Техника
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Samsung убрала маркировку «Z» из названий своих смартфонов в некоторых странах Европы Статьи редакции

«Z» была наименованием серии складных телефонов Samsung с начала производства в 2020 году.

  • На то, что компания постепенно начала отказываться от брендинга с использованием буквы «Z», обратили внимание несколько изданий.
  • Изменения пока произошли только на официальных сайтах Samsung в Литве, Латвии и Эстонии.
  • В наименованиях смартфонов со складным экраном теперь нет «Z», который была брендом этой серии с самого начала выпуска в 2020 году. Galaxy Z Fold3 теперь называется просто Galaxy Fold3. То же самое касается Galaxy Flip3.
Страница устройства на литовском сайте Samsung
Страница устройства на британском сайте Samsung
  • Журналисты предполагают, что скоро Samsung полностью откажется от своего старого брендинга в Европе. Сама компания о таких планах пока не сообщила. В сети считают, что решение может быть связано с событиями в Украине.
  • В начале марта 2022-го Samsung объявила о приостановке поставок и продаж в России.

#новость #samsung

3518 просмотров
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78 комментариев
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Revenant

Маразм крепчал. Ждём исключения буквы Z из латинского алфавита.

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Фрост Тобин

Только хотел написать 😂

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Alex Moren

Нужно на каждую военную операцию выбирать новую букву чтобы лишить их письменности

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Вадим Чиняев

пусть тоже замещают на З

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Дмитрий Журавлев

Уважаемые, подскажите! У меня фамилия на английском языке начинается с Z. Что делать? Менять фамилию и загранпаспорт??? Тогда я буду - Huravlev

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Dimitri

С фамилией Хуравлев можно и под Украинца косить.

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2 комментария
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Александр Привалов

Juravlev?

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Petr Petrov

Менять нужно власть. Либо, как вариант, гражданство.

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1 комментарий
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Александр Рудаков

Ну у Жорина счет из за этого заблокировали уже

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Gustav Trokk

Контекст использования? Не, не слышал.

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Пришелец

V тоже под санкциями, так что меняйте сразу на Hurale

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Anton
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GanicusCsw

Да это план такой, сначала Z уберут из латинского алфавита, потом Россия сменит Z на другую букву и так пока латинский алфавит не исчезнет, америкосам придется учить кириллицу и Россия станет столицей мира

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Сергей Я

Ещё и рубли все у нас!

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Владимир С

так после Второй Мировой должны были запретить кресты на флагах европейских стран - не только свастика на технике немецкой была.

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Василий Степанофф
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2 комментария
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Dimitri

Железный крест и до третьего рейха был. Вот это его и спасло. Для пропаганды его тоже не очень активно использовали.

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Сергей Житников

вермах в целом не был признан виновным. поэтому запрета не произошло.

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Vyacheslav Anzhiganov

Это та компания, которая производит танки и прочую военную технику. Ок.

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Герман Воронов

Что не так с производством танков и военной техники? )

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6 комментариев
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Алексей

Еще она же 1й в мире компания по производству газавозов

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Георгий Карасёв

Их борьба

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Андрей Шапран - B2B продажи

Иногда вот читаешь, потом такой завис, мотнул головой и понял, что это реальность. А так сюр конечно...

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Нелинейная структура данных

Важная новость конечно. Когда ZZ Top запретят?

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Andrey P.

пора бы запилить список того, откуда давно пора "зловредный символ" убрать. слишком много разрозненных идей в комментах :D

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Ghot1ck Gman

Один умер, так что просто Z top

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Dmitry Kiselev

И фильм Zorro

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Тамара Сухина

Надо еще что то придумать, чтобы потратились на переименовании. 🤓🤦‍♀️

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Денис Иванов

Там у многих украинцев бомбёжки в районе анального отверстия происходят, когда они видят что-то похожее на Z.

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2 комментария
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Торговый кот

Та ну чё вы. Обыкновенная реклама же. Мол вот они такие тоже переживают, берите наши телефоны.

