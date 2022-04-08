Техника
TJ

Тайваньский производитель электроники Acer приостановил работу в России Статьи редакции

Поставки техники уже ограничили Apple и Samsung.

На какой срок останавливается работа, Acer не сообщила.

Компания отметила, что «внимательно следит» за конфликтом между Россией и Украиной. Acer сфокусируется на безопасности всех своих сотрудников, будет оказывать помощь «каждому человеку и семьям, пострадавшим от текущей ситуации» и сотрудничать с гуманитарными организациями.

  • В начале марта о прекращении поставок техники сообщила Apple. Также поступила Samsung, которая остановила поставки из-за «текущих геополитических событий» и трудностей в логистике. В начале апреля работу в России приостановила Intel, которая в марте вместе с AMD остановила все поставки в страну.

#новость #acer

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10 комментариев
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Алексей

Сейчас многие компании делают вид, что уходят. Боятся репутационных рисков. У всех них есть желание работать в РФ, т.к. есть рынок сбыта. Посмотрим, насколько долго это затянется.

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RomanistHere

Бизнес всегда выбирает что ему выгоднее, как только в Россию будет вернуться выгодно - сразу все это сделают

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Dmitry Protasov

А когда это будет?

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Сельский диод

Где-то около 2-3х месяцев назад, была тема про судебную практику с Леново. Большинство людей крайне негативно высказывалось в ее сторону и больше не рассматривали ее к покупке.

Я же утверждал, что такое бывает и это не повод отказываться от покупки, иначе таким образом можно будет прийти к какому-нибудь "Ирбису".

Ну тут конечно немного другое, но видимо туда мы и движемся

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Vladimir Ponomarev

Roverbook, время восставать из мёртвых!:)

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Вася Пражкин

Не-не, не откапывайте это! Это ж древнее зло ).

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Ivan Habl

IRU, пора вспомнить про русские бренды ноутов!

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Nomad from Mordor

Байкал М - настало твое время!
Ждем техники аналоговНет на Байкал М!

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Сергей

Время сейчас такое. Все давно протухшие и находящиеся в активном разложении марки заявили о своем уходе...
Acer, это что-то, очень популярное лет десять назад.
И не факт, что они уйдут на самом деле.

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Сельский диод

Это что-то популярное, особенно в бюджетном ценовом сегменте.
Когда выбор между российскими ноунеймами и чем-то непонятным китайским и вдруг, ты видишь стоит перед тобой Acer (который явно стоит чуть дороже, но он не лучше). И ты понимаешь, что тебе несказанно повезло, так сказать, среди говна найти конфетку.

Вот это в большинстве своем "Эйсер"

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