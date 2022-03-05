Техника
Таня Боброва

Samsung приостановила поставки техники в Россию Статьи редакции

От смартфонов до бытовой электроники, говорит источник.

  • Samsung остановила поставки из-за «текущих геополитических событий», пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Агентство Yonhap сообщило, что Samsung столкнулась с трудностями с логистикой.
  • Южнокорейский производитель «следит за ситуацией», его приоритет — обеспечить безопасность всех сотрудников и их семей, говорится в заявлении. Компания пожертвует $6 млн на оказание гуманитарной помощи в регионе.
  • По словам знакомого с вопросом источника Bloomberg, приостановлен экспорт всей продукции Samsung, от чипов до смартфонов и бытовой электроники.
  • На момент публикации заметки в пресс-службе Samsung не ответили на вопросы vc.ru о том, на какой срок остановлены поставки и каких именно категорий товаров. О приостановке продаж в России сообщили и другие производители, в том числе Apple и Microsoft.

#новость #samsung

4652 просмотров
Спасибо за наводку Мирослав Вселюд
66 66 комментариев
12
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
66 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Джон Картошкин

у меня ощущение, что нас каждый день жрёт Pacman, а мы от него бегаем по углам, ну ещё кто-то в телепорт зашёл на границе, успел

Ответить
29
Развернуть ветку
Gosoo Gosoo

К концу марта-началу апреля вернуться все. Скиньте.

Ответить
1
Развернуть ветку
Zumon

Было бы хорошо, но я бы расширил прогноз до 3х месяцев)
Аля начало апреля-конец июня

Ответить
–1
Развернуть ветку
Sitewell Ad

Большинство европейских и американских компаний не вернутся годами, чтобы не иметь репутационных потерь.

Ответить
1
Развернуть ветку
Zumon

Что тут сказать, скатертью дорога, найдем других или сделаем сами, а что нам еще остается? Ныть в соцсетях?

Ответить
0
Развернуть ветку
Даниил

Санкции быстро вводятся, но медленно откатываются. Это может затянуться на десятилетия

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Чуль

Яндексфон, настало твоё время

Ответить
19
Развернуть ветку
Breitson Live

Ах, да... Он на импортных помплектующих... Блииин

Откапываем нокии 3300

Ответить
6
Развернуть ветку
Аня

У меня Motorola c350. И даже зарядка к ней сохранилась.

Ответить
0
Развернуть ветку
Фиксатор Дверной

У меня сименсов с 35 пять штук есть,скоро доставать придётся

Ответить
0
Развернуть ветку
Макс Приходченко

Йотафон

Ответить
1
Развернуть ветку
facesso

Мтс фон

Ответить
1
Развернуть ветку
Eugene Key

Зачем, если есть AYYA T1 с ОС Аврора

Ответить
0
Развернуть ветку
Andrey P.

привет всем авторам мемов про радостный самсунг после ухода эппл из РФ

Ответить
18
Развернуть ветку
Сам Такой

Вы серьезно думаете, что тут проблема в телефончиках?
Samsung - крупнейший в мире производитель чипов и прочих электронных компонентов. Следующим этапом санкций могут стать ограничения поставок чипов для китайских компаний, которые продают свою продукцию в РФ. То есть даже какой-нибудь китайский смартфон на китайском процессоре придется покупать практически контрабандой.

Ответить
0
Развернуть ветку
Семен Смирнов

Проблема в том числе и телефончиках

Ответить
1
Развернуть ветку
Andrey P.

а причем тут мой комментарий? я где-то написал, что думаю, что проблема "только в телефончиках"?

Ответить
0
Развернуть ветку
Викторович

Скорее нас пожирают Лангольеры

Ответить
12
Развернуть ветку
NotFop

Мне кажется Wechat скоро объявит о начале работы в России. 😂
И мне кажется это было бы реальной поддержкой всего мелкого бизнеса. Взаиморасчёты, поставки. И переводчик там встроенный есть 😁

Ответить
7
Развернуть ветку
Oleg Oleg

Зачем нам это? ICQ до сих пор существует и принадлежит российскому бизнесу. Олдфаги вообще пыль со своих шестизнаков стряхнут.

Ответить
10
Развернуть ветку
facesso

Но от icq в нем одно название...

Ответить
2
Развернуть ветку
Oleg Oleg

Ну так и требование к месседжеру сейчас другое. Шанс взлететь у него точно есть. Или потеснить телегу

Ответить
1
Развернуть ветку
Red Fox

Почти все старые аккаунты были удалены, а новые по номеру телефона. Там даже поиска нет. ICQ без поиска, это вообще как?

