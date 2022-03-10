Письмо одного почтового сервиса по поводу обслуживания в РФ

Здесь часто выкладывают письма, где компании отказывают в обслуживании клиентам РФ. Но бывает и по-другому. Привожу пример тут, просто для полноты картины. Это почтовый сервис, он в Австралии (и частично в США) - далеко.