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Техника
Благодарный Денис

«Яндекс Браузер» добавил интерактивные субтитры для видео в YouTube на четырёх языках Статьи редакции

Они поддерживают подсветку по словам и функцию перевода.

1537 просмотров

Субтитры можно включить в браузере для компьютеров на языке оригинала или на русском, рассказала компания. Они будут доступны к видео на английском, французском, немецком и испанском, но пока только на YouTube.

Интерактивные субтитры поддерживают подсветку по словам. Эта опция поможет не терять смысл сказанного тем, кто пока только изучает язык, отметили в «Яндексе». При клике на неизвестное слово пользователь получит мгновенный перевод.

Источник: «Яндекс»

Чтобы включить субтитры на русском или иностранном языке, нужно навести курсор на окно воспроизведения и во всплывающем блоке «Перевести видео» выбрать в настройках активацию субтитров.

Мы стремимся к тому, чтобы пользователям был доступен качественный контент на разных языках. И, конечно, мы хотим сделать продукт максимально удобным: например, не всегда есть возможность смотреть видео со звуком — поэтому мы сделали интерактивные субтитры и добавили перевод.

Мы учитываем потребности наших пользователей: те, кому удобнее воспринимать информацию на родном языке, могут включить и русские субтитры к видеороликам. В дальнейшем мы планируем добавить новые пары языков.

Дмитрий Тимко
руководитель приложения «Яндекс», «Яндекс Браузера» и главной страницы «Яндекса»
  • Летом 2021 года «Яндекс» создал прототип закадрового перевода видео в «Браузере», а в сентябре добавил автоматический закадровый перевод любых англоязычных видео в YouTube и других сервисах в браузере.

#новость #яндекс #яндексбраузер

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20 комментариев
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Andrey Kulakov

Майоров-полиглотов начали набирать?)

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Развитый шар

Перевод от Яндекса.

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умный человек

пацталом

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vic smirnoff

Да майорам-то что, они привыкли глотать.

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Герман Воронов

Зачем он нужен, с государственным корневым сертификатом-то?)

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роман долгополов

А вы вместо слова государство используйте его аналог слово state и все заиграет другими красками
Многоходовочка!
Стейт контроль,блокирующий стейт пакет,стейт регулирование))

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Герман Воронов

State меня на бутылку не посадит, а государство еще как может, причем по надуманному предлогу ) так что не надо ту про state

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Михаил Зеленин

так если государство все равно вас может по любому надуманному предлогу на бутылку посадить, чего вы тогда волнуетесь?

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MMT

только зачем если вам теперь только с русским работать...

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Tatiana M.

О, класс. Опция полезная.

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- -

Все конечно хорошо... но яндекс браузер... нет.

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Кирилл Трубецкой

Что же ЯндексБраузер, то даёт возможность делиться экраном, то нет. Пусть уж определиться.

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Накосика Сукасена

Если у т-ща майора сейчас обед, то поделиться не получится.

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Андрей Шапран - B2B продажи

Жалко, что только для YouTube.
Есть много иностранного контента, который только на сайте площадки доступен, например - https://www.thedrum.com/

В общем, лучше всё таки выучить язык самому))

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Люц Шнайдер

Добавят, я думаю. Они и перевод видео в начале делали только для YouTube? а теперь он доступен для других площадок.

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Александр Мраев

Не только для ютуб, но мало, да. Хотелось бы на абсолютно всех видео независимо от площадки.

YouTube, Vimeo, TikTok, Twitter, Facebook и «ВКонтакте».

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Устрицин Иван

А разве не было ранее такого функционала у Яндекса? Вроде делали же, года эдак 3-4 назад...

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AnlimiT

А в бете, наконец-то, группировку вкладок сделали

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AnlimiT
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vic smirnoff

Кстати очень удобная фича, мне сразу зашло.

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