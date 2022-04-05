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Техника
DTF

В Windows 11 появятся вкладки в «Проводнике», размытие фона и коррекция взгляда во время видеозвонков Статьи редакции

Функции станут доступны в одном из следующих крупных обновлений системы.

1753 просмотров

5 апреля Microsoft провела презентацию Windows Powers the Future of Hybrid Work, на которой, среди прочего, рассказала о нескольких нововведениях Windows 11.

Что появится

  • Переработанный «Проводник» с вкладками. Обновлённый интерфейс позволит открывать несколько папок в одном окне и быстро переключаться между ними. Ранее эту опцию обнаружили в тестовых сборках Windows 11, но она была скрытой даже для участников программы Insider.
  • Возможность создавать в меню «Пуск» папки с программами, которые в том числе можно закреплять для быстрого доступа.
  • Функции размытия фона, коррекции взгляда и шумоподавления во время видеозвонков. Они будут работать на системном уровне, в том числе в сторонних программах. Опции появятся только на устройствах с нейронными процессорными модулями (NPU), которыми оснащают некоторые современные ПК, ноутбуки, смартфоны и планшеты.
  • Функция HVCI, которая отслеживает попытки внедрения вредоносного ПО и система блокировки потенциально опасных драйверов. В Microsoft добавят эти опции, поскольку злоумышленники всё чаще используют уязвимости в драйверах для различной периферии.
  • Опция Smart App Control, которая следит за тем, чтобы на ПК запускались только проверенные и безопасные приложения.
  • Улучшенная защита от фишинга и функция Credential Guard, которая продолжает отслеживать вредоносные программы, даже если ПК запущен с правами администратора.

#новость #microsoft #windows

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48 комментариев
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ВК

Все равно купят Mac
И не нужно говорит о его недоступности, высоких ценах и тд
Mac - лучший. У меня работает 9 лет (9 лет Карл) и ни одного сбоя

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RomanistHere

Ни один софт не выдержит 9 лет работы без сбоев

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ВК

Смотря как использовать, думаю

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умный человек

Не включать?

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Дмитрий Зинов

Этого в тестировщики вне конкурса

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ВК

А вы умный человек

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GN

И как на маке в игры играть? Большой уже выбор? А если серьезно, то устройства и программы выбираются под решаемые задачи, а не от фанатизма. Вы не с лора случаем?

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RomanistHere

Ну у него решаемая задача - это восхвалять аппле, вот и выбрал)

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ВК

Все для разных задач используют устройства. Я ценю долговечность в данном случае

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раз два

При покупке устройства задача стояла в долговечности?

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Komorebi

Хз, мак неудобное говно, венда глючное говно. Я на лине сижу, вынужденно, потому что нет альтернативы.

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Invalid User

Моему Lenovo Thinkpad было 12 лет на момент продажи в прошлом году (Карл). И он ещё вполне был бодр и кому-то нужен. Современная техника способна эффективно работать дольше, чем вам рассказывают маркетологи.

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Андрей Николаев

Обязательно за всех говорить? Мне твой мак и бесплатно не нужен, например. Не выношу его, хотя и пробовал пару раз пересесть.

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Grandmaster

У кого есть лишняя квартира на продажу может и купят

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ВК

Квартира нормальная стоит от 3 лямов (Московская область)
Мак подешевле, думаю. Не обязательно новый, коллега

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Grandmaster

Не знаю, эпл уже поступили как свиньи с Мир и Apple Wallet. Чо от них дальше ждать, хз. Я бы на линуксе + пиратской винде остался и горя не знал

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ВК

Здесь согласен, с Apple wallet и миром.

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Revenant

А вот возможность удалить раздел Рекомендованное из Пуска так и не догадались добавить. Майки во всей красе.

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Ziyech

Как сейчас 11я, можно уже обновляться?

