Открыть банковский счет за границей, актуальное на сегодня

Давайте признаем, что теперь все люди в России будут жить в новой реальности, где счет в банке за границей - не блажь, а необходимость. Не только для приема платежей из-за границы, но и для привычных всем штук: оплаты товаров онлайн, покупки билетов (на сайтах авиакомпаний), оплаты в сторах, беспроблемных переводов и т.д.