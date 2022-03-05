Россию начали отрезать от интернета извне, но не все согласны с такими мерами — специалисты посчитали их разрушительными Статьи редакции
Магистральный интернет-оператор из США отключил Россию от своих линий связи, однако эксперты и ответственные лица резко раскритиковали подобные шаги — они подрывают доверие к интернету и вредят разнообразию мнений.
4 марта власти РФ из-за событий на Украине начали масштабные блокировки иностранных и российских информационных ресурсов: под «бан» Роскомнадзора попали «Медуза», BBC, Facebook, Twitter и ряд других сайтов. Тогда же стало известно, что американский магистральный оператор связи Cogent решил разорвать связь с российскими клиентами, среди которых называют «Яндекс», «Билайн», VK, «Мегафон» и другие крупные компании.
Это значит, что доступ к американским и европейским сегментам сети из России может сильно замедлиться или вовсе прекратиться. И такой шаг, как пишет The Washington Post, вызывает недоумение. Во-первых, он ставит под угрозу базовые принципы организации и работы интернета, которые гласят, что всемирная сеть должна быть одинаково доступной для всех. Во-вторых, он превращает чисто техническую область, которая всегда придерживалась нейтралитета, в политический инструмент.
Однако главная проблема инициативы Cogent в том, что она играет на руку российским властям. Например, директор по кибербезопасности правозащитной организации «Фонд электронных рубежей» (EFF) Ева Гальперин резко раскритиковала решение Cogent.
Михаил Климарёв, исполнительный директор российского Общества защиты интернета, в интервью The Washington Post высказал похожее мнение: «Я очень боюсь [таких мер]. Я хотел бы донести до людей во всём мире, что если вы отключите интернет для России, то вы отрежете более 140 миллионов человек от какой-либо правдивой информации. Пока существует интернет — люди имеют возможность узнать правду. Интернета не станет — все будут слушать только пропаганду».
Исполнительный директор Cogent Дэйв Шеффер ответил, что компания хочет не лишить россиян интернета, а помешать властям РФ использовать инфраструктуру компании для кибератак и пропаганды. «Наша цель — не причинить вред кому-либо. Мы хотим лишить российское правительство одного из инструментов ведения войны».
ICANN призвала сохранять нейтралитет интернета
Организация, которая управляет IP-адресами и доменами, не стала по просьбе Украины аннулировать записи, которые значатся за Россией в корневых зонах DNS. Генеральный директор ICANN сообщил, что участники организации должны сохранять нейтралитет и действовать в поддержку глобальности интернета, иначе последствия будут для него разрушительны.
Украинский вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров просил ICANN разделегировать (отключить) домены верхнего уровня .ru, .рф и .su, помочь в отзыве SSL-сертификатов у российских сайтов, и отключить корневые DNS-серверы в Санкт-Петербурге и Москве. Это могло бы полностью «погасить» российский сегмент всемирной сети — ни один сайт, ни один онлайн-сервис в России не смог бы работать.
В своём ответе Марби напомнил о децентрализованном характере интернета — ни одна из сторон не имеет возможности контролировать его или ограничивать. Что касается отзыва SSL-сертификатов, то ICANN не занимается их выдачей или отзывом, а служба корневых DNS-серверов полностью распределена между сотнями серверов в более чем 130 странах и ей можно управлять только с согласия всех сторон.
Генеральный директор ICANN добавил, что «только благодаря широкому и беспрепятственному доступу в интернет граждане могут получать достоверную информацию и всё многообразие точек зрения», поэтому ICANN принципиально не контролирует контент глобальной сети и доступ к ней.
С Йораном Марби согласился директор международной организации Packet Clearing House, которая занимается оперативной поддержкой и защитой системы корневых DNS-серверов.
Трудные времена настают для либералов. Отключение от интернета, полное отсутствие анонимности и возможность ответа за слова и мнения перед законом. Как и хотели. Верховенство закона.
