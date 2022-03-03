Что будет с техникой Apple в России: ответы на частые вопросы

В последние дни нам в Fixed.one поступает много вопросов о том, что произойдёт дальше с техникой и сервисами компании: можно ли будет чиниться, не заблокируются ли iPhone и другие. Попробуем ответить на самые популярные.
Заметку будем обновлять с актуальной информацией. Если что-то забыли, задавайте в комментариях, будем отвечать.
Оригинальная публикация на Facebook.
Правда ли, что нельзя ставить никакие обновления на iPhone или Mac, потому что оно заблокирует устройство на территории России?
В теории можно допустить, что Apple выпустит такое обновление — и оно превратит ваше устройство в кирпич. Но мы такой сценарий считаем крайне маловероятным. Технических способов сделать так, чтобы это работало эффективно, по сути нет.
Также это несёт огромные репутационные риски для компании и ставит под угрозу ещё больше жизней. Apple крайне привержена гуманитарным принципам и уж сколько мы можем ругать компанию за косяки в работе, но не тут. Так что сохраняем спокойствие и ставим апдейты.
Говорят, надо отключить геолокацию?
Не надо. Потому что геолокация не может считаться достоверным признаком принадлежности пользователя к какой-то санкционной группе. Да и вообще надёжным признаком чего угодно. Так что разбираем чемоданы и остаёмся в своём городе.
Нужно ли покупать в Macbook аккумуляторную батарею про запас, потому что когда-нибудь её все равно надо менять?
Не нужно. Да, никто не знает, сколько эта батарея будет стоить через полгода, однако мы не сомневаемся в том, что её можно будет купить. Дело в том, что отгрузки — если мы говорим про неавторизованные сервис-центры — запчастей идут через Китай.
Если Китай перестанет отгружать их на Россию, нам будет уже не до батарей. А если сейчас купить батарею и убрать в ящик на полгода, то с большой долей вероятности за время бездействия она умрёт. Так что выдыхаем и не закупаем детали впрок.
А может стоит сейчас сразу купить новый Mac или iPhone?
Хороший вопрос. Это зависит от того, сколько у вас свободных денег и каким устройством вы пользуетесь сейчас. Новое устройство — это не только весьма высокая стоимость первоначальных вложений, но и достаточно высокая стоимость владения.
Произойти может всякое: стоит исходить не только из стоимости покупки, но и стоимости гипотетического ремонта. Так, если у вас сейчас iPhone X или более новый или Mac 2012–2013 годов выпуска — то наш совет: не покупать нового. Цены штормит, не время для таких покупок. Прячьте кредитку и несите текущий Mac к нам на бесплатную профилактику.
Я поставил себе VPN, но некоторые сайты всё равно не открываются — или VPN не может подключиться. Что делать?
Попробовать другой VPN-клиент. К сожалению, у нас в стране с VPN-клиентами также идёт война — они могут блокироваться, или блокироваться их отдельные серверы. Поэтому пробуйте другой, скорее всего, поможет. Так что многозначительно подмигиваем и держим на устройствах два-три разных VPN-клиента.
Надо ли выгрузить свои данные из iCloud на локальные носители?
Нам угроза отключения iCloud со стороны Apple от российских пользователей не кажется серьёзной. Однако мы не исключаем перебои с интернетом в обозримом будущем. Поэтому если у вас в iCloud есть уникальные данные, непродублированные больше нигде — лучше скопировать их на локальные носители.
А как выгрузить все фотографии из iCloud на локальный носитель?
Это прекрасный вопрос, и мы ещё напишем отдельную статью-инструкцию, а пока попробуем коротко. Есть два варианта.
- Откройте на компьютере браузер, перейдите на iCloud.com, залогиньтесь в свою учетную запись и откройте «Фото». Выбирайте фотографии и жмите на кнопку «Загрузить» в правом верхнем углу. Минус решения в том, что выбрать для загрузку за один раз можно не более 999 объектов (фото и видео). Если фоток много, придётся много работать руками. И ещё минус: потеряется дата создания снимка, они все будут датированы датой выгрузки.
- Если все ваши фото iCloud поместятся на каком-то из устройств, можно загрузить их туда централизованно через штатное для устройства приложение «Фото». Для этого в настройках приложения включаем (если ещё нет) функцию «Фото iCloud» и выбираем опцию «Сохранять оригиналы на это устройство».
А отсюда уже можно штатными средствами экспортировать фото на внешний носитель. Так что запасаемся терпением и выгружаем фотки.
Как быть с «Заметками»?
Вот тут бы Apple руки да оторвать. Штатным образом приложение «Заметки» позволяет экспортировать не более одной заметки за раз в формате PDF. Скорее всего, у вас их больше. Поэтому сходу можем предложить еще пару вариантов.
- Если у вас текстовые заметки без вложений — используйте приложение Notes Explorer для экспорта всех заметок в виде отдельных текстовых файлов.
- Второй для гиков. База «Заметок» лежит по адресу (~/Library/Group Containers/group.com.apple.notes). Скопируйте содержимое и держите под рукой. Если что, можно всегда будет вернуться. Так что разминаем пальцы и пишем тексты дальше.
Надо ли скачать из iCloud резервную копию айфона?
Решать вам. Если речь о вашем нынешнем iPhone, это бессмысленно. Просто создайте локальную резервную копию на Mac и всё. Если вы в приступе ностальгии храните там резервные копии старых iOS-устройств, то их можно вытащить оттуда. Но для этого потребуется отдельный iPhone: стираете его, настраиваете как новый и на этапе восстановления резервной копии указываете «Восстановление из облака iCloud…». Так что не волнуемся и делаем новый бэкап.
Долго статью писали, Re:store уже открылся
там почти ничего не осталось
1 марта радиостанцию отключили от эфира из-за «фейков о войне с Украиной».
Сервис пока остаётся доступным российским пользователям.
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