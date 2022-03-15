Минцифры, «Ростелеком» и другие обсудили использование для госнужд серверов ушедших из России компаний — «Ъ» Статьи редакции
Дефицит может наступить через два месяца, а брать серверы негде.
9 марта в Минцифры прошло совещание с компаниями, контролирующими большой объём вычислительных мощностей: «Сбера», МТС, Oxigen, «Ростелекома», «Атом-Даты» (структура «Росатома»), «Крока» и «Яндекса». Стороны обсуждали возможный дефицит систем хранения данных и серверов для работы госресурсов, пишет «Ъ» со ссылкой на источники.
Чиновники проводят инвентаризацию техники дата-центров (ЦОД) для работы критически важных систем, рассказал источник «Ъ» в правительстве, знакомый с вопросом. Нехватка мощностей может наступить через два месяца. Тогда власти хотят по упрощенной схеме заключать контракты на аренду свободных мощностей у коммерческих операторов ЦОД, добавил источник. Или брать в управление серверы компаний, которые заявили об уходе с российского рынка.
Цены на китайское оборудование выросли в несколько раз, логистика нарушена. «В страну въехали две фуры серверов зарубежного вендора, но выдавать нам их отказываются, ссылаясь на санкции», — рассказал собеседник издания в крупной ИТ-компании. Другой утверждает, что Huawei приостановила продажи своей техники в России до 26 марта. Официально компания об этом не заявляла, на вопрос не ответила.
В Минцифры подтвердили обсуждение с госорганами и ИТ-компаниями «механизмов, о которых прежде не задумывались», но добавили, что пока не видят критичных рисков дефицита мощностей и вводят «дополнительные механизмы, направленные на повышение эффективности».
В ведомстве оценивают, сколько мощностей может высвободиться, если некоторые иностранные компании совсем уйдут из России: «Тогда можно будет говорить о правильном переиспользовании ресурсов».
«Государственные сервисы требуют много ресурсов для хранения. Каждая новая функция "Госуслуг" требует дополнительных мощностей. Программы "Умный" или "Безопасный город" также являются генераторами потребностей», — консультант консалтингового агентства iKS-Consulting Станислав Мирин оценил рост госсектора в серверных мощностях в 20% в год.
Если ситуация с дефицитом не изменится, это приведёт к ограничению работы облачного гейминга, музыкальных и видеостримингов, считает глава «Ассоциации участников отрасли ЦОД» Игорь Дорофеев.
И будет доставлять в основном продукты.
Сотрудники Automattic работают не только откуда захотят, но и когда захотят. Её основатель и гендиректор Мэтт Малленвег рассказывает, как без ущерба для участников поддерживать рабочие процессы в течение 24 часов в сутки.
Я категорически не приемлю занятие спекуляцией на общей ситуации. Нам приходится повышать цены на продукцию, потому что многие расходные материалы везут к нам из заграницы и они привязаны к курсу доллара. Сегодня принял решение поднять цену на конторки на 500 рублей. Повышение пока символическое, учитывая рост всех цен. Необходимо хоть как то…
Привет, vc, на связи Алексей Голиков, генеральный директор МЦР. Сегодня рассказываю о разработке нашего собственного продукта, EASY TASK, системе управления проектами и командами. Ниже будет история о том, как команда с бэкграундом в электроэнергетике делала ПО для себя, а потом поняла, что может предложить его рынку.
Вот хотелось бы как то прокомментировать, но просто слов нет...
Сложный выбор комментатора:
15 лайков;
15 лет;
или 15 рублей.
Или сразу кккомбо
Это как? Нук сгенерируйте
Хорошая попытка, тщ майор!
Представить можно: "Наши взяли Киев!!"
Или "Президент Владимир - победит!".
Еще подкину, Владимир Z победит!
В этой истории президент только один, так что без 15 рублей поедите.
Не подсказывайте…
Советую занять у президента. И вы будете спокойны и он не будет нервничать.
Если честно, смотришь на происходящее и руки опускаются. Хотел к осени купить приличную камеру и поснимать как ребёнок пойдёт в первый класс.... Мне уже надоело работать как ишак чтобы компенсировать постоянное падение доходов.
