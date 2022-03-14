Asus разработает план «эвакуации» бизнеса и сотрудников из России Статьи редакции
Компания «будет заботиться о репутации», заявила министр экономики Тайваня.
- Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 10 марта опубликовал в Twitter письмо главе Asus с просьбой прекратить работу в России. Компания не ответила в Twitter, за это её раскритиковали пользователи соцсети.
- 14 марта министр экономики Тайваня Ван Мэй-Хуа на вопрос о письме ответила, что Asus разработает план «эвакуации» своих сотрудников и бизнеса из России. «Компания будет заботиться о своей репутации», — приводит её слова Reuters.
- Официально Asus не комментировала планы уйти с российского рынка.
- Тайвань присоединился к западным санкциям 25 февраля 2022 года. Россия внесла Тайвань в список недружественных стран и территорий.
История началась с необходимости вернуть денежку за ранее купленный товар. После пары раундов переговоров, с магазином был найден общий язык, и меня пригласили посетить торговый павильон, чтобы сдать обратно покупку, и приложить карточку к терминалу - собственно, для отправки денег на оную. Утрясли формальности, приложил карту -…
Давайте признаем, что теперь все люди в России будут жить в новой реальности, где счет в банке за границей - не блажь, а необходимость. Не только для приема платежей из-за границы, но и для привычных всем штук: оплаты товаров онлайн, покупки билетов (на сайтах авиакомпаний), оплаты в сторах, беспроблемных переводов и т.д.
Собираем новости и события девятнадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Такой вопрос мы задавали в конце 2021 года на нашей традиционной стратегической сессии. Сегодня мир изменился, но может ли что-то из нашего планирования сохранить свою актуальность в текущей ситуации? Спросить, что останется неизменным? Планы, бюджеты, доходы в конце февраля перешли в статус «было».
Ну сотрудников русских заберите с собой , хоть за кого-то можно будет порадоваться 😔
Lenovo аплодирует и включает Дорожную )
Китай им скоро объяснит про санкции.
Истеричная паника
Будем выживать.
Утечка мозгов опять
Там их нет, они уже утекли
Это же до чего довести страну надо было, чтобы западным компаниям нужно было разрабатывать план эвакуации из страны 🤦♂️