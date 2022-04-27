Техника
Маша Цепелева

Владельцы техники Apple подали коллективный иск из-за неработающего в России сервиса Apple Pay Статьи редакции

Они просят выплатить компенсацию в 10 тысяч рублей каждому и снизить стоимость устройств.

  • 26 апреля юридическая компания Destra Legal подала коллективный иск от 20 владельцев устройств iPhone, Apple Watch и Mac к юрлицу Apple в России в Пресненский районный суд Москвы, пишет «Ъ».
  • В иске указано, что покупатели получили технику с исправной функцией Apple Pay, а её внезапное отключение — нарушение закона о защите прав потребителей.
  • Истцы требуют компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей каждому и уменьшение стоимости товаров, соразмерное отключенной функции. Её определит суд после экспертизы, говорят юристы компании.
  • 11 марта Apple Pay и Google Pay стали недоступны для российских карт Visa и Mastercard после ухода платёжных систем из России. 24 марта Apple Pay начала отключать карты «Мир».
  • Часть опрошенных изданием юристов считает, что подавать иск из-за чужого решения бессмысленно, другая — что у истцов есть шансы выиграть, потому что суды «ориентированы на удовлетворение общественного запроса на реванш» из-за ухода иностранных компаний.
  • В апреле пользователи Netflix подали два иска к компании с требованием вернуть доступ к сервису — в первом случае требовали компенсацию в 60 млн рублей, во втором её размер не определили.

#новость #applepay #суд

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56 комментариев
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Пукин

Смешно, если вы думаете что это что то изменит.

Иск нужно против причины подавать, а не против следствия.

Если сейчас начать подавать иски против всех компаний, которые ушли из-за деда — у нас бумаги не хватит.

Она тоже в дефиците ))

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Andrey Shevtsov

А причина в чем? В тупоголовости западных политиков? Куда можно на это подать в суд?

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4 комментария
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Кремлебот

Форс-мажорных ситуаций не было, так что сослаться на них не получится. Поэтому я тоже могу собрать с народа деньги и отказаться выполнять обязательства без последствий? Если да, то тогда держитесь граждане. Ни одно мошенничество в чистом виде не является нынче преступлением. Это заявил на сам ПУКИН))) (Сарказм)

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2 комментария
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Василий Степанофф

По-прежнему жду коллективного иска к Спотифай, чтобы присоединиться.

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Radna

Вот это прямо боль, у меня там шикарная медиатека была(

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8 комментариев
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Sergey Fedostsev

Оу! Аналогично!!! Я в теме

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Сергей Леонов

Видимо можно тут будет набрать много желающих. 4 года собирал медиатеку в споти.
Я в теме)

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Srg Unlim

Я пользуюсь спотифай :) сам с рф :)

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Sergey Fedostsev

А почему к Apple, когда это Visa и Mastercard ограничили токенизацию!?

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Peachylol

Ну с миром же тоже не работает. Хотя какое-то время работало

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2 комментария
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Volodya Kaiser

Потому что они отключили со своей стороны возможность добавлять все карты платёжной системы МИР, а также сделали недоступными уже добавленные. Visa и MasterCard перестали обрабатывать платежи, а так карты в Wallet до апреля были доступны, просто при оплате происходила ошибка транзакции, т.к. платёж проходил через их системы, а не через национальную в случае оплаты пластиковыми версиями данных систем.

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Alex Jian

хм, тогда почему у некоторых работал финт с введением/выведением яблока в режим пропажи, после которого карты работали полчасика?

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Алена Титова

каждый день читаешь новости про новые иски, они же ничего не изменят. просто очередной инфоповод..

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Pesya

Надеюсь после этого эппл полностью уйдёт из рф

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Andrey Shevtsov

А что это Вам даст? Какую выгоду?

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1 комментарий
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Ватный бургер

меня за такие реплики в соседней теме в минусы утопила вата.

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1 комментарий
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AIAIAI

Наконец-то свои айфоны строить начнём, с колен встанем

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Revenant

"Истцы требуют компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей каждому..."
Всегда интересовало, как высчитывается размер морального вреда? Люди, которые покупают телефон за 100к+ начинают судиться из-за десятки. Выглядит как-то слишком мелочно.

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Вадим Вахрамов

Не мелочно, а не пофигистически. У нас почему, к примеру, на улицах мусор? Такие как вы и некоторые нижеотписавшиеся считают, что они слишком высоко находятся для того, чтобы сделать замечание быдлу. А то и сами кидают мимо урн.
Есть такая штука - принципы

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3 комментария
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Akim Glushkov

Предполагаю, что минимальная ставка морального вреда для такого дела. Смысла просить больше нету. На мой взгляд ключевая ставка на снижении стоимости конечного устройства из-за неработающего эппл пэй

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Илья Саввин

Видимо у них совсем старые айфоны

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2 комментария
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Иван

Тут уже дело в принципе, а не в деньгах. Читал историю что в каком-то городе мужик судишься из-за стоимости билета на автобус.

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Edievsky

Согласен, сколько у людей свободного времени) Свои права они защищают! Ну, видимо их права стоят как раз 10к руб. Сколько денег потеряли люди из-за последних событий (и они тоже), где их иски?

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Denis Kiselev

Интересная идея! Почему бы не попробовать

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Илья Саввин

=)

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Alan Alanov

И ещё это добавьте пожалуйста к меню… приложения ещё не обновляются некоторые, прошу возместить причинённый моральный ущерб, давайте тысяч на 150…

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Игорь Сазонов

А купили бы изделие саратовского смартфонного завода и не было бы таких проблем...

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Roman Kotov

Ножи консервные сначала научитесь делать

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1 комментарий
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okman

Тест

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onlyDropped

Сказочные

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Mishka

удовлетворение общественного запроса на реванш
 Был один австрийских художник, тоже удовлетворял запросы на реванш

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Андрей Потапов

Не в ту сторону воюете

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