Apple опубликовала инструкции для самостоятельного ремонта устройств Статьи редакции
Компания также начала продавать оригинальные комплектующие.
Apple запустила программу Self Service Repair в США: компания будет продавать оригинальные комплектующие и инструменты, чтобы клиенты самостоятельно починили свои устройства.
Клиенты смогут купить детали для линеек iPhone 12, iPhone 13, а также iPhone SE третьего поколения. Доступны дисплеи, аккумуляторы и камеры. Желающие могут заказать необходимые детали и инструменты в магазине Apple Self Service Repair Store. Корпорация также опубликовала руководства по их сборке.
Всего на маркетплейсе более 200 запчастей и инструментов, утверждают в компании. На момент написания заметки его сайт не работал. TechCrunch отмечает, что Apple вернёт пользователям часть денег за новую деталь, если они отправят старую для переработки.
- Аккумуляторы для iPhone 12 или 13 стоят $69, но можно вернуть $24,15.
- Стоимость дисплеев для линейки iPhone 12 и 13 варьируется от $225,96 до $309,96 — можно вернуть $33,6.
- Дисплей для SE стоит $128,44, вернутся $30,4.
Инструменты для сборки компания не только продаёт, но и сдаёт в аренду за $49, чтобы клиенты могли воспользоваться ими, если не хотят покупать.
Если купите деталь не у Apple, на экране телефона высветится, что уведомление, что деталь «невозможно проверить», отмечает компания ifixit, которая сама продаёт комплектующие. В Apple говорят, что это не влияет на функции, однако в ifixit считают, что корпорация так ограничивает возможности для специалистов, которые занимаются ремонтом и восстановлением смартфонов.
Apple пообещала, что позже запустит программу в Европе, а в течение 2022 года опубликует руководства и будет продавать запчасти для ремонта компьютеров Mac с чипами собственного производства.
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Всем привет! В этот раз расскажу как защитить свои интересы в суде, если вам выполнили некачественную работу. По этому алгоритму это может сделать практически каждый, но только в том случае если работа на самом деле имеет недостатки. Алгоритм будет основан на примере моего дела, интересного в первую очередь суммами неустойки, а также тем, что…
Вместо обычных исправительных работ.
Может еще выпустят набор-конструктор, собери свой айфон
В Китае уже такой есть в него на заводе китайские дети играют
Аж в комнате потемнело
не подкидывайте идей им
Этот день настал – коровы забирают всё своё обратно. (с) Гомер Симпсон
А там указанно как отремонтировать Apple Pay ? 🤔
Да, через сервисный центр в Кремле
В Кремле могут закрыть Apple навсегда
Маркетологи эпл
Ничего не поняла но ооочень интересно)) Если серьезно то для простых пользователей все это как то...
Это для Кулибиных, которые привыкли всё чинить сами, правда они скорее купят ксиёми...
Ах ты супостат хитрый
Отремонтируй свой iPhone самостоятельно...и потом купи новый!)
Представляю как louis rossmann щас оxyeл
Чем старое чинить - лучше новое купить ©
«Ай да Apple, ай да *****сын» Как всегда впереди инноваций. Показывают таким как Эммануэль Фабер из Danone или Алан Джоупу из Unilever как делать прибыль на ESG.
Вот как надо: и за аренду инструментов плату возьмем и компоненты продадим. Молодцы!! однако.
Все владельцы ремонтных салонов яблочной техники:
Отличная новость!
Это, по-моему, следствие многих судебных процессов против монополизма Эпола...
Больше конкуренции и защиты прав покупателей сложной бытовой техники!
Так победим !
Уже не победим)
Почему не победим?
Вы слышали, что в России с 1 мая 2022 года разрешён "параллельный импорт" ?
На всем деньги делают. Мне кажется, что количество поломок только увеличится, не у всех руки из того места растут
А в кривых руках тоже Эпл виноваты?
Не совпадение)
Есть ли шансы что красть телефоны теперь и вовсе невыгодно станет (когда до России дойдёт)? Теперь горбушка и савеловский не с таким энтузиазмом будут скупать краденные…)
ждём коллаборации с лего: собери свой айфон сам. Где по пазикам можно будет собрать телефон, выбрать 4 или 8 камер хочешь видеть сзади сегодня и т.д.
в первую очередь на русском языке
Живут же люди ))
Apple опубликовала инструкции для самостоятельного ремонта устройств
Кароч:
1) Пробуете сами(ха-ха)
2) Идете за новым айфоном
одна деталь будет стоить как половина телефона
Возьмите простой советский...