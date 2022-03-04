Техника
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AMD и Intel официально приостановили все поставки в Россию и Беларусь Статьи редакции

Включая клиентские, серверные и графические процессоры.

Intel и AMD объявили о прекращении поставок своей продукции в Россию и Беларусь на фоне «военной операции» в Украине и международных санкций. Ранее о таких мерах сообщали источники РБК.

Согласно постановлению США, экспортные ограничения не распространяются на пользовательскую электронику, но обе компании подтвердили, что приостановили все поставки, включая клиентские, серверные и графические процессоры.

В связи с санкциями, введёнными против России Соединенными Штатами и другими странами, AMD приостанавливает продажи и распространение своей продукции в России и Беларуси.

AMD

Intel осуждает военные действия. Мы приостановили все поставки клиентам как в России, так и в Беларуси. Компания работает над тем, чтобы поддержать сотрудников в этой сложной ситуации.

Intel

Пока неясно, затронут ли ограничения смежную продукцию, вроде ноутбуков или видеокарт в исполнении сторонних вендоров. СМИ также сделали запрос в NVIDIA, но там не прокомментировали ситуацию.

#новость #amd #intel

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Иван Шеметов

Поздравляю Казахстан с повышением ввп

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evilnw

У Казахстана могут возникнуть проблемы, как у Беларуси, по которой вдарили санкции, чтобы чиновники РФ не могли их обойти.

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3
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Иван Шеметов

По Белоруссии ударили потому, что с её территории идут русские танки

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12
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Alex Shevchenko

🤣🤣аахх!!! Ожидаем ожидаем))) пока, повышение только уровня инфляции и цен в магазинах 😂

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1
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Вадим Демидов

Казахстан - новая Беларусь? Были устрицы с грядок, будут процы степные?

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7
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Никита Лежневич

В качестве пластин будут использовать срез с копыт лошадок

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1
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Vadim Medvedev

Сейчас резко увеличатся поставки в Казахстан. Всё же массовое оборудование общего назначения практически невозможно отследить, с бытовыми процессорами не должно быть проблем.

А вот серверные, которые грузят меньшими тиражами и обычно не через розницу - гораздо более сложный вопрос.

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6
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Влад

Ценники взлетели, жесть
Брал i5 11400f за 18тр
Щас он от 60тр

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3
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Артём Палённый

Так это местные барыги. Просто не надо покупать по такому оверпрайсу. Война закончится, и Интел вернётся. Просто будет дороже, т.к. рубль просел, но не в три раза.

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8
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Pavel Petel

Не вернётся.

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–1
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lakoros

Спорим на сто рублей )

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0
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Диванный эксперт

Аналогично. Брал ноут HP Pavilion Gaming 17-cd2055ur за 88к 21.02 в Онлайн Трейде, сейчас он там 217к

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2
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Alex Shevchenko

Кады покупали за 18 тыр?

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Влад

Декабрь, в сбермегамаркет
Но у меня ещё СбербанкСпасибо были, так что вышло чуть более 2000р живыми деньгами

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Alex Shevchenko

Ну эт капец у вас цены в космос улетели 🙈 сча смотрел, у нас в KZ пока-что такой проц по той же цене, в пересчёте на рубли)

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Влад

Всё зависит от жадности магазина, сколько захотят, столько и накинут

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Василий Степанофф

В условиях общемирового дефицита чипов они пока ничего не теряют.

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4
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Blackrock

А собранные ноутбуки они как будут запрещать? Например чисто китайской леново?

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1
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Hambala Fully

А бородачи-то с прохайтек прогадали, как оказалась (

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0
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Valeratal Val

Так он (Сергей) говорил, что АМД и Интел разбираются в этом вопросе. И Сергей не говорил, что обязательно перестанут поставлять

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1
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Иванка Сегодина

Интересно, что изначально хотели запретить только "...чипы военного назначения...", а потом рассказали, что это затронет и чипы, ориентированные на потребителя, такие как чипы Intel Core и AMD Ryzen.
The extent of Intel and AMD's halted sales was unclear at first. The new export restrictions are primarily aimed at chips for military purposes or dual-use chips that could be used for both civilian and military purposes. That means sales of most consumer-focused chips, like Intel's Core and AMD's Ryzen chips, wouldn't necessarily be impacted. However, both companies have now confirmed they have halted all sales.

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М i кола

Процессоры интел без проблем можно купить на eBay и aliexpress из Китая. Значительно дешевле, чем в магазинах. Пишут что б/у, но приходят процессоры абсолютно новые. Есть подозрение, что в Китае уже подделывают процессоры Intel.

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Андрей Николаев

Ну клиентские то почему, блеать? Ну вот что за уроды, а.

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