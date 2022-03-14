Техника
Таинственный кот

Apple выпустила iOS 15.4 с возможностью разблокировать iPhone лицом в маске Статьи редакции

Функцию тестировали с января.

  • Apple выпустила iOS 15.4, в которой появилось несколько обновлений, пишет Engadget. В частности, функция для разблокировки iPhone с помощью Face ID, если пользователь в маске. Её нужно активировать в настройках утройства.
  • Также компания выпустила iPadOS 15.4 с функцией «универсального управления». Она позволяет управлять несколькими Mac и iPad с помощью одной клавиатуры и трекпада или мыши.
Источник: Jason Cipriani/ZDNet

#новость #apple #ios

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A.A. Rayskiy

Уже неактуально в РФ

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Д Хб

Собянин опередил Эппл)

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Valentin Dombrovsky

Много ходов очка.

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Семен Гофт

по этому эпл и ушел из рф

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Богдан Невмержицкий

с чего это, неактуально?
Apple просто не будет "пока" продавать технику тут.
Но техника никуда не денется из РФ.
Если они совсем заблокируют РФ, - то они лишаться своих "поклонников" навсегда. И больше в РФ не зайдут.

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Timofei B.

с чего это, неактуально?
 Дык масочный режим отменяют

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Богдан Невмержицкий

точно ) точно ) точно ) я думал, человек имел ввиду уход Эппла )
хотя... неактуально в Москве... ) а не в РФ...

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Artem Maksimkov

Да, хорошо, что ругать власть не успели начать, а то совсем было бы неловко!

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Александр Кирсанов

в Китае очередная вспышка, подожди еще списывать масочный

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Michael Smith

вспышка омикрона, он до них только дошел

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Вася Пражкин

А вдруг Вы решите отдыхать поехать в ОАЭ?

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Разумный Артем

отдыхать
 поехать
 в ОАЭ

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Sasha Bor

Да и в мире то маски не особо уже актуальны

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Valentin Dombrovsky

Они специально ждали.

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Медицинский бокал

В июне 2022:
Apple выпустила iOS 15.7 с возможностью разблокировать iPhone лицом в каске

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21
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Valentin Dombrovsky

Это если НАТО всупит в э-э-э… специальную операцию.

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Gedevan

И с возможностью заблокировать все телефоны на территории РФ

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Семен Смирнов

Которая доступна из личного кабинета из коробки

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Kirill Atstarov

ok apple

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Jiko

- У меня ни когда не было айфона…
- Ладно не заливай… Ни когда не было айфона?
- Нет, после спецоперации, так и не удалось купить
- Пойми, на небесах только и говорят о айфонах…
(с)

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Семен Гофт

поздно они, лабы на украине закрыли, теперь никаких обновлений ковида. даже маски отменили

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Lord Raiden

Только намордники в лучшем городе не земле отменили

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Сергей Я

Что-то на нерусском.

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Artur Kuramshin

Жена обрадуется, если он и с маской для лица разблокируется)

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Kirill Sergienko

Лучше поздно чем никогда

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Виталий Воробьев

Быстро они

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Дмитрий Телюков

Для iPhone 12 и новее

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Артем П.

Бесполезно кривлять лицо когда тебя просят разблокировать телефон.

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Ватник Наизнанку Ненастоящий

С 2019 лежало в беклоге и все никак руки не доходили? Пару лет масочного режима отсутствие этой фичи изрядно раздражало.

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Sebastian Danilov

Надеюсь, там не добавили функцию превращения айфона в кирпич гражданам РФ

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Амидв Ваджранга

Выгоднее собирать данные. Закирпичить смогут и так в любой момент (но у себя обновления отключил 😁).

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Andy Lenty

Тормоза

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Андрей Браиловский

Как жаль что они вышли из моды

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Paul Denisevich

Эппл тормоза, опоздали на 2 года
Этот апдейт был нужен сразу же, как ввели масочную истерию, после которой Face ID тупо перестал иметь смысл
Сейчас эта фича нафиг не нужна
Зато новые эмодзи с геями и беременными мужиками сделали ещё в прошлом году, вот это действительно было важно и нужно!

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