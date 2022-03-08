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Слава Шегай

Вкратце: весенняя презентация Apple — показали Mac Studio, который мощнее Mac Pro, новый iPhone SE и апдейт iPad Air Статьи редакции

Коротко о главных анонсах и технике, которую пока не планируют привозить в Россию.

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8 марта Apple проводит онлайн-презентацию новых продуктов. В начале марта Apple приостановила поставки и продажи техники в Россию, запуск рекламных кампаний в App Store в стране и ограничила использование Apple Pay и других сервисов.

iPhone 13 и 13 Pro зелёного цвета

  • Apple показала iPhone 13 и 13 Pro зелёного цвета. В продаже с 18 марта (не в России).

iPhone SE с чипом A15 Bionic

  • Процессор A15 Bionic, который стоит в iPhone 13.
  • Дизайн от iPhone 8 — со сканером отпечатков и кнопкой «Домой».
  • Оснастили чипом 5G.
  • Более прочное стекло спереди и сзади — как у 13. Защита от влаги и пыли IP67.
  • Камера поддерживает цифровые профили для фото.
  • Стоимость в США — от $429.

iPad Air

  • Оснастили чипом M1, который стоит на iPad Pro.
  • Дизайн не изменился. Face ID не добавили, используется сканер отпечатков пальцев Touch ID в кнопке разблокировки.
  • Фронтальная камера 12 МП.
  • Поддерживает 5G.
  • Swift Playground на iPad Air теперь позволяет создавать и публиковать приложения прямо с планшета.
  • Стоимость в США — от $599.

Чип M1 Ultra

  • Архитектура UltraFusion — два M1 Max работают как один процессор.
  • Поддерживает до 128 ГБ объединённой памяти, она используется как оперативная и видеопамять одновременно.
  • В процессоре 20 ядер.

Компьютер Mac Studio и экран Studio Display

  • Компьютер на базе M1 Max и M1 Ultra.
  • Около половины корпуса занимает система охлаждения с вентиляторами, но Apple обещает почти бесшумную работу.
  • На задней панели четыре порта Thunderbolt 4, HDMI, Ethernet-порт, два USB-порта, HDMI, разъём для наушников.
  • На передней панели два порта Thunderbolt 4 и слот для SD-карты.
  • Поддерживает до пяти экранов, четыре из которых — Studio.
  • Поддерживает до 8 ТБ SSD.
  • SSD со скоростью 7,4 ГБ в секунду.
  • Стоимость компьютера — от $3999.
  • Экран Studio Display с чипом A13 Bionic.
  • Разрешение 5K, 27 дюймов, поддержка True Tone.
  • Оснащён 12 МП-камерой.
  • Шесть динамиков.
  • Три порта USB-C и один Thunderbolt, через который монитор выдаёт до 96 Вт питания — хватит для быстрой зарядки 14-дюймового MacBook Pro.
  • Из аксессуаров — чёрные клавиатура, Magic Mouse и трэкпад.
  • Стоимость экрана — от $1599.

#apple #новость

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ИгорьOK

Окей. Посмотрим хоть издалека на хорошую жизнь.

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44
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MyrtleGirl

Всю жизнь смотрю на чью-то хорошую жизнь вне нашей страны :)

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25
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Александр Иванов

Везде хорошо, где нас нет.

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8
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MyrtleGirl

Везде хорошо, где президент не еблан

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22
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Евгений Кузовкин

А сейчас список этих мест ещё больше стал.

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2
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Александр Иванов

Расскажите это тем, кто теперь за топливо платит в 1.5 раза больше.

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–13
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Евгений Кузовкин

Рассказать, как я плачу за всё, кроме топлива, в 1.5-3 раза больше?) Готов обменять статьи расходов, если что 😂

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16
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Александр Иванов

Очень глупо надеятся что при подорожании исходных компонентов не подорожает конечный продукт. Прибываете в надежде что где-то лучше дальше.

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–1
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Евгений Кузовкин

Лучше что? Я не могу зарплату от компании получить напрямую. Не могу нормально вывести валюту. Ставки по ипотеке выросли до 20%+. Солярис стоит почти 3 миллиона. Весь нормальный кошачий корм пропал, либо цена выросла в 2-3 раза. Лечебную импортную косметику я покупаю, похоже, последний раз - из остатков. Не могу оплатить подписку на Ютубе с карты. Теперь не могу оплачивать телефоном в принципе. На май куплен тур на Кипр - как думаете, смогу слетать? Ещё, почему-то, я не могу пользоваться биржами.

Зато у них там бензин подорожал))0
Дело не только в деньгах, мы скоро в изоляции от всего окажемся.

Не, мне-то лучше остальных жилось и живётся даже сейчас, но в данной ситуации говорить, что "хорошо там, где нас нет" - очень странно. Хотя да, мир уже так считает, согласен.

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3
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Михаил Барабанщиков

Так уезжай, зачем мучить себя?

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–2
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Евгений Кузовкин

Как только, так сразу. Некоторые вещи без моего присутствия сделать невозможно (продажа ипотечной недвижки с долями у детей). При этом уезжать с большой семьёй неизвестно куда прямо сейчас - не самый лучший ход. Но да, это дало огромный стимул уехать быстрее.

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2
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ИгорьOK

Иди, обниму, чтобы хоть что-то хорошее было в жизни)

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6
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Rafa Ramazanov

— Вы устройств продаете?
— Нет, просто показываем
— Красивое

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12
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Василий Степанофф

актуально.цвета хаки

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1
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PCT URL

Не сто́ит драматизировать...

