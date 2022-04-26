Китайский производитель дронов DJI приостановит работу в России и Украине Статьи редакции
Из-за возможного использования дронов в боевых действиях.
- Компания остановит всю деловую деятельность в обеих странах из-за «переоценки соответствия» требованиям разных юрисдикций. В DJI сообщили, что ведут переговоры с клиентами, партнёрами и другими заинтересованными лицами по поводу приостановки.
- В конце марта немецкие сети магазинов MediaMarkt и Saturn сняли с продажи дроны DJI после обвинений в том, что её технику используют в боевых действиях во время «спецоперации» на Украине. Компания в ответ заявила, что её дроны предназначены только для гражданских задач.
- Также DJI подчеркнула, что не поддерживает любое использование своих продуктов, которое наносит вред другим людям.
- 21 апреля компания опубликовала ещё одно заявление: в нём она сообщила, что против любых попыток прикрепить к дронам оружие, а её дистрибьюторы обязуются не продавать технику для использования в боевых действиях.
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Нефритовый стержень в спину
В ее нижнюю часть.
Кому?
За щеку
Шо, опять? Бо-бо же!
Почему не распространить бесполётную зону над Украиной и все - вопрос снят, и не надо приостанавливать продажи. Странные ребята!
Бесполетная зона подразумевает уничтожение в воздухе любых летательных аппаратов противника. Ввести ее Украина не в силах. Россия "типа" не претендует на захват Украины, поэтому также ее воздушное пространство не может сделать бесполетной зоной. Сделать это может только совбез ООН, но это быстро приведет к ядерной войне после первого сбитого российского самолета.
В Китае вас услышали и думают как установить бесполётную зону на Украине. Начали с дронов.
А почему не остановить войну и всё вернётся в нормальное русло.
потому что это относительно легко обойти, перепрошив устройство
Мне скорее интересно, хакнуть прошивку и обойти все эти ограничения разве нельзя?
Думаю мешает ответственность, тк запилить и отладить такую систему не вопрос пары дней, а за любые ошибки, которые не переменно покажу в телеге, будет отвечать компания. Так компания чиста, но все работает как и прежде, даже дроны продаваться будут, скорее всего.
Потому что договорняк. А цель - побольше уничтожить людей.
Эксперты поясните, это рывок или удар в псину? И кто раскачивает лодку?
По моему это хуйня какая то, теперь обе стороны будут покупать дроны в Китае или у посредников.
это переобувка, сидя на двух стульях
удар в псину
В неё, бедолагу...
Проблема использования дронов DJI в боевых действиях на самом деле актуальная:
https://www.theverge.com/22985101/dji-aeroscope-ukraine-russia-drone-tracking
Проблема только для компании в имиджевой составляющей и возможный санкциях. Сейчас в любом конфликте дроны будут использоваться всё больше и больше, так как они дают заметное преимущество.
А их определение дрона и пилота не отключается... тогда да.
Для DJI это, вряд ли - проблема. Они месяц назад выкатили новый дрон с тепловизором)
Ну да, конечно. Достаточно было прочитать кто кого accused. И проблема действительно стала актуальна😂
и тут у перекупов потекла слюна...
Нет, громко хлопнули пробками бутылки шампанского...)))
Из ДНС?
Киберпанк какой-то
Кто там мечтал, что Поднебесная обеспечит лаовая всем тем, чего глупый лаовай лишился из-за санкций? )))
Сначала нужно обласкать нефритовый стержень
Чет на виси аудитория походу с тдж перешла, одни нытики, даже логику не могут включать
Бред, блокировка уже работает. Есть у меня камера DJI и сейчас она не работает с новой ios, т.к. приложение давно не обновляли. Но работает с андроид, свежее приложение качал с оф сайта, а в гугл плее его уже нет. А камеры все еще продают в розничных магазинах, но продавцы об этом молчат.
"Мы создадим свои дроны на челябинском тракторном заводе !! 11 Они будут в шоке от наших аналоговых дронафф! 11 Впирёт к пабеде! 11"
Асса!
ЭКО тебя вштырило
На, боярышник попей, отпустит
Байракдиджиай?
Пидераств азиатские
Пидерасты - это те, кто войну начал. Азия тут вааааааааабще не при чем.
АлиЭкспресс и прочие магазы перестанут отгружать дроны в РФ тоже?
если нет, то смысл новости непонятен.
Тебе лично нагрузят.
Дроны DJI, если не ошибаюсь, часто используются в работе криминалистов, МЧС и прочих социально полезных служб..
А кроме официальных магазинов их купить совсем негде, какая жалость)
Не возможного, а реально существующего.
Видел видео в про-военных телеграм-каналах, где наши доблестные военные на камеру рассказывают о том, какие классные дроны DJI и как удобно с их помощью находить позиции ВСУ и корректировать огонь. И никто этого не скрывал особо.
P.S. Но теперь, конечно, скажут, что нацисты-наркоманы используют, а мы не-не-не-не-не.
Китайский шах и мат
Они давно мечтают поставить нам шах и мат. Взамен отдадут китайских дронов.
Да там уже какие-то другие дроны приехали, я слышал
Это вроде основной разведывательный дрон который активно применяет и украина и россия. DJI хочет откреститься от боевого применения своих аппаратов.
"и Украине" вот это я понимаю подход "против войны" , а не протв кого-то. Мол, вы там ребята между собой разберитесь, как закончите, тогда поговорим.
Африканский рынок сбыта тоже сгодится
Создатели разведывательного Дрона не хотят продавать его военным.
Смех да и только.
А точно какие-то специальные выпускали-продавали?
Те что используются рядом с передовой и мелькают в кадрах всяких военкоров - не кажутся какими-то спецмоделями навороченными.
А РСОТМы на ютубе как раз не давно выложили обзор на тест драйв ентой птички, дюже хвалят
хоть одна хорошая новость за день