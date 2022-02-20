Разработчики по просьбе dev.by рассказали о технике, которую они используют для работы в начале 2022 года.

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«После MacBook никогда не вернусь на винду»

Макс

Использую для работы (веб-разработка на React, Canvas, Node.js) MacBook Pro: Intel Core i9, 32 гб. Привезли из США два года назад.

С Mac всё работает как по маслу. На винде была проблема со сбором образов для Docker — на Mac такой проблемы нет.

Раньше пользовался ПК (Intel Core i7, 32 гб RAM), и я чаще встречал ошибки при сборках, приходилось танцевать с бубном, особенно при работе с файловой системой. После MacBook никогда не вернусь на винду.

Илья

Я Software Engineer. Предпочитаю ноутбуки, но работаю на Mac mini, чем вполне доволен. Очень удобно и быстро.

Почему не другие ОС? Да потому что на Mac всё работает и устанавливается без проблем. На винде то одно отвалится, то другое. Плюс некоторые библиотеки и пакеты просто отказываются работать под Windows.

MacOS — хорошее сочетание быстродействия и многофункциональности.

M1 или Intel? В работе мне пришлось столкнуться с проблемами M1. Они были связаны с Docker и Elasticsearch. Пришлось перейти на Intel. 16 гб оперативки хватает за глаза, но чувствую (с учётом развития и усложнения функционала популярных платформ и браузеров), что скоро 16 GB будет недостаточным для полноценной быстрой работы.

«Переход на Mac — это больно»

Игорь

Пару месяцев назад сменил рабочий «виндовый» HP (i7/32/512 гб SSD) на MacBook Pro с примерно теми же характеристиками — просто из желания иметь приятный глазу экран и возможность работать под Unix-терминалом. Под это же дело поменял Android на iPhone.

Это больно! Многим вещам пришлось учиться заново и приходится до сих пор. Работаю тимлидом, а ведь иногда дело доходит до смешных и стыдных вопросов про работу MacBook младшим коллегам.

Фанаты геймерских ноутбуков (Lenovo, ASUS)

Александр

Убеждён, что Lenovo — лучший производитель ноутбуков (отдельный лайк за шторку на вебке!).

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Больше года назад купил Lenovo Legion 5. Брал игровой ноутбук, потому что мне нужна видеокарта для обучения нейросетей (я data scientist/R&D).

Характеристики: AMD Ryzen 4600h (шесть ядер, 12 потоков — зверь!), 16 Гб ОЗУ (уже маловато: докер, две среды разработки, 20 вкладок и т. д.), отличный SSD на на 512 Гб, NVIDIA 1650 TI. Бонусом идёт экран на 144 герца, но им почти не пользуюсь — всё делаю на отдельном мониторе.

На одном из прошлых мест работы выдавали MacBook. Радости не было предела. На следующей работе дали ноут на винде. Страдал два дня, а потом осознал, что винда намного удобнее и возвращаться на Mac не буду ни за что.

Минусы техники Apple:

Не все программы доступны на macOS (например, Notepad++).

Некоторые программы для macOS стоят дороже, чем для Windows.

Греется нещадно (возможно, для новых процессоров M1 уже неактуально).

Мелкие косяки с интерфейсом (например, приложение не сворачивается при повторном нажатии на иконку на панели задач).

Отдельные сломанные модели: встречалась проблема на одном Mac, а на другом, таком же, её не было.

Для винды больше софта (в том числе и пиратского, если надо), можно устанавливать игры.

Плюсы техники Apple:

Тачпад.

Прекрасное приложение почты.

Отличные микрофоны и динамики.

Дизайн хороший… был в 2015 — с нормальными портами.

Всё остальное лучше у компьютеров на Windows.

Вадим

Ноутбук Asus из игровой линейки. Характеристики: Intel i7 8750H, RTX 2060, 32 Гб (В стоке было 16 Гб, но в одном канале), 256 Гб NVMe SSD, 1 Тб Sata SSD (в стоке был SSHD на 1 Тб).

Для меня ноутбук предпочтительнее ПК — нет привязки к месту, можно взять с собой куда угодно. Да и видели, что сейчас на рынке комплектующих? Жесть!

Доверяю процессорам Intel — тем более 12-е поколение выглядит очень круто.

Из инструментов, которыми пользуюсь: VS Code с кучей плагинов (50) для разных языков: C++, Python, Rust, PHP, Go. Вспомогательные плагины для рендеринга MD-файлов, LaTeX-файлов, для работы на удалённых серверах через SSH, для Git. На ноуте всё работает отлично.

Предпочитаю Windows. Технику Apple не люблю, а Linux на современных ноутбуках ставить геморройно, бывают проблемы с портами, да и WSL (Windows Subsystem for Linux) спасает.

Одно из главных преимуществ Windows — проприетарный DirectX.

Возможно, Mac — это удобно, но я помогал в настройке iMac на M1, и там тоже много косяков: тот же VS Code не может адекватно дебажить C++ (известная проблема). Да, на винде костылей хватает, но они в целом решаемы.

«ОС лучше Ubuntu человечество ещё не придумало»

Использую ноут стоимостью в 2-3 рабочих дня. Вложения в него принесли уже тысячи процентов прибыли. Как тебе такое, биткоин?

