Apple выпустила iOS 15.4 с возможностью разблокировать iPhone лицом в маске Статьи редакции
Функцию тестировали с января.
- Apple выпустила iOS 15.4, в которой появилось несколько обновлений, пишет Engadget. В частности, функция для разблокировки iPhone с помощью Face ID, если пользователь в маске. Её нужно активировать в настройках утройства.
- Также компания выпустила iPadOS 15.4 с функцией «универсального управления». Она позволяет управлять несколькими Mac и iPad с помощью одной клавиатуры и трекпада или мыши.
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Из-за фейков о «военной операции» в Украине.
Уже неактуально в РФ
Собянин опередил Эппл)
Много ходов очка.
по этому эпл и ушел из рф
с чего это, неактуально?
Apple просто не будет "пока" продавать технику тут.
Но техника никуда не денется из РФ.
Если они совсем заблокируют РФ, - то они лишаться своих "поклонников" навсегда. И больше в РФ не зайдут.
с чего это, неактуально?
Дык масочный режим отменяют
точно ) точно ) точно ) я думал, человек имел ввиду уход Эппла )
хотя... неактуально в Москве... ) а не в РФ...
Да, хорошо, что ругать власть не успели начать, а то совсем было бы неловко!
в Китае очередная вспышка, подожди еще списывать масочный
вспышка омикрона, он до них только дошел
А вдруг Вы решите отдыхать поехать в ОАЭ?
отдыхать
поехать
в ОАЭ
Да и в мире то маски не особо уже актуальны
Они специально ждали.
В июне 2022:
Apple выпустила iOS 15.7 с возможностью разблокировать iPhone лицом в каске
Это если НАТО всупит в э-э-э… специальную операцию.
И с возможностью заблокировать все телефоны на территории РФ
Которая доступна из личного кабинета из коробки
ok apple
- У меня ни когда не было айфона…
- Ладно не заливай… Ни когда не было айфона?
- Нет, после спецоперации, так и не удалось купить
- Пойми, на небесах только и говорят о айфонах…
(с)
поздно они, лабы на украине закрыли, теперь никаких обновлений ковида. даже маски отменили
Только намордники в лучшем городе не земле отменили
Что-то на нерусском.
Жена обрадуется, если он и с маской для лица разблокируется)
Лучше поздно чем никогда
Быстро они
Для iPhone 12 и новее
Бесполезно кривлять лицо когда тебя просят разблокировать телефон.
С 2019 лежало в беклоге и все никак руки не доходили? Пару лет масочного режима отсутствие этой фичи изрядно раздражало.
Надеюсь, там не добавили функцию превращения айфона в кирпич гражданам РФ
Выгоднее собирать данные. Закирпичить смогут и так в любой момент (но у себя обновления отключил 😁).
Тормоза
Как жаль что они вышли из моды
Эппл тормоза, опоздали на 2 года
Этот апдейт был нужен сразу же, как ввели масочную истерию, после которой Face ID тупо перестал иметь смысл
Сейчас эта фича нафиг не нужна
Зато новые эмодзи с геями и беременными мужиками сделали ещё в прошлом году, вот это действительно было важно и нужно!