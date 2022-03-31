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Техника
TJ

Apple и Meta* по ошибке передали данные некоторых пользователей хакерам — Bloomberg Статьи редакции

Данные включали физические и IP-адреса, а также номера телефонов.

5312 просмотров

Apple и Meta Platforms* передали данные пользователей хакерам, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника.

По данным агенства, в середине 2021 года компании предоставили адреса, номера телефонов и IP-адреса в ответ на фиктивные «экстренные запросы». Собеседники пояснили, что обычно такие данные можно передать только при предъявлении ордера на обыск или повестки в суд, подписанной судьёй, но для экстренных запросов они не нужны. Сколько раз компании предоставляли данные по таким заявкам, неизвестно.

Представитель Apple предложил агентству ознакомиться с руководящими принципами компании. В них говорится, что с сотрудником правоохранительных органов, подавшим экстренный запрос, «можно связаться и попросить подтвердить Apple, что он был законным».

Представитель Meta* Энди Стоун заявил, что компания проверяет каждый запрос данных и использует системы для выявления злоупотреблений. «Мы блокируем скомпрометированные учётные записи и сотрудничаем с правоохранительными органами», — отметил он.

Поддельный запрос также получила компания Snap (владеет мессенджером Snapchat). Передала ли она данные пользователей, неизвестно.

Собеседники Bloomberg уточнили, что в некоторых случаях запросы содержали поддельные подписи реальных сотрудников правоохранительных органов. По словам источников, хакеры могут использовать полученные данные для преследования и финансового мошенничества.

*Meta признана в России экстремистской организацией.

#новость #meta #apple

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38 комментариев
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Anton Rozhkov

Вопрос в одном. Больше или меньше яндекса

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Димка Добрый

Нужно посмотреть на сколько их оштрафуют! Если меньше 100 тысяч рублей, то значит данных передали меньше Яндекса.

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Lady Battl

Сц

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Евгений Разманов

Главное, что не товарищу майору, не так ли?

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Андрей Васнецов

Да, лицемерие на виси зашкаливает - согласен с вами)

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Михаил Качалов

лицемерие на виси
 - подростковый комплекс неполноценности выплескивающийся на родную страну. Типа это не я глиста, а талантливому мне злые власти рфэии жить не дают. Примерно как в пубертат подростки на родителей огрызаются.

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Герман Воронов

Кто сказал, что не ему? Можно подумать, у майора в арсенале нет хакеров, а за посты в мете* не надо сажать )
*признана экстремистской в РФ

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Всякий месяц

Не, ну это уровень, конечно!

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Alik Ganiev

Ну красавцы, что сказать, где их хваленная безопасность?

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Chr Chr

От социальной инженерии не обезопасить

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Nikita Rogatov

запретить просмотр таких данных без загрузки ордера в систему решило бы проблему

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Сергей Я

С фига ли? Нужно обучать сотрудников этому. Многие вообще думаю не знают, что такое СИ.

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kir.st

Не существует ее

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Anna Petrova

О боже! Они получили данные всех моих 3000 аккаунтов для залива рекламы на похудалку!!! Как теперь жить?
Пойду сделаю новых 5000 😂

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Nikolay S

Ну, подумаешь, слили данные с адресами и телефонами. Нынче это модно :)

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Ян Полянский

Неизбежен момент, где все данные всех клиентов уже будут слиты много раз.

По-моему надо учиться жить в мире без конфиденциальности, а не цепляться руками за то, что тебе даже не принадлежит.
Если ты кому-то сообщил твои данные - так или иначе со временем их узнают все.

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Нелинейная структура данных

такие данные можно передать только при предъявлении ордера на обыск или повестки в суд, подписанной судьёй
 А можно и просто так

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Дмитрий Королёв

Как в анекдоте...

Сидит дед Мазай и плачет.

- Вот беда: зайцы с голоду передохнут, да и с партизанами как-то неудобно получилось...

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Artur Kuramshin

А зачем их сливать? Огромное количество пользователей итак эти данные открыто публикует. Вот если какие-нить маньяки получили данные OnlyFans - это было б страшно

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Александр Привалов

Ну да, и слили бы нюдсы. БЕСПЛАТНО!!!

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Nikolay S

Интерактивная карта с адресами и телефонами тоже будет?

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Alex D

Ждём

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Alex Shokhin

С кем не бывает)) 100.000 рублей штрафа теперь выпишут, бедолагам?

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Eugenia Velikhova

Что ни кейс - то сюжет для будущего сериала 😅

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Щитпостер на зарплате

Лол, одна новость лучше другой.

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Anderson Silva

Надеюсь, что моих данных там нет.

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Добрый Денис

Хааххахахаахахах экстремистская организация хахахахахахахахах

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Михаил Дворянчиков

А случайно ли?

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Tlaloc Chavez
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Александр Привалов

Ошибается тот, кто ничего не делает... бла-бла-бла... Конь, и о четырех ногах, да спотыкается. За что их наказывать-то???

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Егор Т.

власть на украине по ошибке захватили преступники, выдававшие себя за кандидата в президента.

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Вишняковский

Заголовок должен звучать как-то так: Яндекс задает тренды для западных IT компаний

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Urfin Juse

NYM ! ! !

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Анастасия Ф.

Почитайте полную статью, на которую ссылается автор. Ощущение, что просто вырвали хайповый отрывок из контекста.
Почему тогда не написали, что и Самсунг и Дискорд также передавали данные мошенникам? Не так интересно, как эпл и мета, да?)

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Снежнова Яна

Прочитала заголовок как "по ошибке продали", долго не понимала как это можно сделать по ошибке, потом перечитала. Но так ли сильно я ошиблась...

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NNM ASSN

А причём тут хакеры? Напёрсточники это тоже хакеры?

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Марго

О нет они узнают на каких порно сайтах я обитаю 😱

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Тимур Петров

На проекте с 28 мар 2022

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