Компания планирует начать продажи устройства осенью 2022 года.

{"id":390665,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":390665,"gtm":null} 5216 просмотров

Dyson представила Zone — шумоподавляющие Bluetooth-наушники и маску с технологией очистки воздуха. Пока не объявлены конкретные характеристики устройства (например, вес и время работы батареи) и цена.

В маске Zone установлена упрощённая технологии фильтрации воздуха из других устройств Dyson. Zone «втягивает» воздух через наушники с помощью компрессоров, фильтрует и подаёт через маску, пишет The Verge.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Маска не касается лица. Её можно отсоединить, чтобы использовать только наушники, или отодвинуть, например, для разговора. Внутри есть несколько режимов фильтрации, их можно менять вручную или автоматически в зависимости от интенсивности движения (например, во время бега нужно больше воздуха).

По данным Dyson, Zone может отфильтровывать до 99% вредных частиц. Фильтры надо менять в среднем раз в год.

В Zone есть три разных режима шумоподавления. Режим изоляции с активным шумоподавлением (ANC), когда маска надета. Её опускание автоматически переключает наушники в режим разговора и отключает ANC. Есть режим прозрачности, в котором можно слышать некоторые звуки, например, автомобильные гудки, сирены и другие.

Зарядка устройства — через USB-C. Его также можно подключить к приложению Dyson Link, чтобы узнать подробную информацию о качестве воздуха вокруг.

Журналист The Verge протестировал прототип «несколько недель назад»: «Я чувствовал циркуляцию воздуха перед лицом, хотя был в помещении. Трудно сказать, насколько воздух стал чище. Наушники Zone очень большие и тяжелые. Жужжание компрессоров было немного слышно, когда они работали на максимуме, и я не слушал музыку».