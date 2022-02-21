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Техника
Илья Склюев

Две microSD-карты и увеличенная батарея: разработчица улучшила iPod, чтобы по старинке слушать музыку без алгоритмов Статьи редакции

Элли Хакстейбл сама загружает песни на устройство со свободной ОС и считает, что оно изменило её привычки после Spotify. На плеере даже можно сыграть в Doom и управлять громкостью на MacBook.

9 9 комментариев
970 просмотров
Источник: Ellie Huxtable

Разработчица из Лондона Элли Хакстейбл привыкла работать под музыку на фоне: сначала слушала её через MP3-плеер, потом перешла на iPod, который затем заменил смартфон со Spotify. В феврале она поняла, что в основном слушает подборки, которые составляет ей сервис, — и в них не было её любимых исполнителей.

Рекомендованная алгоритмом музыка стала просто шумом, сказала она, а песни перестали приносить удовольствие.

Хакстейбл решила, что будет скачивать музыку и составлять плейлисты самостоятельно. Для этого она модифицировала iPod пятого поколения — по словам девушки, последний в линейке плеер с аудиочипом Wolfson, который даёт «фантастическое» звучание.

Ellie Huxtable @ellie_huxtable
My new project arrived today 😁
Так плеер выглядел до модификации

В iPod разработчице также нравится колесо прокрутки Click Wheel: под его сенсорной панелью скрываются механические кнопки, а для прокрутки списков достаточно провести пальцем по кругу. По её мнению, оно удобнее, чем сенсорный экран.

Что изменила

Хакстейбл заявила, что была приятно удивлена лёгкостью разбора и модификации iPod. Она заменила жёсткий диск iPod на 80 ГБ на адаптер iFlash Quad. В него можно вставить сразу четыре microSD-карты. Они не так сильно греются и тратят меньше энергии по сравнению с HDD. В свою сборку Хакстейбл поставила две microSD-карты по 512 ГБ.

iFlash Quad тоньше, чём жёсткий диск, поэтому Хакстейбл установила в iPod аккумулятор большей ёмкости — 3000 мАч против 850 в оригинальной версии. Для лучшего внешнего вида она заменила чёрную переднюю панель устройства на прозрачную, а заднюю с надписью 80 ГБ на версию с 1 ТБ.

Оригинальная операционная система iPod может работать некорректно после замены накопителя. Поэтому разработчица установила на устройство ОС Rockbox с темой FreshOS. Хакстейбл отмечает, что с этой системой компьютер определяет плеер как внешний накопитель, и на него можно перенести музыку без iTunes.

С помощью Rockbox на iPod также можно сыграть в Doom и отрегулировать громкость на MacBook.

Ellie Huxtable @ellie_huxtable
Bonus, iPod controlling MacBook volume
Настройка громкости на MacBook через iPod

И установить и другие приложения: календарь, метроном и средство для проверки аккумулятора.

Ellie Huxtable @ellie_huxtable
Oh and yes, it plays Doom ;)
Так на плеере работает Doom

Разработчица использовала инструкции по ремонту с iFixit. Большую часть деталей она заказала с eBay, а для разбора iPod приобрела специальный набор инструментов.

На детали, помимо самого плеера, она потратила $340, большая часть суммы ушла на microSD-карты. Хакстейбл считает, что обновлённое устройство изменило её привычки: теперь она подбирает музыку под настроение гораздо разборчивее, чем раньше.

Это не первый случай модификации старых iPod. В феврале 2021 года энтузиаст Гай Дюпон добавил в плеер поддержку Spotify — поместил в его корпус микрокомпьютер Raspberry Pi Zero W. Наушники к нему можно подключить через Bluetooth вместо 3,5 мм штекера, а для зарядки есть microUSB-разъём вместо фирменного от Apple.

Модифицированный iPod с поддержкой Spotify. Источник: The Verge

#ipod #apple

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Денис Пихаров

Можно было просто купить телефон на Андроиде за пятак

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Mitya Brik

Ещё проще можно было купить просто плеер, типо аудиофильного, но дешевле

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unknown

Отлично, она молодец, а новость-то в чем?

Уже несколько лет народ этим занимается, на 4PDA есть тема об этом.
Круто, че)

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Тельман

Только хотел об этом написать.
Можно добавить не только память, но и BT и Wi-Fi.
Сабреддит r/ipod помогает реализовать такое последние 3 года как, если не больше.

Думал сделать такое с классиком своим, но так руки и не дошли. Пост скорее для таких как я — да сделай, уже наконец. :)

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1
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Илья Склюев

Пост из серии напомнить, что при желании из айпода запилить можно. Не новость конечно, просто пример очередной

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Max B

Умница! Сделала из iPod человеческий плеер. Теперь его можно на AliExpress продавать.

P.S. Странно, что ей не пришла в голову простая идея - купить FiiO или Cowon. Они и звучат лучше, и все это сразу умеют )))

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Иван У.

И всю музыку она покупает?

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Superposition

Писос, накатила Rockbox — стала звездой VC.

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Sebastian Danilov

Читал статью и думал, что я на 4pda

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