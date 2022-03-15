Техника
Маша Цепелева

Минцифры, «Ростелеком» и другие обсудили использование для госнужд серверов ушедших из России компаний — «Ъ» Статьи редакции

Дефицит может наступить через два месяца, а брать серверы негде.

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9 марта в Минцифры прошло совещание с компаниями, контролирующими большой объём вычислительных мощностей: «Сбера», МТС, Oxigen, «Ростелекома», «Атом-Даты» (структура «Росатома»), «Крока» и «Яндекса». Стороны обсуждали возможный дефицит систем хранения данных и серверов для работы госресурсов, пишет «Ъ» со ссылкой на источники.

Чиновники проводят инвентаризацию техники дата-центров (ЦОД) для работы критически важных систем, рассказал источник «Ъ» в правительстве, знакомый с вопросом. Нехватка мощностей может наступить через два месяца. Тогда власти хотят по упрощенной схеме заключать контракты на аренду свободных мощностей у коммерческих операторов ЦОД, добавил источник. Или брать в управление серверы компаний, которые заявили об уходе с российского рынка.

Ситуация крайне серьезная, такого никто не ожидал, но реально существующих мощностей госсектору хватит максимум на полтора месяца работы.

источник «Ъ», знакомый с деталями встречи в Минцифры

Цены на китайское оборудование выросли в несколько раз, логистика нарушена. «В страну въехали две фуры серверов зарубежного вендора, но выдавать нам их отказываются, ссылаясь на санкции», — рассказал собеседник издания в крупной ИТ-компании. Другой утверждает, что Huawei приостановила продажи своей техники в России до 26 марта. Официально компания об этом не заявляла, на вопрос не ответила.

В Минцифры подтвердили обсуждение с госорганами и ИТ-компаниями «механизмов, о которых прежде не задумывались», но добавили, что пока не видят критичных рисков дефицита мощностей и вводят «дополнительные механизмы, направленные на повышение эффективности».

В ведомстве оценивают, сколько мощностей может высвободиться, если некоторые иностранные компании совсем уйдут из России: «Тогда можно будет говорить о правильном переиспользовании ресурсов».

«Государственные сервисы требуют много ресурсов для хранения. Каждая новая функция "Госуслуг" требует дополнительных мощностей. Программы "Умный" или "Безопасный город" также являются генераторами потребностей», — консультант консалтингового агентства iKS-Consulting Станислав Мирин оценил рост госсектора в серверных мощностях в 20% в год.

Если ситуация с дефицитом не изменится, это приведёт к ограничению работы облачного гейминга, музыкальных и видеостримингов, считает глава «Ассоциации участников отрасли ЦОД» Игорь Дорофеев.

#серверы #новость

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134 комментария
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Влад Борщ

Вот хотелось бы как то прокомментировать, но просто слов нет...

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32
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Alexander Veber

Сложный выбор комментатора:
15 лайков;
15 лет;
или 15 рублей.

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59
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Сильвестр Иванов

Или сразу кккомбо

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2
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Alexander Veber

Это как? Нук сгенерируйте

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0
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Сильвестр Иванов

Хорошая попытка, тщ майор!

Представить можно: "Наши взяли Киев!!"

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9
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- -

Или "Президент Владимир - победит!".

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5
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Ware Wow

Еще подкину, Владимир Z победит!

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0
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Alexander Veber

В этой истории президент только один, так что без 15 рублей поедите.

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0
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Аналогичный франт

Не подсказывайте…

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0
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Илья Попов

Советую занять у президента. И вы будете спокойны и он не будет нервничать.

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0
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Вадим Трушин

Если честно, смотришь на происходящее и руки опускаются. Хотел к осени купить приличную камеру и поснимать как ребёнок пойдёт в первый класс.... Мне уже надоело работать как ишак чтобы компенсировать постоянное падение доходов.

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33
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Василий Степанофф

Зачем? У ребенка нет никакого будущего

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11
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роман касаткин

А что есть будущее?! Новый айфон? Или сервер от хуавей? Кола и гамбургер?)))))
Будущее ведь разное для всех!

