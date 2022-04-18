«Мегафон» начнёт продавать подержанные смартфоны Статьи редакции
Также он планирует выкупать подержанную технику у клиентов — сначала в Москве и Московской области.
- О планах «Мегафона» рассказал «Ведомостям» представитель компании. Подержанные смартфоны можно будет купить только на сайте оператора.
- Большую часть восстановленных устройств составляют витринные образцы или новые смартфоны, которые не могут попасть в продажу из-за небольших дефектов упаковки, говорят в компании.
- Также в конце апреля «Мегафон» планирует запустить функцию покупки подержанной техники у россиян. Сперва она появится в Москве и Московской области.
- Новое направление «Мегафон» будет развивать вместе со своей «дочкой» Smart Bazar. Оператор будет отвечать за приём, оценку и выдачу устройств, а Smart Bazar займётся полноценным анализом и восстановлением гаджетов в сервисных центрах. Таким же образом компания сотрудничала со «Связным» в похожей программе.
- 5 апреля продажу подержанных товаров запустил «Яндекс.Маркет». Пока доступны только смартфоны, позже можно будет купить подержанные детские и спортивные товары, товары для дома и ремонта и другие.
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Зная Мегафон, чувствуется, что ценники будут не сильно вкусные
13 про будут выкупать за 40к, а продавать за 100)
Зная Мегафон, чувствую, что ценники будут вкусные.
Почему же? На тмаил у них были самые выгодные цены на айфоны к примеру
Встаем с колен :)
То есть Apple продает восстановленные устройства - это загнивание?
Ппц))))
Почему же? На тмаил у них были самые выгодные цены на айфоны к примеру
так вроде он давно бу продает через свой магаз на али
Ппц)))
Привет 90-ые.