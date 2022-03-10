Техника
Маша Цепелева

Китайские производители Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки смартфонов в Россию в два раза — Financial Times Статьи редакции

Компании не могут открыто объявить о приостановке продаж по политическим причинам, считает один из бывших менеджеров Huawei.

  • Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки в Россию минимум в два раза после начала «военной операции» на Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на источники в компаниях. Это связано с обвалом рубля и западными санкциями.
  • За две недели курс рубля к доллару упал на 35%. Надо повышать цены, чтобы компенсировать курс, но это сложно из-за ухудшения платёжеспособности в стране. «Теперь рискованно работать в России», — сказал один из бывших руководителей Huawei.
  • «Открыто объявлять о приостановке продаж в России, как это сделали Apple и Samsung, политически чувствительно», — сказал один из бывших руководителей Xiaomi, намекая на поддержку Москвы Пекином. Из-за того, что Huawei публично не осудила политику России, два британских директора её подразделения вышли из совета директоров, пишет издание.
  • Сокращения поставок подтвердили РБК представители «Связного» и два источника в крупных российских ритейлерах. В компаниях объяснили, что у поставщиков проблемы с логистикой, и они не знают, по каким ценам продавать смартфоны.
  • Китайские бренды занимали около 60% российского рынка смартфонов в конце 2021 года, по данным издания. Из них около 31% — Xiaomi.
Продажи смартфонов в России в процентах, Financial Times

#новость #xiaomi #huawei #oppo

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Hambala Fully

Погодите, нам же тут рассказывают, что вот сейчас мы все у Китайцев покупать будем, не нужны нам эти западные устройства.

А китайцы тоже заднюю дают. Ой, кто бы мог подумать.

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58
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Андрей Кожевников

Читайте внимательно, что там написано

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12
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Alexandr Leibowitz

Читаем: «Открыто объявлять о приостановке продаж в России, как это сделали Apple и Samsung, политически чувствительно». Но бизнес есть бизнес - торговать со страной-банкротом рискованно, население нищает, рынок падает. Единственное отличие от Западной позиции в том, что там объявлять о приостановке продаж можно откровенно по политическим причинам. Даже если истинные причины экономические.

А так да, Китай нас поддерживает. Вон, даже мемы у себя в Твиттере постят в нашу поддержку.

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15
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Витанель

Зато в соседней теме бизнесмены рассказывают, какая Россия перспективная, с их слов заработать тут можно на каждом шагу.

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8
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Недостаточный украинец

Так рабочая сила стала дешёвой как никогда.
И не надо завозить узбеков.

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4
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Владимир Часов

Узбекам нет смысла ехать, при таком курсе доллара

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6
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Ricarechka

Мы теперь и есть узбеки...

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12
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роман долгополов

Даже не доллара,рупь и к их валюте рухнул.

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0
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TNT Race

Пора уже наших узбекам завозить при таком курсе

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2
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Alexandr Leibowitz

Так производить-то нечего и не на чем)

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1
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Иванов Олег

А что толку, если не на экспорт работать

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0
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Андрей Кожевников

Я где-то написал про поддержку?

Россию и мир пока трясет от происходящего, везти к нам продукцию на миллиарды рисковано, так как не ясно, что будет с рублем, какая будет ситуация в целом

В остальном. Лучшая поддержка себе — ты сам❤️

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5
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okman

Сначала узнай какой у нас экспорт в год. Потом говори. Скорее Европа банкрот будет без газа и нефти.

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–4
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Darius Qwerty

вот от экспорта- только газ и нефть. Ничего больше. Европа без российской нефти не обанкротится. Правда, без российского газа будет сложнее, но не трагедия.

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4
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Ermolay Nikolaev

Кто и что вам рассказывал? Китайцы должны себе в убыток работать и продавать телефоны с привязкой к рублю? Или вы серьёзно считаете, что китайцы не будут что-то поставлять в Россию из-за политической ситуации сегодняшней? Рынок сейчас нестабилен максимально, никто не знает, какие телефоны люди будут покупать, если они стоить будут в полтора, а то и два раза дороже. Как только ситуация стабилизируется, тогда и объёмы прежними станут, брать только другие товары будут скорее всего.