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–8
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Влад Шушкевич

Здравствуй, юность в сапогах

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0
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Valeratal Val

поснимать то можно и на смартфон. вот у кого профессия связана - тем смартом не поснимаешь с нужным качеством

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0
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Вадим Трушин

Можно. Но нужно всё быстрее бежать чтобы оставаться на месте.

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13
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Alexander Veber

Неееее, этап с эскалатором уже позади. Сейчас будет более уместен пример "плыть вверх по водопаду" - плыви, не плыви, расхуячит так, что долго не соберёшься

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4
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Valeratal Val

Куда бежать то? зачем? на любой смарт можно снять нормально "на память"

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–3
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Илья Волочков

Но это же не только к покупке смартофна относится. Вот я покупал свой холодильник за 14к. Не прошло и года, а он уже 35к. Хотя Атлант. То же самое и со стиралкой, роботом-пылесосом (14к -> 32к).

Я хотел сделать ремонт в ванной: ну раньше мог уложиться в 150к. А сейчас уже под 400к. Балкон: с 40к до 120к.

Ну как бы если полный ремонт дома делать, то это за 2 000 000 уже сумма. Авиаперевозки подорожали в 2-3 раза.

Да что там, бананы уже 100 руб., а брал за 60 в декабре. Порошок: 800 -> 1600. Да всё подорожало многократно.

Тут уж я не знаю, нужно сейчас зарабатывать ну минимум 300к, чтобы хоть как-то жить как "средний класс". Нет, 300к в месяц сейчас это не богатство, а именно "средний класс".

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7
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Ware Wow

ну минимум 300к, чтобы хоть как-то жить как "средний класс". Нет, 300к в месяц сейчас это не богатство, а именно "средний класс".
То есть путинскому среднему классу на 17к будет не очень комфортно?

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6
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Alexander Veber

Совсем слегка.. Будут испытывать некоторый дефицит в предметах роскоши. Например таких как еда

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14
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Дмитрий Милюков

Ограничение калорий продлевает жизнь. Доказано учеными.

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3
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Alexander Veber

Мишустин, перелогинься

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1
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Maxim Petrukhin

Еду придётся отправлять на фронт. Велено питаться патриотизмом.

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0
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Дмитрий

Водка не подорожала

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0
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Юлия Дугина

это специально она не подорожала)

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0
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Дмитрий Милюков

Я думаю, он имел в виду в день.

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0
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Василий Степанофф

Порошок: 800 -> 1600.
 Колумбийский што ле?

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1
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Илья Волочков

Нет, TIDE или МИФ. Имею в виду в больших объёмах. Я всегда покупаю 9-15кг. Так дешевле и можно надолго забыть о покупке вещей. Я всегда закупаюсь мелким оптом.

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2
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Михаил Качалов

"Procter&Gamble (P&G) повысит цены на свои товары в России на 25–74% с 15 марта ... P&G выпускает товары под брендами Ariel, Always, Blend-a-med, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Gillette и другими"

Цены на продукцию Procter&amp;Gamble в России…
РБК Инвестиции :: котировки, курсы валют, новости, компании.
quote.rbc.ru
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0
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Василий Степанофф

получается, что магазины сейчас повысили цены самостоятельно, без поднятия цен от поставщика

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–1
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Михаил Качалов

повысили цены самостоятельно
 - вообще то сегодня 15е, но могли и превентивно цены поднять. Я недавно кофе искал - одна и та же марка в разных магазинах стоит сильно по разному. Поставки очевидно еще старые. Навариваются или копят на новые закупки чтобы кассового разрыва не было.

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1
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Valeratal Val

ну так-то да, просто Вы озвучили про съемку "на память"
а куда теперь то бежать? да, цены выросли. Авиаперевозки - а будем ли куда летать, большой вопрос
300к это до войны была нижняя граница среднего класса. Теперь наверно надо 500 где-то

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1
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Дмитрий

Я помню бананы по 19р и флагманская видеокарта стоила в пределах пятнашки. Товарищ купил GeForce GTX Titan за 30к и все его мажором обзывали - столько бабла на видеокарту слил.

