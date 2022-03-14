Техника
Маша Цепелева

Asus разработает план «эвакуации» бизнеса и сотрудников из России Статьи редакции

Компания «будет заботиться о репутации», заявила министр экономики Тайваня.

  • Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 10 марта опубликовал в Twitter письмо главе Asus с просьбой прекратить работу в России. Компания не ответила в Twitter, за это её раскритиковали пользователи соцсети.
  • 14 марта министр экономики Тайваня Ван Мэй-Хуа на вопрос о письме ответила, что Asus разработает план «эвакуации» своих сотрудников и бизнеса из России. «Компания будет заботиться о своей репутации», — приводит её слова Reuters.
  • Официально Asus не комментировала планы уйти с российского рынка.
  • Тайвань присоединился к западным санкциям 25 февраля 2022 года. Россия внесла Тайвань в список недружественных стран и территорий.

#новость #asus

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YCbluKOBPbl

Ну сотрудников русских заберите с собой , хоть за кого-то можно будет порадоваться 😔

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Павел М

Lenovo аплодирует и включает Дорожную )

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Anna Petrova

Китай им скоро объяснит про санкции.

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Genio Genio

Истеричная паника

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Yura Kononov

Будем выживать.

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Egor Tulupov

Утечка мозгов опять

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Genio Genio

Там их нет, они уже утекли

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Gudvin Over

Это же до чего довести страну надо было, чтобы западным компаниям нужно было разрабатывать план эвакуации из страны 🤦‍♂️

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