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Техника
Всероссийский Филипп

«Сбер» с апреля не продаёт устройства для «умного» дома — китайский партнёр ограничил подключение к облаку Статьи редакции

А новые устройства невозможно подключить к приложению.

4227 просмотров

В середине апреля «Сбер» сообщил, что у пользователей могут возникнуть проблемы с подключением устройств для «умного дома» к приложению и устройствам с виртуальными ассистентами «Салют».

Сами устройства сейчас сняты с продажи — нельзя купить лампочки, розетки и светодиодные ленты. При этом на 5 мая, по данным «Сбера», проблемы с подключением лент уже нет на Android.

Компания объясняет, что сложности возникли из-за облачной инфраструктуры, которую поставляет партнёр. Сроки решения проблем в «Сбере» не называют, а тем, кто не хочет ждать, предлагают вернуть устройства и получить компенсацию.

Проблемы с подключением возникают только у новых устройств, уже подключённые продолжают работать. При этом на время устранения неполадок банк не рекомендует их переподключать.

Как выяснили пользователи, «Сбер» используют платформу от китайской Tuya. Она блокирует технику по идентификатору, который есть у каждого устройства для «умного» дома. В «Сбере» подтвердили vc.ru, что проблемы связаны с Tuya. Сейчас компания решает проблему с подключением оставшихся устройств.

Также банк отметил, что SberDevices развивает независимую инфраструктуру на базе собственного облака и часть партнёрских устройств уже работают на нём. Новая партия устройств для «умного» дома выйдет с обновлённой прошивкой, которая обеспечит подключение к собственной платформе.

#новость #сбер

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89 комментариев
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Игорь Крафт

Бля почему мне так смешно!!! Вонючая лампочка, сбер, андроид, Китай, облако

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Слегка Придурковатый

Твой камент похож на описание товара с алиэкспресс.

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1 комментарий
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Денис Демидов

Это пиздец, высосали столько программистов с рынка, чтобы использовать китайское облако...

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Aleksandr Starikov-Razborov

даже не все слова то русские. надо исправлять!

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Слегка Придурковатый

Был умный дом - и нету ни tuya.

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Д д

Через smartlife(tuya) китайские розетки не от сбера работают. Видимо ток сберовские закрыли

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3 комментария
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Константин Давыдов

Удар в псину

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Макс Смирнов

Китайский брат в очередной раз не помог. Ужас

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Grigoriy Malyshev

кляти гуки

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Kirill Kulagin

Как может аж сам сбер делать и продавать устройства для умного дома, которые можно заблокировать из другой страны блеать!??? Это же аутизм какой то, а как же сервера здесь, а как же хранение информации здесь, если даже у сбера такая залупа ??))) Они же не вчера эти устройства делать начали, как такое вообще возможно??

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Контрольный клуб

Просто сбер в отличии от Яндекса пошел по пути который юзают 90% рос корпораций, взять что-то готовое, сверху наклеить свой лого и продать, посмотрите на роутеры и модемы от МГТС / Ростелекома и т.д. - это обычно huawei или zte которое просто в корпусе с лого компании.
Яндекс по-моему единственный, кто хоть как-то заморочился с инфраструктурой и разработкой, хоть как-то

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7 комментариев
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Sergey S

То чувство, когда делаешь дома ha, чтоб не зависеть от китайских серваков, а в это время сбер: "И так сойдет!".

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Denis Semenov

Великое и могучее импортозамещение. 👏

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Petr Petrov

Где устройство покупали - там и подключайте к облаку!

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mcc-codes.ru

Сбер снял с продажи, а @Самокат 30 апреля продавал лампы и розетки Сбера со скидкой 50%

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Красивый рубин

😂 со старым индикатором небось ещё.

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Stanislav

Ком партия забрать один кошкодевка, китайский лампочка и облачный сервер.

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Инга Колосова

Неужели нельзя создать и пользоваться своей облачной инфраструктурой? Почему даже в таких мелочах все зависит от зарубежных партнеров?

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fffggg gggfff

а вы зайдите на сайт где сбер предлагает облачные услуги... там тоже, внезапно, одни китайские названия

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Olga RRR

Потому что, где дешевле и удобнее, тем и пользуются. В современном мире нет смысла делать всё своё, и так никто не делает, и проблем нет. Очень уж взаимоинтегрированная мировая экономика, мать её.

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Александр Рюмин

Умный дом от Сбера...
Это как хижина из говна и веток.

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Константин Кузнецов

Но умная же.

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Щитпостер на зарплате

Э, я про это еще вчера писал.

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Слегка Придурковатый

Наверное, ты просто один из десяти человек, у которых есть устройства для умного дома Сбера.

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3 комментария
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Gitrel

Где бы со скидкой хорошей эти лампы купить🤔

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Единственный алмаз

Можно купить обычные. По функционалу теперь они одинаковы🥲

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1 комментарий
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Дмитрий

Не банковское дело лампочками торговать.

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Щитпостер на зарплате

И лекарствами. Наплодят херни, а потом закрывают.

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Вадим Д.

