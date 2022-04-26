Аренда стала проще, но и рынок съёжился: создатель поисковика жилья HomeBro — об изменениях в стране и планах на

Лев Клебанов собирал десятки тысяч просмотров на рассказах про свой бизнес — а теперь рассказал vc.ru, как его проект живёт во время «спецоперации» и почему Дубай кажется перспективной площадкой для работы.