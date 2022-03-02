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Техника
Илья Склюев

«Рынок российской электроники будет существовать за счёт контрабанды»: как санкции отразятся на технологическом секторе Статьи редакции

Ограничения не должны были затронуть потребительский рынок, но производители сами отказываются от поставок в Россию и отключают сервисы. Им на замену могут прийти китайские компании.

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Источник: Medium

24 февраля США объявили об ограничениях на поставки технологий в Россию. Они вступят в силу с 3 марта, после чего американские производители должны будут получить лицензию на экспорт товаров в Россию — от электроники и компьютеров до компонентов для авионики и аэрокосмической промышленности.

Власти США не будут препятствовать поставкам по лицензии компьютеров, смартфонов, камер и других устройств для потребительского рынка. Но для более сложной техники экспорт будут разрешать только в исключительных случаях: например, для обеспечения безопасности гражданских полётов и гуманитарных нужд.

Ограничения коснутся и иностранных товаров, для производства которых использовалось оборудование или технологии из США. Например, если устройство было создано в Азии, а затем ввезено в Россию без лицензии, регуляторы могут лишить иностранного производителя прав на использование американских разработок.

32 страны, включая государства Евросоюза, Австралию, Канаду, Японию, Новую Зеландию и Великобританию, ввели аналогичные американским ограничения на экспорт своей высокотехнологичной продукции в Россию.

Отказ от поставок

Санкции против России должны ухудшить её военный потенциал и изолировать страну от мировой технологической экономики, не нанося при этом ущерб обычным гражданам, считает Financial Times.

Компании стали сами накладывать ограничения. Такие автопроизводители, как General Motors, Volvo и Volkswagen, приостановили поставки в Россию. Intel и AMD также перестали отправлять в страну процессоры, а Apple — поставлять технику.

К санкциям против России присоединился производитель чипов TSMC, чьими мощностями пользуются Apple, AMD, Qualcomm, Nvidia и другие компании. На заводах TSMC изготавливали российские процессоры «Эльбрус» и «Байкал». 27 февраля их производство было приостановлено, а поставки других решений российским партнёрам прекращены.

По оценке Bloomberg, ограничения на поставки технологических товаров повлияют на Россию только в долгосрочной перспективе. Частные и государственные предприятия пока могут не менять критически важное оборудование, так как оно может работать ещё продолжительное время. А новое они смогут тайком закупать и перевозить из других стран.

Отсутствие доступа к новейшей технике может повлиять на множество отраслей: например, как дефицит чипов повлиял на производство автомобилей, пишет Bloomberg. Из-за него компании были вынуждены сократить выпуск даже старых моделей.

Ограничения на импорт в Россию могут коснуться, например, оборудования для добычи нефти: если оно использует чипы тайваньского производства, произведённые по американской технологии. Рынок российской электроники будет фактически существовать за счёт контрабанды, отмечает председатель совета Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов Светлана Апполонова.

По словам аналитика инвесткомпании «Велес Капитал» Артёма Михайлина, санкции создают риски для отрасли связи. Если рынок покинут крупнейшие поставщики телеком-оборудования Nokia и Ericsson — компании уже объявили о приостановке поставок, — из альтернатив останется только Huawei.

Одной китайской компании будет недостаточно для полной замены других поставщиков. Из-за этого качество связи может со временем ухудшиться, а сроки и стоимость запуска 5G-сетей — увеличиться. От ограничений также пострадают дата-центры и облачная инфраструктура «Яндекса», VK, «Ростелекома» и МТС.

Ограничения сервисов и ПО

Под «блокирующие» санкции попали ВТБ, «Совкомбанк», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк» и «Открытие». Их картами нельзя будет оплатить покупки в онлайн-магазинах, зарегистрированных в странах, поддержавших ограничения: например, в Amazon.

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Visa и MasterCard заблокировали работу карт этих банков за границей. ВТБ и других в списке также отключат от SWIFT — международной системы для передачи информации и совершения платежей. Это не повлияет на переводы по России, так как в 2014 году ЦБ создал её аналог СПФС, но международные операции для физических и юридических лиц станут фактически невозможными.

