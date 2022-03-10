«Дочка» Sony, ответственная за PlayStation, приостановила поставки игр и устройств в Россию Статьи редакции
Это касается и магазина PlayStation Store, который уже не работает у некоторых российских пользователей.
- О том, что Sony Interactive Entertainment приостановит все поставки в Россию на фоне «спецоперации» в Украине, представители компании сообщили 9 марта.
- Компания заявила, что приостановит работу магазина PlayStation Store в России на неопределённый срок. В PSN уже появилось сообщение о том, что операции приостановлены.
- Некоторые владельцы консолей сообщили, что PS Store на PS5 уже перестал работать. Вместо привычной страницы с играми отображается серый экран. При этом ни один элемент интерфейса не работает.
- Sony Group сообщила, что также пожертвует два миллиона долларов управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев и организации Save the Children.
Microsoft сообщила о приостановке продаж в РФ на неопределённый срок ещё 4 марта.
Терпим
Интересно как себя ощущает магазин ?
Оххх жалко людей, у которых в библиотеки было дофига и трошки игр
Когда купил себе сегодня PS5 Digital
Ну что скажу.
Чем лучше весь остальной мир, который вынуждает придать свою родину граждан РФ?
Не согласны - пусть что то своими руками делают. А не чужими.
Так не продаются новые игры и подписки в официальном магазине
а в наших Ру магазинах коды и игры действуют же активируются
Эмоционально насыщенный период — это проверка сплоченности команд. В крупных компаниях организуют сессии с психотерапевтами и вебинары по устойчивости. Но самую значимую роль в регулировании эмоционального фона в команде играет позиция руководителя. Советами о том, как выстраивать диалог с командами, делятся руководители ИТ-кластера Ростелекома.
Привет, это Логомашина. Этот материал для всех, кто ищет российские альтернативы привычным Notion, Figma и Google Drive.
Хочу предостеречь тех, кто планирует получить крупную сумму на свой счёт в банке Тинькофф - не делайте этого. Скорее всего у них сейчас срабатывает очередной триггер по 115-ФЗ. На мой счёт 18 февраля пришли деньги с продажи квартиры и через 4 дня банк попросил прислать обоснования.
Медиахолдинг, в состав которого входят в том числе HBO и The CW, в целом временно прекратит развитие нового бизнеса в РФ из-за её вооружённого конфликта с Украиной.
QlikView (далее — QV)– это BI-платформа, разработанная шведской компанией QlikTech, в настоящее время расположенной в штате Пенсильвания, США. Включена в группу лидеров магического квадранта Gartner поставщиков платформ Business Intelligence. В моей организации QV используется более пяти лет и на его базе разработано 100+ дэшбордов.
Хочу поделиться опытом, связанным с односторонним и политически мотивированным расторжением годовой подписки зарубежным поставщиком. Поставщик при расторжении вернул часть оплаченной суммы. Это меня не устроило, и мне была возвращена полная сумма сервисом PayPal.
Авито объявляет о запуске Пакета мер поддержки для предпринимателей. Программа включает в себя новые инструменты продвижения, корректировку тарифов и аналитические сервисы, которые помогут предпринимателям поддержать и сохранить эффективность их бизнеса в новых экономических и инфраструктурных условиях.