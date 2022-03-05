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Россию начали отрезать от интернета извне, но не все согласны с такими мерами — специалисты посчитали их разрушительными Статьи редакции

Магистральный интернет-оператор из США отключил Россию от своих линий связи, однако эксперты и ответственные лица резко раскритиковали подобные шаги — они подрывают доверие к интернету и вредят разнообразию мнений.

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Количество интернет-серверов по странам, скриншот из видео компании «Меркатор»

4 марта власти РФ из-за событий на Украине начали масштабные блокировки иностранных и российских информационных ресурсов: под «бан» Роскомнадзора попали «Медуза», BBC, Facebook, Twitter и ряд других сайтов. Тогда же стало известно, что американский магистральный оператор связи Cogent решил разорвать связь с российскими клиентами, среди которых называют «Яндекс», «Билайн», VK, «Мегафон» и другие крупные компании.

Это значит, что доступ к американским и европейским сегментам сети из России может сильно замедлиться или вовсе прекратиться. И такой шаг, как пишет The Washington Post, вызывает недоумение. Во-первых, он ставит под угрозу базовые принципы организации и работы интернета, которые гласят, что всемирная сеть должна быть одинаково доступной для всех. Во-вторых, он превращает чисто техническую область, которая всегда придерживалась нейтралитета, в политический инструмент.

Отключение клиентов в целой стране размером с Россию одним из магистральных провайдеров связи не имеет прецедентов в истории интернета.

Дуг Мадори
аналитик компании Kentik, которая занимается мониторингом сетей

Однако главная проблема инициативы Cogent в том, что она играет на руку российским властям. Например, директор по кибербезопасности правозащитной организации «Фонд электронных рубежей» (EFF) Ева Гальперин резко раскритиковала решение Cogent.

Какого чёрта, Cogent? Отключение россиян от интернета отрезает их от доступа к источникам независимых новостей и лишает их возможности организовывать антивоенные протесты. Не делайте за Путина его грязную работу

Михаил Климарёв, исполнительный директор российского Общества защиты интернета, в интервью The Washington Post высказал похожее мнение: «Я очень боюсь [таких мер]. Я хотел бы донести до людей во всём мире, что если вы отключите интернет для России, то вы отрежете более 140 миллионов человек от какой-либо правдивой информации. Пока существует интернет — люди имеют возможность узнать правду. Интернета не станет — все будут слушать только пропаганду».

Исполнительный директор Cogent Дэйв Шеффер ответил, что компания хочет не лишить россиян интернета, а помешать властям РФ использовать инфраструктуру компании для кибератак и пропаганды. «Наша цель — не причинить вред кому-либо. Мы хотим лишить российское правительство одного из инструментов ведения войны».

ICANN призвала сохранять нейтралитет интернета

Организация, которая управляет IP-адресами и доменами, не стала по просьбе Украины аннулировать записи, которые значатся за Россией в корневых зонах DNS. Генеральный директор ICANN сообщил, что участники организации должны сохранять нейтралитет и действовать в поддержку глобальности интернета, иначе последствия будут для него разрушительны.

В нашу миссию не входят какие-либо карательные действия, санкции и ограничения доступа — независимо от вызовов. Односторонние решения подорвут доверие к существующей модели, которая при участии множества заинтересованных участников добивается глобальной совместимости интернета.

Йоран Марби
генеральный директор ICANN

Украинский вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров просил ICANN разделегировать (отключить) домены верхнего уровня .ru, .рф и .su, помочь в отзыве SSL-сертификатов у российских сайтов, и отключить корневые DNS-серверы в Санкт-Петербурге и Москве. Это могло бы полностью «погасить» российский сегмент всемирной сети — ни один сайт, ни один онлайн-сервис в России не смог бы работать.

Купить рекламу Отключить

В своём ответе Марби напомнил о децентрализованном характере интернета — ни одна из сторон не имеет возможности контролировать его или ограничивать. Что касается отзыва SSL-сертификатов, то ICANN не занимается их выдачей или отзывом, а служба корневых DNS-серверов полностью распределена между сотнями серверов в более чем 130 странах и ей можно управлять только с согласия всех сторон.

ICANN — это некоммерческая многосторонняя группа под эгидой правительства США, которая занимается базовыми вопросами регулирования интернета. В частности, она контролирует корневую адресацию трафика глобальной сети. Решения в ICANN принимает большое сообщество технических экспертов, учёных, коммерческих компаний и правительств 179 государств мира.

Генеральный директор ICANN добавил, что «только благодаря широкому и беспрепятственному доступу в интернет граждане могут получать достоверную информацию и всё многообразие точек зрения», поэтому ICANN принципиально не контролирует контент глобальной сети и доступ к ней.