ПК даже не рассматриваю. MacBook — аналогично. Лучше операционки чем Ubuntu человечество пока не придумало. Процессор сейчас уже вообще не важен — любой среднего уровня всё тянет. А вот размер оперативки — супер-важен. 16 Гб минимум — для работы IDE+Browser+Docker.

Выбор для джуна: старый MacBook или игровой ноут?

Кирилл

Любой айтишник может купить себе со сдачи последний MacBook. Разве не идеальная машина?

Но что делать, если ты студент-джун-джавист с $1200 в кармане?

Именно в такой ситуации я был год назад. Что доступно за эту цену (ПК не рассматривал)?

Старый и слабый (но зато!) MacBook — престижный вариант, но со слабым железом и, откровенно говоря, ненадёжный.

Неплохой новый ультрабук: был в шаге от заказа, но вовремя остановился — из-за слабого железа.

Хороший игровой ноут: из минусов только большой вес — этот вариант я и выбрал.

Итоговые характеристики: AMD Ryzen 4600h + 16 Гб RAM + 512 Гб SSD + 1660TI. Позже докинул ОЗУ до 32 Гб (здесь была ваша шутка про джава) — ноут полностью устраивает.

Через год на Ubuntu всё же вернулся на Windows. К macOS пока подходить страшно — слишком много отличий в UX-дизайне.

Какой ещё техникой пользуются программисты

iMac. 2019 год, 27 дюймов, 40 Гб RAM. «Думал поставить ещё больше оперативы, но пока хватает».

2019 год, 27 дюймов, 40 Гб RAM. «Думал поставить ещё больше оперативы, но пока хватает». HP ZBook Power G8 (Intel Core i7 11800H, RAM 32 гб RAM). «Выбирал из того, что есть на рынке с хорошими характеристиками и возможностью их улучшения через N лет. Хватает на веб-разработку (php storm, виртуалки) и хобби, связанные с обработкой фото и видео».

(Intel Core i7 11800H, RAM 32 гб RAM). «Выбирал из того, что есть на рынке с хорошими характеристиками и возможностью их улучшения через N лет. Хватает на веб-разработку (php storm, виртуалки) и хобби, связанные с обработкой фото и видео». HP Compaq 8710. «Купил в 2007 году за $4000 (даже не спрашивайте, где взял в 2007-м). Intel Core 2 Duo топовый, 4 Гб памяти, два аккумулятора, NVIDIA Quadro, семнашка. Отдал товарищу для освоения видео-монтажа (!) и фотошопа (!) в 2022 году (!!!). С задачами компьютер справляется гораздо быстрее, чем мой товарищ успевает понять, что произошло. Весит тонну — агрегатом можно убить, а заодно качаешь мышцы. Различных портов на нём больше, чем на всех ноутбуках редакции dev.by взятых вместе».

«Купил в 2007 году за $4000 (даже не спрашивайте, где взял в 2007-м). Intel Core 2 Duo топовый, 4 Гб памяти, два аккумулятора, NVIDIA Quadro, семнашка. Отдал товарищу для освоения видео-монтажа (!) и фотошопа (!) в 2022 году (!!!). С задачами компьютер справляется гораздо быстрее, чем мой товарищ успевает понять, что произошло. Весит тонну — агрегатом можно убить, а заодно качаешь мышцы. Различных портов на нём больше, чем на всех ноутбуках редакции dev.by взятых вместе». HP Pavilion. Intel Core i5, 8 Гб RAM. «Веб-разработка. Памяти мало — надо добавлять. Машиной доволен, думаю обновить через пару лет».

Intel Core i5, 8 Гб RAM. «Веб-разработка. Памяти мало — надо добавлять. Машиной доволен, думаю обновить через пару лет». HP ProBook. Intel Сore i5, 16 Гб RAM. Ubuntu. «Почти у всех коллег Mac, а мне HP хватает с лихвой».

Intel Сore i5, 16 Гб RAM. Ubuntu. «Почти у всех коллег Mac, а мне HP хватает с лихвой». Lenovo Legion (Intel Core i7-8750H, RAM 16 Гб). «Ноутбук, потому что пока нет своего жилья — при переезде такой вариант практичнее».

(Intel Core i7-8750H, RAM 16 Гб). «Ноутбук, потому что пока нет своего жилья — при переезде такой вариант практичнее». Lenovo Thinkpad . AMD Ryzen 4800, 16 Гб RAM. «Честно выдала контора».

. AMD Ryzen 4800, 16 Гб RAM. «Честно выдала контора». ThinkPad X1 Carbon 7th на максималках. «Покупал в Минске за $2,7 тысяч. Лёгкий и мощный. Есть слот под SIM-карту, так что необязательно использовать публичный wi-fi».

на максималках. «Покупал в Минске за $2,7 тысяч. Лёгкий и мощный. Есть слот под SIM-карту, так что необязательно использовать публичный wi-fi». Gentoo . Intel Core i7 (8 потоков), 16 Гб RAM. «Оборудованию 10 лет — вот видео».

. Intel Core i7 (8 потоков), 16 Гб RAM. «Оборудованию 10 лет — вот видео». Dell Latitude 15. Intel Core i7-10850H, 16 Гб RAM. «Привёз под заказ год назад — специально для работы».

Intel Core i7-10850H, 16 Гб RAM. «Привёз под заказ год назад — специально для работы». ASUS ROG. AMD Ryzen 9, 16 Гб RAM. Linux. «Самая топовая геймерская модель, которая и игр-то не видала. По ценнику всё равно дешевле MacBook».

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