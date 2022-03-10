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Техника
DTF

«Дочка» Sony, ответственная за PlayStation, приостановила поставки игр и устройств в Россию Статьи редакции

Это касается и магазина PlayStation Store, который уже не работает у некоторых российских пользователей.

6 6 комментариев
391 просмотров
  • О том, что Sony Interactive Entertainment приостановит все поставки в Россию на фоне «спецоперации» в Украине, представители компании сообщили 9 марта.
  • Компания заявила, что приостановит работу магазина PlayStation Store в России на неопределённый срок. В PSN уже появилось сообщение о том, что операции приостановлены.
  • Некоторые владельцы консолей сообщили, что PS Store на PS5 уже перестал работать. Вместо привычной страницы с играми отображается серый экран. При этом ни один элемент интерфейса не работает.
Экран PS Store на PlayStation 5
  • Sony Group сообщила, что также пожертвует два миллиона долларов управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев и организации Save the Children.

Microsoft сообщила о приостановке продаж в РФ на неопределённый срок ещё 4 марта.

Сервисы
Рая Хачатрян
Microsoft остановила продажи продуктов и услуг в России Статьи редакции

Каких именно — неизвестно.

#новость #sony #днрилнр

6 6 комментариев
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Екатерина Продавцова

Терпим

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Интересно как себя ощущает магазин ?

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Видеоигры, Игровые приставки, акссесуары по лучшей цене! Доставка по России, в Москве доставка и…
videoigr.net
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Александр Матушевский

Оххх жалко людей, у которых в библиотеки было дофига и трошки игр

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Кирилл Половинкин

Когда купил себе сегодня PS5 Digital

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Булат Белый

Ну что скажу.
Чем лучше весь остальной мир, который вынуждает придать свою родину граждан РФ?
Не согласны - пусть что то своими руками делают. А не чужими.

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Никита Груздев

Так не продаются новые игры и подписки в официальном магазине
а в наших Ру магазинах коды и игры действуют же активируются

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