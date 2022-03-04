AMD и Intel официально приостановили все поставки в Россию и Беларусь Статьи редакции
Включая клиентские, серверные и графические процессоры.
Intel и AMD объявили о прекращении поставок своей продукции в Россию и Беларусь на фоне «военной операции» в Украине и международных санкций. Ранее о таких мерах сообщали источники РБК.
Согласно постановлению США, экспортные ограничения не распространяются на пользовательскую электронику, но обе компании подтвердили, что приостановили все поставки, включая клиентские, серверные и графические процессоры.
Пока неясно, затронут ли ограничения смежную продукцию, вроде ноутбуков или видеокарт в исполнении сторонних вендоров. СМИ также сделали запрос в NVIDIA, но там не прокомментировали ситуацию.
Поздравляю Казахстан с повышением ввп
У Казахстана могут возникнуть проблемы, как у Беларуси, по которой вдарили санкции, чтобы чиновники РФ не могли их обойти.
По Белоруссии ударили потому, что с её территории идут русские танки
🤣🤣аахх!!! Ожидаем ожидаем))) пока, повышение только уровня инфляции и цен в магазинах 😂
Казахстан - новая Беларусь? Были устрицы с грядок, будут процы степные?
В качестве пластин будут использовать срез с копыт лошадок
Сейчас резко увеличатся поставки в Казахстан. Всё же массовое оборудование общего назначения практически невозможно отследить, с бытовыми процессорами не должно быть проблем.
А вот серверные, которые грузят меньшими тиражами и обычно не через розницу - гораздо более сложный вопрос.
Ценники взлетели, жесть
Брал i5 11400f за 18тр
Щас он от 60тр
Так это местные барыги. Просто не надо покупать по такому оверпрайсу. Война закончится, и Интел вернётся. Просто будет дороже, т.к. рубль просел, но не в три раза.
Не вернётся.
Спорим на сто рублей )
Аналогично. Брал ноут HP Pavilion Gaming 17-cd2055ur за 88к 21.02 в Онлайн Трейде, сейчас он там 217к
Кады покупали за 18 тыр?
Декабрь, в сбермегамаркет
Но у меня ещё СбербанкСпасибо были, так что вышло чуть более 2000р живыми деньгами
Ну эт капец у вас цены в космос улетели 🙈 сча смотрел, у нас в KZ пока-что такой проц по той же цене, в пересчёте на рубли)
Всё зависит от жадности магазина, сколько захотят, столько и накинут
В условиях общемирового дефицита чипов они пока ничего не теряют.
А собранные ноутбуки они как будут запрещать? Например чисто китайской леново?
А бородачи-то с прохайтек прогадали, как оказалась (
Так он (Сергей) говорил, что АМД и Интел разбираются в этом вопросе. И Сергей не говорил, что обязательно перестанут поставлять
Интересно, что изначально хотели запретить только "...чипы военного назначения...", а потом рассказали, что это затронет и чипы, ориентированные на потребителя, такие как чипы Intel Core и AMD Ryzen.
The extent of Intel and AMD's halted sales was unclear at first. The new export restrictions are primarily aimed at chips for military purposes or dual-use chips that could be used for both civilian and military purposes. That means sales of most consumer-focused chips, like Intel's Core and AMD's Ryzen chips, wouldn't necessarily be impacted. However, both companies have now confirmed they have halted all sales.
Процессоры интел без проблем можно купить на eBay и aliexpress из Китая. Значительно дешевле, чем в магазинах. Пишут что б/у, но приходят процессоры абсолютно новые. Есть подозрение, что в Китае уже подделывают процессоры Intel.
Ну клиентские то почему, блеать? Ну вот что за уроды, а.
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