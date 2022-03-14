«В фильме про Уолл-стрит одни грубияны. Так продавать нельзя»: тимлид команды продаж — о работе в Точке

Продолжаем серию интервью с командой Точки, которая делает удобный банк и другие сервисы для бизнеса. Денису Сыскову 27 лет и он уже 2,5 года работает в Точке. Начав с позиции менеджера по продажам, он пришёл к роли тимлида команды.