«Яндекс Браузер» добавил интерактивные субтитры для видео в YouTube на четырёх языках Статьи редакции
Они поддерживают подсветку по словам и функцию перевода.
Субтитры можно включить в браузере для компьютеров на языке оригинала или на русском, рассказала компания. Они будут доступны к видео на английском, французском, немецком и испанском, но пока только на YouTube.
Интерактивные субтитры поддерживают подсветку по словам. Эта опция поможет не терять смысл сказанного тем, кто пока только изучает язык, отметили в «Яндексе». При клике на неизвестное слово пользователь получит мгновенный перевод.
Чтобы включить субтитры на русском или иностранном языке, нужно навести курсор на окно воспроизведения и во всплывающем блоке «Перевести видео» выбрать в настройках активацию субтитров.
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Майоров-полиглотов начали набирать?)
Перевод от Яндекса.
пацталом
Да майорам-то что, они привыкли глотать.
Зачем он нужен, с государственным корневым сертификатом-то?)
А вы вместо слова государство используйте его аналог слово state и все заиграет другими красками
Многоходовочка!
Стейт контроль,блокирующий стейт пакет,стейт регулирование))
State меня на бутылку не посадит, а государство еще как может, причем по надуманному предлогу ) так что не надо ту про state
так если государство все равно вас может по любому надуманному предлогу на бутылку посадить, чего вы тогда волнуетесь?
только зачем если вам теперь только с русским работать...
О, класс. Опция полезная.
Все конечно хорошо... но яндекс браузер... нет.
Что же ЯндексБраузер, то даёт возможность делиться экраном, то нет. Пусть уж определиться.
Если у т-ща майора сейчас обед, то поделиться не получится.
Жалко, что только для YouTube.
Есть много иностранного контента, который только на сайте площадки доступен, например - https://www.thedrum.com/
В общем, лучше всё таки выучить язык самому))
Добавят, я думаю. Они и перевод видео в начале делали только для YouTube? а теперь он доступен для других площадок.
Не только для ютуб, но мало, да. Хотелось бы на абсолютно всех видео независимо от площадки.
YouTube, Vimeo, TikTok, Twitter, Facebook и «ВКонтакте».
А разве не было ранее такого функционала у Яндекса? Вроде делали же, года эдак 3-4 назад...
А в бете, наконец-то, группировку вкладок сделали
Кстати очень удобная фича, мне сразу зашло.