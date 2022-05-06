А новые устройства невозможно подключить к приложению.

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В середине апреля «Сбер» сообщил, что у пользователей могут возникнуть проблемы с подключением устройств для «умного дома» к приложению и устройствам с виртуальными ассистентами «Салют».

Сами устройства сейчас сняты с продажи — нельзя купить лампочки, розетки и светодиодные ленты. При этом на 5 мая, по данным «Сбера», проблемы с подключением лент уже нет на Android.

Компания объясняет, что сложности возникли из-за облачной инфраструктуры, которую поставляет партнёр. Сроки решения проблем в «Сбере» не называют, а тем, кто не хочет ждать, предлагают вернуть устройства и получить компенсацию.

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Проблемы с подключением возникают только у новых устройств, уже подключённые продолжают работать. При этом на время устранения неполадок банк не рекомендует их переподключать.

Как выяснили пользователи, «Сбер» используют платформу от китайской Tuya. Она блокирует технику по идентификатору, который есть у каждого устройства для «умного» дома. В «Сбере» подтвердили vc.ru, что проблемы связаны с Tuya. Сейчас компания решает проблему с подключением оставшихся устройств.