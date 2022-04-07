Производитель «умных» колец Oura привлёк инвестиции при оценке в $2,55 млрд Статьи редакции
Меньше чем за год компания продала 500 тысяч устройств.
- Инвесторами финского производителя стали Lifeline Ventures, Forerunner Ventures и MSD Capital, пишет Front Office Sports. Сумму инвестиций не раскрывают.
- Компания потратит деньги на исследования и разработки и развитие персонализированных сервисов.
- Oura основана в 2013 году. Её главный продукт — кольцо Oura Ring, которе собирает данные о состоянии здоровья, показывает их в приложении и даёт рекомендации. Кольца из титанового сплава измеряют температуру тела и пульс, распознают фазы сна.
- В мае 2021 года компания продала чуть более 500 тысяч колец, тогда стартап привлёк $100 млн. Оценка не раскрывалась.
- Продажи увеличились после запуска модели Gen3 за $300 и ежемесячной подписки за $5,99 c более подробными отчётами о здоровье, персональными рекомендациям, медитациями, обучающими видео и другим. К апрелю 2022 года Oura продала 1 млн устройств.
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У них колечки только на пальцы рук?
Тоже хотел спросить, но не знал, как тактично будет выразиться )
Эм, и какая разница между этим и всякими фитнесс-часами которые на Али уже лет 7 продаются? Так же пульс/давление меряют и т. п.
Как по мне ту же конфетку завернули в более яркую обертку, разрекламировали как нечто уникальное и продают раз в 10 дороже.
По мне, что часы, что кольца две бесполезности - раз в полгода-год обследование у врачей дадут в 100 раз больше пользы.
Ну вы и душнилы, судари
Слышал вроде есть похуже альтернативы
Какие например?
не помню
Сильный диалог))
Отнюдь
слышал вроде есть получше альтернативы
Какие например?
не помню
Сильный диалог))
Отнюдь)
Один невысокий паренек говорил, что это покруче будет:
воу воу воу. побочки же
Нужно оба надевать. Для баланса
баланс достигнут
режим питания, режим сна, физкультура, отказ от вредных привычек, диспансеризация. все, что нам говорят врачи с рождения и до самой смерти.
О, пойду заряжу своё.
с кольцом на пальце штангу не пожать.
Можно на палец ноги повесить, пока штангу жмешь.
Smart cockring. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Уже несколько месяцев ни деньги не возвращают за брак, ни новое кольцо не отправляют
Выглядит круто, интересно поюзать на практике.