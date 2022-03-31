Apple и Meta* по ошибке передали данные некоторых пользователей хакерам — Bloomberg Статьи редакции
Данные включали физические и IP-адреса, а также номера телефонов.
Apple и Meta Platforms* передали данные пользователей хакерам, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника.
По данным агенства, в середине 2021 года компании предоставили адреса, номера телефонов и IP-адреса в ответ на фиктивные «экстренные запросы». Собеседники пояснили, что обычно такие данные можно передать только при предъявлении ордера на обыск или повестки в суд, подписанной судьёй, но для экстренных запросов они не нужны. Сколько раз компании предоставляли данные по таким заявкам, неизвестно.
Представитель Apple предложил агентству ознакомиться с руководящими принципами компании. В них говорится, что с сотрудником правоохранительных органов, подавшим экстренный запрос, «можно связаться и попросить подтвердить Apple, что он был законным».
Представитель Meta* Энди Стоун заявил, что компания проверяет каждый запрос данных и использует системы для выявления злоупотреблений. «Мы блокируем скомпрометированные учётные записи и сотрудничаем с правоохранительными органами», — отметил он.
Поддельный запрос также получила компания Snap (владеет мессенджером Snapchat). Передала ли она данные пользователей, неизвестно.
Собеседники Bloomberg уточнили, что в некоторых случаях запросы содержали поддельные подписи реальных сотрудников правоохранительных органов. По словам источников, хакеры могут использовать полученные данные для преследования и финансового мошенничества.
*Meta признана в России экстремистской организацией.
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Вопрос в одном. Больше или меньше яндекса
Нужно посмотреть на сколько их оштрафуют! Если меньше 100 тысяч рублей, то значит данных передали меньше Яндекса.
Сц
Главное, что не товарищу майору, не так ли?
Да, лицемерие на виси зашкаливает - согласен с вами)
лицемерие на виси
- подростковый комплекс неполноценности выплескивающийся на родную страну. Типа это не я глиста, а талантливому мне злые власти рфэии жить не дают. Примерно как в пубертат подростки на родителей огрызаются.
Кто сказал, что не ему? Можно подумать, у майора в арсенале нет хакеров, а за посты в мете* не надо сажать )
*признана экстремистской в РФ
Не, ну это уровень, конечно!
Ну красавцы, что сказать, где их хваленная безопасность?
От социальной инженерии не обезопасить
запретить просмотр таких данных без загрузки ордера в систему решило бы проблему
С фига ли? Нужно обучать сотрудников этому. Многие вообще думаю не знают, что такое СИ.
Не существует ее
О боже! Они получили данные всех моих 3000 аккаунтов для залива рекламы на похудалку!!! Как теперь жить?
Пойду сделаю новых 5000 😂
Ну, подумаешь, слили данные с адресами и телефонами. Нынче это модно :)
Неизбежен момент, где все данные всех клиентов уже будут слиты много раз.
По-моему надо учиться жить в мире без конфиденциальности, а не цепляться руками за то, что тебе даже не принадлежит.
Если ты кому-то сообщил твои данные - так или иначе со временем их узнают все.
такие данные можно передать только при предъявлении ордера на обыск или повестки в суд, подписанной судьёй
А можно и просто так
Как в анекдоте...
Сидит дед Мазай и плачет.
- Вот беда: зайцы с голоду передохнут, да и с партизанами как-то неудобно получилось...
А зачем их сливать? Огромное количество пользователей итак эти данные открыто публикует. Вот если какие-нить маньяки получили данные OnlyFans - это было б страшно
Ну да, и слили бы нюдсы. БЕСПЛАТНО!!!
Интерактивная карта с адресами и телефонами тоже будет?
Ждём
С кем не бывает)) 100.000 рублей штрафа теперь выпишут, бедолагам?
Что ни кейс - то сюжет для будущего сериала 😅
Лол, одна новость лучше другой.
Надеюсь, что моих данных там нет.
Хааххахахаахахах экстремистская организация хахахахахахахахах
А случайно ли?
Ошибается тот, кто ничего не делает... бла-бла-бла... Конь, и о четырех ногах, да спотыкается. За что их наказывать-то???
власть на украине по ошибке захватили преступники, выдававшие себя за кандидата в президента.
Заголовок должен звучать как-то так: Яндекс задает тренды для западных IT компаний
NYM ! ! !
Почитайте полную статью, на которую ссылается автор. Ощущение, что просто вырвали хайповый отрывок из контекста.
Почему тогда не написали, что и Самсунг и Дискорд также передавали данные мошенникам? Не так интересно, как эпл и мета, да?)
Прочитала заголовок как "по ошибке продали", долго не понимала как это можно сделать по ошибке, потом перечитала. Но так ли сильно я ошиблась...
А причём тут хакеры? Напёрсточники это тоже хакеры?
О нет они узнают на каких порно сайтах я обитаю 😱
На проекте с 28 мар 2022