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RomanistHere

Я бы год подождал после оф. релиза

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Ziyech

А если бесп. апдейт рубанут? Я оф. юзаю

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RomanistHere

Так он точно бесплатный будет. Просто зачем? Если ради игр - то они ещё 10-ку долго поддерживать будут. А просто так - там будут всякие секьюрити фловс и баги, как раз год на допиливание этого всего минимум нужен. Если 10-ка устраивает, то не стоит

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Андрей Николаев

Сижу на ней уже 3 месяца, все шикарно. Использую весь набор разработчика + фотошоп + игры. Ни одного бага замечено не было за это время.

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Щитпостер на зарплате

Сижу на ней еще с июня прошлого года. Рано, ещё слишком рано. Особенно, если у тебя амуде.

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Степан Позняк

Обновился где-то месяй назад. Пока из сбоев замечал только что-то совсем смешное, типа календарь не открывался. Но я бы подождал ещё.

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Роман Власов

2 недели как на новом компе с 11й. Как по мне, так вообще огонь!

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volodya

Есть LTS релиз. Сидим на нем дома еще год - два

PS стор на него легко ставится

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Константин Лучко

А кому нужна теперь это W11? Они в отличии от Яблока, не поддержали огромное количество устройств, а теперь ещё и санкции, могут ведь и их отключить!????

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Dmitri Vinitski

вам мозг уже отключили

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Щитпостер на зарплате

Чел, отключить можно что угодно.

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Ziyech

А если захотят 10ку не отключат?)

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Константин Лучко

Есть 7 ка

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GN

Если с апдейтами, то только за деньги, и то уже скоро все.

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Dmitri Vinitski

свистелки и перделки

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Сергей Пурюшин

Ну вкладки в проводнике я 20 лет жду, успев за это время посидеть на всех линуксах и макосах и вернувшись обратно.

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Dmitri Vinitski

вообще не испытываю этих проблем

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Щитпостер на зарплате

Лол, сколько лет это есть в линуксах, и в "Files" из магазина приложений?

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RomanistHere

Ну так так в основном и пилятся новые фичи - кто-то видит недостаток или поле для улучшение, фиксит (улучшает) его, эта прога набирает тысячи одобрений - официальная компания выпускает этот фикс, сделанный жопой (обязательно) в нативной версии - готово. Работа энтузиаста похерена, компания гордится новой киллерфичей.

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Эдуард

Прям про jailbreak и ios рассказали

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Андрей Николаев

Да, зато сколько всего остального нет в линуксах, или вырваглазное говно, которое чтобы запустить - надо 3 дня с терминалом е**ться.

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Щитпостер на зарплате

Признай, что Кеды красивые :3

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Синий Джеф

Размывать фон и давить шум это не круто. Круто размывать саму картинку и добавлять шуму. Микрософт такой микрософт.

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volodya

Круто это RTX voice. Отлично работает для рабочих конференций

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Roman Volgasov

Вкладки супер круто выглядят но я их использовал на Linux mint Elysa) уже забыл как это удобно

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cindy katss

11 сентября в 11 версию
умные какие

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Интимный Никита

Я б только Пуск оставил в нижнем левом углу. В остальном мегакрутейшая ОС получается!
Годами дрочил на МакОс, но сегодня с огромным удовольствием работаю в 10ке :3

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Evil Pechenka

Как всегда могучий Windows всех порвал! Злопыхатели негодуют!

😂😂😂

На самом деле, меня больше всего интересует запуск Android приложений. И то, что не внедряют Google Play очень плохо, конечно. Это может убить всю эту идею. А она офигенна.

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Антон

Нововведения - бред какой-то. ОС это должно быть, в первую очередь, про API. И про доступ сторонних лончеров посредством API, в частности. А тут какие-то мелочи в нативном лаунчере выдаются за обновление ОС. С Макрософтом надо завязывать. Они так ничего и не поняли. Как были продуктом жизнедеятельности, так и остались.

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