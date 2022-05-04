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Amazon откажется от поддержки собственного формата .mobi для пересылки книг на Kindle в пользу .epub Статьи редакции

Уже пересланные книги в формате .mobi продолжат открываться.

  • Amazon в конце 2022 года откажется от поддержки собственного формата электронных книг .mobi и .azw для пересылки книг в библиотеку с помощью функции «Отправить на Kindle» в пользу открытого формата .epub. Компания разместила объявление в справке для пользователей.
  • В Amazon объяснили, что .mobi — старый формат, который не поддерживает последние функции Kindle для документов.
  • У Kindle не будет встроенной поддержки .epub, отмечает Techradar. Пользователю нужно будет отправить файл через «Отправить на Kindle», чтобы преобразовать электронную книгу из .epub в формат, который может прочитать устройство. О каком формате речь, компания не говорит.

#новость #amazon #kindle

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7 комментариев
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Широкий клуб

Хоть какая то хорошая новость :)

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У Kindle не будет встроенной поддержки .epub, отмечает Techradar. Пользователю нужно будет отправить файл через «Отправить на Kindle», чтобы преобразовать электронную книгу из .epub в формат, который может прочитать устройство.

По факту те же яйца только сбоку

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Jeff Trump

Формат устарел,поменяли
Верное решение

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Милая Мила

молодцы, тут даже нечего добавить )

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Igor Elfimov

Наконец-то

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Andrey Babkin

Ещё бы Киндл обложки не резал после StK - была бы вообще красота. И интересно, что там будет с файлами передаваемыми по шнурку, т.к. раньше он .epub не понимал.

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Serge Tikhonenko

10 лет пользуюсь их читалкой. Спасибо, Амазон.

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