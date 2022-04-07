Как начать вести телеграм-канал и не разочароваться. Часть 2. Инструментарий и продвижение

Второй пост для новичков, которые только думают завести телеграм-канал, но сомневаются. В первой части я сравнил Телеграм с другими платформами, а теперь расскажу, с чего начать, а главное — как привлечь первых подписчиков. Погнали!