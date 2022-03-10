Китайские производители Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки смартфонов в Россию в два раза — Financial Times Статьи редакции
Компании не могут открыто объявить о приостановке продаж по политическим причинам, считает один из бывших менеджеров Huawei.
- Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки в Россию минимум в два раза после начала «военной операции» на Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на источники в компаниях. Это связано с обвалом рубля и западными санкциями.
- За две недели курс рубля к доллару упал на 35%. Надо повышать цены, чтобы компенсировать курс, но это сложно из-за ухудшения платёжеспособности в стране. «Теперь рискованно работать в России», — сказал один из бывших руководителей Huawei.
- «Открыто объявлять о приостановке продаж в России, как это сделали Apple и Samsung, политически чувствительно», — сказал один из бывших руководителей Xiaomi, намекая на поддержку Москвы Пекином. Из-за того, что Huawei публично не осудила политику России, два британских директора её подразделения вышли из совета директоров, пишет издание.
- Сокращения поставок подтвердили РБК представители «Связного» и два источника в крупных российских ритейлерах. В компаниях объяснили, что у поставщиков проблемы с логистикой, и они не знают, по каким ценам продавать смартфоны.
- Китайские бренды занимали около 60% российского рынка смартфонов в конце 2021 года, по данным издания. Из них около 31% — Xiaomi.
Погодите, нам же тут рассказывают, что вот сейчас мы все у Китайцев покупать будем, не нужны нам эти западные устройства.
А китайцы тоже заднюю дают. Ой, кто бы мог подумать.
Читайте внимательно, что там написано
Читаем: «Открыто объявлять о приостановке продаж в России, как это сделали Apple и Samsung, политически чувствительно». Но бизнес есть бизнес - торговать со страной-банкротом рискованно, население нищает, рынок падает. Единственное отличие от Западной позиции в том, что там объявлять о приостановке продаж можно откровенно по политическим причинам. Даже если истинные причины экономические.
А так да, Китай нас поддерживает. Вон, даже мемы у себя в Твиттере постят в нашу поддержку.
Зато в соседней теме бизнесмены рассказывают, какая Россия перспективная, с их слов заработать тут можно на каждом шагу.
Узбекам нет смысла ехать, при таком курсе доллара
Мы теперь и есть узбеки...
Даже не доллара,рупь и к их валюте рухнул.
Пора уже наших узбекам завозить при таком курсе
Так производить-то нечего и не на чем)
А что толку, если не на экспорт работать
Я где-то написал про поддержку?
Россию и мир пока трясет от происходящего, везти к нам продукцию на миллиарды рисковано, так как не ясно, что будет с рублем, какая будет ситуация в целом
В остальном. Лучшая поддержка себе — ты сам❤️
Сначала узнай какой у нас экспорт в год. Потом говори. Скорее Европа банкрот будет без газа и нефти.
вот от экспорта- только газ и нефть. Ничего больше. Европа без российской нефти не обанкротится. Правда, без российского газа будет сложнее, но не трагедия.
Кто и что вам рассказывал? Китайцы должны себе в убыток работать и продавать телефоны с привязкой к рублю? Или вы серьёзно считаете, что китайцы не будут что-то поставлять в Россию из-за политической ситуации сегодняшней? Рынок сейчас нестабилен максимально, никто не знает, какие телефоны люди будут покупать, если они стоить будут в полтора, а то и два раза дороже. Как только ситуация стабилизируется, тогда и объёмы прежними станут, брать только другие товары будут скорее всего.
Они уже не поставляют. Кто пробовал с ними договариваться, поймет о чем я.
Сейчас проблемы с логистикой
Было ожидаемо
"Китай нам поможет... Укрофашисты... Крымнаш" - бормотал в полусознательном состоянии Патриот.
Как свидетель 2014 года в Китае скажу - не ждите помощи, тогда многие банки отказывались даже переводы из России выдавать в долларах. Все что декларирует российская пропаганда о дружбе с Китаем - фейк, причём по вине самого кремля, который с 2014 года не сделал практически ничего в направлении разворота на восток. Причина тому - бункерный дед и исходящая от него общая паранойя и идеи о том, что всюду заговор и кругом враги.
Кроме того китайцы очень практичные и рациональные люди. Присоединятся к санкциям не будут, но и потихоньку будут уходить с рынка, либо прекращать в него инвестировать
Как говорят все: У Китая нет друзей, есть временные партнеры
Как говорил Александр III: "У России есть только два союзника — её армия и флот".
И государства-парази... сателлиты.
Есть мнение, что эту фразу надо понимать так, что Россия докатилась до того, что никто в мире ее больше не поддерживает, кроме ее же собственной армии.
Было.
А как теперь это все покупать, даже если оно будет поставляться?
В декабре покупал моторное масло за 2,9к, сейчас оно же 8,8к. В ноябре покупал смартфон Xiaomi за 18к, сейчас он же 30к. Заказывал на Али маску сноубордическую в прошлом году за 2.7к, сейчас она же 7.1к.