Apple ограничила в России работу Apple Pay и «других сервисов» — каких именно, компания не уточнила. Ограничения могут касаться банков, которые ранее отключили от системы мобильных платежей из-за «блокирующих» санкций — то есть ВТБ и других.

Платёжная система American Express также отказалась от сотрудничества с российскими банками. Twitch и OnlyFans прекратили выплаты на счета российских банков под санкциями.

Свои ограничения на работу вводят и отдельные сервисы. Крупнейший регистратор доменов и хостинг Namecheap объявил, что прекратит обслуживать пользователей из России после 6 марта.

С ошибками также столкнутся пользователи хостингов EasyWP и Private Email с доменами .ru, .рф, .by, .бел и .su. При этом Namecheap пообещал сделать исключения для независимых журналистов, благотворительных, новостных организаций и служб здравоохранения.

Аккаунты криптоинвесторов из России начали блокировать на небольших торговых площадках, таких как BTC-Alpha, KUNA и CEX IO. Биржи объясняют ограничения военным конфликтом и обещают пересмотреть решение, если его урегулируют.

Российские разработчики могут лишиться доступа к некоторым программам и операционным системам с открытым исходным кодом, пишет «Коммерсантъ». Из-за условий лицензионных соглашений такое ПО, как Linux, может частично перестать работать и остаться без поддержки из-за санкций.

По словам источника «Коммерсанта», 85% программ в реестре отечественного ПО Минцифры «так или иначе» работают на открытом коде — например, использует open source библиотеки.

Обходные пути

Часть технического оборудования Россия сможет закупать в Китае. Страна готова смягчить удар санкций по российской экономике — например, стать главным поставщиком телеком-оборудования, пишет Financial Times.

Huawei может монополизировать российский рынок телекоммуникационного оборудования: в результате западных санкций Китай может получить полный контроль над поставками технологий в нашу страну.

Артём Лукин
доцент Дальневосточного федерального университета во Владивостоке

По оценке Bloomberg, Китай уже стал крупнейшим поставщиком техники в Россию: треть ввозимых в страну полупроводников и половина ПК и смартфонов — китайского производства.

Но, Мартина Чорземпа из Института Петерсона отмечает, что даже Китай «с его процветающей технологической экосистемой и огромными государственными субсидиями» сейчас не может производить передовые чипы из-за наложенных на него санкций. Значит, это вряд удастся и России.

Как пишет Bloomberg, Китай вынужден искать баланс интересов. Россия в последние несколько лет стала его ключевым политическим партнёром и поставщиком энергоресурсов. Западные страны для Китая — это более крупная цель для экспорта и источник технологий и инвестиций.

Нарушение санкций и риск разрыва с Западом — не в экономических интересах Китая. Доступ к мировым финансовым рынкам для него более ценен, чем всё, что может предложить Россия.

Нил Ширинг
главный экономист Capital Economics

Источники издания сообщают, что США надеются на поддержку санкций со стороны ключевых китайских компаний, таких как производитель полупроводников SMIC и Lenovo. Они по-прежнему используют американское оборудование и могут лишиться лицензий на него и новые детали, если не поддержат ограничения. Впрочем, 28 февраля МИД Китая повторно заявил, что страна не одобряет санкции.

#днрилнр #санкции

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Виктория Никанорова

Господи, помоги.

Извините, вырвалось.

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Anna Petrova

Ничего страшного, у всех бывает.

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Anna Petrova

Этот рынок давно так живёт.

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Акакий Зирбернштейн

Выживает

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Александр Пушкин

65% процентов этого и хотят

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Aleksey Ivashov

Просто напечатали слишком много ценников с ценой X5, завтра все заработает)

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Евгений Кузнецов

«Санкции против России должны ухудшить её военный потенциал и изолировать страну от мировой технологической экономики, не нанося при этом ущерб обычным гражданам, считает Financial Times.» серьезно?.. Вопрос к власти, а за кого она нас/народ держит?
И зачем придумывать какие-то лицензии?.. Их раньше не было разве? Или это какие-то другие лицензии?… для чего нам этот каменный век с китайским «качеством»?…

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