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1
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Влад Шушкевич

Они уже не поставляют. Кто пробовал с ними договариваться, поймет о чем я.

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1
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Слава Мак

Сейчас проблемы с логистикой
Было ожидаемо

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0
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Андрей Б

"Китай нам поможет... Укрофашисты... Крымнаш" - бормотал в полусознательном состоянии Патриот.

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32
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Стандартный дебаркадер

Как свидетель 2014 года в Китае скажу - не ждите помощи, тогда многие банки отказывались даже переводы из России выдавать в долларах. Все что декларирует российская пропаганда о дружбе с Китаем - фейк, причём по вине самого кремля, который с 2014 года не сделал практически ничего в направлении разворота на восток. Причина тому - бункерный дед и исходящая от него общая паранойя и идеи о том, что всюду заговор и кругом враги.

Кроме того китайцы очень практичные и рациональные люди. Присоединятся к санкциям не будут, но и потихоньку будут уходить с рынка, либо прекращать в него инвестировать

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27
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LuNature

Как говорят все: У Китая нет друзей, есть временные партнеры

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7
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Артём Палённый

Как говорил Александр III: "У России есть только два союзника — её армия и флот".

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1
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Стандартный дебаркадер

У текущей России лишь два союзника: табакерка и смелость

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2
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Elena Pokrovskaya

И государства-парази... сателлиты.

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0
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Maxim Petrukhin

Есть мнение, что эту фразу надо понимать так, что Россия докатилась до того, что никто в мире ее больше не поддерживает, кроме ее же собственной армии.

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0
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Константин Хиксводел

Было.

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0
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Евгений Германов

А как теперь это все покупать, даже если оно будет поставляться?

В декабре покупал моторное масло за 2,9к, сейчас оно же 8,8к. В ноябре покупал смартфон Xiaomi за 18к, сейчас он же 30к. Заказывал на Али маску сноубордическую в прошлом году за 2.7к, сейчас она же 7.1к.

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16
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Андрей Б

Прошу отнестись с пониманием.

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15
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new_comment

В ЛДНР люди 8 лет в подвалах сидели, а ты о какой-то маске сноубордической!
(это сарказм!!!!!!)

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2
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Elena Pokrovskaya

Правильно. Из солидарности давайте и мы лет 8 посидим в подвале. Какие маски?

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6
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Евгений Германов

В Индии до сих пор рабство есть, прикинь! В Африке миллионы людей, в том числе дети, голодают! Человечество воюет ВСЮ свою историю.
Я ни кого не оправдываю, ни кого в таком ключе не поддерживаю!
НО! Мы именно тут сейчас обсуждаем поставки китайских товаров и их стоимость, причем тут подвалы?

ps хочешь про подвалы? давай, рассказывай что ты сделал для справедливости во всем мире, покажи нам, "мудакам циничным", пример личный!

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2
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new_comment

Я всего-лишь написал ответ официальной пропаганды на вопрос: "почему мы должны это терпеть?"

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1
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Евгений Германов

Тогда извини, но приписку что это сарказм, надо делать всегда сразу, в наше время... Сейчас сложно говно поддельное от настоящего отличить стало.

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1
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Никита Киселев

Это их проблемы, чужая страна, почему нас должно волновать это.

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1
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new_comment

Своих не бросаем!

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0
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Dennis Gooddeni
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3
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Dimitri

Новость для тех кто думал что Китай нас спасать и поддерживать будет.

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17
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Артем Порубаев

Так Китай подвязан к США. Если они ничего не будут делать, то будут как хуавей. Крутиться на старых чипах в лучшем случае. В худшем - им обрубят поддержку по и прочее.

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0
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Alexandr Leibowitz

Так нам-то 30 лет рассказывают что нет)
Мы им и дальневосточные леса, и Силу Сибири, и всё остальное по бросовой цене, по братски, а они оказывается предпочитают не ссориться с США ради нас((
Плак-плак((

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5
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Ковтун Максим

Так эти "братья“ даже цену не подняли. Это рублю поплохело на фоне таких успехов и прорывов.
Это прям отличный урок экономики для" зачем нам Европа и пиндосы, все китайское купим“. Купили?
Сейчас ещё зп обрубят и китайский смартфон с фонариком будет равен месячному доходу семьи.

