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Техника
Рая Хачатрян

Apple опубликовала инструкции для самостоятельного ремонта устройств Статьи редакции

Компания также начала продавать оригинальные комплектующие.

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Apple запустила программу Self Service Repair в США: компания будет продавать оригинальные комплектующие и инструменты, чтобы клиенты самостоятельно починили свои устройства.

Клиенты смогут купить детали для линеек iPhone 12, iPhone 13, а также iPhone SE третьего поколения. Доступны дисплеи, аккумуляторы и камеры. Желающие могут заказать необходимые детали и инструменты в магазине Apple Self Service Repair Store. Корпорация также опубликовала руководства по их сборке.

Всего на маркетплейсе более 200 запчастей и инструментов, утверждают в компании. На момент написания заметки его сайт не работал. TechCrunch отмечает, что Apple вернёт пользователям часть денег за новую деталь, если они отправят старую для переработки.

  • Аккумуляторы для iPhone 12 или 13 стоят $69, но можно вернуть $24,15.
  • Стоимость дисплеев для линейки iPhone 12 и 13 варьируется от $225,96 до $309,96 — можно вернуть $33,6.
  • Дисплей для SE стоит $128,44, вернутся $30,4.

Инструменты для сборки компания не только продаёт, но и сдаёт в аренду за $49, чтобы клиенты могли воспользоваться ими, если не хотят покупать.

Если купите деталь не у Apple, на экране телефона высветится, что уведомление, что деталь «невозможно проверить», отмечает компания ifixit, которая сама продаёт комплектующие. В Apple говорят, что это не влияет на функции, однако в ifixit считают, что корпорация так ограничивает возможности для специалистов, которые занимаются ремонтом и восстановлением смартфонов.

Apple пообещала, что позже запустит программу в Европе, а в течение 2022 года опубликует руководства и будет продавать запчасти для ремонта компьютеров Mac с чипами собственного производства.

#новость #apple

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32 комментария
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Наталья Никитина

Может еще выпустят набор-конструктор, собери свой айфон

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Павел Морозов

В Китае уже такой есть в него на заводе китайские дети играют

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Никита Кашонков

Аж в комнате потемнело

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Щитпостер на зарплате
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Никита Войцеховский

не подкидывайте идей им

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Dmitry Def

Этот день настал – коровы забирают всё своё обратно. (с) Гомер Симпсон

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Положительный огонь

А там указанно как отремонтировать Apple Pay ? 🤔

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Андрей Верижников

Да, через сервисный центр в Кремле

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Вольнодумец

В Кремле могут закрыть Apple навсегда

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Тимур Петров

Маркетологи эпл

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Стефания Булат

Ничего не поняла но ооочень интересно)) Если серьезно то для простых пользователей все это как то...

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Тимур Петров
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Сергей Новиков

Это для Кулибиных, которые привыкли всё чинить сами, правда они скорее купят ксиёми...

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Макс Смирнов

Ах ты супостат хитрый

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Evgeniy Zorin

Отремонтируй свой iPhone самостоятельно...и потом купи новый!)

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kennyotsu

Представляю как louis rossmann щас оxyeл

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Цифровые комплексы

Чем старое чинить - лучше новое купить ©

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Sofia K.

«Ай да Apple, ай да *****сын» Как всегда впереди инноваций. Показывают таким как Эммануэль Фабер из Danone или Алан Джоупу из Unilever как делать прибыль на ESG.

Вот как надо: и за аренду инструментов плату возьмем и компоненты продадим. Молодцы!! однако.

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Игорь Мягков

Все владельцы ремонтных салонов яблочной техники:

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Лев Щенин

Отличная новость!
Это, по-моему, следствие многих судебных процессов против монополизма Эпола...
Больше конкуренции и защиты прав покупателей сложной бытовой техники!
Так победим !

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Дмитрий Разломов

Уже не победим)

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Лев Щенин

Почему не победим?
Вы слышали, что в России с 1 мая 2022 года разрешён "параллельный импорт" ?

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balan

На всем деньги делают. Мне кажется, что количество поломок только увеличится, не у всех руки из того места растут

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Андрей Верижников

А в кривых руках тоже Эпл виноваты?

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Stas Kokin

Не совпадение)

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Sergio Udalov

Есть ли шансы что красть телефоны теперь и вовсе невыгодно станет (когда до России дойдёт)? Теперь горбушка и савеловский не с таким энтузиазмом будут скупать краденные…)

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RomanistHere

ждём коллаборации с лего: собери свой айфон сам. Где по пазикам можно будет собрать телефон, выбрать 4 или 8 камер хочешь видеть сзади сегодня и т.д.

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Джон Картошкин

в первую очередь на русском языке

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Невидимый магнит

Живут же люди ))

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Вася Пражкин

Apple опубликовала инструкции для самостоятельного ремонта устройств
 Кароч:
1) Пробуете сами(ха-ха)
2) Идете за новым айфоном

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Ирина Абраменко

одна деталь будет стоить как половина телефона

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Konstantin Smirnov

Возьмите простой советский...

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