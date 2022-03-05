Samsung приостановила поставки техники в Россию Статьи редакции
От смартфонов до бытовой электроники, говорит источник.
- Samsung остановила поставки из-за «текущих геополитических событий», пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Агентство Yonhap сообщило, что Samsung столкнулась с трудностями с логистикой.
- Южнокорейский производитель «следит за ситуацией», его приоритет — обеспечить безопасность всех сотрудников и их семей, говорится в заявлении. Компания пожертвует $6 млн на оказание гуманитарной помощи в регионе.
- По словам знакомого с вопросом источника Bloomberg, приостановлен экспорт всей продукции Samsung, от чипов до смартфонов и бытовой электроники.
- На момент публикации заметки в пресс-службе Samsung не ответили на вопросы vc.ru о том, на какой срок остановлены поставки и каких именно категорий товаров. О приостановке продаж в России сообщили и другие производители, в том числе Apple и Microsoft.
у меня ощущение, что нас каждый день жрёт Pacman, а мы от него бегаем по углам, ну ещё кто-то в телепорт зашёл на границе, успел
К концу марта-началу апреля вернуться все. Скиньте.
Было бы хорошо, но я бы расширил прогноз до 3х месяцев)
Аля начало апреля-конец июня
Большинство европейских и американских компаний не вернутся годами, чтобы не иметь репутационных потерь.
Что тут сказать, скатертью дорога, найдем других или сделаем сами, а что нам еще остается? Ныть в соцсетях?
Санкции быстро вводятся, но медленно откатываются. Это может затянуться на десятилетия
Яндексфон, настало твоё время
Ах, да... Он на импортных помплектующих... Блииин
Откапываем нокии 3300
У меня Motorola c350. И даже зарядка к ней сохранилась.
У меня сименсов с 35 пять штук есть,скоро доставать придётся
Йотафон
Мтс фон
Зачем, если есть AYYA T1 с ОС Аврора
привет всем авторам мемов про радостный самсунг после ухода эппл из РФ
Вы серьезно думаете, что тут проблема в телефончиках?
Samsung - крупнейший в мире производитель чипов и прочих электронных компонентов. Следующим этапом санкций могут стать ограничения поставок чипов для китайских компаний, которые продают свою продукцию в РФ. То есть даже какой-нибудь китайский смартфон на китайском процессоре придется покупать практически контрабандой.
Проблема в том числе и телефончиках
а причем тут мой комментарий? я где-то написал, что думаю, что проблема "только в телефончиках"?
Скорее нас пожирают Лангольеры
Мне кажется Wechat скоро объявит о начале работы в России. 😂
И мне кажется это было бы реальной поддержкой всего мелкого бизнеса. Взаиморасчёты, поставки. И переводчик там встроенный есть 😁
Зачем нам это? ICQ до сих пор существует и принадлежит российскому бизнесу. Олдфаги вообще пыль со своих шестизнаков стряхнут.
Но от icq в нем одно название...
Ну так и требование к месседжеру сейчас другое. Шанс взлететь у него точно есть. Или потеснить телегу
Почти все старые аккаунты были удалены, а новые по номеру телефона. Там даже поиска нет. ICQ без поиска, это вообще как?
У меня оба юина рабочие, недавно проверяла
Так это и хорошо
🌝
Мой номер в аське недавно удалили, потому что я его недавно восстановил просто посмотреть что там за ICQ, но потом не пользовался пол года и всё... снесли. Ублюдки.
692000
Вичат и так работает, но он никому не нужен, а вот о начале работы вейбо - вполне
Вичат работает у китайцев. Чтобы там зарегистрироваться необходимо получить приглашение от китайца. А платежи работают только между китайскими банками.
Да, приглашение получать нужно, но он работает. И смысла в вичате у нас нет. Мессенджер - есть. Платежка - есть. И не принято у нас платить qr. У нас по барски, nfc пдатят
Мессенджер типо Там Там?
Лучше уж WeChat тогда. Все одном и программисты не однорукие
Зачем? Телегу точно блокировать не будут
Я же написал, что вичат для работы с Китаем. Если отключат инстаграмм, то куча мелких бизнесов начнут загибаться, да и все платежи трансграничные поотключались. А учитывая долю рынка китайского, это был бы выход для малого бизнеса, хоть как-то обойти санкции.
Вичат далеко не альтернатива инстаграмму. Мелкие бизнесы переедут в вк, телегу, да куда угодно, куда не надо перегонять аудиторию, и с рекламной платформой...