С Йораном Марби согласился директор международной организации Packet Clearing House, которая занимается оперативной поддержкой и защитой системы корневых DNS-серверов.

Ещё не опубликованная на странице корреспонденции ICANN недопустимая просьба со стороны Украины. Как оператор критической инфраструктуры, склоняюсь к ответу «чёрт, нет» независимо от своих симпатий

#днрилнр #интернет #новости

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Gleb Tyutikov

Трудные времена настают для либералов. Отключение от интернета, полное отсутствие анонимности и возможность ответа за слова и мнения перед законом. Как и хотели. Верховенство закона.

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–29
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Qwertyuio

Иди на хуй

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42
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Gleb Tyutikov

Все, на что Вы способны в своей бессильной бесовской агонии, так это использовать ненормативную лексику. Типичное поведение лиц неуравновешенных и слабых. Успокойтесь. Не нервничайте.

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–5
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Ware Wow

Каждый человек либерал.
Не либералом может быть только диванный или реальный геополитик. Никто сам себе права и свободы резать не станет, это только балабольство, игра в геостратега.

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8
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Алексей Ишков

Где вы видели либерала, который хотел бы что-то отрезать себе? Только и исключительно другим. Вы послушайте что 20 последних лет несут либералы. Только и исключительно "люстрировать", "лишить избирательных прав", "снести власть", "голосовать должны достойные". А про свободы и забыли как-то уже. Мол, при чём тут это?

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–2
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Ware Wow

Без понятия о чем вы.
Вы про каких-то конкретных людей и их лозунги.
Я не знаю о ком речь...

Я говорю про либерализм, он сводится к непоколебимости прав и личных свобод человека. Любой нормальный человек желает этого себе и своим детям.

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6
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Dmitry Protasov

Так ограничения в избирательных правах (право быть избранным) по факту уже установлены нашей властью, а не либералами. Так что мимо кассы.

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0
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Алексей Лебедев

Вы живете в каком удивительном мире, в котором либерализм это про лишение прав, в котором главой фашистского государства является еврей, в котором подчинение эгоистичной власти коррупционеров это «поддержка своих»

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0
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mnin mnin

Ну-ка скажите навскидку кто из либеральных лидеров такое говорил?
Основа либерализма в том, чтобы каждый мог сам делать выбор и этот выбор хотя бы был возможен.
Люди вообще аполитичны если в стране нет полной разрухи. А когда настаёт время выборов, кто первый прибежал и интенсивней агитировал, того скорей всего и выберут. Как можно делать выбор из одного возможного, если другим просто не дают слово на федеральных каналах. Получается выбор без выбора.

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0
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Gleb Tyutikov

Под маской невинных агнецов скрываются преисполненные жестокого реваншизма расчеловеченные люди. Я уверен, таким людям не то, чтобы власть давать, их к этой самой власти подпускать нельзя на милю.

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0
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Алексей Лебедев

Неуважаемый, какие ценности у вас то? Борьба с геями и зарплата вовремя?

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0
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Полноценный огонь

Орнул с "independent news". Они там на западе реально верят что их СМИ независимые и честные? xD

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13
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Сменить никнейм можно

Со стороны США и Австрии, не открывается не рбк не сайт мин обороны, про остальные страны не скажу, это попытка открыть физически находясь в этих странах

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0
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Dmitry Protasov

Потому что они отрубили зарубежные подключения, сами.

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–1
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Сменить никнейм можно

Поэтому ivi и яндекс и vc открываются, а это нет. Не несите бред. Информ война она такая

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0
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Dmitry Protasov

Они не отключили, а РБК, минобороны, Почта России и еще много кто - отключил подключения зарубежных пользователей САМИ.
Вы как Путин какой-то, который в интернет не разбирается от слова совсем.

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0
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Super 72

Путин же говорил что запад хочет отключить интернет в России.
Он был прав.

Пока правы только параноики и сумасшедшие со всех сторон

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9
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Dmitry Protasov

Никто не хочет отключить Россию от интернета - можно работать через китайские и турецкие линки. А вот с американскими компаниями не возможны финансовые взаиморасчеты, как у Сирии.
Вы, походу, так же разбираетесь в интернет (никак), как и наш безграмотный Пу :)

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0
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Дипломатический франт

Отключение от Tier 1 (ну почти) вполне себе позволяет, как минимум, резко ухудшить его работу.

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0
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Dmitry Protasov

А с чего это Cogent обязан кому-то что-то улучшать? Вот у КНДР два аплинка, китайский и российский ТТК - потому что никто больше дел с ней вести не желает, но "отлючать от интернета" ее никто не собирается.
Могут еще с кем-то договориться, если им так хочется, но обязать конкретного провайдера предоставлять кому-то услуги - невозможно.

