Apple опубликовала инструкции для самостоятельного ремонта устройств

Компания также начала продавать оригинальные комплектующие.

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Apple запустила программу Self Service Repair в США: компания будет продавать оригинальные комплектующие и инструменты, чтобы клиенты самостоятельно починили свои устройства.

Клиенты смогут купить детали для линеек iPhone 12, iPhone 13, а также iPhone SE третьего поколения. Доступны дисплеи, аккумуляторы и камеры. Желающие могут заказать необходимые детали и инструменты в магазине Apple Self Service Repair Store. Корпорация также опубликовала руководства по их сборке.

Всего на маркетплейсе более 200 запчастей и инструментов, утверждают в компании. На момент написания заметки его сайт не работал. TechCrunch отмечает, что Apple вернёт пользователям часть денег за новую деталь, если они отправят старую для переработки.

Аккумуляторы для iPhone 12 или 13 стоят $69, но можно вернуть $24,15.

Стоимость дисплеев для линейки iPhone 12 и 13 варьируется от $225,96 до $309,96 — можно вернуть $33,6.



Дисплей для SE стоит $128,44, вернутся $30,4.

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Инструменты для сборки компания не только продаёт, но и сдаёт в аренду за $49, чтобы клиенты могли воспользоваться ими, если не хотят покупать.

Если купите деталь не у Apple, на экране телефона высветится, что уведомление, что деталь «невозможно проверить», отмечает компания ifixit, которая сама продаёт комплектующие. В Apple говорят, что это не влияет на функции, однако в ifixit считают, что корпорация так ограничивает возможности для специалистов, которые занимаются ремонтом и восстановлением смартфонов.