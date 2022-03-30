Samsung убрала маркировку «Z» из названий своих смартфонов в некоторых странах Европы Статьи редакции
«Z» была наименованием серии складных телефонов Samsung с начала производства в 2020 году.
- На то, что компания постепенно начала отказываться от брендинга с использованием буквы «Z», обратили внимание несколько изданий.
- Изменения пока произошли только на официальных сайтах Samsung в Литве, Латвии и Эстонии.
- В наименованиях смартфонов со складным экраном теперь нет «Z», который была брендом этой серии с самого начала выпуска в 2020 году. Galaxy Z Fold3 теперь называется просто Galaxy Fold3. То же самое касается Galaxy Flip3.
- Журналисты предполагают, что скоро Samsung полностью откажется от своего старого брендинга в Европе. Сама компания о таких планах пока не сообщила. В сети считают, что решение может быть связано с событиями в Украине.
- В начале марта 2022-го Samsung объявила о приостановке поставок и продаж в России.
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Маразм крепчал. Ждём исключения буквы Z из латинского алфавита.
Только хотел написать 😂
Нужно на каждую военную операцию выбирать новую букву чтобы лишить их письменности
пусть тоже замещают на З
Уважаемые, подскажите! У меня фамилия на английском языке начинается с Z. Что делать? Менять фамилию и загранпаспорт??? Тогда я буду - Huravlev
С фамилией Хуравлев можно и под Украинца косить.
Juravlev?
Менять нужно власть. Либо, как вариант, гражданство.
Ну у Жорина счет из за этого заблокировали уже
Контекст использования? Не, не слышал.
V тоже под санкциями, так что меняйте сразу на Hurale
Да это план такой, сначала Z уберут из латинского алфавита, потом Россия сменит Z на другую букву и так пока латинский алфавит не исчезнет, америкосам придется учить кириллицу и Россия станет столицей мира
Ещё и рубли все у нас!
так после Второй Мировой должны были запретить кресты на флагах европейских стран - не только свастика на технике немецкой была.
Железный крест и до третьего рейха был. Вот это его и спасло. Для пропаганды его тоже не очень активно использовали.
вермах в целом не был признан виновным. поэтому запрета не произошло.
Это та компания, которая производит танки и прочую военную технику. Ок.
Что не так с производством танков и военной техники? )
Еще она же 1й в мире компания по производству газавозов
Их борьба
Иногда вот читаешь, потом такой завис, мотнул головой и понял, что это реальность. А так сюр конечно...
Важная новость конечно. Когда ZZ Top запретят?
пора бы запилить список того, откуда давно пора "зловредный символ" убрать. слишком много разрозненных идей в комментах :D
Один умер, так что просто Z top
И фильм Zorro
Надо еще что то придумать, чтобы потратились на переименовании. 🤓🤦♀️
Там у многих украинцев бомбёжки в районе анального отверстия происходят, когда они видят что-то похожее на Z.
Та ну чё вы. Обыкновенная реклама же. Мол вот они такие тоже переживают, берите наши телефоны.
В Министерстве обороны наверно думают надо было рисовать треугольник и квадрат... Так благодаря какому-то идиоту пиарщику у нас появилась звастика и тонны нелепой пропаганды. Даже вот такое вспомнили уже или придумали, хз я раньше о таком не слышал
Надо было операцию назвать USA.
Вот и не было бы такой страны.
А Зеленский тоже будет представляться за границей как elensky? Ведь Z использовать палевно.
Какой-то маразм у людей.
Почему игнорируется V?
Эдак через пару лет Европа на арабский перейдёт.
На арабские цифры максимум.
Требую переименовать "VC" в "C"
А если на танках все латинские буквы написать...?
Я вообще не понимаю, почему военными используются символы вражеского алфавита, а не отечественные Ы, Ъ и Ь, не имеющие аналогов в мире.
вообще надо им как-то сообщить, что буквы O и V тоже запретные
А 'Z' только на танках?
Жалко IBM, как они теперь будут свои мейнфреймы system Z продавать.
Ну и протоколы IOT Z-wave и Zigbee теперь в опале.
Сообщество британских лингвистов убрали букву Z из алфавита
Римские математики заменили V на IIIII
Уже даже любопытно до какой стадии дойдет этот маразм...
В следующий раз надо вместо букв надкушенное яблоко рисовать
Это похоже на борьбу с ветрянными мельницами. Толку ноль, зато процесс доставляет
Символы 🔣 правят Миром💪💪💪🤝🤝🤝
Ну переименовали бы в U тогда. Как раз на сложенный аппарата похоже.
Они думают, что высокотехнологичный складной смартфон будет ассоциироваться у пользователей с Россией, у которой нет собственных телефонов/гибких экранов/чипов и тд?
Сам смартфон конечно нет. Но надпись огромными буквами Galaxy Z на билбордах может ассоциироваться с пропагандой вокруг спецоперации. Крупные компании всегда стараются такого избегать.
Я конечно понимаю, что мнение мирового сообщества важно и беспощадно, но подобные истории - это сюр какой-то...
Што поделать, люди любят символы, личности и прочие яркие образы.
то есть, в РФ должны сметать с полок по идее? Признак статуса
Ахаха, ну тупыыые)) Даже какая-то радость берёт, что мы типа "отжали" у них букву. Понимаю, что глупо, но их действия не менее глупы)
Вроде VC - это про бизнес и технологии.
Как тогда получается, что тут люди не шарят за бизнес процессы? Дело не в маразме и борьбе с ветряными мельницами, а в обычной репутации в мировом сообществе. Тем более что линейка Fold - это не просто какой-то там низкобюджетный никому не интересный смартфон, а флагманская инновационная модель, которая показывает всем возможности Samsung. Можно сказать лицо технологических возможностей компании.
И крайне странно, покупая такое устройство видеть на коробке огромную букву Z. Это странно даже для меня, для жителя РФ, который более менее видит ситуацию. А какого это будет для американского или европейского потребителя, которые даже не знают где находится Украина, но знают что Путин - второй Гитлер?
Разумное решение Samsung не заигрывать с этой тематикой, чтобы не портить репутацию и не создавать лишний повод для скандалов в западных СМИ. Им хватило взрывающихся NOTE, которые были тоже, вроде как, флагманской серией. Взорвалось всего пару устройств, а скандал подняли будто взрывались вообще все модели. СМИ только повод дай)
Запретить V и Z, удалить из всех названий, сжечь все книги с этими буквами!
Очень современно и инновационно
Кто помнит эту игру?
Еще переименовывать и переименовывать.
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