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0
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Ware Wow

ну справедливости ради смарты с хорошими камерами (а не просто "на память"), даже сейчас уже стоят 100-180к, даже iphone 13 уже стоит как бюджетник (от 100к) в сравнении с новыми самсунгами и xiaomi

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2
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Сергей Пурюшин

Да можно и не снимать, так посмотреть и запомнить. Потом прокручивать в памяти приятные моменты. Да и ребенка можно в школу не вести, пусть дома книжки читает. Да в принципе и ребёнок-то зачем?

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4
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Василий Степанофф

ребёнок-то зачем?
 Вырастет - в спецоперациях будет участвовать

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2
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Alexander Veber

В детдом сдать?

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1
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Якина Екатерина

вот именно, и из-за этого должны страдать обычные люди

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1
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Alexander Veber

Скажите спасибо, что пока не заставляют радоваться. В северной Корее публично и страдать нельзя. 🥲

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1
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Я никто и звать меня никак

Ну вот почему нельзя просто издать закон "Об установлении полного пиздеца на территории Российской Федерации"?

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34
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Ржавая вилка

Тогда аренду и налоги можно не плОтить.

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0
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Alexander Veber
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12
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Alex Petrov

Воровство, после такой экспроприации, можно забыть про возвращение этих компаний. Доверия и так нет, кто же нам после этого поверит. Если в России репутация ничто, то не нужно думать, что и в остальном мире все такие безмозглые.

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16
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Tsoy Victor

А вы думаете завтра они вернуться? Сейчас поворотный момент в истории. Как 1917, 1946, 1990. Читать про такие моменты интересно в учебнике, но вот жить что-то совсем не весело.

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30
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Ржавая вилка

Сейчас поворотный откат в истории. Снова как в 1917, никто не хочет знать и работать с союзом.

Хотя, наверное, еще не 1917, нефть и газ еще покупают. Покупают пока не договорятся с ираном и Венесуэллой, а там точно 1917.

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6
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Mike Alex

В 1917 союза не было .

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5
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Ржавая вилка

Спасибо, действительно в 1922. Суть да дела это никак не меняет.

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3
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Joldas Izbergenov

Бляяяяя... К столетию союза как раз. Как бы только РСФСР ограничились и не лезли строить КазССР, УзССР и прочее.

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0
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Ржавая вилка

Ты ведь в курсе, что они читают комменты и вводят лучшие предложения.
Ваша мысль прям огонь, деду зайдет.

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0
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Valeratal Val

в 1917-м власть была очень слабой и ее легко захватили большевики
ничего подобного сейчас нет

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–4
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Сухой колос

Февральскую Революцию делали не большевики

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6
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Valeratal Val

если про февральскую да. Но до февральской еще был 1905
был недавно на станции "баррикадная". Как бы вот не повторилось

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1
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Ржавая вилка

У нас слово гения решает все, а не мозги.

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0
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Александр Печерских

А кидалово со стороны вендоров, которые не исполняют оплаченные сервис-контракты, думаешь простят?

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0
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Alexander Veber

Товарищу майору негде хранить биометрию? Откуда возьмётся дефицит при сжимающемся спросе?

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16
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Grigoriy Malyshev

ну импортозамещение же. а в скором времени гитхабы, потом пакетные менеджеры. пока что только кастомеры свой инстаграм на яндекс диск и вк перекачивают. сотни тысяч человек

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9
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Alexander Veber

пока что только кастомеры свой инстаграм на яндекс диск и вк перекачивают
Как наглядно наблюдать за тем, что сейчас беспокоит людей. Рынок сжимается, продукты дорожают, во внешней политике пиздец, нас ненавидит весь мир.

Люди стоят в очереди Victoria's Secret за трусами

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8
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Grigoriy Malyshev

рискну закинуть шутейку:
трусы Victoria's Secret в наше время - хорошая бизнес инвестиция

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10
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Lexx Sky

Спецодежда?

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7
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Эдуард

скорее рабочая форма

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6
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Илья Попов

Если конкретно - спецмаска.