Иди на хуй
Все, на что Вы способны в своей бессильной бесовской агонии, так это использовать ненормативную лексику. Типичное поведение лиц неуравновешенных и слабых. Успокойтесь. Не нервничайте.
Каждый человек либерал.
Не либералом может быть только диванный или реальный геополитик. Никто сам себе права и свободы резать не станет, это только балабольство, игра в геостратега.
Где вы видели либерала, который хотел бы что-то отрезать себе? Только и исключительно другим. Вы послушайте что 20 последних лет несут либералы. Только и исключительно "люстрировать", "лишить избирательных прав", "снести власть", "голосовать должны достойные". А про свободы и забыли как-то уже. Мол, при чём тут это?
Без понятия о чем вы.
Вы про каких-то конкретных людей и их лозунги.
Я не знаю о ком речь...
Я говорю про либерализм, он сводится к непоколебимости прав и личных свобод человека. Любой нормальный человек желает этого себе и своим детям.
Так ограничения в избирательных правах (право быть избранным) по факту уже установлены нашей властью, а не либералами. Так что мимо кассы.
Вы живете в каком удивительном мире, в котором либерализм это про лишение прав, в котором главой фашистского государства является еврей, в котором подчинение эгоистичной власти коррупционеров это «поддержка своих»
Ну-ка скажите навскидку кто из либеральных лидеров такое говорил?
Основа либерализма в том, чтобы каждый мог сам делать выбор и этот выбор хотя бы был возможен.
Люди вообще аполитичны если в стране нет полной разрухи. А когда настаёт время выборов, кто первый прибежал и интенсивней агитировал, того скорей всего и выберут. Как можно делать выбор из одного возможного, если другим просто не дают слово на федеральных каналах. Получается выбор без выбора.
Под маской невинных агнецов скрываются преисполненные жестокого реваншизма расчеловеченные люди. Я уверен, таким людям не то, чтобы власть давать, их к этой самой власти подпускать нельзя на милю.
Неуважаемый, какие ценности у вас то? Борьба с геями и зарплата вовремя?
Со стороны США и Австрии, не открывается не рбк не сайт мин обороны, про остальные страны не скажу, это попытка открыть физически находясь в этих странах
Потому что они отрубили зарубежные подключения, сами.
Поэтому ivi и яндекс и vc открываются, а это нет. Не несите бред. Информ война она такая
Они не отключили, а РБК, минобороны, Почта России и еще много кто - отключил подключения зарубежных пользователей САМИ.
Вы как Путин какой-то, который в интернет не разбирается от слова совсем.
Путин же говорил что запад хочет отключить интернет в России.
Он был прав.
Пока правы только параноики и сумасшедшие со всех сторон
Никто не хочет отключить Россию от интернета - можно работать через китайские и турецкие линки. А вот с американскими компаниями не возможны финансовые взаиморасчеты, как у Сирии.
Вы, походу, так же разбираетесь в интернет (никак), как и наш безграмотный Пу :)
А с чего это Cogent обязан кому-то что-то улучшать? Вот у КНДР два аплинка, китайский и российский ТТК - потому что никто больше дел с ней вести не желает, но "отлючать от интернета" ее никто не собирается.
Могут еще с кем-то договориться, если им так хочется, но обязать конкретного провайдера предоставлять кому-то услуги - невозможно.
Пора самим от них отключиться. Ничего хорошего там нет.
Себя для начало отключили. Бестолочь 15 рублевая.
скоро и 15 рублей отнимут у них, если все площадки закроют
Я зарабатываю на хлеб иначе и абсолютно не тем, в чем меня пытаетесь упрекнуть. Я просто излагаю открыто и уважительно свою позицию, с которой не все согласны, но это абсолютно нормально.
Github особенно нужно отключить в первую же очередь. И все VPN. Вот тогда заживем!
Я пишу здесь ради удовольствия. Оно, конечно, сомнительное, но приятно почитать мнения людей на злободневные вопросы под разными углами.
Господи, соевые куколды истеричные.
