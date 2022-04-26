Техника
Славянский американец

Китайский производитель дронов DJI приостановит работу в России и Украине Статьи редакции

Из-за возможного использования дронов в боевых действиях.

  • Компания остановит всю деловую деятельность в обеих странах из-за «переоценки соответствия» требованиям разных юрисдикций. В DJI сообщили, что ведут переговоры с клиентами, партнёрами и другими заинтересованными лицами по поводу приостановки.
  • В конце марта немецкие сети магазинов MediaMarkt и Saturn сняли с продажи дроны DJI после обвинений в том, что её технику используют в боевых действиях во время «спецоперации» на Украине. Компания в ответ заявила, что её дроны предназначены только для гражданских задач.
  • Также DJI подчеркнула, что не поддерживает любое использование своих продуктов, которое наносит вред другим людям.
  • 21 апреля компания опубликовала ещё одно заявление: в нём она сообщила, что против любых попыток прикрепить к дронам оружие, а её дистрибьюторы обязуются не продавать технику для использования в боевых действиях.
Дрон Mavic Mini от DJI. Фото The Verge

#новость #dji

5237 просмотров
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92 комментария
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За что нам это

Нефритовый стержень в спину

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Re Mora

В ее нижнюю часть.

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Демид Московский

Кому?

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1 комментарий
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Пришелец

За щеку

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Сергей Леопольдович

Шо, опять? Бо-бо же!

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Sergey Fedostsev

Почему не распространить бесполётную зону над Украиной и все - вопрос снят, и не надо приостанавливать продажи. Странные ребята!

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Пришелец

Бесполетная зона подразумевает уничтожение в воздухе любых летательных аппаратов противника. Ввести ее Украина не в силах. Россия "типа" не претендует на захват Украины, поэтому также ее воздушное пространство не может сделать бесполетной зоной. Сделать это может только совбез ООН, но это быстро приведет к ядерной войне после первого сбитого российского самолета.

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16 комментариев
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Янис

В Китае вас услышали и думают как установить бесполётную зону на Украине. Начали с дронов.

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Илья Попов

А почему не остановить войну и всё вернётся в нормальное русло.

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6 комментариев
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Дмитрий

потому что это относительно легко обойти, перепрошив устройство

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D. Trump

Мне скорее интересно, хакнуть прошивку и обойти все эти ограничения разве нельзя?

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2 комментария
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Павел

Думаю мешает ответственность, тк запилить и отладить такую систему не вопрос пары дней, а за любые ошибки, которые не переменно покажу в телеге, будет отвечать компания. Так компания чиста, но все работает как и прежде, даже дроны продаваться будут, скорее всего.

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Евгений Кузнецов

Потому что договорняк. А цель - побольше уничтожить людей.

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Ildar S

Эксперты поясните, это рывок или удар в псину? И кто раскачивает лодку?

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Янис

По моему это хуйня какая то, теперь обе стороны будут покупать дроны в Китае или у посредников.

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6 комментариев
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Уютный турник

это переобувка, сидя на двух стульях

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vic smirnoff

удар в псину
 В неё, бедолагу...

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1 комментарий
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Юрий Б.

Проблема использования дронов DJI в боевых действиях на самом деле актуальная:

https://www.theverge.com/22985101/dji-aeroscope-ukraine-russia-drone-tracking

DJI drones, Ukraine, and Russia — what we know…
Is Chinese drone detection tech getting Ukrainians killed?
www.theverge.com
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lakoros

Проблема только для компании в имиджевой составляющей и возможный санкциях. Сейчас в любом конфликте дроны будут использоваться всё больше и больше, так как они дают заметное преимущество.

А их определение дрона и пилота не отключается... тогда да.

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Иван Сизов

Для DJI это, вряд ли - проблема. Они месяц назад выкатили новый дрон с тепловизором)

DJI представила дрон M30 — он может летать под…
Устройство помещается в большой рюкзак или небольшой чемодан на колёсах.
vc.ru
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Sayf67

Ну да, конечно. Достаточно было прочитать кто кого accused. И проблема действительно стала актуальна😂

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Georgiy Tibua

и тут у перекупов потекла слюна...

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Максим Попов

Нет, громко хлопнули пробками бутылки шампанского...)))

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Щитпостер на зарплате

Из ДНС?

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1 комментарий
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Гальгомеж Тындербаев

Киберпанк какой-то

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vic smirnoff

Кто там мечтал, что Поднебесная обеспечит лаовая всем тем, чего глупый лаовай лишился из-за санкций? )))

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Себастиан Перейра

Сначала нужно обласкать нефритовый стержень

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Андрей

Чет на виси аудитория походу с тдж перешла, одни нытики, даже логику не могут включать

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DmitriyB

Бред, блокировка уже работает. Есть у меня камера DJI и сейчас она не работает с новой ios, т.к. приложение давно не обновляли. Но работает с андроид, свежее приложение качал с оф сайта, а в гугл плее его уже нет. А камеры все еще продают в розничных магазинах, но продавцы об этом молчат.

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4 комментария
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xv svs

"Мы создадим свои дроны на челябинском тракторном заводе !! 11 Они будут в шоке от наших аналоговых дронафф! 11 Впирёт к пабеде! 11"

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Илья Попов

Асса!

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4 комментария
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Себастиан Перейра

ЭКО тебя вштырило
На, боярышник попей, отпустит

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Подобный чувак

Байракдиджиай?

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Philip Poteryahin

Пидераств азиатские

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Михаил Цветков

Пидерасты - это те, кто войну начал. Азия тут вааааааааабще не при чем.

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Мимопрохожий

АлиЭкспресс и прочие магазы перестанут отгружать дроны в РФ тоже?
если нет, то смысл новости непонятен.

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Philip Poteryahin

Тебе лично нагрузят.

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1 комментарий
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Максим Попов

Дроны DJI, если не ошибаюсь, часто используются в работе криминалистов, МЧС и прочих социально полезных служб..

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Mikhail Novikov

А кроме официальных магазинов их купить совсем негде, какая жалость)

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Крутой меч

Не возможного, а реально существующего.
Видел видео в про-военных телеграм-каналах, где наши доблестные военные на камеру рассказывают о том, какие классные дроны DJI и как удобно с их помощью находить позиции ВСУ и корректировать огонь. И никто этого не скрывал особо.

P.S. Но теперь, конечно, скажут, что нацисты-наркоманы используют, а мы не-не-не-не-не.

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Bloody Kalash

Китайский шах и мат

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Илья Попов

Они давно мечтают поставить нам шах и мат. Взамен отдадут китайских дронов.

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Mikhail Novikov

Да там уже какие-то другие дроны приехали, я слышал

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lakoros

Это вроде основной разведывательный дрон который активно применяет и украина и россия. DJI хочет откреститься от боевого применения своих аппаратов.

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Кипарис Барбос

"и Украине" вот это я понимаю подход "против войны" , а не протв кого-то. Мол, вы там ребята между собой разберитесь, как закончите, тогда поговорим.

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DeepFakescovery channel

Африканский рынок сбыта тоже сгодится

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Speed Racer

Создатели разведывательного Дрона не хотят продавать его военным.
Смех да и только.

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Мимопрохожий

А точно какие-то специальные выпускали-продавали?
Те что используются рядом с передовой и мелькают в кадрах всяких военкоров - не кажутся какими-то спецмоделями навороченными.

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Валентин Колосов

А РСОТМы на ютубе как раз не давно выложили обзор на тест драйв ентой птички, дюже хвалят

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darkAlert

хоть одна хорошая новость за день

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