Включая клиентские, серверные и графические процессоры.

Intel и AMD объявили о прекращении поставок своей продукции в Россию и Беларусь на фоне «военной операции» в Украине и международных санкций. Ранее о таких мерах сообщали источники РБК.

Согласно постановлению США, экспортные ограничения не распространяются на пользовательскую электронику, но обе компании подтвердили, что приостановили все поставки, включая клиентские, серверные и графические процессоры.

В связи с санкциями, введёнными против России Соединенными Штатами и другими странами, AMD приостанавливает продажи и распространение своей продукции в России и Беларуси. AMD

Intel осуждает военные действия. Мы приостановили все поставки клиентам как в России, так и в Беларуси. Компания работает над тем, чтобы поддержать сотрудников в этой сложной ситуации. Intel

Пока неясно, затронут ли ограничения смежную продукцию, вроде ноутбуков или видеокарт в исполнении сторонних вендоров. СМИ также сделали запрос в NVIDIA, но там не прокомментировали ситуацию.