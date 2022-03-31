Данные включали физические и IP-адреса, а также номера телефонов.

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Apple и Meta Platforms* передали данные пользователей хакерам, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника.

По данным агенства, в середине 2021 года компании предоставили адреса, номера телефонов и IP-адреса в ответ на фиктивные «экстренные запросы». Собеседники пояснили, что обычно такие данные можно передать только при предъявлении ордера на обыск или повестки в суд, подписанной судьёй, но для экстренных запросов они не нужны. Сколько раз компании предоставляли данные по таким заявкам, неизвестно.

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Представитель Apple предложил агентству ознакомиться с руководящими принципами компании. В них говорится, что с сотрудником правоохранительных органов, подавшим экстренный запрос, «можно связаться и попросить подтвердить Apple, что он был законным».

Представитель Meta* Энди Стоун заявил, что компания проверяет каждый запрос данных и использует системы для выявления злоупотреблений. «Мы блокируем скомпрометированные учётные записи и сотрудничаем с правоохранительными органами», — отметил он.

Поддельный запрос также получила компания Snap (владеет мессенджером Snapchat). Передала ли она данные пользователей, неизвестно.

Собеседники Bloomberg уточнили, что в некоторых случаях запросы содержали поддельные подписи реальных сотрудников правоохранительных органов. По словам источников, хакеры могут использовать полученные данные для преследования и финансового мошенничества.