Да итить-колотить, что ж такое делается-то?!
В соседней теме сберигры загибаются, сбертелевизор у них какой-то то ли есть, то ли будет, то ли был, а тут ещё сбердом разваливается!
Много для одного дня, нельзя так, остановите их, я слишком стар для этого (-:

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Щитпостер на зарплате

Не СБЕРегли.

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savenkov alexander

Ты бы еще спросил про Советские вклады. Зато отчитывают о триллионной прибыли

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Всероссийский Филипп

телевизор есть! vc.ru/tech/379871

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1 комментарий
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Предварительный рак

Санкции нам только на пользу!

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Kinolog

Не твоё локальное облако - не твоё устройство.

Облака не нужны.

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Федор Достоевский

Я конечно рад, что экспансия сбера в реальность захлебнулась, но не такой же ценой.

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Ilya ZLodei

Успел))

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Знатный Тролль

А у нас нет своих облаков? У Пятерочки, например, уже 2 месяца не работает бонусная система. Валят на какие-то западные сервисы.

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Артем Наумов

Свои облака строить и софт писать - не наклейки клеить, тут инвестировать нужно в разработку. Долго и дорого. А наклеечное производство - быстро и дёшево, но есть "одно но".

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Николай

А на самом деле с января перестали в пятере списывать балы

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3 комментария
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Люц Шнайдер

Вообще-то есть. В этой же новости сообщается:

«Новая партия устройств для «умного» дома выйдет с обновлённой прошивкой, которая обеспечит подключение к собственной платформе».

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Гордый коктейль

Последние годы в IT стало модно делать решения на готовых облаках типа AWS, Azure и других, потом связать это все резинкой от трусов и честным словом и показывать красивые циферки затрат от внедрения на презентациях. Конечно, так делали далеко не все, но те кто делали уже пожалели.

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1 комментарий
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Alex

Интересно, а у Яндекс устройств для умного дома возможны такие проблемы? Какую платформу использует Яндекс, тоже китайскую?

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Darth Swordman

У «Яндекса» есть свои ЦОД в России — и насколько помню их релизы, данные с тех же смарт-колонок передаются на «домашние» серверы. Реальной картины не знаю, но как я понял, собственные брендовые устройства привязаны к российскому облаку, а вот всякие совместимые Xiaomi уже коннектятся к умному дому «Яндекса» через «прокладку» в виде китайской Mi Home.

Сейчас у меня в пользовании робот-пылесос, умная розетка и несколько лампочек Xiaomi, подключённые к «Яндекс.Станции», пока что полёт нормальный — продолжаю наблюдение)

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1 комментарий
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Контрольный клуб

там вроде все лучше, там чистый андроид + графическая оболочка от самого яндекса

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1 комментарий
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Дмитрий

Надеюсь что инфа через сервера Яндекса идёт, с партнёрскими серверами вопрос открытый

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Denis Kiselev

У Яндекса кратно больше своего инжиниринга, поэтому все работает. Все таки кто то - технологическая компания, а кто-то - банк! Почувствуйте разницу

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Livixx

Поправьте кавычки в заголовке, в начале нет « 😅 UPD: уже поправили, не обновил страницу на момент написания комментария

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Транспортный кран

Сбер даже не осилил своё облако для умных устройств? Что он вообще тогда осилил? Заказать в Китае технику с шильдиком «Сбер»? И где тогда все инновации и разработки которыми постоянно хвастался Сбер? Похоже все это просто пшик.

Я думал у него хотя бы своё ПО есть.

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Гордый коктейль

Где лампочку покупали, туда и идите.
Строить из себя IT-компанию и подключать лампочки к китайским облакам... Да уж, Сбер, стыдно, очень стыдно. Грефу привет.

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Юрий Б.

А как же сбер клауд? Не стали собственное облако юзать.

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Антон Большаков

Что-то мне подсказывает, что сберклауд так же пашет в китае ))

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Единственный алмаз

Вот так вот купишь умную колонку, притащишь домой, включишь, а она тебе: «я ниверью, что эта война от вашьего имени».
И потом взрывается.

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Константин Кузнецов

А она тебе:
战争是和平，自由是奴役，无知是权力。

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Алый ихтиандр

Опс…

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Sergey Vasiliev

Облако улетело

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Ilyaa

Лампочки и контроллеры осилили сделать сами, а облако для хранения данных нет ? Или наоборот ? Или ни то, ни другое ?

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Знатный Тролль

Данные удалены

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Андрей

посыпался чёт

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Знатный Тролль

После недавних событий всем надо пересматривать значимость рисков, которые казались почти нереалезуемыми.

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Kirill Sidorov

Хорошо, что их блокирнули, потому что если разобрать розетку Сбера, среднюю китайскую и любую "типа" российскую, то по железу сбер будет просто адово говно за оверпрайс. Короче меньше домов сгорит из-за этого говна.

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-EK-

Сбер ТВ еще работают или тоже брикнулись?

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Artemy

Какого туя?

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Anton Vist

На туе, работает много устройств что продаются на Али. Они то работать будут?

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Full Name

думаю, что только Сберовский ID прикрыли. Те Сберовские лампочки к Яндексу пока можно вполне подключать.

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Константин Кузнецов

дел

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Nomad from Mordor
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Dmitry
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