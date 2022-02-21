Элли Хакстейбл сама загружает песни на устройство со свободной ОС и считает, что оно изменило её привычки после Spotify. На плеере даже можно сыграть в Doom и управлять громкостью на MacBook.

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Разработчица из Лондона Элли Хакстейбл привыкла работать под музыку на фоне: сначала слушала её через MP3-плеер, потом перешла на iPod, который затем заменил смартфон со Spotify. В феврале она поняла, что в основном слушает подборки, которые составляет ей сервис, — и в них не было её любимых исполнителей.

Рекомендованная алгоритмом музыка стала просто шумом, сказала она, а песни перестали приносить удовольствие.

Хакстейбл решила, что будет скачивать музыку и составлять плейлисты самостоятельно. Для этого она модифицировала iPod пятого поколения — по словам девушки, последний в линейке плеер с аудиочипом Wolfson, который даёт «фантастическое» звучание.

Ellie Huxtable @ellie_huxtable My new project arrived today 😁 Так плеер выглядел до модификации

В iPod разработчице также нравится колесо прокрутки Click Wheel: под его сенсорной панелью скрываются механические кнопки, а для прокрутки списков достаточно провести пальцем по кругу. По её мнению, оно удобнее, чем сенсорный экран.

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Что изменила

Хакстейбл заявила, что была приятно удивлена лёгкостью разбора и модификации iPod. Она заменила жёсткий диск iPod на 80 ГБ на адаптер iFlash Quad. В него можно вставить сразу четыре microSD-карты. Они не так сильно греются и тратят меньше энергии по сравнению с HDD. В свою сборку Хакстейбл поставила две microSD-карты по 512 ГБ.

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iFlash Quad тоньше, чём жёсткий диск, поэтому Хакстейбл установила в iPod аккумулятор большей ёмкости — 3000 мАч против 850 в оригинальной версии. Для лучшего внешнего вида она заменила чёрную переднюю панель устройства на прозрачную, а заднюю с надписью 80 ГБ на версию с 1 ТБ.

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Оригинальная операционная система iPod может работать некорректно после замены накопителя. Поэтому разработчица установила на устройство ОС Rockbox с темой FreshOS. Хакстейбл отмечает, что с этой системой компьютер определяет плеер как внешний накопитель, и на него можно перенести музыку без iTunes.

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С помощью Rockbox на iPod также можно сыграть в Doom и отрегулировать громкость на MacBook.

Ellie Huxtable @ellie_huxtable Bonus, iPod controlling MacBook volume Настройка громкости на MacBook через iPod

И установить и другие приложения: календарь, метроном и средство для проверки аккумулятора.

Ellie Huxtable @ellie_huxtable Oh and yes, it plays Doom ;) Так на плеере работает Doom

Разработчица использовала инструкции по ремонту с iFixit. Большую часть деталей она заказала с eBay, а для разбора iPod приобрела специальный набор инструментов.

На детали, помимо самого плеера, она потратила $340, большая часть суммы ушла на microSD-карты. Хакстейбл считает, что обновлённое устройство изменило её привычки: теперь она подбирает музыку под настроение гораздо разборчивее, чем раньше.

Это не первый случай модификации старых iPod. В феврале 2021 года энтузиаст Гай Дюпон добавил в плеер поддержку Spotify — поместил в его корпус микрокомпьютер Raspberry Pi Zero W. Наушники к нему можно подключить через Bluetooth вместо 3,5 мм штекера, а для зарядки есть microUSB-разъём вместо фирменного от Apple.