Ответить
2
Развернуть ветку
Gde ya

У меня оба юина рабочие, недавно проверяла

Ответить
0
Развернуть ветку
Семен Смирнов

Так это и хорошо

Ответить
0
Развернуть ветку
facesso

🌝

Ответить
0
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Мой номер в аське недавно удалили, потому что я его недавно восстановил просто посмотреть что там за ICQ, но потом не пользовался пол года и всё... снесли. Ублюдки.

Ответить
0
Развернуть ветку
Slava Semenchuk

692000

Ответить
0
Развернуть ветку
facesso

Вичат и так работает, но он никому не нужен, а вот о начале работы вейбо - вполне

Ответить
–1
Развернуть ветку
NotFop

Вичат работает у китайцев. Чтобы там зарегистрироваться необходимо получить приглашение от китайца. А платежи работают только между китайскими банками.

Ответить
0
Развернуть ветку
facesso

Да, приглашение получать нужно, но он работает. И смысла в вичате у нас нет. Мессенджер - есть. Платежка - есть. И не принято у нас платить qr. У нас по барски, nfc пдатят

Ответить
0
Развернуть ветку
LuNature

Мессенджер типо Там Там?
Лучше уж WeChat тогда. Все одном и программисты не однорукие

Ответить
1
Развернуть ветку
facesso

Зачем? Телегу точно блокировать не будут

Ответить
0
Развернуть ветку
NotFop

Я же написал, что вичат для работы с Китаем. Если отключат инстаграмм, то куча мелких бизнесов начнут загибаться, да и все платежи трансграничные поотключались. А учитывая долю рынка китайского, это был бы выход для малого бизнеса, хоть как-то обойти санкции.

Ответить
1
Развернуть ветку
facesso

Вичат далеко не альтернатива инстаграмму. Мелкие бизнесы переедут в вк, телегу, да куда угодно, куда не надо перегонять аудиторию, и с рекламной платформой...

Ответить
0
Развернуть ветку
NotFop

Вичат для осуществления закупок и общения с китайскими поставщиками.

Ответить
0
Развернуть ветку
facesso

Для этих целей он и раньше использовался... Так что ничего не поменяется

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Еремин

Спокойно зарегился без приглашалок. Платежи не пробовал. Чат вроде полностью работает

Ответить
0
Развернуть ветку
NIKITA KOROLEV

Оп оп, знатоки в здании. Подтверждение нужно от любого действующего пользователя вичата

Ответить
–1
Развернуть ветку
NotFop

Тут дело не от кого, а то, что оно нужно. И регистрация- это дело второе. Самое главное это система расчетов. 😉

Ответить
0
Развернуть ветку
Robber

Нагнетаете редакция, тупо нагнетаете. Многие ПРИОСТАНОВИЛИ поставки и это ключевое слово. Сейчас даже отечественные производители не совсем понимают как бюджет сводить при скачущем курсе и неопределённости даже в перспективе месяца. Остановка поставок лишь способ не торговать в убыток, а не покидание рынка с концами. Когда ситуация стабилизируется, можно будет просчитать себестоимость и маржу.

Ответить
3
Развернуть ветку
Alexander Veber

Комментарии большой а ключевое слово только одно - "когда....."

Ответить
2
Развернуть ветку
Robber

Ну когда. Чем быстрее тем лучше естественно. Боевые действия в современных условиях не ведутся годами. Чем быстрее все разрешится, тем лучше. РФ не вывезет держать большой военный контингент на территории Украины долго. Думаю летом уже будет все решено. Я могу ошибаться конечно, я же не инсайдер и не знаю договоренностей в политических кругах, тупо полагаюсь на логику.

Ответить
3
Развернуть ветку
Твой дом труба шаталь

Боюсь, до лета, таким темпом, останется не много людей, которые смогут позволить себе телефон самсунг.

Ответить
0
Развернуть ветку
Robber

Вполне возможно. Поводов для радости мало.

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Б

У кремлеботов жаркая пора ведения летописи вставания с кален. Не успевают про самсунг коммент написать, как уже пора комментировать ограничения по продаже макарошек и муки в одни руки.

Ответить
4
Развернуть ветку
Gosoo Gosoo

Для перекупов. Вы новость для конца дочитали?

Ответить
1
Развернуть ветку
cepera

Samsung жалко, хотя и лишняя переплата за бренд была, но и скидки часто были на их продукцию . Для тех, кто не хотел чистый Китай, хоть была какая то альтернатива

Ответить
3
Развернуть ветку
Александр

Тоже после айфона кайфовал от самсунг. Пока не понял, как плохо он снимает. Пруфы есть, если интересно - напишу как нибудь.