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Gutal1n

В Министерстве обороны наверно думают надо было рисовать треугольник и квадрат... Так благодаря какому-то идиоту пиарщику у нас появилась звастика и тонны нелепой пропаганды. Даже вот такое вспомнили уже или придумали, хз я раньше о таком не слышал

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Сергей Жуковский

Надо было операцию назвать USA.
Вот и не было бы такой страны.

А Зеленский тоже будет представляться за границей как elensky? Ведь Z использовать палевно.

Какой-то маразм у людей.

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Абьюз и Система

Почему игнорируется V?
Эдак через пару лет Европа на арабский перейдёт.

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Dimitri

На арабские цифры максимум.

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3 комментария
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Сергей Я

Требую переименовать "VC" в "C"

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Сергей Бросс

А если на танках все латинские буквы написать...?

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Dmitry Kiselev

Я вообще не понимаю, почему военными используются символы вражеского алфавита, а не отечественные Ы, Ъ и Ь, не имеющие аналогов в мире.

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1 комментарий
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Михаил Зеленин

вообще надо им как-то сообщить, что буквы O и V тоже запретные

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1 комментарий
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Misha

А 'Z' только на танках?

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2 комментария
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Михаил Зеленин

Жалко IBM, как они теперь будут свои мейнфреймы system Z продавать.
Ну и протоколы IOT Z-wave и Zigbee теперь в опале.

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Марк Гурьянов

Сообщество британских лингвистов убрали букву Z из алфавита
Римские математики заменили V на IIIII

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Tatiana M.

Уже даже любопытно до какой стадии дойдет этот маразм...

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Бобер Бобров

В следующий раз надо вместо букв надкушенное яблоко рисовать

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Roman Volgasov

Это похоже на борьбу с ветрянными мельницами. Толку ноль, зато процесс доставляет

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Алекс Маркс

Символы 🔣 правят Миром💪💪💪🤝🤝🤝

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Radjah

Ну переименовали бы в U тогда. Как раз на сложенный аппарата похоже.

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Александр Привалов

Они думают, что высокотехнологичный складной смартфон будет ассоциироваться у пользователей с Россией, у которой нет собственных телефонов/гибких экранов/чипов и тд?

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Dimitri

Сам смартфон конечно нет. Но надпись огромными буквами Galaxy Z на билбордах может ассоциироваться с пропагандой вокруг спецоперации. Крупные компании всегда стараются такого избегать.

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Устрицин Иван

Я конечно понимаю, что мнение мирового сообщества важно и беспощадно, но подобные истории - это сюр какой-то...

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Александр Привалов

Што поделать, люди любят символы, личности и прочие яркие образы.

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maximus

то есть, в РФ должны сметать с полок по идее? Признак статуса

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Сергей Я

Ахаха, ну тупыыые)) Даже какая-то радость берёт, что мы типа "отжали" у них букву. Понимаю, что глупо, но их действия не менее глупы)

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Rax034

Вроде VC - это про бизнес и технологии.

Как тогда получается, что тут люди не шарят за бизнес процессы? Дело не в маразме и борьбе с ветряными мельницами, а в обычной репутации в мировом сообществе. Тем более что линейка Fold - это не просто какой-то там низкобюджетный никому не интересный смартфон, а флагманская инновационная модель, которая показывает всем возможности Samsung. Можно сказать лицо технологических возможностей компании.

И крайне странно, покупая такое устройство видеть на коробке огромную букву Z. Это странно даже для меня, для жителя РФ, который более менее видит ситуацию. А какого это будет для американского или европейского потребителя, которые даже не знают где находится Украина, но знают что Путин - второй Гитлер?

Разумное решение Samsung не заигрывать с этой тематикой, чтобы не портить репутацию и не создавать лишний повод для скандалов в западных СМИ. Им хватило взрывающихся NOTE, которые были тоже, вроде как, флагманской серией. Взорвалось всего пару устройств, а скандал подняли будто взрывались вообще все модели. СМИ только повод дай)

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Zloe Aloe

Запретить V и Z, удалить из всех названий, сжечь все книги с этими буквами!
Очень современно и инновационно

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1 комментарий
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Philipp Novikov

Кто помнит эту игру?

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Злой Полушубок

Еще переименовывать и переименовывать.

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Ronan Hardman

Комментарий удален

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