Техника
Маша Цепелева

Производитель «умных» колец Oura привлёк инвестиции при оценке в $2,55 млрд Статьи редакции

Меньше чем за год компания продала 500 тысяч устройств.

  • Инвесторами финского производителя стали Lifeline Ventures, Forerunner Ventures и MSD Capital, пишет Front Office Sports. Сумму инвестиций не раскрывают.
  • Компания потратит деньги на исследования и разработки и развитие персонализированных сервисов.
  • Oura основана в 2013 году. Её главный продукт — кольцо Oura Ring, которе собирает данные о состоянии здоровья, показывает их в приложении и даёт рекомендации. Кольца из титанового сплава измеряют температуру тела и пульс, распознают фазы сна.
  • В мае 2021 года компания продала чуть более 500 тысяч колец, тогда стартап привлёк $100 млн. Оценка не раскрывалась.
  • Продажи увеличились после запуска модели Gen3 за $300 и ежемесячной подписки за $5,99 c более подробными отчётами о здоровье, персональными рекомендациям, медитациями, обучающими видео и другим. К апрелю 2022 года Oura продала 1 млн устройств.

#новость #oura

2151 просмотров
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27 комментариев
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Сергей Леопольдович

У них колечки только на пальцы рук?

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Дмитрий Капер

Тоже хотел спросить, но не знал, как тактично будет выразиться )

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Тарас Рязанцев

Эм, и какая разница между этим и всякими фитнесс-часами которые на Али уже лет 7 продаются? Так же пульс/давление меряют и т. п.
Как по мне ту же конфетку завернули в более яркую обертку, разрекламировали как нечто уникальное и продают раз в 10 дороже.

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Alex Gurulli

По мне, что часы, что кольца две бесполезности - раз в полгода-год обследование у врачей дадут в 100 раз больше пользы.

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Слишком душно

Ну вы и душнилы, судари

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Дмитрий Капер

Слышал вроде есть похуже альтернативы

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Ware Wow

Какие например?

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Дмитрий Капер

не помню

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Evgeny Boyko

Сильный диалог))

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Офицерский звук

Отнюдь

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Ware Wow

слышал вроде есть получше альтернативы

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Fedor Anisimov

Какие например?

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Ware Wow

не помню

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Misha Notych

Сильный диалог))

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Pavel Admex

Отнюдь)

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Вася Пражкин

Один невысокий паренек говорил, что это покруче будет:

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Aleksandr Starikov-Razborov

воу воу воу. побочки же

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Роман Сиваков

Нужно оба надевать. Для баланса

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Aleksandr Starikov-Razborov

баланс достигнут

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Aleksandr Starikov-Razborov

режим питания, режим сна, физкультура, отказ от вредных привычек, диспансеризация. все, что нам говорят врачи с рождения и до самой смерти.

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Ware Wow
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Artemy

О, пойду заряжу своё.

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Aleksandr Starikov-Razborov

с кольцом на пальце штангу не пожать.

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Вася Пражкин

Можно на палец ноги повесить, пока штангу жмешь.

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Щитпостер на зарплате

Smart cockring. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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Это Я

Уже несколько месяцев ни деньги не возвращают за брак, ни новое кольцо не отправляют

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Андрей Шапран - B2B продажи

Выглядит круто, интересно поюзать на практике.

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