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1
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Leo Uvarov

если вас ненавидит весь мир это не повод ходить без трусов

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2
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Alexander Veber

Ничего более логичного я сегодня уже не прочитаю. Можно идти спать )

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0
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Podkuiko Vladislav

Вот это геополитическая поебда!1!1 ух гаржусь!!!11

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13
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Артём Палённый

Почему все говорят слышишь? Вроде правильно говорить "чувствуешь".

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6
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Церковный калькулятор

Палённый
И не поспоришь...

Простите.

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2
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Alexander Veber

Это с юга России. На северо-западе России говорят "чувствуешь" на юго-востоке "слышишь"

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0
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Valeratal Val

они там что, ушами запахи ловят :)

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0
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Для Сохранения

Дефолт это отказ от долговых обязательств?
То что они откажут кредитору не значит, что денег нет на самом деле.
(уже глаза замозолили со своим дефолтом)

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0
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Valeratal Val

такого никто не ожидал
 Да походу вообще в глубоком "удивлении", кроме того, кто отдал этот приказ

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10
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Алекс И

возможно уже и он удивлен

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12
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Елена Кучерявенко

Где-то были статьи о том, что они изволят гневаться

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1
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Сидор

Если уже "Huawei приостановила продажи своей техники в России до 26 марта" - то дела совсем плохи.

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11
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Василий Степанофф

Я бы на месте российских предприятий занимающихся импортом тоже бы приостановил деятельность до стабилизации дна

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6
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Дмитрий Филиппов

Тот самый Huawei, что под санкциями США. Забавно что и они слиняли.

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2
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- -

А чего им сейчас тут делать? Продавать товары за деревянные тугрики, которые потом непонятно на что и по какому курсу можно будет обменять? Или хранить их на счетах в ожидании лучших времен, когда их можно будет поменять на валюту?

Это не политика, чистая экономика. Примерно как дать в долг человеку, который завтра скорее всего потеряет работу + у него ипотека и кредиты за машину, компьютер и телефон.

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1
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Эдуард

пока с курсом непонятно и логистикой, сейчас как с войнушкой закончат и курс устаканиться, будут возвращаться. При непонятном курсе проще всего закрыться и ждать.

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0
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Anton Shashkin

Закон Яровой отменят?

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6
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ATM-Tech

Экзамен по физике. Профессор с бодунища решил завалить всех студентов. Заходит первый студент, профессор его спрашивает:
- Вот вы едете в автобусе, вам жарко, что вы сделаете?
- Открою окно.
- Правильно. А теперь просчитайте изменения в аэродинамике автобуса, вызванные открытием окна.
- Эээ....
- Идите, два.
Таким же образом валит еще нескольких студентов. Заходит студентка.
- Девушка, представьте, вот едете вы в автобусе, вам жарко, что вы сделаете?
- Я? Ну пожалуй кофточку сниму.
- Нет, вы не поняли, вам очень жарко.
- Ну, тогда еще и блузку сниму.
- Ну, нет, СОВСЕМ жарко!
- Ну, юбку сниму.
- ?????
- Да хоть полностью разденусь, но форточку я не открою

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18
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Ржавая вилка

Тебе же написали. Игры, видосики. О переписках не идёт речь, товарищ майор должен работать.

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5
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Василий Степанофф

Ситуация крайне серьезная, такого никто не ожидал
 Неужели? И эти люди запрещают нам ковыряться в носу и смотреть порно?

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10
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Masha Kovalyova

А вот поэтому они пока что ссут ютуб блокировать: там нужны огромные объемы для хранения и огромные мощности для транскодинга, которых ни у какого рутьюба и близко нет, а теперь и не будет.

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9
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Pushkareva Ekaterina

Может на этом и выплывем

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0
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Василий Степанофф

Может быть освободить те сервера, которые нужны по закону бабы Яги Яровой?

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6
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Valeryi

Тогда будет избыток серверов, а че тогда делать? Вот и нечего создавать новые проблемы

Ответить
0
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Василий Степанофф

Создать министерство переизбытка серверов разумеется

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0
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Valeryi

Вы приняты. Добро пожаловать в госдуму

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0
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Максим

Все свободные емкости серверов предлагаю заполнить хвалебными одами царю! Это решит проблему переизбытка.

