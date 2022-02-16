Google представила операционную систему Chrome OS Flex — она предназначена для старых ноутбуков и компьютеров Статьи редакции
Это бесплатный способ модернизировать старое устройство, утверждает компания.
- Chrome OS Flex — это облегчённая версия Chrome OS, она тестируется в рамках раннего доступа, объявила компания. Чтобы установить её, операционную систему нужно скачать на USB-флешку.
- ОС доступна бесплатно и предназначена для старых компьютеров и ноутбуков на Windows и MacOS. В первую очередь она ориентирована на компании и школы, но установить её могут и обычные пользователи.
- Chrome OS Flex можно установить «за считанные минуты», пишет Gizmochina. Google утверждает, что операционная система может эффективно работать на устройствах возрастом до 13 лет.
- В декабре 2020 года Google купила Neverware, разработчика облегчённой операционной системы Cloudready, которая позволяла превратить старый ноутбук в Chromebook. У пользователей, которые установили Cloudready, она обновится до Chrome OS Flex, когда ОС пройдёт тестирование.
А где картинки в статье :(
Чтобы меньше нагружать систеиу
Пока Apple раз в 3-4 года превращает свои устройства в "кирпичи", Google превращает "кирпичи" в устройства.
начало 2015 г поддерживает Monterrey на MacBook pro и 2013-2014 на mini и Mac Pro
Я про кейс с замедлением работы процессора на Iphone
А как он связан с ноутбуками?
Внимательно перечитай первый комментарий, и сам все поймешь. Подсказка: ищи слово ноутбук.
В статье говорится про ноутбуки, но ты приводишь в пример кейс с замедлением процессора на телефоне.
Зачем?
Я где то кровью расписался что мои комментарии должны строго соответствовать сути статей?
Нет, конечно. Пиши любую хуйню
Мат это признак не воспитанности.
В адрес Маркса не считово) но я все равно раскаиваюсь.
Неправильно вы, дядя Марат, от такого отмазыватесь) Надо вот так - делай как Ребе говорит, а не как Ребе делает))
Русский язык без мата, как-то сухо🤣
Мат признак высокого интеллекта!
поддерживает, но еле ворочается при этом
Чего? Отлично работает
Не с целью критики Яблочка, а скорее для истины - всё-таки техника Эпл 2013-14, да и 2015-го, щас не то чтобы рабочая; как минимум в плане большинства задач. Да, попечатать и ютуб позырить можно, но а больше...
Понятно, что поддержка почти в семь лет это слишком жирно, но всё-таки.
Эм… МакПро 2013 (ведро которое) и МакБукПро 2015, ваще даже не задумываюсь обновлять.
Ведро порой работает как хост для кучи виртуалок, сотни вкладок в Хроме и Сафари, несколько окон Пайчарма/ВСКода со всякими там Фласками и Реактами (ага, и Гитхаб Копилотом который отдельно жрёт), . Ноут примерно так же, но чуть меньше, конечно. Иногда рендер несложного 3д или видео.
Почему все сразу эпл упоминают, как будто винда с каждым релизом работает быстрее на старом железе.
Почему все сразу эпл упоминают, как будто винда с каждым релизом работает быстрее на старом железе.
Хорошее дело, ubuntu на старое железо уже особо не поставишь
Да и по приятнее будет Chrome OS для родителей, чем Ubuntu с текущими оболочками.
Да и эту ось тоже на особо старые устройства не поставишь - минимум 4гб ОЗУ требуется.
Q4OS летает просто на стареньком Lenovo G570 с целероном и 4гб под капотом, правда ссд поставил.
У меня на старом нетбуке с 2гб оперативки крутится runtu
Не смог найти заявленные требование, но уверен на 110% везде где будет нормально работать эта ос ubuntu будет работать без проблем, даже с гномом. Тут гугловая телеметрия будет отжирать больше половины ресурсов. Canonical тоже не святые, но есть альтернативные сборки. Или вообще debian.
А не надо Unity и gnome3 на старое железо ставить - они и на новом тормозят.
Google молодцы, правильное и благое дело.
Помнится, однажды Google зарубила уйму Smart TV, когда на них единомоментно перестал работать Youtube app.
Кто бы говорил.
Все это конечно замечательно, но что с приватностью? Допиливать Ubuntu особо не надо, путем несложных усилий выпилил 90% рекламы из браузера и Youtube, но если поставить ChromeOS Flex - не полезет ли опять реклама со всех щелей?
При установке возникают некоторые нюансы =)
Как она в плане программ? Офис с хромом потянет?
Если запускать в браузере гугл-документы, то должно потянуть
По интерфейсу прям deepin linux на минималках.
если в ней есть кодеки mkv то пушка
Размножение ненужностей полным ходом. Гуглу это зачем.
А в стартовом наборе обоев будет фотка Рикардо?
*дубль*
upd
вот на этом всё...
Вот это новость, два месяца назад выбросил 10 летний ноутбук.😢
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