Зачем? У ребенка нет никакого будущего
А что есть будущее?! Новый айфон? Или сервер от хуавей? Кола и гамбургер?)))))
Будущее ведь разное для всех!
Здравствуй, юность в сапогах
поснимать то можно и на смартфон. вот у кого профессия связана - тем смартом не поснимаешь с нужным качеством
Можно. Но нужно всё быстрее бежать чтобы оставаться на месте.
Неееее, этап с эскалатором уже позади. Сейчас будет более уместен пример "плыть вверх по водопаду" - плыви, не плыви, расхуячит так, что долго не соберёшься
Куда бежать то? зачем? на любой смарт можно снять нормально "на память"
Но это же не только к покупке смартофна относится. Вот я покупал свой холодильник за 14к. Не прошло и года, а он уже 35к. Хотя Атлант. То же самое и со стиралкой, роботом-пылесосом (14к -> 32к).
Я хотел сделать ремонт в ванной: ну раньше мог уложиться в 150к. А сейчас уже под 400к. Балкон: с 40к до 120к.
Ну как бы если полный ремонт дома делать, то это за 2 000 000 уже сумма. Авиаперевозки подорожали в 2-3 раза.
Да что там, бананы уже 100 руб., а брал за 60 в декабре. Порошок: 800 -> 1600. Да всё подорожало многократно.
Тут уж я не знаю, нужно сейчас зарабатывать ну минимум 300к, чтобы хоть как-то жить как "средний класс". Нет, 300к в месяц сейчас это не богатство, а именно "средний класс".
ну минимум 300к, чтобы хоть как-то жить как "средний класс". Нет, 300к в месяц сейчас это не богатство, а именно "средний класс".
То есть путинскому среднему классу на 17к будет не очень комфортно?
Совсем слегка.. Будут испытывать некоторый дефицит в предметах роскоши. Например таких как еда
Ограничение калорий продлевает жизнь. Доказано учеными.
Мишустин, перелогинься
Еду придётся отправлять на фронт. Велено питаться патриотизмом.
Водка не подорожала
это специально она не подорожала)
Я думаю, он имел в виду в день.
Порошок: 800 -> 1600.
Колумбийский што ле?
Нет, TIDE или МИФ. Имею в виду в больших объёмах. Я всегда покупаю 9-15кг. Так дешевле и можно надолго забыть о покупке вещей. Я всегда закупаюсь мелким оптом.
"Procter&Gamble (P&G) повысит цены на свои товары в России на 25–74% с 15 марта ... P&G выпускает товары под брендами Ariel, Always, Blend-a-med, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Gillette и другими"
получается, что магазины сейчас повысили цены самостоятельно, без поднятия цен от поставщика
повысили цены самостоятельно
- вообще то сегодня 15е, но могли и превентивно цены поднять. Я недавно кофе искал - одна и та же марка в разных магазинах стоит сильно по разному. Поставки очевидно еще старые. Навариваются или копят на новые закупки чтобы кассового разрыва не было.
ну так-то да, просто Вы озвучили про съемку "на память"
а куда теперь то бежать? да, цены выросли. Авиаперевозки - а будем ли куда летать, большой вопрос
300к это до войны была нижняя граница среднего класса. Теперь наверно надо 500 где-то
Я помню бананы по 19р и флагманская видеокарта стоила в пределах пятнашки. Товарищ купил GeForce GTX Titan за 30к и все его мажором обзывали - столько бабла на видеокарту слил.
ну справедливости ради смарты с хорошими камерами (а не просто "на память"), даже сейчас уже стоят 100-180к, даже iphone 13 уже стоит как бюджетник (от 100к) в сравнении с новыми самсунгами и xiaomi
Да можно и не снимать, так посмотреть и запомнить. Потом прокручивать в памяти приятные моменты. Да и ребенка можно в школу не вести, пусть дома книжки читает. Да в принципе и ребёнок-то зачем?
ребёнок-то зачем?
Вырастет - в спецоперациях будет участвовать
В детдом сдать?
вот именно, и из-за этого должны страдать обычные люди
Скажите спасибо, что пока не заставляют радоваться. В северной Корее публично и страдать нельзя. 🥲
Ну вот почему нельзя просто издать закон "Об установлении полного пиздеца на территории Российской Федерации"?
