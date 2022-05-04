Amazon откажется от поддержки собственного формата .mobi для пересылки книг на Kindle в пользу .epub Статьи редакции
Уже пересланные книги в формате .mobi продолжат открываться.
- Amazon в конце 2022 года откажется от поддержки собственного формата электронных книг .mobi и .azw для пересылки книг в библиотеку с помощью функции «Отправить на Kindle» в пользу открытого формата .epub. Компания разместила объявление в справке для пользователей.
- В Amazon объяснили, что .mobi — старый формат, который не поддерживает последние функции Kindle для документов.
- У Kindle не будет встроенной поддержки .epub, отмечает Techradar. Пользователю нужно будет отправить файл через «Отправить на Kindle», чтобы преобразовать электронную книгу из .epub в формат, который может прочитать устройство. О каком формате речь, компания не говорит.
Продолжаю рубрику "Как эмигрировать заводчанину" и сегодня в выпуске Австрия и её Rot-Weiß-Rot-Karte. Получить такую резидентскую карту могут как высококвалифицированные рабочие, так и специалисты без высшего образования из списка дефицитных профессий (см. список ниже).
Где черпать классные идеи для развития бизнеса? Опросы, конкуренты, импортозамещение, проблемные интервью — это понятно... В Пинол часто идеи рождаются в ответ на запросы клиентов. Вот вам реальная история, как наш заказчик стал постоянным клиентом и "вырос" до вдохновителя на создание принципиально нового продута в линейке.
Казахстан — «наиболее оптимальное и стабильное место в СНГ», считает основатель сервиса Арсен Томский.
Ruby meetup прошёл, но было бы неправильно пропасть такому полезному контенту. Поэтому мы бережно сохраняем все предписанные доклады, чтобы вы могли посмотреть их позже. В этот раз у нас доклады о Sidekiq, техдолге и плюсах подозрительных проектов.
В старой шутке говорится, что если вам третий день не хочется работать, значит сегодня среда. Но если это повторяется каждую неделю, нужно что-то менять. Выгорание — популярная проблема увлечённых людей, это тяжёлое состояние, в котором невозможно создавать что-то новое. Неудивительно, что оно знакомо многим знаменитым разработчикам. Мы собрали…
Хоть какая то хорошая новость :)
У Kindle не будет встроенной поддержки .epub, отмечает Techradar. Пользователю нужно будет отправить файл через «Отправить на Kindle», чтобы преобразовать электронную книгу из .epub в формат, который может прочитать устройство.
По факту те же яйца только сбоку
Формат устарел,поменяли
Верное решение
молодцы, тут даже нечего добавить )
Наконец-то
Ещё бы Киндл обложки не резал после StK - была бы вообще красота. И интересно, что там будет с файлами передаваемыми по шнурку, т.к. раньше он .epub не понимал.
10 лет пользуюсь их читалкой. Спасибо, Амазон.