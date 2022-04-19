Датчики движения, камеры видеонаблюдения, умные розетки и лампочки — тысячи устройств клиентов стали бесполезными.

Американская компания Insteon, производящая и обслуживающая одну из самых популярных линеек продуктов для «умного» дома, закрылась без предупреждений и анонсов, сообщает ArsTechnica. Из-за отключения серверов нарушились зависящие от облака настройки «умного» дома пользователей. Все устройства, подключенные к облаку, перестали работать.

Клиенты жалуются, что сервис не работает с 15 апреля, несмотря на то, что на странице статуса компании написано «Все сервисы онлайн». Форумы компании не работают, и никто не отвечает пользователям в социальных сетях. Тем временем, тысячи людей вложили сотни долларов в экосистему.

При этом руководители Insteon, в том числе генеральный директор Роб Лилленесс, удалили информацию о компании из учётных записей LinkedIn. Лилленес также удалил имя и фотографию из своего профиля на LinkedIn.

Insteon производит (или производил) десятки «умных» устройств, которые управлялись через Insteon Hub. В его основе лежал собственный сетевой протокол Insteon, что, по словам компании, создавало более надёжную сеть. Однако из-за его использования в устройствах при отключении серверов компании все они в миг стали бесполезными — компания не оставила ни открытого исходного кода, ни документации.

Insteon Hub