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Техника
Маша Цепелева

Dyson представила прототип наушников с маской для фильтрации воздуха Статьи редакции

Компания планирует начать продажи устройства осенью 2022 года.

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Dyson представила Zone — шумоподавляющие Bluetooth-наушники и маску с технологией очистки воздуха. Пока не объявлены конкретные характеристики устройства (например, вес и время работы батареи) и цена.

В маске Zone установлена упрощённая технологии фильтрации воздуха из других устройств Dyson. Zone «втягивает» воздух через наушники с помощью компрессоров, фильтрует и подаёт через маску, пишет The Verge.

Маска не касается лица. Её можно отсоединить, чтобы использовать только наушники, или отодвинуть, например, для разговора. Внутри есть несколько режимов фильтрации, их можно менять вручную или автоматически в зависимости от интенсивности движения (например, во время бега нужно больше воздуха).

По данным Dyson, Zone может отфильтровывать до 99% вредных частиц. Фильтры надо менять в среднем раз в год.

В Zone есть три разных режима шумоподавления. Режим изоляции с активным шумоподавлением (ANC), когда маска надета. Её опускание автоматически переключает наушники в режим разговора и отключает ANC. Есть режим прозрачности, в котором можно слышать некоторые звуки, например, автомобильные гудки, сирены и другие.

Зарядка устройства — через USB-C. Его также можно подключить к приложению Dyson Link, чтобы узнать подробную информацию о качестве воздуха вокруг.

Журналист The Verge протестировал прототип «несколько недель назад»: «Я чувствовал циркуляцию воздуха перед лицом, хотя был в помещении. Трудно сказать, насколько воздух стал чище. Наушники Zone очень большие и тяжелые. Жужжание компрессоров было немного слышно, когда они работали на максимуме, и я не слушал музыку».

  • В апреле 2021 года рэпер Will.i.am совместно с дизайнером скафандров для SpaceX представил «умную» защитную маску Xupermask с наушниками.

#новость #dyson

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34 комментария
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Кирилл Карпенко

Ооо, ещё один бесполезный продукт от Дайсона за овер прайс. Расходимся.

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Alexander Veber

Вы не выкупили, нас готовят

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Deification Red Dawn

А какие у Дайсона продукты бесполезные?

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Кирилл Карпенко

PH01, к примеру

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Anton Vlasov

Он не бесполезный, он сцка ненадежный.

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Илья Рогаткин

Зря ты так, щас ещё пару пандемий кинут, и превратится в полезный продукт.

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Кирилл Карпенко

Так эта маска же от вируса не защищает, впрочем, как и обычная, марлевая.

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Александра Корбут

Насчет бесполезности продуктов Dyson не соглашусь. Во-первых, у них реально классные пылесосы. Во-вторых, дома имею устройство Dyson Airwrap (это фен со сменными насадками) - просто офигительно-великолепная штука. Волосы не жжёт, за 20 минут можно сделать салонную укладку на любой вкус, но, конечно, нужно приноровиться. Учитывая функции которая выполняет эта штука, чек в 40 тыс рублей это подарок (с учетом того, что в салоне укладка будет стоить порядка 2-3 тыс. руб.). Сейчас, конечно, устройство стоит от 80 тысяч, но тут рафик не виновать )

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Сергей Я
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Alexander Veber

Какие слова нужно в гугл вбивать, чтобы он такие картинки показывал?

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Евгений Лазарев

Не нужна тебе такая машина, брат

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- -
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human being

маски уже отменили, камон

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Семен Смирнов

Новгородская область еще не прогнулась

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Андрей Николаев

Скоро снова применят. Во всех представлениях плана Шваба, по которым мир и движется, люди в масках всегда, даже в 2030 году.

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Dmitry V

на букву Z? Серьезно?

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TLGM x Event
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Никита Грачёв

респект за Горячие Головы))

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Dmitry Kiselev

Когда они придумают труселя с фильтрацией выходящего воздуха, позвоните мне) а то новый протеин какой-то ядреный взял, неудобно даже

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Александр Привалов

Это для тех, кто типа "даже одним воздухом дышать с тобой не хочу"? И вообще, мир к постапоку готовится, а дизайн как в аниме про будущее. Как это в приличном обществе носить?

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Евгений Торанов

Щекастенький товарищ

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Надежда Золотарёва

Россиянам такие новости ни к чему))

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Артем Куприянов

Возьму эти наушники и потрачу все на сменные насадки

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Evgeniy Marsovich

Чего-то не понял.
Как связана маска и наушники ?

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Семен Смирнов

Замочком

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Михаил Зеленин

Называть продукт с 2-х гонимых букв. Дайсон ходит по очень тонкому льду. Могут и отменить за такое

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Shakh Khamidov

Dyson могёт

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Вадим Синяшин

Subzero! Fight! Finish him? Fatality!

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Шынгысхан Мусаханов

Лучше бы это был шлем

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Дмитрий Шишкин

простите но дичь :)

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Вячеслав Вячеславович

Скоро еще пылефон выпустят и потеснят эйпл на мировом рынке

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Свежий Женя

Пока не увидел это, думал, что самая дичь с масками - это Razer Zephyr

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РАСУЛБЕК АБДЫГАПАРОВ

Хайпанули с плойкой хватит уже.

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Роман Власов

У них буква Z в названии)) ща их какахами закидают)

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