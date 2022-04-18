Как понять за 30 секунд, подходит ли тебе страна

В последнее время многие ищут идеальную страну для переезда. Многие в первую очередь обращают внимание на стоимость аренды, уровень з\п, уровень безработицы и т.д. Но часто забывают про "культурную часть". Очень важно, чтобы вы смогли интегрироваться в культуру будущего дома и были счастливы.