Две microSD-карты и увеличенная батарея: разработчица улучшила iPod, чтобы по старинке слушать музыку без алгоритмов Статьи редакции
Элли Хакстейбл сама загружает песни на устройство со свободной ОС и считает, что оно изменило её привычки после Spotify. На плеере даже можно сыграть в Doom и управлять громкостью на MacBook.
Разработчица из Лондона Элли Хакстейбл привыкла работать под музыку на фоне: сначала слушала её через MP3-плеер, потом перешла на iPod, который затем заменил смартфон со Spotify. В феврале она поняла, что в основном слушает подборки, которые составляет ей сервис, — и в них не было её любимых исполнителей.
Рекомендованная алгоритмом музыка стала просто шумом, сказала она, а песни перестали приносить удовольствие.
Хакстейбл решила, что будет скачивать музыку и составлять плейлисты самостоятельно. Для этого она модифицировала iPod пятого поколения — по словам девушки, последний в линейке плеер с аудиочипом Wolfson, который даёт «фантастическое» звучание.
В iPod разработчице также нравится колесо прокрутки Click Wheel: под его сенсорной панелью скрываются механические кнопки, а для прокрутки списков достаточно провести пальцем по кругу. По её мнению, оно удобнее, чем сенсорный экран.
Что изменила
Хакстейбл заявила, что была приятно удивлена лёгкостью разбора и модификации iPod. Она заменила жёсткий диск iPod на 80 ГБ на адаптер iFlash Quad. В него можно вставить сразу четыре microSD-карты. Они не так сильно греются и тратят меньше энергии по сравнению с HDD. В свою сборку Хакстейбл поставила две microSD-карты по 512 ГБ.
iFlash Quad тоньше, чём жёсткий диск, поэтому Хакстейбл установила в iPod аккумулятор большей ёмкости — 3000 мАч против 850 в оригинальной версии. Для лучшего внешнего вида она заменила чёрную переднюю панель устройства на прозрачную, а заднюю с надписью 80 ГБ на версию с 1 ТБ.
Оригинальная операционная система iPod может работать некорректно после замены накопителя. Поэтому разработчица установила на устройство ОС Rockbox с темой FreshOS. Хакстейбл отмечает, что с этой системой компьютер определяет плеер как внешний накопитель, и на него можно перенести музыку без iTunes.
С помощью Rockbox на iPod также можно сыграть в Doom и отрегулировать громкость на MacBook.
И установить и другие приложения: календарь, метроном и средство для проверки аккумулятора.
Разработчица использовала инструкции по ремонту с iFixit. Большую часть деталей она заказала с eBay, а для разбора iPod приобрела специальный набор инструментов.
На детали, помимо самого плеера, она потратила $340, большая часть суммы ушла на microSD-карты. Хакстейбл считает, что обновлённое устройство изменило её привычки: теперь она подбирает музыку под настроение гораздо разборчивее, чем раньше.
Это не первый случай модификации старых iPod. В феврале 2021 года энтузиаст Гай Дюпон добавил в плеер поддержку Spotify — поместил в его корпус микрокомпьютер Raspberry Pi Zero W. Наушники к нему можно подключить через Bluetooth вместо 3,5 мм штекера, а для зарядки есть microUSB-разъём вместо фирменного от Apple.
Можно было просто купить телефон на Андроиде за пятак
Ещё проще можно было купить просто плеер, типо аудиофильного, но дешевле
Отлично, она молодец, а новость-то в чем?
Уже несколько лет народ этим занимается, на 4PDA есть тема об этом.
Круто, че)
Только хотел об этом написать.
Можно добавить не только память, но и BT и Wi-Fi.
Сабреддит r/ipod помогает реализовать такое последние 3 года как, если не больше.
Думал сделать такое с классиком своим, но так руки и не дошли. Пост скорее для таких как я — да сделай, уже наконец. :)
Пост из серии напомнить, что при желании из айпода запилить можно. Не новость конечно, просто пример очередной
Умница! Сделала из iPod человеческий плеер. Теперь его можно на AliExpress продавать.
P.S. Странно, что ей не пришла в голову простая идея - купить FiiO или Cowon. Они и звучат лучше, и все это сразу умеют )))
И всю музыку она покупает?
Писос, накатила Rockbox — стала звездой VC.
Читал статью и думал, что я на 4pda
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