Производитель устройств для «умного» дома Insteon внезапно прекратил работать — отключил серверы и игнорирует клиентов Статьи редакции
Датчики движения, камеры видеонаблюдения, умные розетки и лампочки — тысячи устройств клиентов стали бесполезными.
Американская компания Insteon, производящая и обслуживающая одну из самых популярных линеек продуктов для «умного» дома, закрылась без предупреждений и анонсов, сообщает ArsTechnica. Из-за отключения серверов нарушились зависящие от облака настройки «умного» дома пользователей. Все устройства, подключенные к облаку, перестали работать.
Клиенты жалуются, что сервис не работает с 15 апреля, несмотря на то, что на странице статуса компании написано «Все сервисы онлайн». Форумы компании не работают, и никто не отвечает пользователям в социальных сетях. Тем временем, тысячи людей вложили сотни долларов в экосистему.
При этом руководители Insteon, в том числе генеральный директор Роб Лилленесс, удалили информацию о компании из учётных записей LinkedIn. Лилленес также удалил имя и фотографию из своего профиля на LinkedIn.
Insteon производит (или производил) десятки «умных» устройств, которые управлялись через Insteon Hub. В его основе лежал собственный сетевой протокол Insteon, что, по словам компании, создавало более надёжную сеть. Однако из-за его использования в устройствах при отключении серверов компании все они в миг стали бесполезными — компания не оставила ни открытого исходного кода, ни документации.
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Использование устройств без открытого протокола и возможности изменить сервер управления (сделать локальный) - деньги на ветер. А ещё в топку "умные" дома, не способные работать без интернета.
Тут вот и без западных санкций в отношении пользователей из РФ яркий пример того, насколько все «облачное» и завязанное на серверы разработчика, шаткое и валкое, и едва ли это изменится. Захотят — отключат, захотят — запретят что-то делать или анально огородят от части функционала.
Дак разверни у себя на локалхосте форум и пользуйся, зачем ты тут пишешь?
Сделаем вид, что компании не было
Никогда не доверял всем этим моднейшим так называемым умным домам.
У меня тоже денег маловато на это ((
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Ковбои не скачут на мертвых лошадях