Ответить
2
Развернуть ветку
Тимофей Туманков

Лично у меня камера отлично снимает. Раньше был xiaomi, Samsung по сравнению с ним просто небо и земля. Меня всё устраивает. Galaxy A52

Ответить
2
Развернуть ветку
cepera

Для меня камера не важное в телефоне. У меня зеркалка есть, а вот размеры и аккумулятор - да.

Ответить
1
Развернуть ветку
Nikolay Kenig

Олды еще помнят?
Достаем кассеты и карандаши :)

Ответить
4
Развернуть ветку
Алексей

У них интернет магазин в России ничего не продавал, типа в наличии нет . Не повезло Самсунг, прибыль меньше

Ответить
–1
Развернуть ветку
Андрей Чуль

Это ж после того, как ввоз их продукции запретила какая-то там инстанция РФ

Ответить
2
Развернуть ветку
Breitson Live

В общем, Владимир Владимирович.

СПАСИБО

Ответить
8
Развернуть ветку
Викторович

Ну что ж, китайские конкуренты самоликвидируются ) Думаю, поднебесная уже на низком старте...

Ответить
0
Развернуть ветку
Метеор

Только проблема в курсе валюты для производителей, без стабильности и они не полезут

Ответить
0
Развернуть ветку
Викторович

хз, китайская империя самая древняя в мире. Мудрости не занимать. Что нибудь придумают...

Ответить
–3
Развернуть ветку
evilnw

Да, только они придумают для себя. Буду покупать у нас нефть с 50% скидкой за телефоны и еду, которую производят у себя.

Ответить
0
Развернуть ветку
facesso

Шило на мыло ведь

Ответить
0
Развернуть ветку
Jerricho

Рааассея Рааассея в этом слове агонь и сила !!!!

Ответить
0
Развернуть ветку
Виктор Исаков

Ой блин. Как будто мы телефоны их покупали у официалов🤣 Горбушка, наше всё с телефонами из ОАЭ))

Ответить
–5
Развернуть ветку
Evgeny Afanasev

Только вопрос цены. Раньше брали ниже ростеста, теперь цены полетят в космос

Ответить
0
Развернуть ветку
Иван Шеметов

Так в логистике проблема или в ситуации на украине

Ответить
0
Развернуть ветку
Евгений Кузнецов

Кто следующий. Объявите полный список сэр.

Ответить
0
Развернуть ветку
Артур Тимо

Вот что я думаю по этому поводу.
Не нужно будет на экскурсию ехать в Северную Корею что бы посмотреть как законсервировался коммунизм в его лучшие годы. Так вот, скоро Россия поднимется с колен за счёт туризма.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 66 комментариев
Involta
Робот вырастит ребёнка
Источник: involta
12 12 комментариев
4
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Сервисы
Администратор Аккаунта
Образовательная платформа Coursera прекращает доступ к курсам от российских создателей

А также ограничивает доступ к курсам для пользователей из России.

0 Обсудить
2
Устойчивые города: Москва
Операция «Первоцвет». В Москве стартовали рейды по выявлению незаконной продажи подснежников

С приходом весны в городе активизировались продавцы краснокнижных растений.

фото: ДПиООС
0 Обсудить
2
Финансы
PavelPK
Россию ждет дефолт? Что делать?

Сразу скажу, что это все мои фантазии на вольную тему, личные рассуждения и предположения.
В статье я постараюсь пошагово вам показать факты, привести примеры, чтобы у вас сложилось понимание и смогли подготовиться.
Поэтому рекомендую читать статью вдумчиво, не по диагонали, не торопитесь, добавьте ее в закладки или сохраните.

103 103 комментария
72
Медиа
TJ
Bloomberg и CNN объявили о приостановке работы своих журналистов в России из-за закона о «фейках» Статьи редакции

Всего об остановке или изменениях в работе в стране заявили семь иностранных медиа.

24 24 комментария
3
O2 Consulting
Новые предписания ЦБ РФ
0 Обсудить
–1
Маркетинг
Кирилл Васильев
Куда эмигрировать из Instagram, Facebook и YouTube. В случае блокировок и ограничений

Очень надеюсь, что эта статья вам не пригодится, но 5 часов назад был заблокирован Facebook, 20 часов назад в YouTube убрали монетизацию, а 3 часа назад заблокировали Twitter. И я молчу про проблемы Twitch, Steam и других сервисов, приложений. Инстаграм реально может стать следующим.

Данные за 2021, но первые 10 позиций несильно поменялись
35 35 комментариев
16
Банк 131
Банк 131 открывает расчетные счета российскому и иностранному бизнесу в рублях, долларах и евро
10 10 комментариев
25
Больше статей
null