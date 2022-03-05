Магистральный интернет-оператор из США отключил Россию от своих линий связи, однако эксперты и ответственные лица резко раскритиковали подобные шаги — они подрывают доверие к интернету и вредят разнообразию мнений.

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Количество интернет-серверов по странам, скриншот из видео компании «Меркатор»

4 марта власти РФ из-за событий на Украине начали масштабные блокировки иностранных и российских информационных ресурсов: под «бан» Роскомнадзора попали «Медуза», BBC, Facebook, Twitter и ряд других сайтов. Тогда же стало известно, что американский магистральный оператор связи Cogent решил разорвать связь с российскими клиентами, среди которых называют «Яндекс», «Билайн», VK, «Мегафон» и другие крупные компании.

Это значит, что доступ к американским и европейским сегментам сети из России может сильно замедлиться или вовсе прекратиться. И такой шаг, как пишет The Washington Post, вызывает недоумение. Во-первых, он ставит под угрозу базовые принципы организации и работы интернета, которые гласят, что всемирная сеть должна быть одинаково доступной для всех. Во-вторых, он превращает чисто техническую область, которая всегда придерживалась нейтралитета, в политический инструмент.

Отключение клиентов в целой стране размером с Россию одним из магистральных провайдеров связи не имеет прецедентов в истории интернета. Дуг Мадори аналитик компании Kentik, которая занимается мониторингом сетей

Однако главная проблема инициативы Cogent в том, что она играет на руку российским властям. Например, директор по кибербезопасности правозащитной организации «Фонд электронных рубежей» (EFF) Ева Гальперин резко раскритиковала решение Cogent.

Какого чёрта, Cogent? Отключение россиян от интернета отрезает их от доступа к источникам независимых новостей и лишает их возможности организовывать антивоенные протесты. Не делайте за Путина его грязную работу

Михаил Климарёв, исполнительный директор российского Общества защиты интернета, в интервью The Washington Post высказал похожее мнение: «Я очень боюсь [таких мер]. Я хотел бы донести до людей во всём мире, что если вы отключите интернет для России, то вы отрежете более 140 миллионов человек от какой-либо правдивой информации. Пока существует интернет — люди имеют возможность узнать правду. Интернета не станет — все будут слушать только пропаганду».

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Исполнительный директор Cogent Дэйв Шеффер ответил, что компания хочет не лишить россиян интернета, а помешать властям РФ использовать инфраструктуру компании для кибератак и пропаганды. «Наша цель — не причинить вред кому-либо. Мы хотим лишить российское правительство одного из инструментов ведения войны».

ICANN призвала сохранять нейтралитет интернета

Организация, которая управляет IP-адресами и доменами, не стала по просьбе Украины аннулировать записи, которые значатся за Россией в корневых зонах DNS. Генеральный директор ICANN сообщил, что участники организации должны сохранять нейтралитет и действовать в поддержку глобальности интернета, иначе последствия будут для него разрушительны.

В нашу миссию не входят какие-либо карательные действия, санкции и ограничения доступа — независимо от вызовов. Односторонние решения подорвут доверие к существующей модели, которая при участии множества заинтересованных участников добивается глобальной совместимости интернета. Йоран Марби генеральный директор ICANN

Украинский вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров просил ICANN разделегировать (отключить) домены верхнего уровня .ru, .рф и .su, помочь в отзыве SSL-сертификатов у российских сайтов, и отключить корневые DNS-серверы в Санкт-Петербурге и Москве. Это могло бы полностью «погасить» российский сегмент всемирной сети — ни один сайт, ни один онлайн-сервис в России не смог бы работать.

В своём ответе Марби напомнил о децентрализованном характере интернета — ни одна из сторон не имеет возможности контролировать его или ограничивать. Что касается отзыва SSL-сертификатов, то ICANN не занимается их выдачей или отзывом, а служба корневых DNS-серверов полностью распределена между сотнями серверов в более чем 130 странах и ей можно управлять только с согласия всех сторон.

ICANN — это некоммерческая многосторонняя группа под эгидой правительства США, которая занимается базовыми вопросами регулирования интернета. В частности, она контролирует корневую адресацию трафика глобальной сети. Решения в ICANN принимает большое сообщество технических экспертов, учёных, коммерческих компаний и правительств 179 государств мира.

Генеральный директор ICANN добавил, что «только благодаря широкому и беспрепятственному доступу в интернет граждане могут получать достоверную информацию и всё многообразие точек зрения», поэтому ICANN принципиально не контролирует контент глобальной сети и доступ к ней.

С Йораном Марби согласился директор международной организации Packet Clearing House, которая занимается оперативной поддержкой и защитой системы корневых DNS-серверов.