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0
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Gleb Tyutikov

Пора самим от них отключиться. Ничего хорошего там нет.

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–15
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Dimitri

Себя для начало отключили. Бестолочь 15 рублевая.

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14
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яйцо со шрамом

скоро и 15 рублей отнимут у них, если все площадки закроют

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1
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Gleb Tyutikov

Я зарабатываю на хлеб иначе и абсолютно не тем, в чем меня пытаетесь упрекнуть. Я просто излагаю открыто и уважительно свою позицию, с которой не все согласны, но это абсолютно нормально.

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0
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Dmitry Protasov

Github особенно нужно отключить в первую же очередь. И все VPN. Вот тогда заживем!

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0
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Повышенный Абдужаббор

вам подняли ставки хоть с новыми методичками или за 10 центов "горло рвешь"?

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2
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Gleb Tyutikov

Я пишу здесь ради удовольствия. Оно, конечно, сомнительное, но приятно почитать мнения людей на злободневные вопросы под разными углами.

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0
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Ioanne

Господи, соевые куколды истеричные.

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3
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Artem Gn
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–11
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Artem Gn

Писец, у вас с юмором вообще туго стало?

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–8
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Norman

В цинковом гробу и правда на всё пах**

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4
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Игорь
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1
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Artem Gn

Зачем здесь это?

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1
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Artem Gn

@Инспектор это видео здесь нужно?

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0
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Anna Petrova

@Инспектор

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Breitson Live

Деньги налогоплательщиков...

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Александер

ВЕЛИКО БУДЕВНИЦО ?

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Антон Лялька

А как скачать этот шедевр можно? )))

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Valeryi

Ну хоть кто-то. Надеюсь придут к тому, что сеть должна существовать независимо от происходящего.

Иначе это уже хаос.

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4
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Anna Petrova

Надо "погасить" их спутники )))
Это будет адекватный ответ.

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–8
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Артем Наумов

Для начала свою пятую точку "погаси", гаситель.

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6
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Anna Petrova

Когда нет аргументов - оскорбляй 😂
Или плюнь в спину как шакал.

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–1
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Артем Наумов

Аргументов на идиотизм!? Тьфу тебе в лицо!

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2
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Anna Petrova

Я про это и говорю. Но ты не плачь, я тебе даже лайк поставлю. Можешь ещё разок плюнуть, плювательный ты наш 😂😂😂

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Сергей Ноздрин

Единственный адекватный ответ - погасить срочно это мракобесие, начать реальные переговоры и покинуть территорию чужой страны.

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1
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Ware Wow

Какого чёрта, Cogent? Отключение россиян от интернета отрезает их от доступа к источникам независимых новостей и лишает их возможности организовывать антивоенные протесты. Не делайте за Путина его грязную работу
А кто сказал, что их вся эта ситуация не устраивает?

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1
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Андрей Николаев

Тем временем билет в турцию уже 50к за одного...

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1
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Ware Wow

а я вот вообще билетов не вижу.
в поиске то есть билеты, но не факт что улетишь
наши не летают вроде, лизинг...
а тех же туркишей не вижу

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Васильева Дарина

С каждым днём всё веселее)

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1
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Чит Чат

Без порнохаб не продержимся...

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1
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Алексей Ишков

Однако главная проблема инициативы Cogent в том, что она играет на руку российским властям.
Это точно наша проблема?

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–1
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Тцин Тцитли

Сальные вообще умом тронулись...

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–1
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Olexandr Klymenko

https://www.youtube.com/watch?v=rQaSOvgHDwc
Правда ?

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0
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Мимопрохожий

боже ж мой, у всех радетелей за Украину сразу отбирают нормальные телефоны? :) почему качество такое убогое? это в 21м веке в Москве, у челика снимающего из дома на тверской. "не верю" (С) :)

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2
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/\ec

Война!!!
Россия напала на Украину.

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Александер

ты опоздал, уже как на неделю

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Андрей Петров
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Dmitry Protasov

Желтушный заголовок. По факту связность порвал только Cogent. С какого перепуга он стал "интернетом"? Он не имеет возможность вести нормальные взаиморасчеты с российскими клиентами, нафига ему этот геморрой?

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Роман алиференко

А вот и цензура подоспела

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Serge Tikhonenko

Какме молодцы! "Резко раскритиковали"!

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Сергей Я

Вот не вдаваясь в дискуссии по поводу того, что происходит в РФ, а не до*уя ли США берёт на себя?

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