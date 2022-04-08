Тайваньский производитель электроники Acer приостановил работу в России Статьи редакции
Поставки техники уже ограничили Apple и Samsung.
На какой срок останавливается работа, Acer не сообщила.
Компания отметила, что «внимательно следит» за конфликтом между Россией и Украиной. Acer сфокусируется на безопасности всех своих сотрудников, будет оказывать помощь «каждому человеку и семьям, пострадавшим от текущей ситуации» и сотрудничать с гуманитарными организациями.
- В начале марта о прекращении поставок техники сообщила Apple. Также поступила Samsung, которая остановила поставки из-за «текущих геополитических событий» и трудностей в логистике. В начале апреля работу в России приостановила Intel, которая в марте вместе с AMD остановила все поставки в страну.
Робота анонсировали в августе 2021 года, рабочего прототипа пока не представляли.
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Чтобы ограничить ❌ механики, которые искусственно 🤖 манипулируют вниманием 👀.
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Сейчас многие компании делают вид, что уходят. Боятся репутационных рисков. У всех них есть желание работать в РФ, т.к. есть рынок сбыта. Посмотрим, насколько долго это затянется.
Бизнес всегда выбирает что ему выгоднее, как только в Россию будет вернуться выгодно - сразу все это сделают
А когда это будет?
Где-то около 2-3х месяцев назад, была тема про судебную практику с Леново. Большинство людей крайне негативно высказывалось в ее сторону и больше не рассматривали ее к покупке.
Я же утверждал, что такое бывает и это не повод отказываться от покупки, иначе таким образом можно будет прийти к какому-нибудь "Ирбису".
Ну тут конечно немного другое, но видимо туда мы и движемся
Roverbook, время восставать из мёртвых!:)
Не-не, не откапывайте это! Это ж древнее зло ).
IRU, пора вспомнить про русские бренды ноутов!
Байкал М - настало твое время!
Ждем техники аналоговНет на Байкал М!
Время сейчас такое. Все давно протухшие и находящиеся в активном разложении марки заявили о своем уходе...
Acer, это что-то, очень популярное лет десять назад.
И не факт, что они уйдут на самом деле.
Это что-то популярное, особенно в бюджетном ценовом сегменте.
Когда выбор между российскими ноунеймами и чем-то непонятным китайским и вдруг, ты видишь стоит перед тобой Acer (который явно стоит чуть дороже, но он не лучше). И ты понимаешь, что тебе несказанно повезло, так сказать, среди говна найти конфетку.
Вот это в большинстве своем "Эйсер"