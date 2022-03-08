Вкратце: весенняя презентация Apple — показали Mac Studio, который мощнее Mac Pro, новый iPhone SE и апдейт iPad Air Статьи редакции
Коротко о главных анонсах и технике, которую пока не планируют привозить в Россию.
8 марта Apple проводит онлайн-презентацию новых продуктов. В начале марта Apple приостановила поставки и продажи техники в Россию, запуск рекламных кампаний в App Store в стране и ограничила использование Apple Pay и других сервисов.
iPhone 13 и 13 Pro зелёного цвета
- Apple показала iPhone 13 и 13 Pro зелёного цвета. В продаже с 18 марта (не в России).
iPhone SE с чипом A15 Bionic
- Процессор A15 Bionic, который стоит в iPhone 13.
- Дизайн от iPhone 8 — со сканером отпечатков и кнопкой «Домой».
- Оснастили чипом 5G.
- Более прочное стекло спереди и сзади — как у 13. Защита от влаги и пыли IP67.
- Камера поддерживает цифровые профили для фото.
- Стоимость в США — от $429.
iPad Air
- Оснастили чипом M1, который стоит на iPad Pro.
- Дизайн не изменился. Face ID не добавили, используется сканер отпечатков пальцев Touch ID в кнопке разблокировки.
- Фронтальная камера 12 МП.
- Поддерживает 5G.
- Swift Playground на iPad Air теперь позволяет создавать и публиковать приложения прямо с планшета.
- Стоимость в США — от $599.
Чип M1 Ultra
- Архитектура UltraFusion — два M1 Max работают как один процессор.
- Поддерживает до 128 ГБ объединённой памяти, она используется как оперативная и видеопамять одновременно.
- В процессоре 20 ядер.
Компьютер Mac Studio и экран Studio Display
- Компьютер на базе M1 Max и M1 Ultra.
- Около половины корпуса занимает система охлаждения с вентиляторами, но Apple обещает почти бесшумную работу.
- На задней панели четыре порта Thunderbolt 4, HDMI, Ethernet-порт, два USB-порта, HDMI, разъём для наушников.
- На передней панели два порта Thunderbolt 4 и слот для SD-карты.
- Поддерживает до пяти экранов, четыре из которых — Studio.
- Поддерживает до 8 ТБ SSD.
- SSD со скоростью 7,4 ГБ в секунду.
- Стоимость компьютера — от $3999.
- Экран Studio Display с чипом A13 Bionic.
- Разрешение 5K, 27 дюймов, поддержка True Tone.
- Оснащён 12 МП-камерой.
- Шесть динамиков.
- Три порта USB-C и один Thunderbolt, через который монитор выдаёт до 96 Вт питания — хватит для быстрой зарядки 14-дюймового MacBook Pro.
- Из аксессуаров — чёрные клавиатура, Magic Mouse и трэкпад.
- Стоимость экрана — от $1599.
Окей. Посмотрим хоть издалека на хорошую жизнь.
Всю жизнь смотрю на чью-то хорошую жизнь вне нашей страны :)
Везде хорошо, где нас нет.
Везде хорошо, где президент не еблан
А сейчас список этих мест ещё больше стал.
Расскажите это тем, кто теперь за топливо платит в 1.5 раза больше.
Рассказать, как я плачу за всё, кроме топлива, в 1.5-3 раза больше?) Готов обменять статьи расходов, если что 😂
Очень глупо надеятся что при подорожании исходных компонентов не подорожает конечный продукт. Прибываете в надежде что где-то лучше дальше.
Лучше что? Я не могу зарплату от компании получить напрямую. Не могу нормально вывести валюту. Ставки по ипотеке выросли до 20%+. Солярис стоит почти 3 миллиона. Весь нормальный кошачий корм пропал, либо цена выросла в 2-3 раза. Лечебную импортную косметику я покупаю, похоже, последний раз - из остатков. Не могу оплатить подписку на Ютубе с карты. Теперь не могу оплачивать телефоном в принципе. На май куплен тур на Кипр - как думаете, смогу слетать? Ещё, почему-то, я не могу пользоваться биржами.
Зато у них там бензин подорожал))0
Дело не только в деньгах, мы скоро в изоляции от всего окажемся.
Не, мне-то лучше остальных жилось и живётся даже сейчас, но в данной ситуации говорить, что "хорошо там, где нас нет" - очень странно. Хотя да, мир уже так считает, согласен.
Так уезжай, зачем мучить себя?
Как только, так сразу. Некоторые вещи без моего присутствия сделать невозможно (продажа ипотечной недвижки с долями у детей). При этом уезжать с большой семьёй неизвестно куда прямо сейчас - не самый лучший ход. Но да, это дало огромный стимул уехать быстрее.
Иди, обниму, чтобы хоть что-то хорошее было в жизни)
— Вы устройств продаете?
— Нет, просто показываем
— Красивое
актуально.цвета хаки
Не сто́ит драматизировать...