Тогда аренду и налоги можно не плОтить.
Воровство, после такой экспроприации, можно забыть про возвращение этих компаний. Доверия и так нет, кто же нам после этого поверит. Если в России репутация ничто, то не нужно думать, что и в остальном мире все такие безмозглые.
А вы думаете завтра они вернуться? Сейчас поворотный момент в истории. Как 1917, 1946, 1990. Читать про такие моменты интересно в учебнике, но вот жить что-то совсем не весело.
Сейчас поворотный откат в истории. Снова как в 1917, никто не хочет знать и работать с союзом.
Хотя, наверное, еще не 1917, нефть и газ еще покупают. Покупают пока не договорятся с ираном и Венесуэллой, а там точно 1917.
В 1917 союза не было .
Спасибо, действительно в 1922. Суть да дела это никак не меняет.
Бляяяяя... К столетию союза как раз. Как бы только РСФСР ограничились и не лезли строить КазССР, УзССР и прочее.
Ты ведь в курсе, что они читают комменты и вводят лучшие предложения.
Ваша мысль прям огонь, деду зайдет.
в 1917-м власть была очень слабой и ее легко захватили большевики
ничего подобного сейчас нет
Февральскую Революцию делали не большевики
если про февральскую да. Но до февральской еще был 1905
был недавно на станции "баррикадная". Как бы вот не повторилось
У нас слово гения решает все, а не мозги.
А кидалово со стороны вендоров, которые не исполняют оплаченные сервис-контракты, думаешь простят?
Товарищу майору негде хранить биометрию? Откуда возьмётся дефицит при сжимающемся спросе?
ну импортозамещение же. а в скором времени гитхабы, потом пакетные менеджеры. пока что только кастомеры свой инстаграм на яндекс диск и вк перекачивают. сотни тысяч человек
пока что только кастомеры свой инстаграм на яндекс диск и вк перекачивают
Как наглядно наблюдать за тем, что сейчас беспокоит людей. Рынок сжимается, продукты дорожают, во внешней политике пиздец, нас ненавидит весь мир.
Люди стоят в очереди Victoria's Secret за трусами
рискну закинуть шутейку:
трусы Victoria's Secret в наше время - хорошая бизнес инвестиция
Спецодежда?
скорее рабочая форма
Если конкретно - спецмаска.
если вас ненавидит весь мир это не повод ходить без трусов
Ничего более логичного я сегодня уже не прочитаю. Можно идти спать )
Вот это геополитическая поебда!1!1 ух гаржусь!!!11
Почему все говорят слышишь? Вроде правильно говорить "чувствуешь".
Палённый
И не поспоришь...
Простите.
Это с юга России. На северо-западе России говорят "чувствуешь" на юго-востоке "слышишь"
они там что, ушами запахи ловят :)
Дефолт это отказ от долговых обязательств?
То что они откажут кредитору не значит, что денег нет на самом деле.
(уже глаза замозолили со своим дефолтом)
такого никто не ожидал
Да походу вообще в глубоком "удивлении", кроме того, кто отдал этот приказ
возможно уже и он удивлен
Где-то были статьи о том, что они изволят гневаться
Если уже "Huawei приостановила продажи своей техники в России до 26 марта" - то дела совсем плохи.
Я бы на месте российских предприятий занимающихся импортом тоже бы приостановил деятельность до стабилизации дна
Тот самый Huawei, что под санкциями США. Забавно что и они слиняли.
А чего им сейчас тут делать? Продавать товары за деревянные тугрики, которые потом непонятно на что и по какому курсу можно будет обменять? Или хранить их на счетах в ожидании лучших времен, когда их можно будет поменять на валюту?
Это не политика, чистая экономика. Примерно как дать в долг человеку, который завтра скорее всего потеряет работу + у него ипотека и кредиты за машину, компьютер и телефон.
пока с курсом непонятно и логистикой, сейчас как с войнушкой закончат и курс устаканиться, будут возвращаться. При непонятном курсе проще всего закрыться и ждать.
Закон Яровой отменят?
