто винда с каждым релизом работает быстрее на старом железе.

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Дмитрий Ковач

Хорошее дело, ubuntu на старое железо уже особо не поставишь

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4
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Maksym Hamarnyk

Да и по приятнее будет Chrome OS для родителей, чем Ubuntu с текущими оболочками.

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6
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Илья Пономарев

Да и эту ось тоже на особо старые устройства не поставишь - минимум 4гб ОЗУ требуется.

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Евгений Лиленко

Q4OS летает просто на стареньком Lenovo G570 с целероном и 4гб под капотом, правда ссд поставил.

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Александр Сысоев

У меня на старом нетбуке с 2гб оперативки крутится runtu

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0
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ЯжПрограммист

Не смог найти заявленные требование, но уверен на 110% везде где будет нормально работать эта ос ubuntu будет работать без проблем, даже с гномом. Тут гугловая телеметрия будет отжирать больше половины ресурсов. Canonical тоже не святые, но есть альтернативные сборки. Или вообще debian.

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0
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Николай Замотаев

А не надо Unity и gnome3 на старое железо ставить - они и на новом тормозят.

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0
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Лимита

Google молодцы, правильное и благое дело.

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4
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Александр А.

Помнится, однажды Google зарубила уйму Smart TV, когда на них единомоментно перестал работать Youtube app.

Кто бы говорил.

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2
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Тепловой колос

Флексим со старым железом

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1
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Alex Dem

Все это конечно замечательно, но что с приватностью? Допиливать Ubuntu особо не надо, путем несложных усилий выпилил 90% рекламы из браузера и Youtube, но если поставить ChromeOS Flex - не полезет ли опять реклама со всех щелей?

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1
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Vyacheslav Teplyakov

При установке возникают некоторые нюансы =)

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1
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Inevitable

Как она в плане программ? Офис с хромом потянет?

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0
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Илья Пономарев

Если запускать в браузере гугл-документы, то должно потянуть

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ЯжПрограммист

По интерфейсу прям deepin linux на минималках.

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ImPReZ

если в ней есть кодеки mkv то пушка

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Covid 19

Размножение ненужностей полным ходом. Гуглу это зачем.

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Andre Macareno

А в стартовом наборе обоев будет фотка Рикардо?

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Andre Macareno

*дубль*

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Vyacheslav Teplyakov

upd
вот на этом всё...

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Илья Попов

Вот это новость, два месяца назад выбросил 10 летний ноутбук.😢

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