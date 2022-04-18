Техника
Агрессивный браслет

«Мегафон» начнёт продавать подержанные смартфоны Статьи редакции

Также он планирует выкупать подержанную технику у клиентов — сначала в Москве и Московской области.

  • О планах «Мегафона» рассказал «Ведомостям» представитель компании. Подержанные смартфоны можно будет купить только на сайте оператора.
  • Большую часть восстановленных устройств составляют витринные образцы или новые смартфоны, которые не могут попасть в продажу из-за небольших дефектов упаковки, говорят в компании.
  • Также в конце апреля «Мегафон» планирует запустить функцию покупки подержанной техники у россиян. Сперва она появится в Москве и Московской области.
  • Новое направление «Мегафон» будет развивать вместе со своей «дочкой» Smart Bazar. Оператор будет отвечать за приём, оценку и выдачу устройств, а Smart Bazar займётся полноценным анализом и восстановлением гаджетов в сервисных центрах. Таким же образом компания сотрудничала со «Связным» в похожей программе.
  • 5 апреля продажу подержанных товаров запустил «Яндекс.Маркет». Пока доступны только смартфоны, позже можно будет купить подержанные детские и спортивные товары, товары для дома и ремонта и другие.

#новость #мегафон

746 просмотров
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11 комментариев
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Влад

Зная Мегафон, чувствуется, что ценники будут не сильно вкусные

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Aleksey Bobkov

13 про будут выкупать за 40к, а продавать за 100)

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Сергей Я

Зная Мегафон, чувствую, что ценники будут вкусные.

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Tema Mac

Почему же? На тмаил у них были самые выгодные цены на айфоны к примеру

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UrForeignAgent

Встаем с колен :)

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Tonny Gun

То есть Apple продает восстановленные устройства - это загнивание?

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Илья Свеженцев

Ппц))))

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Tema Mac

Почему же? На тмаил у них были самые выгодные цены на айфоны к примеру

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Art Kha

так вроде он давно бу продает через свой магаз на али

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Илья Свеженцев

Ппц)))

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Азамат Газизов

Привет 90-ые.

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