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0
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Василий Степанофф

можно на основании тезисов диктатора создать ИИ управляющий страной.

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0
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Valeryi

do {
if (Math.random() > 0.5) {
denyAll();
} else {
youSoulIsMine();
}
}while(true);

Готово. Жду перечисления денег. Само-собой, в рублях.

Ответить
0
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Василий Степанофф

Я уже там (тут?). Сейчас вылетел с комиссией Воронеж по выработке очередного пакета разрушительных и сметающих антисанкций.

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0
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Сергей Я

Не может быть, что какой-то там дефицит. По телевизеру жи сказали, что мы заранее были готовы к санкциям, а наша экономика с инфраструктурой выдержат любые ограничения и запреты!1

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5
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Die Hard 71

А новые серверы в полях вырастим

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3
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Сергей Я

Точно, они как раз наполовину пустовать будут без посевных.

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2
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Artem St

Зачем им сервера, есть же береста

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5
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Джи Эль

Дожили - вроде и шутка смешная, а уже и не смешно

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2
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Николай Замотаев

и главное - многофункциональна! можно - записки писать, можно - печку (с валежником) разжигать, можно - корзинки плести.

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0
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Roman Romaniyk

Орки

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3
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Инга Русланова

скорее гопота

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5
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Сергей Езепенко

Камеры в Москве отключите проклятые. Сразу будет мног серверов

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3
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Евгений Иванов

Если вы про камеры на дорогах, то не нужно. Будет резкий возврат в прошлое с нереальным количеством дтп и смертей в них и хаосом на дорогах, в лучших традициях стран третьего мира. Сейчас, благодаря камерам, в Москве беспрецедентно низкая смертность в дтп, в сравнении с другими регионами

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2
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Алексей Карпов

учитывая вот это:
Программы "Умный" или "Безопасный город" также являются генераторами потребностей
речь про уже повсеместное видеонаблюдение с распознованием лиц

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1
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Максим

камеры НИКАК не влияют на безопасность на дорогах. Это просто статья расхода для водителей. Формула "чем больше камер, тем безопаснее - абсолютно ошибочна"

Общее снижение аварийности связано с другим фактором - появлением в РФ все большего количества ИМПОРТНЫХ автомобилей с всякими АБС ЕСП, обогревами зеркал и т.п. А сейчас их настолько много, что особо не разгонишься для совершения смертельного ДТП. Или ты наивно думаешь что идиотов останавливает штраф в 250 рублей по скидке?)

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–1
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Valeratal Val

а как следить за недовольными?

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0
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Александр У

Когда же всем станет очевидно, что весь этот бред, который мы читаем в новостях уже третью неделю и уже начинаем ощущать кожей, результат работы одной конкретной персоны?

Ответить
3
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Valeratal Val

всем совсем не скоро. Это большой пласт одномерных людей
они одновременно за "патриотиzm" и жалуются на рост цен. А то, что одно из другого вытекает - нет, это слишком сложно и неприемлемо

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3
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VLZ. CITY

и чО?

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2
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Ржавая вилка

У них что не день, то какой-то новый способ отжать чужую собственность.

Да заберите уже и все, а то как мелкая псина гавкает, но не кусает. Пофиг на новые санкции, страна уже откатилась в 90, может дальше.

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2
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Павел

Первые ягодки пошли? Вот мне любопытно - сидели значит планировали все это, но подкупить критические товары не догадались и ни кому за это по жопе не прилетит, эхэхэхэхээ. Что делать будем "прекрасная маркиза"?

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3
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Александр У

Перейдём к ведению журналов, в которых будут записываться стенограммы наших переговоров по закону Яровой за последние пару месяцев?

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0
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Павел

Ну в принципе почему нет? Будет куда занять высвободившихся, после "ухода" некоторых компаний специалистов. Только вот где столько бумаги брать?

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1
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Александр У

Лес ведь запретили экспортировать. Дерево пойдёт на бумагу, отросль лесозаготовки будет жить. Двух зайцев одним выстрелом.

