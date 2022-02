Из инструментов, которыми пользуюсь: VS Code с кучей плагинов (50) для разных языков: C++, Python, Rust, PHP, Go. Вспомогательные плагины для рендеринга MD-файлов, LaTeX-файлов, для работы на удалённых серверах через SSH, для Git. На ноуте всё работает отлично.