Экзамен по физике. Профессор с бодунища решил завалить всех студентов. Заходит первый студент, профессор его спрашивает:
- Вот вы едете в автобусе, вам жарко, что вы сделаете?
- Открою окно.
- Правильно. А теперь просчитайте изменения в аэродинамике автобуса, вызванные открытием окна.
- Эээ....
- Идите, два.
Таким же образом валит еще нескольких студентов. Заходит студентка.
- Девушка, представьте, вот едете вы в автобусе, вам жарко, что вы сделаете?
- Я? Ну пожалуй кофточку сниму.
- Нет, вы не поняли, вам очень жарко.
- Ну, тогда еще и блузку сниму.
- Ну, нет, СОВСЕМ жарко!
- Ну, юбку сниму.
- ?????
- Да хоть полностью разденусь, но форточку я не открою
Тебе же написали. Игры, видосики. О переписках не идёт речь, товарищ майор должен работать.
Ситуация крайне серьезная, такого никто не ожидал
Неужели? И эти люди запрещают нам ковыряться в носу и смотреть порно?
А вот поэтому они пока что ссут ютуб блокировать: там нужны огромные объемы для хранения и огромные мощности для транскодинга, которых ни у какого рутьюба и близко нет, а теперь и не будет.
Может на этом и выплывем
Может быть освободить те сервера, которые нужны по закону бабы Яги Яровой?
Тогда будет избыток серверов, а че тогда делать? Вот и нечего создавать новые проблемы
Создать министерство переизбытка серверов разумеется
Вы приняты. Добро пожаловать в госдуму
Все свободные емкости серверов предлагаю заполнить хвалебными одами царю! Это решит проблему переизбытка.
можно на основании тезисов диктатора создать ИИ управляющий страной.
do {
if (Math.random() > 0.5) {
denyAll();
} else {
youSoulIsMine();
}
}while(true);
Готово. Жду перечисления денег. Само-собой, в рублях.
Я уже там (тут?). Сейчас вылетел с комиссией Воронеж по выработке очередного пакета разрушительных и сметающих антисанкций.
Не может быть, что какой-то там дефицит. По телевизеру жи сказали, что мы заранее были готовы к санкциям, а наша экономика с инфраструктурой выдержат любые ограничения и запреты!1
А новые серверы в полях вырастим
Точно, они как раз наполовину пустовать будут без посевных.
Зачем им сервера, есть же береста
Дожили - вроде и шутка смешная, а уже и не смешно
и главное - многофункциональна! можно - записки писать, можно - печку (с валежником) разжигать, можно - корзинки плести.
Орки
скорее гопота
Камеры в Москве отключите проклятые. Сразу будет мног серверов
Если вы про камеры на дорогах, то не нужно. Будет резкий возврат в прошлое с нереальным количеством дтп и смертей в них и хаосом на дорогах, в лучших традициях стран третьего мира. Сейчас, благодаря камерам, в Москве беспрецедентно низкая смертность в дтп, в сравнении с другими регионами
учитывая вот это:
Программы "Умный" или "Безопасный город" также являются генераторами потребностей
речь про уже повсеместное видеонаблюдение с распознованием лиц
камеры НИКАК не влияют на безопасность на дорогах. Это просто статья расхода для водителей. Формула "чем больше камер, тем безопаснее - абсолютно ошибочна"
Общее снижение аварийности связано с другим фактором - появлением в РФ все большего количества ИМПОРТНЫХ автомобилей с всякими АБС ЕСП, обогревами зеркал и т.п. А сейчас их настолько много, что особо не разгонишься для совершения смертельного ДТП. Или ты наивно думаешь что идиотов останавливает штраф в 250 рублей по скидке?)
а как следить за недовольными?
Когда же всем станет очевидно, что весь этот бред, который мы читаем в новостях уже третью неделю и уже начинаем ощущать кожей, результат работы одной конкретной персоны?
всем совсем не скоро. Это большой пласт одномерных людей
они одновременно за "патриотиzm" и жалуются на рост цен. А то, что одно из другого вытекает - нет, это слишком сложно и неприемлемо
и чО?
У них что не день, то какой-то новый способ отжать чужую собственность.
Да заберите уже и все, а то как мелкая псина гавкает, но не кусает. Пофиг на новые санкции, страна уже откатилась в 90, может дальше.