Всё же продукция Apple — не медицинские приборы, и даже не предметы первой необходимости...

Хотя...

iPhone нужен для связи, iWatch для мониторинга здоровья, iMac для разработки и работы.

Ладно, сдаюсь... теперь даже у меня ощущение, словно смотрю на соседскую вечеринку с улицы через окно 🥲

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9
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Александр _

вот бл, как же я уже 20 лет на связи, да без эпла

капец у вас с мозгами, ребята

п.с. да ещё я с рутом хожу и ставлю что хочу, и откуда хочу. и контролирую трубу. а не она меня

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0
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Василий Степанофф

Мало ли в мире каких извращенцев..некоторые вон порно с тентаклями смотрят

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3
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ИгорьOK

Как смотреть на трахающихся через замочную скважину и дрочить)))

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1
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Grigoriy Malyshev

до этого, надеюсь, не дойдет

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0
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Евгений Кузовкин

А нече смотреть, как загнивающий запад своими пидорастичными япплами балуется, у нас более духовные ценности.

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6
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Артур Анатольевич Ротарь

Тоненько

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0
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Rafa Ramazanov

Dell

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0
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Сергей Низовцев
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27
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Евгений Кузовкин

Санкционное...

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7
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Mike Alex

Не пиздите сижу смотрю без vpn по Ростелекому

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13
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Дмитрий Карелин

Ростелеком настолько охренел от поддержки бизнесу, что перенёс сервера за пределы России?)

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2
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Mike Alex

Зачем ? И так прекрасно работает .

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1
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Андрей Иванов

Они на полном серьёзе сейчас говорят о том какой-то ахуеный дизайн в "новом" SE )

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4
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Эдуард

ну для меня например он именно такой, просто потому что он удобный, иногда чтобы быть ахуенным лучше просто не меняться

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1
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Андрей Иванов

иногда чтобы быть ахуенным лучше просто не меняться
именно поэтому я и застрял в 20 летнем возрасте

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7
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Andreas Kraut

никогда не лишнее напомнить, что дизайн 6-7-8-SE был и есть самый охуенный! все остальное - так себе...

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1
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Chr Chr

M1, M1 Max, M1 Pro, M1 Ultra - "анбеливбл перформанс" & "экстродианари капабилитис"

что с неймингом?

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5
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Василий Степанофф

эмэйзинг было?

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2
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Aleksey Bobkov

все норм

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0
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Breitson Live

А мы даже Samsung позволить себе не можем 🥲

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4
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Денис Шорохов

Теперь презентации Apple все равно, что раньше презентации автомобилей. Вроде классно, но все равно не сможешь купить

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2
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Василий Степанофф

как с ЗП в 30 тыс. рублей смотреть особняки на Лазурном побережье

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1
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Максим Кот

Но не для нас. Теперь только контрабандой

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1
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Эдуард

айфоны завозили даже когда они в принципе не поставлялись в Россию и не работали с нашими сетями, тот же 3gs работал только через джейлбрейк (ещё привязанный) по началу. Тогда ещё можно было ios 4 пересобрать чтобы быстрее работала и зашить

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3
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Denis Kiselev

Зачем так говорите? Это оригинальный айфон был лоченный. 3g и 3GS уже бывали never locked.

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4
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Kupi proday

Их и раньше кучами контрабандой возили

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0
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Denis Kiselev

Да, я помню как с юва друзьям возил кирпичики

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0
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Артур Анатольевич Ротарь

Просто зашёл. С телефона без VPN.
У меня правда страна США заявлена 😂

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2
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Дмитрий Разломов
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2
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Евгений Кузовкин

Теперь даже не показывают (нам) 😁

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0
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Василий Степанофф

Где-то загрустил один вилсаком

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1
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Kupi proday

Да на х.й он нужен по таким ценам. Как привыкли так и отвыкнем. А когда выпустят что-то действительно годное привезём из Китая

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–13
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Andy Lenty

Главное чтобы гавно ложкой давали кушать три раза в день, да?

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1
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Valeriy Kochiev

А че там йота ?

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1
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Yury Gagarin

M1 Ultra 🙂
У меня привстал на его характеристики...

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1
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Павел Евграфович

Новость напомнила ситуация, когда твоя бывшая через неделю после расставания выложила сногсшибательные фотки в белье. А ты такой, "штош. окей."

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1
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Aleksey Bobkov

Кук excited! Я excited! Все excited!

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1
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Ware Wow

Не засоряйте ленту такими новостями имхо, совсем не актуально и мешает ориентировать в информации, в этом потоке

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–7
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Denis Kiselev

Давайте - мухи отдельно, котлеты - отдельно. Не вся жизнь свелась к проблемам Украины.

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1
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Rafa Ramazanov

Загадка
Показывают, видим...
Есть но не можем купить
Видим но не можем брать руками
🤔

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0
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Ni Ck

Лям за студию с экраном где-то)

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0
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unknown

Так и не понял, зачем Studio настолько здоровый. Опять ради «психологического эффекта»?

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0
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Д Хб

Там вроде 27 дюймов, что здорового?

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0
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Павел Евграфович

Новость напомнила ситуацию, когда твоя бывшая через неделю после расставания выложила сногсшибательные секси-фотки в белье. А ты такой, "штош. окей."

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0
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Artem Borisenko

В общем-то, как-то настолько все равно, что даже не знаю...

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0
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Василий

Новости из другой реальности

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