Писец, у вас с юмором вообще туго стало?
В цинковом гробу и правда на всё пах**
Зачем здесь это?
@Инспектор это видео здесь нужно?
Деньги налогоплательщиков...
ВЕЛИКО БУДЕВНИЦО ?
А как скачать этот шедевр можно? )))
Ну хоть кто-то. Надеюсь придут к тому, что сеть должна существовать независимо от происходящего.
Иначе это уже хаос.
Надо "погасить" их спутники )))
Это будет адекватный ответ.
Для начала свою пятую точку "погаси", гаситель.
Когда нет аргументов - оскорбляй 😂
Или плюнь в спину как шакал.
Аргументов на идиотизм!? Тьфу тебе в лицо!
Я про это и говорю. Но ты не плачь, я тебе даже лайк поставлю. Можешь ещё разок плюнуть, плювательный ты наш 😂😂😂
Единственный адекватный ответ - погасить срочно это мракобесие, начать реальные переговоры и покинуть территорию чужой страны.
Какого чёрта, Cogent? Отключение россиян от интернета отрезает их от доступа к источникам независимых новостей и лишает их возможности организовывать антивоенные протесты. Не делайте за Путина его грязную работу
А кто сказал, что их вся эта ситуация не устраивает?
Тем временем билет в турцию уже 50к за одного...
а я вот вообще билетов не вижу.
в поиске то есть билеты, но не факт что улетишь
наши не летают вроде, лизинг...
а тех же туркишей не вижу
С каждым днём всё веселее)
Без порнохаб не продержимся...
Однако главная проблема инициативы Cogent в том, что она играет на руку российским властям.
Это точно наша проблема?
Сальные вообще умом тронулись...
боже ж мой, у всех радетелей за Украину сразу отбирают нормальные телефоны? :) почему качество такое убогое? это в 21м веке в Москве, у челика снимающего из дома на тверской. "не верю" (С) :)
Война!!!
Россия напала на Украину.
ты опоздал, уже как на неделю
Желтушный заголовок. По факту связность порвал только Cogent. С какого перепуга он стал "интернетом"? Он не имеет возможность вести нормальные взаиморасчеты с российскими клиентами, нафига ему этот геморрой?
А вот и цензура подоспела
Какме молодцы! "Резко раскритиковали"!
Вот не вдаваясь в дискуссии по поводу того, что происходит в РФ, а не до*уя ли США берёт на себя?
Главное из материала Forbes.
Освобождение от ответственности за использование нелицензионного ПО предлагается только для тех продуктов, у которых нет российских аналогов.
McDonald’s подала заявку (№ 2022702032) на регистрацию словесного обозначения «Па-ра-па-па-паам» – фразы из всемирно известного джингла «Вот, что я люблю» (I’m lovin’ it), который звучит в рекламе компании.
В течение всего прошлого года я искал информацию о разных визах для цифровых кочевников. Пандемия бушевала, страны закрывались для туризма, но как на дрожжах появлялись визы для удаленщиков. Хотелось на всякий случай иметь интересные варианты под рукой, поэтому я сохранял наиболее привлекательные программы в отдельный список вместе со всеми…
Основными темами крупнейшей в СНГ Международной образовательной конференции Distant & Digital завершившейся в Москве, традиционно стали интеллектуальная собственность, цифровая трансформация и новейшие юридические технологии. Событие объединило более 200 экспертов, представителей креативной экономики.
Всем привет. Меня зовут Максим Агаджанов, экс-редактор Хабра. Мое хобби - игры, хорошие и разные. Не так давно столкнулся с проблемами покупки игр в Steam, после чего проверил, что из игровых сторов еще работает в России, а что - нет. Как оказалось, ситуация достаточно сложная.
Человеческая психика всегда стремится адаптироваться к любой ситуации, особенно во время неопределенности. Однако при изменении обстоятельств, меняется и эмоциональное состояние. При этом важно понимать, что каждый реагирует на стресс по-разному. Это совершенно нормально.