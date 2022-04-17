Техника
TJ

В Японии создали железнодорожную строительную машину с роботом-гуманоидом Статьи редакции

Благодаря роботу можно исключить риск несчастных случаев при работе на большой высоте и с электричеством.

JR West разрабатывает многофункциональную тяжелую железнодорожную технику, которая сочетает в себе гуманоидного робота и строительную машину, двигающуюся по рельсам. Внутри машины сидит оператор-человек, который управляет роботом — тот повторяет движения его тела и рук.

Испытания разработки уже начались, в продажу она поступит весной 2024 года.

#робот #япония

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