Вичат для осуществления закупок и общения с китайскими поставщиками.
Для этих целей он и раньше использовался... Так что ничего не поменяется
Спокойно зарегился без приглашалок. Платежи не пробовал. Чат вроде полностью работает
Оп оп, знатоки в здании. Подтверждение нужно от любого действующего пользователя вичата
Тут дело не от кого, а то, что оно нужно. И регистрация- это дело второе. Самое главное это система расчетов. 😉
Нагнетаете редакция, тупо нагнетаете. Многие ПРИОСТАНОВИЛИ поставки и это ключевое слово. Сейчас даже отечественные производители не совсем понимают как бюджет сводить при скачущем курсе и неопределённости даже в перспективе месяца. Остановка поставок лишь способ не торговать в убыток, а не покидание рынка с концами. Когда ситуация стабилизируется, можно будет просчитать себестоимость и маржу.
Комментарии большой а ключевое слово только одно - "когда....."
Ну когда. Чем быстрее тем лучше естественно. Боевые действия в современных условиях не ведутся годами. Чем быстрее все разрешится, тем лучше. РФ не вывезет держать большой военный контингент на территории Украины долго. Думаю летом уже будет все решено. Я могу ошибаться конечно, я же не инсайдер и не знаю договоренностей в политических кругах, тупо полагаюсь на логику.
Боюсь, до лета, таким темпом, останется не много людей, которые смогут позволить себе телефон самсунг.
Вполне возможно. Поводов для радости мало.
У кремлеботов жаркая пора ведения летописи вставания с кален. Не успевают про самсунг коммент написать, как уже пора комментировать ограничения по продаже макарошек и муки в одни руки.
Для перекупов. Вы новость для конца дочитали?
Samsung жалко, хотя и лишняя переплата за бренд была, но и скидки часто были на их продукцию . Для тех, кто не хотел чистый Китай, хоть была какая то альтернатива
Тоже после айфона кайфовал от самсунг. Пока не понял, как плохо он снимает. Пруфы есть, если интересно - напишу как нибудь.
Лично у меня камера отлично снимает. Раньше был xiaomi, Samsung по сравнению с ним просто небо и земля. Меня всё устраивает. Galaxy A52
Для меня камера не важное в телефоне. У меня зеркалка есть, а вот размеры и аккумулятор - да.
Олды еще помнят?
Достаем кассеты и карандаши :)
У них интернет магазин в России ничего не продавал, типа в наличии нет . Не повезло Самсунг, прибыль меньше
Это ж после того, как ввоз их продукции запретила какая-то там инстанция РФ
В общем, Владимир Владимирович.
СПАСИБО
Ну что ж, китайские конкуренты самоликвидируются ) Думаю, поднебесная уже на низком старте...
Только проблема в курсе валюты для производителей, без стабильности и они не полезут
хз, китайская империя самая древняя в мире. Мудрости не занимать. Что нибудь придумают...
Да, только они придумают для себя. Буду покупать у нас нефть с 50% скидкой за телефоны и еду, которую производят у себя.
Шило на мыло ведь
Рааассея Рааассея в этом слове агонь и сила !!!!
Ой блин. Как будто мы телефоны их покупали у официалов🤣 Горбушка, наше всё с телефонами из ОАЭ))
Только вопрос цены. Раньше брали ниже ростеста, теперь цены полетят в космос
Так в логистике проблема или в ситуации на украине
Кто следующий. Объявите полный список сэр.
Вот что я думаю по этому поводу.
Не нужно будет на экскурсию ехать в Северную Корею что бы посмотреть как законсервировался коммунизм в его лучшие годы. Так вот, скоро Россия поднимется с колен за счёт туризма.
Сразу скажу, что это все мои фантазии на вольную тему, личные рассуждения и предположения.
В статье я постараюсь пошагово вам показать факты, привести примеры, чтобы у вас сложилось понимание и смогли подготовиться.
Поэтому рекомендую читать статью вдумчиво, не по диагонали, не торопитесь, добавьте ее в закладки или сохраните.
Всего об остановке или изменениях в работе в стране заявили семь иностранных медиа.
Очень надеюсь, что эта статья вам не пригодится, но 5 часов назад был заблокирован Facebook, 20 часов назад в YouTube убрали монетизацию, а 3 часа назад заблокировали Twitter. И я молчу про проблемы Twitch, Steam и других сервисов, приложений. Инстаграм реально может стать следующим.