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1
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Hambala Fully

А сила Сибири им зачем? У них и своих энергоресурсов вагон и целая телега.

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–3
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YCbluKOBPbl

Ну или Тайвань -> tsmc наш

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–3
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Silverjohn

Сократили настолько, насколько упадет покупательская способность из-за поднятия цен от 30 до 50%. При этом притянули повесточку чтобы показать США - вот мы поддержали. Всё правильно сделали.
Я тоже сократил закупки китайского товара: или вообще не закупаю, или 10-20% от прежнего объема. Просто потому что ценник вырос и непонятно, будут ли это покупать вообще по новой цене.
Сейчас акцент в сторону товаров первой необходимости надо делать.

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7
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Мурад Адуев

Даёшь таксофон на улице и телефонисток на работу !!!!! Вставай страна огромная ухухух вставай по чём берёшь .....

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6
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Andreas Kraut

Зачем телефоны? Все равно все заблокировано

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3
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Vilent

Это шанс у Huawei без предустановленных Google сервисов.Будут дороже iPhone стоить если Гугл решит свою платформу для России забанить.

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1
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TNT Race

а они сейчас при нынешнем курсе разве уже не сравнялись с айфонами ценой из января 2022?))

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2
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Sergei Timofeyev

Правильно, один хрен, народ сейчас не покупает.

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2
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Alexis Bullbazavr

Ватник

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–10
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Sergei Timofeyev

Не ватник. Люди аккурат в валюту ушли и ждут. Это у кого деньги есть, у кого нет - не покупают ничего. Я из второй категории.

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13
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Ковтун Максим

Ага, а цб такой взял и 10000 уе всего готов отдать за полгода. А остальное вкладышами от турбо.
Сейчас в ахуе все, у кого что то есть.

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0
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Sergei Timofeyev

Ты с какой планеты, дорогой? Валюта докупалась исключительно в бумаге, чтобы как у Захарченко в кладовочке лежала.

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0
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Максим Данилушкин

Зачем Вы так? Хорошо же общались.

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0
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madkliq

Сократили поставки, потому что россияне в миг обеднели, им больше не нужно столько смартфонов, да еще таких дорогих.

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3
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Ermolay Nikolaev

Скорее потому что предприниматели не знают чего ждать и какие смартфоны будет брать потребитель, если они на половину ценника станут дороже

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2
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Недостаточный украинец

Нееет!!!! Я возлагал на Сяоми надежды!!!
Братья китайцы, присылайте свои телефоны,ну пожалуйста!

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0
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Заходил вчера

Все продается, просто урезали кол-во в два раза, что логично относительно не стабильного курса рубля и не понятно с логистикой.

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6
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madkliq

А чем тебя сяоми спасет если цена его выросла х2?

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1
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Недостаточный украинец

Да ничем, но я так надеялся обновить телефон...

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0
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Aleksey

китайцам уже рассказали, что снижение курса только хорошо влияет? нет?
цитирую:

вы раньше продавали товар и получали за него 30 рублей, а теперь получать будете 150 по курсу. китайская экономика только вырастет

для тех, кто сразу в сарказм не смог в это тяжелое специальное время
https://www.youtube.com/watch?v=xJo1YvNI6EQ

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2
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Adam Christ

Теперь мы сможем позволить себе только еду, если она будет, поэтому на смартфоны даже не смотрите

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0
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роман долгополов

Ввиду закрытых украинских портов и сорванной посевной, европейские друзья с северной африки в этом сезоне устроят карнавал -откроют второй фронт с юга ЕС))

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1
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Непрерывный пистолет

Сократили поставки потому что объем потребительского рынка упадет раза в три.

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1
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Дмитрий Филиппов

Хер с ним с Китаем, Арктика нам поможет!

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Andreas Kraut

Только если льдом для виски

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Дмитрий Филиппов

Виски в России не делают, о чем ты?)

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0
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Я никто и звать меня никак

Да ёбанарот...

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0
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роман долгополов

Армия Венка близко)Financial Times делает вид что перемога вот вот

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Сергей Панин

Вот и вся поддержка. РФ и ее граждан продали все кто могли правительство, олигархи и "союзники". Мы все в полной заднице. Когда бункерный ласты склеит я шампанское открою, если смогу себе его позволить

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