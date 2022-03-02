«Рынок российской электроники будет существовать за счёт контрабанды»: как санкции отразятся на технологическом секторе Статьи редакции
Ограничения не должны были затронуть потребительский рынок, но производители сами отказываются от поставок в Россию и отключают сервисы. Им на замену могут прийти китайские компании.
24 февраля США объявили об ограничениях на поставки технологий в Россию. Они вступят в силу с 3 марта, после чего американские производители должны будут получить лицензию на экспорт товаров в Россию — от электроники и компьютеров до компонентов для авионики и аэрокосмической промышленности.
Власти США не будут препятствовать поставкам по лицензии компьютеров, смартфонов, камер и других устройств для потребительского рынка. Но для более сложной техники экспорт будут разрешать только в исключительных случаях: например, для обеспечения безопасности гражданских полётов и гуманитарных нужд.
Ограничения коснутся и иностранных товаров, для производства которых использовалось оборудование или технологии из США. Например, если устройство было создано в Азии, а затем ввезено в Россию без лицензии, регуляторы могут лишить иностранного производителя прав на использование американских разработок.
32 страны, включая государства Евросоюза, Австралию, Канаду, Японию, Новую Зеландию и Великобританию, ввели аналогичные американским ограничения на экспорт своей высокотехнологичной продукции в Россию.
Отказ от поставок
Санкции против России должны ухудшить её военный потенциал и изолировать страну от мировой технологической экономики, не нанося при этом ущерб обычным гражданам, считает Financial Times.
Компании стали сами накладывать ограничения. Такие автопроизводители, как General Motors, Volvo и Volkswagen, приостановили поставки в Россию. Intel и AMD также перестали отправлять в страну процессоры, а Apple — поставлять технику.
К санкциям против России присоединился производитель чипов TSMC, чьими мощностями пользуются Apple, AMD, Qualcomm, Nvidia и другие компании. На заводах TSMC изготавливали российские процессоры «Эльбрус» и «Байкал». 27 февраля их производство было приостановлено, а поставки других решений российским партнёрам прекращены.
Отсутствие доступа к новейшей технике может повлиять на множество отраслей: например, как дефицит чипов повлиял на производство автомобилей, пишет Bloomberg. Из-за него компании были вынуждены сократить выпуск даже старых моделей.
Ограничения на импорт в Россию могут коснуться, например, оборудования для добычи нефти: если оно использует чипы тайваньского производства, произведённые по американской технологии. Рынок российской электроники будет фактически существовать за счёт контрабанды, отмечает председатель совета Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов Светлана Апполонова.
По словам аналитика инвесткомпании «Велес Капитал» Артёма Михайлина, санкции создают риски для отрасли связи. Если рынок покинут крупнейшие поставщики телеком-оборудования Nokia и Ericsson — компании уже объявили о приостановке поставок, — из альтернатив останется только Huawei.
Одной китайской компании будет недостаточно для полной замены других поставщиков. Из-за этого качество связи может со временем ухудшиться, а сроки и стоимость запуска 5G-сетей — увеличиться. От ограничений также пострадают дата-центры и облачная инфраструктура «Яндекса», VK, «Ростелекома» и МТС.
Ограничения сервисов и ПО
Под «блокирующие» санкции попали ВТБ, «Совкомбанк», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк» и «Открытие». Их картами нельзя будет оплатить покупки в онлайн-магазинах, зарегистрированных в странах, поддержавших ограничения: например, в Amazon.
Visa и MasterCard заблокировали работу карт этих банков за границей. ВТБ и других в списке также отключат от SWIFT — международной системы для передачи информации и совершения платежей. Это не повлияет на переводы по России, так как в 2014 году ЦБ создал её аналог СПФС, но международные операции для физических и юридических лиц станут фактически невозможными.
Apple ограничила в России работу Apple Pay и «других сервисов» — каких именно, компания не уточнила. Ограничения могут касаться банков, которые ранее отключили от системы мобильных платежей из-за «блокирующих» санкций — то есть ВТБ и других.
Платёжная система American Express также отказалась от сотрудничества с российскими банками. Twitch и OnlyFans прекратили выплаты на счета российских банков под санкциями.
С ошибками также столкнутся пользователи хостингов EasyWP и Private Email с доменами .ru, .рф, .by, .бел и .su. При этом Namecheap пообещал сделать исключения для независимых журналистов, благотворительных, новостных организаций и служб здравоохранения.
Аккаунты криптоинвесторов из России начали блокировать на небольших торговых площадках, таких как BTC-Alpha, KUNA и CEX IO. Биржи объясняют ограничения военным конфликтом и обещают пересмотреть решение, если его урегулируют.
Российские разработчики могут лишиться доступа к некоторым программам и операционным системам с открытым исходным кодом, пишет «Коммерсантъ». Из-за условий лицензионных соглашений такое ПО, как Linux, может частично перестать работать и остаться без поддержки из-за санкций.
По словам источника «Коммерсанта», 85% программ в реестре отечественного ПО Минцифры «так или иначе» работают на открытом коде — например, использует open source библиотеки.
Обходные пути
Часть технического оборудования Россия сможет закупать в Китае. Страна готова смягчить удар санкций по российской экономике — например, стать главным поставщиком телеком-оборудования, пишет Financial Times.
По оценке Bloomberg, Китай уже стал крупнейшим поставщиком техники в Россию: треть ввозимых в страну полупроводников и половина ПК и смартфонов — китайского производства.
Но, Мартина Чорземпа из Института Петерсона отмечает, что даже Китай «с его процветающей технологической экосистемой и огромными государственными субсидиями» сейчас не может производить передовые чипы из-за наложенных на него санкций. Значит, это вряд удастся и России.
Как пишет Bloomberg, Китай вынужден искать баланс интересов. Россия в последние несколько лет стала его ключевым политическим партнёром и поставщиком энергоресурсов. Западные страны для Китая — это более крупная цель для экспорта и источник технологий и инвестиций.
Источники издания сообщают, что США надеются на поддержку санкций со стороны ключевых китайских компаний, таких как производитель полупроводников SMIC и Lenovo. Они по-прежнему используют американское оборудование и могут лишиться лицензий на него и новые детали, если не поддержат ограничения. Впрочем, 28 февраля МИД Китая повторно заявил, что страна не одобряет санкции.
Господи, помоги.
Извините, вырвалось.
Ничего страшного, у всех бывает.
Этот рынок давно так живёт.
Выживает
65% процентов этого и хотят
Просто напечатали слишком много ценников с ценой X5, завтра все заработает)
«Санкции против России должны ухудшить её военный потенциал и изолировать страну от мировой технологической экономики, не нанося при этом ущерб обычным гражданам, считает Financial Times.» серьезно?.. Вопрос к власти, а за кого она нас/народ держит?
И зачем придумывать какие-то лицензии?.. Их раньше не было разве? Или это какие-то другие лицензии?… для чего нам этот каменный век с китайским «качеством»?…
Это всё, что мы можем про это сообщить.
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