Всё же продукция Apple — не медицинские приборы, и даже не предметы первой необходимости...
Хотя...
iPhone нужен для связи, iWatch для мониторинга здоровья, iMac для разработки и работы.
Ладно, сдаюсь... теперь даже у меня ощущение, словно смотрю на соседскую вечеринку с улицы через окно 🥲
вот бл, как же я уже 20 лет на связи, да без эпла
капец у вас с мозгами, ребята
п.с. да ещё я с рутом хожу и ставлю что хочу, и откуда хочу. и контролирую трубу. а не она меня
Мало ли в мире каких извращенцев..некоторые вон порно с тентаклями смотрят
Как смотреть на трахающихся через замочную скважину и дрочить)))
до этого, надеюсь, не дойдет
А нече смотреть, как загнивающий запад своими пидорастичными япплами балуется, у нас более духовные ценности.
Тоненько
Dell
Санкционное...
Не пиздите сижу смотрю без vpn по Ростелекому
Ростелеком настолько охренел от поддержки бизнесу, что перенёс сервера за пределы России?)
Зачем ? И так прекрасно работает .
Они на полном серьёзе сейчас говорят о том какой-то ахуеный дизайн в "новом" SE )
ну для меня например он именно такой, просто потому что он удобный, иногда чтобы быть ахуенным лучше просто не меняться
иногда чтобы быть ахуенным лучше просто не меняться
именно поэтому я и застрял в 20 летнем возрасте
никогда не лишнее напомнить, что дизайн 6-7-8-SE был и есть самый охуенный! все остальное - так себе...
M1, M1 Max, M1 Pro, M1 Ultra - "анбеливбл перформанс" & "экстродианари капабилитис"
что с неймингом?
эмэйзинг было?
все норм
А мы даже Samsung позволить себе не можем 🥲
Теперь презентации Apple все равно, что раньше презентации автомобилей. Вроде классно, но все равно не сможешь купить
как с ЗП в 30 тыс. рублей смотреть особняки на Лазурном побережье
Но не для нас. Теперь только контрабандой
айфоны завозили даже когда они в принципе не поставлялись в Россию и не работали с нашими сетями, тот же 3gs работал только через джейлбрейк (ещё привязанный) по началу. Тогда ещё можно было ios 4 пересобрать чтобы быстрее работала и зашить
Зачем так говорите? Это оригинальный айфон был лоченный. 3g и 3GS уже бывали never locked.
Их и раньше кучами контрабандой возили
Да, я помню как с юва друзьям возил кирпичики
Просто зашёл. С телефона без VPN.
У меня правда страна США заявлена 😂
Теперь даже не показывают (нам) 😁
Где-то загрустил один вилсаком
Да на х.й он нужен по таким ценам. Как привыкли так и отвыкнем. А когда выпустят что-то действительно годное привезём из Китая
Главное чтобы гавно ложкой давали кушать три раза в день, да?
А че там йота ?
M1 Ultra 🙂
У меня привстал на его характеристики...
Новость напомнила ситуация, когда твоя бывшая через неделю после расставания выложила сногсшибательные фотки в белье. А ты такой, "штош. окей."
Кук excited! Я excited! Все excited!
Не засоряйте ленту такими новостями имхо, совсем не актуально и мешает ориентировать в информации, в этом потоке
Давайте - мухи отдельно, котлеты - отдельно. Не вся жизнь свелась к проблемам Украины.
Загадка
Показывают, видим...
Есть но не можем купить
Видим но не можем брать руками
🤔
Лям за студию с экраном где-то)
Так и не понял, зачем Studio настолько здоровый. Опять ради «психологического эффекта»?
Там вроде 27 дюймов, что здорового?
Новость напомнила ситуацию, когда твоя бывшая через неделю после расставания выложила сногсшибательные секси-фотки в белье. А ты такой, "штош. окей."
В общем-то, как-то настолько все равно, что даже не знаю...
Новости из другой реальности
Компания рассказала, как можно оплатить подписку.
Израильская фриланс-биржа Fiverr добавила продавцам из России возможность мгновенного вывода денег. Комиссия за него составляет всего 1% (прежде было больше, но точно не помню сколько. Кажется что-то около 15$). Ранее выводить средства с сервиса можно было только через две недели после принятия заказчиком работы.
Друзья, день подходит к завершению и мы спешим поделиться важными новостями:
1. Был опубликован официальный перечень стран, осуществляющих недружественные действия в отношении России. Как и было ожидаемо, в него вошли США, страны ЕС, Великобритания (включая заморские территории), Швейцария, Сингапур и ряд других (с полным списком можно ознакомиться по ссылке. Из не вошедших в список стран - ОАЭ, Гонконг, Панама, Сейшелы,…
Сервис предоставляет доступ к более «открытому и безопасному интернету», поэтому считает полное прекращение работы ошибкой.
На какой срок закрываются точки, неизвестно.