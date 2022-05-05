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Apple, Microsoft и Google внедрят единый стандарт авторизации без паролей до конца 2023 года Статьи редакции

Компании объявили о следующем шаге к «беспарольному будущему».

  • 5 мая 2022 года, во Всемирный день паролей, Apple, Microsoft и Google объявили, что в течение года внедрят на свои платформы единый стандарт беспарольной авторизации, в том числе на веб-сайтах.
  • Платформы компаний начнут поддерживать протокол беспарольной онлайн-аутентификации, разработанный альянсом технологических компаний FIDO и консорциумом World Wide Web.
  • Пользователи смогут выбрать в качестве основного устройства аутентификации свой смартфон. После этого у них появится возможность входить в приложения, на сайты и в прочие цифровые сервисы путём биометрического сканирования или ввода PIN-кода мобильного устройства.
  • Безопасность такого процесса аутентификации обеспечит уникальный криптографический токен passkey, который передаётся между смартфоном и веб-сайтом. Такие ключи шифрования будут ассиметричными. Это означает, что если злоумышленники получат доступ к одной части токена в результате взлома сайта, никакой угрозы для пользователей не возникнет.
  • Главная идея консорциума FIDO — сделать процесс авторизации зависимым от физического устройства. За счёт этого повысится не только безопасность входа на сайты, но и удобство.
  • Беспарольная аутентификация не позволит хакерам подбирать пароли потенциальных жертв или использовать украденные защитные комбинации в результате фишинговых атак. Злоумышленникам в целом станет значительно сложнее удалённо взламывать пользователей сети.
  • В Apple, Microsoft и Google сообщили, что токен passkey будет легко перенести на другое устройство, в том числе из «облака» в случае потери смартфона.
  • Возможность беспарольной авторизации появится в Windows, macOS, iOS, Android, а также браузерах Chrome и Safari до конца 2023 года.

#новость #apple #google #microsoft

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21 комментарий
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Вадим Д.

Ну наконец-то. Довольно долго пользуюсь гугл аутентификаьором (да, есть у него минусы, даже дыры), но не везде его возможно использовать. Скажу задорное ДА единой платформе. По крайней мере, потестирую обязательно.
А теперь сарказм: нам-то, горемычным, дадут им пользоваться или тоже под санкции?

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AlxK〽

Для нас, простых россиян, нужно будет в начале слетать в Америку и очно подтвердить свой профиль в офисе гугла тогда все станет доступно. Ах да...этот вариант тоже отпадает так как упрощён 😁😁

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vic smirnoff

Для нас, простых россиян

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TLGM x Event

у нас единый профиль через госуслуги, в ближайшей перспективе))

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Nikolay Kapustin

Злоумышленникам в целом станет значительно сложнее удалённо взламывать пользователей сети
токен passkey будет легко перенести на другое устройство, в том числе из «облака»

ЯСНО

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Семейный паук например

Давненько уже пользуюсь беспарольной аутентификацией Microsoft: при логине мне приходит push-сообщение на смартфон и необходимо подтвердить с использованием биометрии.

Подобные вещи есть ещё у Яндекса и Okta, я только рад созданию единого стандарта.

В статье, кстати, используется слово «авторизация» (проверка прав доступа), что некорректно в данном контексте, правильно «аутентификация» (проверка айдентити, типа цифровой личности)

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Андрей Петров

Если без "бла-бла-бла" про безопасность, то цель всех этих нововведений лишь в том, чтобы убрать остатки анонимности в сети. Юзер ассоциируется с физическим устройством, которое имеет уникальный IMEI и заодно имеет встроенный модуль геопозиционирования. Шутки про регистрацию в Интернете по паспорту заметно теряют свою актуальность :)

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RomanistHere

Паспорт уже никому и не нужен. Гугл и без него про тебя всё знает))

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Андрей Петров

Пока были рудименты в виде SMTP протокола - о реальных отправителях емэйлов Гугл знал далеко не все. Но стоит убрать авторизацию из сторонних прил и привязать все к физ устройству - и этот досадный пережиток анонимности канет в лету.

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Speedwagon MMXXII

Хуйня ебанная, блять, как им вообще в голову такие идём приходят?

Я больше доверяю своей голове, помнящей или не помнящей пароль. Мою голову взломать несколько сложнее, нежели пароль/отпечаток на телефоне.

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Evil Pechenka

Посмотрел, у меня 2700 паролей. Вряд ли их можно запомнить.

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RomanistHere

паролей 2700, а пальцев 10. Значит пароли безопаснее!

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Люц Шнайдер

Все разные?

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Evil Pechenka

Да, конечно. Я давно пользуюсь хранилками паролей. Пару раз аудит делал, менял одинаковые.

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Speedwagon MMXXII

У меня 6 паролей, длинные предложения на все случаи жизни

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Амир Нибо

Ура!

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Максим Зобнин

Какова вероятность от имени смартфона выполнить аутентификацию злоумышленнику, атаковав смартфон жертвы, который защищен меньше сервера….

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Семейный паук например

У телефона нет белого IP адреса, как у сервера. У Microsoft беспарольная аутентификация уже годы работает и о взломах слышно не было

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TL DR

Когда Find My iPhone присылает код проверки на утеряный телефон.

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Evil Pechenka

Ага, что-то не очень верю в нормальную реализацию. Google сейчас сделал двухфакторку через смартфон обязательной и отключить её нельзя. Чтобы отключить он предлагает — «выйдите на телефоне из аккаунта». 🤮

Я хочу нормальные TOTP, просто нормальные TOTP, а не вот эти вот выдумки.

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RomanistHere

По факту, выпустят штуку, чтобы собирать ещё больше данных и шарить друг с другом, она будет сырая - будут ещё годы её допиливать до состояния "безопасно" с миллионными бюджетами, а к тому времени возможно и не понадобится уже.

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