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0
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Дмитрий Алексеевич

Бумаги тоже не будет. На березовой коре будем писать

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0
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Николай Замотаев

Сибирь большая. Не китайцам же всё продавать.
Ну или сразу пластиковую "бумагу" - как раз использовать нефть, если покупать перестанут.

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0
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Дмитрий Филиппов

Отменяйте свои законы Яровой, тогда и хватит мощностей, еще на пару месяцев.

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2
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Андрей Волхонский

Тотальный гопнический отжим.

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2
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Максим

"В ведомстве оценивают, сколько мощностей может высвободиться, если некоторые иностранные компании совсем уйдут из России: «Тогда можно будет говорить о правильном переиспользовании ресурсов»."

Если такое провернуть хоть раз - то в России будет цифровая пустыня еще очень и очень долго.

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2
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Oleg Solovev

Шож, посмотрим, что будут говорить на закрытых вебинарах по цифровой трансофрмации.

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1
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Елена Кучерявенко

Я 10 лет была блондинкой, объясните плз: если данные гос. структур и всяких Росатомов закинуть на чужие сервера ушедших компаний - какова вероятность, что этими данными смогут управлять первоначальные владельцы и админы серверов?
Про снос всего софта и установку всяких файерволов и защит я понимаю, но чисто теоретически может же на них остаться что-то, что наши гении от госIT не найдут и не снесут?

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0
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Илья Волочков

Не смогут управлять. Можно переустановить ОС с удалением всего, тогда данных не останется. Ну и сбросить пароли на всяких ILO. И отрезать доступ бывшим владельцам по VPN, если он у них был.

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1
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Алексей Карпов

ну вообще то я бы не исключал что там могут быть и аппаратные пасхалочки/недокументированные возможности - это же не байкалы и тп

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0
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Елена Кучерявенко

вооот..... Я насмотрелась сериалов про хакеров, и в них всегда в софте или железе хакер или айтишник оставляет какую-то "backdoor". Не знаю, насколько это возможно в реальности, особенно на уровне государственного железа и софта.

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0
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Елена Кучерявенко

Ну и кстати после появления в СМИ информации о том, что экспроприация серверов для нужд государства обсуждается - сейчас как раз владельцы этих серверов могут установить те самые пасхалки нам в подарок и на добрую память.

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0
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Елена Кучерявенко

А могут быть какие-нить скрытые сектора на дисках, на которых будет невыявленный софт? То, что не удалится переустановкой оси?

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0
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Максим

Скажем так, диск можно отформатировать полностью, да и проверить "железо" на наличие пасхалок можно. Перепрошить железо тоже можно. Все, что сделано руками человека можно повторить. Проблема в том, что те, кто это умеют и могут делать либо на чемоданах сидят прямо сейчас, либо уже в других странах.

Если бы хотели создавать отечественное оборудование и софт - не щемили бы Дурова, например. И в Сколково не изобретали бы допотопные велосипеды, вместо реальной работы.

Вот они, будущие IT технологии в России:

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0
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Евгений Кузнецов

Конец близок, ура товарищи!

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0
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Комментарий удален

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Дмитрий Алексеевич

Наверно из-за нехватки мощностей ещё на банят Ютуб. Новых серверов нет, а их помойные ресурсы не потянут столько.

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0
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Вася Пражкин

Дефицит может наступить через два месяца, а брать серверы негде
 Цены на китайское оборудование выросли в несколько раз
 Так негде брать или просто дорого? Или цап-царап теперь будет разрешен официально?

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Natasha Ivanova

Так а если хранить данные нецентрализованно? Сейчас же все идут в сторону распределения, блокчейн-интернета и вот этого всего. Если все компьютеры в сети будут обрабатывать информацию, то нагрузка будет легче. Тогда и не будет такой потребности в ЦОДах.
Нужно переходить на систему децентрализации.

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Марат

государство-мародер. владелец временно от прилавка отошел - все растащили

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Типун Понос

Бигдату некуда складывать :/

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Артем Малеев

Санкции нам только на руку 😂😂😂

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Роман Мишин

У нас же есть всё свое? По телевидению говорили... Процессоры и ОС

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