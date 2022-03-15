Дефицит может наступить через два месяца, а брать серверы негде.

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9 марта в Минцифры прошло совещание с компаниями, контролирующими большой объём вычислительных мощностей: «Сбера», МТС, Oxigen, «Ростелекома», «Атом-Даты» (структура «Росатома»), «Крока» и «Яндекса». Стороны обсуждали возможный дефицит систем хранения данных и серверов для работы госресурсов, пишет «Ъ» со ссылкой на источники.

Чиновники проводят инвентаризацию техники дата-центров (ЦОД) для работы критически важных систем, рассказал источник «Ъ» в правительстве, знакомый с вопросом. Нехватка мощностей может наступить через два месяца. Тогда власти хотят по упрощенной схеме заключать контракты на аренду свободных мощностей у коммерческих операторов ЦОД, добавил источник. Или брать в управление серверы компаний, которые заявили об уходе с российского рынка.

Ситуация крайне серьезная, такого никто не ожидал, но реально существующих мощностей госсектору хватит максимум на полтора месяца работы. источник «Ъ», знакомый с деталями встречи в Минцифры

Цены на китайское оборудование выросли в несколько раз, логистика нарушена. «В страну въехали две фуры серверов зарубежного вендора, но выдавать нам их отказываются, ссылаясь на санкции», — рассказал собеседник издания в крупной ИТ-компании. Другой утверждает, что Huawei приостановила продажи своей техники в России до 26 марта. Официально компания об этом не заявляла, на вопрос не ответила.

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В Минцифры подтвердили обсуждение с госорганами и ИТ-компаниями «механизмов, о которых прежде не задумывались», но добавили, что пока не видят критичных рисков дефицита мощностей и вводят «дополнительные механизмы, направленные на повышение эффективности».

В ведомстве оценивают, сколько мощностей может высвободиться, если некоторые иностранные компании совсем уйдут из России: «Тогда можно будет говорить о правильном переиспользовании ресурсов».

«Государственные сервисы требуют много ресурсов для хранения. Каждая новая функция "Госуслуг" требует дополнительных мощностей. Программы "Умный" или "Безопасный город" также являются генераторами потребностей», — консультант консалтингового агентства iKS-Consulting Станислав Мирин оценил рост госсектора в серверных мощностях в 20% в год.