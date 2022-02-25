Устройства Apple в некоторых сетях уже стоят дороже на 10-36%.

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25 февраля DNS увеличила цены на технику до 30% и не исключила будущего изменения ценников.

В других сетях изменились цены как минимум на технику Apple. Например, на официальном сайте iPhone 12 на 128 Гб стоит 69 990 рублей, в re:Store — 79 990 рублей, в «Технопарке» — 84 290 рублей, в «Ситилинке» — 76 740 рублей, в «Связном» — 78 790 рублей.

Macbook Pro 13" с процессором M1 стоит на официальном сайте Apple от 129 тысяч рублей, в re:Store — от 175 990 рублей, в «Технопарке» — от 175 490 рублей, в «Ситилинке» — от 172 790 рублей, «Связном» — от 146 490 рублей.

Цены на Macbook в re:Store

Пользователи также заметили, что объявления о неактуальных ценах начали распространять в магазинах «Технопарка». На горячей линии vc.ru не ответили, повышает ли «Технопарк» цены и по какой причине. Редакция отправила запрос в магазин.

Накануне в «Ситилинке» прокомментировали vc.ru, что продолжат предлагать цены ниже, чем в среднем по рынку, несмотря на то, что на стоимость техники влияет множество факторов «от дефицита комплектующих до изменения валютных курсов».

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В «Связном» сказали, что анализируют ситуацию на рынке и могут поднять цены из-за изменения курса валют. В сетях не объяснили повышение цен на Apple и не уточнили, на какие ещё позиции изменили ценники.

В «М.Видео-Эльдорадо» рассказали vc.ru, что делают всё возможное, чтобы люди могли покупать нужную технику. При сохранении волатильности на рынке в компании ожидают роста спроса на товары, но собираются сохранить цены, в том числе через программу лояльности.

В Holodilnik.ru сообщили, что ситуацию на рынке нельзя прогнозировать даже в краткосрочной перспективе. Но из-за ослабления курса рубля в компании ожидают повышения цен у импортёров, что повлияет и на цены на технику. Кроме того, в компании предполагают, что некоторые европейские производители могут приостановить поставки в Россию. При этом Holodilnik.ru будет стараться удерживать цены на прежнем уровне.

В Pleer.ru добавили, что цены устанавливают исходя из закупочных от поставщиков в России, но не уточнили, изменят ли их в ближайшее время.

В МТС рассказали vc.ru, что внимательно следят за ситуацией на рынке и сохраняют цены на технику на прежнем уровне. В «Билайне» отказались от комментариев, в магазине re:Store не ответили на запрос.

24 февраля на сайтах, торгующих электроникой, число посетителей увеличилось на 45% по сравнению с 23 февраля, рассказал «Ъ» сооснователь разработчика сервисов для безопасности сайтов StormWall Рамиль Хантимиров.

У ритейлеров есть запасы техники минимум на один-два месяца, добавил изданию гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Он спрогнозировал рост цен на новые поставки на 25-30%.