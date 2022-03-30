Мы стремимся к тому, чтобы пользователям был доступен качественный контент на разных языках. И, конечно, мы хотим сделать продукт максимально удобным: например, не всегда есть возможность смотреть видео со звуком — поэтому мы сделали интерактивные субтитры и добавили перевод.

Мы учитываем потребности наших пользователей: те, кому удобнее воспринимать информацию на родном языке, могут включить и русские субтитры к видеороликам. В дальнейшем мы планируем добавить новые пары языков.