Прошу отнестись с пониманием.
В ЛДНР люди 8 лет в подвалах сидели, а ты о какой-то маске сноубордической!
(это сарказм!!!!!!)
Правильно. Из солидарности давайте и мы лет 8 посидим в подвале. Какие маски?
В Индии до сих пор рабство есть, прикинь! В Африке миллионы людей, в том числе дети, голодают! Человечество воюет ВСЮ свою историю.
Я ни кого не оправдываю, ни кого в таком ключе не поддерживаю!
НО! Мы именно тут сейчас обсуждаем поставки китайских товаров и их стоимость, причем тут подвалы?
ps хочешь про подвалы? давай, рассказывай что ты сделал для справедливости во всем мире, покажи нам, "мудакам циничным", пример личный!
Я всего-лишь написал ответ официальной пропаганды на вопрос: "почему мы должны это терпеть?"
Тогда извини, но приписку что это сарказм, надо делать всегда сразу, в наше время... Сейчас сложно говно поддельное от настоящего отличить стало.
Это их проблемы, чужая страна, почему нас должно волновать это.
Своих не бросаем!
Новость для тех кто думал что Китай нас спасать и поддерживать будет.
Так Китай подвязан к США. Если они ничего не будут делать, то будут как хуавей. Крутиться на старых чипах в лучшем случае. В худшем - им обрубят поддержку по и прочее.
Так нам-то 30 лет рассказывают что нет)
Мы им и дальневосточные леса, и Силу Сибири, и всё остальное по бросовой цене, по братски, а они оказывается предпочитают не ссориться с США ради нас((
Плак-плак((
Так эти "братья“ даже цену не подняли. Это рублю поплохело на фоне таких успехов и прорывов.
Это прям отличный урок экономики для" зачем нам Европа и пиндосы, все китайское купим“. Купили?
Сейчас ещё зп обрубят и китайский смартфон с фонариком будет равен месячному доходу семьи.
А сила Сибири им зачем? У них и своих энергоресурсов вагон и целая телега.
Ну или Тайвань -> tsmc наш
Сократили настолько, насколько упадет покупательская способность из-за поднятия цен от 30 до 50%. При этом притянули повесточку чтобы показать США - вот мы поддержали. Всё правильно сделали.
Я тоже сократил закупки китайского товара: или вообще не закупаю, или 10-20% от прежнего объема. Просто потому что ценник вырос и непонятно, будут ли это покупать вообще по новой цене.
Сейчас акцент в сторону товаров первой необходимости надо делать.
Даёшь таксофон на улице и телефонисток на работу !!!!! Вставай страна огромная ухухух вставай по чём берёшь .....
Зачем телефоны? Все равно все заблокировано
Это шанс у Huawei без предустановленных Google сервисов.Будут дороже iPhone стоить если Гугл решит свою платформу для России забанить.
а они сейчас при нынешнем курсе разве уже не сравнялись с айфонами ценой из января 2022?))
Правильно, один хрен, народ сейчас не покупает.
Ватник
Не ватник. Люди аккурат в валюту ушли и ждут. Это у кого деньги есть, у кого нет - не покупают ничего. Я из второй категории.
Ага, а цб такой взял и 10000 уе всего готов отдать за полгода. А остальное вкладышами от турбо.
Сейчас в ахуе все, у кого что то есть.
Ты с какой планеты, дорогой? Валюта докупалась исключительно в бумаге, чтобы как у Захарченко в кладовочке лежала.
Зачем Вы так? Хорошо же общались.
Сократили поставки, потому что россияне в миг обеднели, им больше не нужно столько смартфонов, да еще таких дорогих.
Скорее потому что предприниматели не знают чего ждать и какие смартфоны будет брать потребитель, если они на половину ценника станут дороже
Все продается, просто урезали кол-во в два раза, что логично относительно не стабильного курса рубля и не понятно с логистикой.
А чем тебя сяоми спасет если цена его выросла х2?
китайцам уже рассказали, что снижение курса только хорошо влияет? нет?
цитирую:
вы раньше продавали товар и получали за него 30 рублей, а теперь получать будете 150 по курсу. китайская экономика только вырастет
для тех, кто сразу в сарказм не смог в это тяжелое специальное время
https://www.youtube.com/watch?v=xJo1YvNI6EQ
Теперь мы сможем позволить себе только еду, если она будет, поэтому на смартфоны даже не смотрите
Ввиду закрытых украинских портов и сорванной посевной, европейские друзья с северной африки в этом сезоне устроят карнавал -откроют второй фронт с юга ЕС))
Хер с ним с Китаем, Арктика нам поможет!
Только если льдом для виски
Виски в России не делают, о чем ты?)
Да ёбанарот...
Армия Венка близко)Financial Times делает вид что перемога вот вот
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