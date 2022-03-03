{"id":12415,"title":"\u0427\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 REIT \u0438 \u043a\u0430\u043a \u043d\u0430 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c","url":"\/redirect?component=advertising&id=12415&url=https:\/\/vc.ru\/finex_etf\/363102-skolko-mozhno-zarabotat-na-vlozheniyah-v-reit&placeBit=1&hash=9d31d1118844d495b8956de23bbf506722fd520789e36d919c29e0ee99ef4025","isPaidAndBannersEnabled":false}
Техника
Дмитрий Дружбин

Что будет с техникой Apple в России: ответы на частые вопросы

В последние дни нам в Fixed.one поступает много вопросов о том, что произойдёт дальше с техникой и сервисами компании: можно ли будет чиниться, не заблокируются ли iPhone и другие. Попробуем ответить на самые популярные.

2 2 комментария
736 просмотров

Заметку будем обновлять с актуальной информацией. Если что-то забыли, задавайте в комментариях, будем отвечать.

Оригинальная публикация на Facebook.

Правда ли, что нельзя ставить никакие обновления на iPhone или Mac, потому что оно заблокирует устройство на территории России?

В теории можно допустить, что Apple выпустит такое обновление — и оно превратит ваше устройство в кирпич. Но мы такой сценарий считаем крайне маловероятным. Технических способов сделать так, чтобы это работало эффективно, по сути нет.

Также это несёт огромные репутационные риски для компании и ставит под угрозу ещё больше жизней. Apple крайне привержена гуманитарным принципам и уж сколько мы можем ругать компанию за косяки в работе, но не тут. Так что сохраняем спокойствие и ставим апдейты.

Говорят, надо отключить геолокацию?

Не надо. Потому что геолокация не может считаться достоверным признаком принадлежности пользователя к какой-то санкционной группе. Да и вообще надёжным признаком чего угодно. Так что разбираем чемоданы и остаёмся в своём городе.

Нужно ли покупать в Macbook аккумуляторную батарею про запас, потому что когда-нибудь её все равно надо менять?

Не нужно. Да, никто не знает, сколько эта батарея будет стоить через полгода, однако мы не сомневаемся в том, что её можно будет купить. Дело в том, что отгрузки — если мы говорим про неавторизованные сервис-центры — запчастей идут через Китай.

Если Китай перестанет отгружать их на Россию, нам будет уже не до батарей. А если сейчас купить батарею и убрать в ящик на полгода, то с большой долей вероятности за время бездействия она умрёт. Так что выдыхаем и не закупаем детали впрок.

А может стоит сейчас сразу купить новый Mac или iPhone?

Хороший вопрос. Это зависит от того, сколько у вас свободных денег и каким устройством вы пользуетесь сейчас. Новое устройство — это не только весьма высокая стоимость первоначальных вложений, но и достаточно высокая стоимость владения.

Произойти может всякое: стоит исходить не только из стоимости покупки, но и стоимости гипотетического ремонта. Так, если у вас сейчас iPhone X или более новый или Mac 2012–2013 годов выпуска — то наш совет: не покупать нового. Цены штормит, не время для таких покупок. Прячьте кредитку и несите текущий Mac к нам на бесплатную профилактику.

Купить рекламу Отключить

Я поставил себе VPN, но некоторые сайты всё равно не открываются — или VPN не может подключиться. Что делать?

Попробовать другой VPN-клиент. К сожалению, у нас в стране с VPN-клиентами также идёт война — они могут блокироваться, или блокироваться их отдельные серверы. Поэтому пробуйте другой, скорее всего, поможет. Так что многозначительно подмигиваем и держим на устройствах два-три разных VPN-клиента.

Надо ли выгрузить свои данные из iCloud на локальные носители?

Нам угроза отключения iCloud со стороны Apple от российских пользователей не кажется серьёзной. Однако мы не исключаем перебои с интернетом в обозримом будущем. Поэтому если у вас в iCloud есть уникальные данные, непродублированные больше нигде — лучше скопировать их на локальные носители.

А как выгрузить все фотографии из iCloud на локальный носитель?

Это прекрасный вопрос, и мы ещё напишем отдельную статью-инструкцию, а пока попробуем коротко. Есть два варианта.

  1. Откройте на компьютере браузер, перейдите на iCloud.com, залогиньтесь в свою учетную запись и откройте «Фото». Выбирайте фотографии и жмите на кнопку «Загрузить» в правом верхнем углу. Минус решения в том, что выбрать для загрузку за один раз можно не более 999 объектов (фото и видео). Если фоток много, придётся много работать руками. И ещё минус: потеряется дата создания снимка, они все будут датированы датой выгрузки.
  2. Если все ваши фото iCloud поместятся на каком-то из устройств, можно загрузить их туда централизованно через штатное для устройства приложение «Фото». Для этого в настройках приложения включаем (если ещё нет) функцию «Фото iCloud» и выбираем опцию «Сохранять оригиналы на это устройство».

А отсюда уже можно штатными средствами экспортировать фото на внешний носитель. Так что запасаемся терпением и выгружаем фотки.

