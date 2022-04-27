Владельцы техники Apple подали коллективный иск из-за неработающего в России сервиса Apple Pay Статьи редакции
Они просят выплатить компенсацию в 10 тысяч рублей каждому и снизить стоимость устройств.
- 26 апреля юридическая компания Destra Legal подала коллективный иск от 20 владельцев устройств iPhone, Apple Watch и Mac к юрлицу Apple в России в Пресненский районный суд Москвы, пишет «Ъ».
- В иске указано, что покупатели получили технику с исправной функцией Apple Pay, а её внезапное отключение — нарушение закона о защите прав потребителей.
- Истцы требуют компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей каждому и уменьшение стоимости товаров, соразмерное отключенной функции. Её определит суд после экспертизы, говорят юристы компании.
- 11 марта Apple Pay и Google Pay стали недоступны для российских карт Visa и Mastercard после ухода платёжных систем из России. 24 марта Apple Pay начала отключать карты «Мир».
- Часть опрошенных изданием юристов считает, что подавать иск из-за чужого решения бессмысленно, другая — что у истцов есть шансы выиграть, потому что суды «ориентированы на удовлетворение общественного запроса на реванш» из-за ухода иностранных компаний.
- В апреле пользователи Netflix подали два иска к компании с требованием вернуть доступ к сервису — в первом случае требовали компенсацию в 60 млн рублей, во втором её размер не определили.
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Смешно, если вы думаете что это что то изменит.
Иск нужно против причины подавать, а не против следствия.
Если сейчас начать подавать иски против всех компаний, которые ушли из-за деда — у нас бумаги не хватит.
Она тоже в дефиците ))
А причина в чем? В тупоголовости западных политиков? Куда можно на это подать в суд?
Форс-мажорных ситуаций не было, так что сослаться на них не получится. Поэтому я тоже могу собрать с народа деньги и отказаться выполнять обязательства без последствий? Если да, то тогда держитесь граждане. Ни одно мошенничество в чистом виде не является нынче преступлением. Это заявил на сам ПУКИН))) (Сарказм)
По-прежнему жду коллективного иска к Спотифай, чтобы присоединиться.
Вот это прямо боль, у меня там шикарная медиатека была(
Оу! Аналогично!!! Я в теме
Видимо можно тут будет набрать много желающих. 4 года собирал медиатеку в споти.
Я в теме)
Я пользуюсь спотифай :) сам с рф :)
А почему к Apple, когда это Visa и Mastercard ограничили токенизацию!?
Ну с миром же тоже не работает. Хотя какое-то время работало
Потому что они отключили со своей стороны возможность добавлять все карты платёжной системы МИР, а также сделали недоступными уже добавленные. Visa и MasterCard перестали обрабатывать платежи, а так карты в Wallet до апреля были доступны, просто при оплате происходила ошибка транзакции, т.к. платёж проходил через их системы, а не через национальную в случае оплаты пластиковыми версиями данных систем.
хм, тогда почему у некоторых работал финт с введением/выведением яблока в режим пропажи, после которого карты работали полчасика?
каждый день читаешь новости про новые иски, они же ничего не изменят. просто очередной инфоповод..
Надеюсь после этого эппл полностью уйдёт из рф
А что это Вам даст? Какую выгоду?
меня за такие реплики в соседней теме в минусы утопила вата.
Наконец-то свои айфоны строить начнём, с колен встанем
"Истцы требуют компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей каждому..."
Всегда интересовало, как высчитывается размер морального вреда? Люди, которые покупают телефон за 100к+ начинают судиться из-за десятки. Выглядит как-то слишком мелочно.
Не мелочно, а не пофигистически. У нас почему, к примеру, на улицах мусор? Такие как вы и некоторые нижеотписавшиеся считают, что они слишком высоко находятся для того, чтобы сделать замечание быдлу. А то и сами кидают мимо урн.
Есть такая штука - принципы
Предполагаю, что минимальная ставка морального вреда для такого дела. Смысла просить больше нету. На мой взгляд ключевая ставка на снижении стоимости конечного устройства из-за неработающего эппл пэй
Видимо у них совсем старые айфоны
Тут уже дело в принципе, а не в деньгах. Читал историю что в каком-то городе мужик судишься из-за стоимости билета на автобус.
Согласен, сколько у людей свободного времени) Свои права они защищают! Ну, видимо их права стоят как раз 10к руб. Сколько денег потеряли люди из-за последних событий (и они тоже), где их иски?
Интересная идея! Почему бы не попробовать
=)
И ещё это добавьте пожалуйста к меню… приложения ещё не обновляются некоторые, прошу возместить причинённый моральный ущерб, давайте тысяч на 150…
А купили бы изделие саратовского смартфонного завода и не было бы таких проблем...
Ножи консервные сначала научитесь делать
Тест
Сказочные
удовлетворение общественного запроса на реванш
Был один австрийских художник, тоже удовлетворял запросы на реванш
Не в ту сторону воюете