Первые ягодки пошли? Вот мне любопытно - сидели значит планировали все это, но подкупить критические товары не догадались и ни кому за это по жопе не прилетит, эхэхэхэхээ. Что делать будем "прекрасная маркиза"?
Перейдём к ведению журналов, в которых будут записываться стенограммы наших переговоров по закону Яровой за последние пару месяцев?
Ну в принципе почему нет? Будет куда занять высвободившихся, после "ухода" некоторых компаний специалистов. Только вот где столько бумаги брать?
Лес ведь запретили экспортировать. Дерево пойдёт на бумагу, отросль лесозаготовки будет жить. Двух зайцев одним выстрелом.
Бумаги тоже не будет. На березовой коре будем писать
Сибирь большая. Не китайцам же всё продавать.
Ну или сразу пластиковую "бумагу" - как раз использовать нефть, если покупать перестанут.
Отменяйте свои законы Яровой, тогда и хватит мощностей, еще на пару месяцев.
Тотальный гопнический отжим.
"В ведомстве оценивают, сколько мощностей может высвободиться, если некоторые иностранные компании совсем уйдут из России: «Тогда можно будет говорить о правильном переиспользовании ресурсов»."
Если такое провернуть хоть раз - то в России будет цифровая пустыня еще очень и очень долго.
Шож, посмотрим, что будут говорить на закрытых вебинарах по цифровой трансофрмации.
Я 10 лет была блондинкой, объясните плз: если данные гос. структур и всяких Росатомов закинуть на чужие сервера ушедших компаний - какова вероятность, что этими данными смогут управлять первоначальные владельцы и админы серверов?
Про снос всего софта и установку всяких файерволов и защит я понимаю, но чисто теоретически может же на них остаться что-то, что наши гении от госIT не найдут и не снесут?
Не смогут управлять. Можно переустановить ОС с удалением всего, тогда данных не останется. Ну и сбросить пароли на всяких ILO. И отрезать доступ бывшим владельцам по VPN, если он у них был.
ну вообще то я бы не исключал что там могут быть и аппаратные пасхалочки/недокументированные возможности - это же не байкалы и тп
вооот..... Я насмотрелась сериалов про хакеров, и в них всегда в софте или железе хакер или айтишник оставляет какую-то "backdoor". Не знаю, насколько это возможно в реальности, особенно на уровне государственного железа и софта.
Ну и кстати после появления в СМИ информации о том, что экспроприация серверов для нужд государства обсуждается - сейчас как раз владельцы этих серверов могут установить те самые пасхалки нам в подарок и на добрую память.
А могут быть какие-нить скрытые сектора на дисках, на которых будет невыявленный софт? То, что не удалится переустановкой оси?
Скажем так, диск можно отформатировать полностью, да и проверить "железо" на наличие пасхалок можно. Перепрошить железо тоже можно. Все, что сделано руками человека можно повторить. Проблема в том, что те, кто это умеют и могут делать либо на чемоданах сидят прямо сейчас, либо уже в других странах.
Если бы хотели создавать отечественное оборудование и софт - не щемили бы Дурова, например. И в Сколково не изобретали бы допотопные велосипеды, вместо реальной работы.
Вот они, будущие IT технологии в России:
Конец близок, ура товарищи!
Комментарий удален
Наверно из-за нехватки мощностей ещё на банят Ютуб. Новых серверов нет, а их помойные ресурсы не потянут столько.
Дефицит может наступить через два месяца, а брать серверы негде
Цены на китайское оборудование выросли в несколько раз
Так негде брать или просто дорого? Или цап-царап теперь будет разрешен официально?
Так а если хранить данные нецентрализованно? Сейчас же все идут в сторону распределения, блокчейн-интернета и вот этого всего. Если все компьютеры в сети будут обрабатывать информацию, то нагрузка будет легче. Тогда и не будет такой потребности в ЦОДах.
Нужно переходить на систему децентрализации.
государство-мародер. владелец временно от прилавка отошел - все растащили
Бигдату некуда складывать :/
Санкции нам только на руку 😂😂😂
У нас же есть всё свое? По телевидению говорили... Процессоры и ОС