Как быть с «Заметками»?

Вот тут бы Apple руки да оторвать. Штатным образом приложение «Заметки» позволяет экспортировать не более одной заметки за раз в формате PDF. Скорее всего, у вас их больше. Поэтому сходу можем предложить еще пару вариантов.

  1. Если у вас текстовые заметки без вложений — используйте приложение Notes Explorer для экспорта всех заметок в виде отдельных текстовых файлов.
  2. Второй для гиков. База «Заметок» лежит по адресу (~/Library/Group Containers/group.com.apple.notes). Скопируйте содержимое и держите под рукой. Если что, можно всегда будет вернуться. Так что разминаем пальцы и пишем тексты дальше.

Надо ли скачать из iCloud резервную копию айфона?

Решать вам. Если речь о вашем нынешнем iPhone, это бессмысленно. Просто создайте локальную резервную копию на Mac и всё. Если вы в приступе ностальгии храните там резервные копии старых iOS-устройств, то их можно вытащить оттуда. Но для этого потребуется отдельный iPhone: стираете его, настраиваете как новый и на этапе восстановления резервной копии указываете «Восстановление из облака iCloud…». Так что не волнуемся и делаем новый бэкап.

Офлайн
Виктория Степанова
Сервис для друзей: как зарабатывает Fixed.one — центр ремонта техники Apple, который растёт без рекламы Статьи редакции

Компания с оборотом 50 млн рублей и прибылью 4 млн рублей в год ремонтирует устройства от Apple и продаёт подержанную технику «Яндексу», «Арзамасу», Level Travel и другим.

#днрилнр #apple #iphone #macbook

2 2 комментария
9
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку
Олег Михалевич

Долго статью писали, Re:store уже открылся

Ответить
2
Развернуть ветку
DmitriyB

там почти ничего не осталось

Ответить
1
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 2 комментария
Медиа
Alex Petrov
3 марта газета «Все для вас» в Якутске вышла с черной обложкой «Нет войне»
32 32 комментария
64
Медиа
Таня Боброва
Совет директоров «Эха Москвы» решил ликвидировать радио и сайт издания Статьи редакции

1 марта радиостанцию отключили от эфира из-за «фейков о войне с Украиной».

106 106 комментариев
31
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
NPLaw
Запрет наличных евро в России

Решением ЕС 2022/346 от 1 марта 2022 года Европейский союз запретил продавать, поставлять и экспортировать наличные евро в Россию.

0 Обсудить
0
Модульбанк
«Модульбанк» ввел депозиты для бизнеса под 22%

И сохраняет разницу между курсами покупки и продажи валют меньше 1%.

Maranda Vandergriff
22 22 комментария
7
Медиа
TJ
Spotify закрыл «на неопределённый срок» офис в России на фоне войны с Украиной Статьи редакции

Сервис пока остаётся доступным российским пользователям.

32 32 комментария
27
O2 Consulting
Государственные меры для стабилизации и развития IT-отрасли в условиях санкций
0 Обсудить
1
Крипто
Полина Лааксо
Россия вряд ли обойдёт санкции ЕС и США с помощью криптовалюты, пока за неё в стране нельзя купить «даже гамбургер» Статьи редакции

Украинцы и россияне скупают «цифру», боясь краха банков. А западные власти переживают, что Россия с помощью крипты продолжит торговать за границей, несмотря на запреты. Правда, их страхи мало оправданы, ведь биткоин в финансовой системе РФ пока ничего не значит.

vitalik.eth @VitalikButerin
Reminder: Ethereum is neutral, but I am not.
Соучредитель блокчейн-проекта Ethereum Виталик Бутерин: «Напомню: Ethereum держит нейтралитет, я — нет».
18 18 комментариев
25
Право
Василий Черепанов
Что делать если Ваш предоплаченный заказ был отменен Продавцом в одностороннем порядке

Привет! Это Василий Черепанов, юрист организации по защите прав потребителей Пермского края. Такого массового нарушения прав потребителей, которое творится сейчас не было никогда. В этой статье поговорим о том, что делать и какие есть риски, если ваш заказ был в одностороннем порядке отменен Продавцом несмотря на получение им предоплаты.

7 7 комментариев
21
O2 Consulting
Обзор отдельных изменений регулирования экономической сферы

Какие важные для бизнеса изменения внесены в регулирование российской экономики в последнее время? Наша команда подготовила обзор ключевых документов и будет рада ответить на Ваши вопросы.

0 Обсудить
0
Финансы
Евгения Евсеева
Главное в экономике на фоне войны с Украиной, день 8: комиссия за покупку валюты на бирже, торги всё ещё закрыты Статьи редакции

Собираем новости и события восьмого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: «РИА Новости»
Статья дополняется
337 337 комментариев
36
ePN
Как сейчас работают Backit и ePN: новые условия и вывод средств

В стремительно меняющихся условиях — экономических в том числе — нам важно оставаться открытыми и давать пользователям актуальную информацию о нашей работе.

0 Обсудить
–1
Больше статей
null