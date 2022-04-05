В Windows 11 появятся вкладки в «Проводнике», размытие фона и коррекция взгляда во время видеозвонков Статьи редакции
Функции станут доступны в одном из следующих крупных обновлений системы.
5 апреля Microsoft провела презентацию Windows Powers the Future of Hybrid Work, на которой, среди прочего, рассказала о нескольких нововведениях Windows 11.
Что появится
- Переработанный «Проводник» с вкладками. Обновлённый интерфейс позволит открывать несколько папок в одном окне и быстро переключаться между ними. Ранее эту опцию обнаружили в тестовых сборках Windows 11, но она была скрытой даже для участников программы Insider.
- Возможность создавать в меню «Пуск» папки с программами, которые в том числе можно закреплять для быстрого доступа.
- Функции размытия фона, коррекции взгляда и шумоподавления во время видеозвонков. Они будут работать на системном уровне, в том числе в сторонних программах. Опции появятся только на устройствах с нейронными процессорными модулями (NPU), которыми оснащают некоторые современные ПК, ноутбуки, смартфоны и планшеты.
- Функция HVCI, которая отслеживает попытки внедрения вредоносного ПО и система блокировки потенциально опасных драйверов. В Microsoft добавят эти опции, поскольку злоумышленники всё чаще используют уязвимости в драйверах для различной периферии.
- Опция Smart App Control, которая следит за тем, чтобы на ПК запускались только проверенные и безопасные приложения.
- Улучшенная защита от фишинга и функция Credential Guard, которая продолжает отслеживать вредоносные программы, даже если ПК запущен с правами администратора.
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Все равно купят Mac
И не нужно говорит о его недоступности, высоких ценах и тд
Mac - лучший. У меня работает 9 лет (9 лет Карл) и ни одного сбоя
Ни один софт не выдержит 9 лет работы без сбоев
Смотря как использовать, думаю
Не включать?
Этого в тестировщики вне конкурса
А вы умный человек
И как на маке в игры играть? Большой уже выбор? А если серьезно, то устройства и программы выбираются под решаемые задачи, а не от фанатизма. Вы не с лора случаем?
Ну у него решаемая задача - это восхвалять аппле, вот и выбрал)
Все для разных задач используют устройства. Я ценю долговечность в данном случае
При покупке устройства задача стояла в долговечности?
Хз, мак неудобное говно, венда глючное говно. Я на лине сижу, вынужденно, потому что нет альтернативы.
Моему Lenovo Thinkpad было 12 лет на момент продажи в прошлом году (Карл). И он ещё вполне был бодр и кому-то нужен. Современная техника способна эффективно работать дольше, чем вам рассказывают маркетологи.
Обязательно за всех говорить? Мне твой мак и бесплатно не нужен, например. Не выношу его, хотя и пробовал пару раз пересесть.
У кого есть лишняя квартира на продажу может и купят
Квартира нормальная стоит от 3 лямов (Московская область)
Мак подешевле, думаю. Не обязательно новый, коллега
Не знаю, эпл уже поступили как свиньи с Мир и Apple Wallet. Чо от них дальше ждать, хз. Я бы на линуксе + пиратской винде остался и горя не знал
Здесь согласен, с Apple wallet и миром.
А вот возможность удалить раздел Рекомендованное из Пуска так и не догадались добавить. Майки во всей красе.
Как сейчас 11я, можно уже обновляться?
Я бы год подождал после оф. релиза
А если бесп. апдейт рубанут? Я оф. юзаю
Так он точно бесплатный будет. Просто зачем? Если ради игр - то они ещё 10-ку долго поддерживать будут. А просто так - там будут всякие секьюрити фловс и баги, как раз год на допиливание этого всего минимум нужен. Если 10-ка устраивает, то не стоит
Сижу на ней уже 3 месяца, все шикарно. Использую весь набор разработчика + фотошоп + игры. Ни одного бага замечено не было за это время.
Сижу на ней еще с июня прошлого года. Рано, ещё слишком рано. Особенно, если у тебя амуде.
Обновился где-то месяй назад. Пока из сбоев замечал только что-то совсем смешное, типа календарь не открывался. Но я бы подождал ещё.
2 недели как на новом компе с 11й. Как по мне, так вообще огонь!
Есть LTS релиз. Сидим на нем дома еще год - два
PS стор на него легко ставится
А кому нужна теперь это W11? Они в отличии от Яблока, не поддержали огромное количество устройств, а теперь ещё и санкции, могут ведь и их отключить!????
вам мозг уже отключили
Чел, отключить можно что угодно.
А если захотят 10ку не отключат?)
Есть 7 ка
Если с апдейтами, то только за деньги, и то уже скоро все.
свистелки и перделки
Ну вкладки в проводнике я 20 лет жду, успев за это время посидеть на всех линуксах и макосах и вернувшись обратно.
вообще не испытываю этих проблем
Лол, сколько лет это есть в линуксах, и в "Files" из магазина приложений?
Ну так так в основном и пилятся новые фичи - кто-то видит недостаток или поле для улучшение, фиксит (улучшает) его, эта прога набирает тысячи одобрений - официальная компания выпускает этот фикс, сделанный жопой (обязательно) в нативной версии - готово. Работа энтузиаста похерена, компания гордится новой киллерфичей.
Прям про jailbreak и ios рассказали
Да, зато сколько всего остального нет в линуксах, или вырваглазное говно, которое чтобы запустить - надо 3 дня с терминалом е**ться.
Признай, что Кеды красивые :3
Размывать фон и давить шум это не круто. Круто размывать саму картинку и добавлять шуму. Микрософт такой микрософт.
Круто это RTX voice. Отлично работает для рабочих конференций
Вкладки супер круто выглядят но я их использовал на Linux mint Elysa) уже забыл как это удобно
11 сентября в 11 версию
умные какие
Я б только Пуск оставил в нижнем левом углу. В остальном мегакрутейшая ОС получается!
Годами дрочил на МакОс, но сегодня с огромным удовольствием работаю в 10ке :3
Как всегда могучий Windows всех порвал! Злопыхатели негодуют!
😂😂😂
На самом деле, меня больше всего интересует запуск Android приложений. И то, что не внедряют Google Play очень плохо, конечно. Это может убить всю эту идею. А она офигенна.
Нововведения - бред какой-то. ОС это должно быть, в первую очередь, про API. И про доступ сторонних лончеров посредством API, в частности. А тут какие-то мелочи в нативном лаунчере выдаются за обновление ОС. С Макрософтом надо завязывать. Они так ничего и не поняли. Как были продуктом жизнедеятельности, так и остались.