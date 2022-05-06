Bloomberg: Китай приказал госучреждениям отказаться от иностранных ПК — это минимум 50 млн компьютеров Статьи редакции
Госструктуры начнут пользоваться отечественными аналогами.
- По словам знакомых с вопросом источников Bloomberg, указание о замене иностранных ПК направили только правительственным учреждениям Китая и корпорациям, которые существуют за счёт поддержки государства.
- В Китае намерены полностью отказаться от иностранного оборудования на уровне госучреждений, чтобы перестать зависеть от США и других геополитических соперников, способных наложить на страну свои санкции.
- Источники издания отмечают, что в результате этого в Китае заменят как минимум 50 млн компьютеров.
- Bloomberg пишет, что такая массовая замена ПК демонстрирует сильную обеспокоенность Китая информационной безопасностью. Вместе с этим государство начало сильнее доверять своим местным компаниям, отвечающим за производство компьютеров, ноутбуков, серверов, а также ПО.
- Проект по замене ПК планируют завершить в течение двух лет. Издание отмечает, что Китай, скорее всего, откажется только от брендов ПК и ПО, но не от труднозаменяемых компонентов вроде микропроцессоров. В качестве ОС будут рекомендовать в основном системы на базе Linux.
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Вот эти ребята сначала подготовятся основательно, прежде чем лезть на рожон.
А наш дед что то плохо продумал, понадеялся на русское авось
Они просто посмотрели, что происходит, да призадумались. Все эти санкции в итоге очень больно дадут и по тем, кто их вводил.
У нас только в стрессе развитие происходит. По другому не получается.
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Они на примере России отлично понимают , что какие угодно санкции могут прилететь кому угодно в принципе
Сколько из этих 50 млн. российских великих компьютеров на базе "Эльбруса"?)
Приплёл так приплёл.
В Китае намерены полностью отказаться от иностранного оборудования
Эльбрус не китайский, так что нисколько
Avito, приготовься.
Ха, оно на местном китайском авито разлетится как вода сквозь песок
Это сильно. Мне кажется это сильно скажется на тех с кем у них были заключены контракты.
Страна бургер капиталист не нужен Великий Китай. Xi хотеть мочь лучшие компьютеры и станок рабочий процесс. Удар!
ничего себе новости,серьезное заявление
У них 50 миллионов рабочих мест только правительственных чиновников?😳😳😳
Ну дак их там почти полтора лярда, как почти 10 росий, так что не удивительно. А госучреждения - это всё что на казённом обеспечении - больницы - полиция - армия - учеба и т.д
3,4% от населения. В абсолюте конечно очень много
В статье же написано:
и корпорациям, которые существуют за счёт поддержки государства
Буревестник
Браузер АВРОРА твой выход
И поисковик спутник
50 миллионов железок заменить это сильно.
С учётом того что это нуждается в постоянной модернизации и замене, кто-то в последствии не получит жирные контракты, а следовательно неплохо так потеряет
50 миллионов лицензий windows 🥲
В Россию эти ПК!
Зачем вам 50 млн офисных ПК?
Комментарий удален модератором
Хорошо когда такой большой внутренний рынок. Хотя еще и нам скорее всего начнут продавать свои изделия. На фоне Китая наши потуги по импортозамещению выглядят смешно и грустно одновременно.
Хорошо что на опыте младшего российского брата можно понять что тебе нужно в будущем )
Готовимся скупать все по дешёвке на али!
втридорого!
Зачем тебе офисное барахло?
Комментарий удален модератором
С ПК понятно - Linux, а что по мобильным ОС есть опенсурсного?
Был Симбиан когда-то))
А сейчас Ubuntu Touch
https://itsfoss.com/open-source-alternatives-android/
Альтернатив много. Конечно, с приложениями и т.д. будут проблемы. Но если вложить бабло, нанять программистов, что-то может взлететь.
У хуавей своя ОС готова
А ПК итак в Китае делаются, не?
Одно дело делаются, другое дело проектируются
Смотря что понимать под словом "делаются". В Китае не делаются процессоры интел и амд, не делаются модули памяти и много чего еще.
на примере соседей решили подсуетиться. Лучше заранее. Факт
Там америкосы ещё с арабами обострить хотят приняв закон NOPEC который позволит подавать в суд на членов картеля в суд в Вашингтоне за нежелание увеличивать добычу нефти и снижать цену.
Что то не помню когда в 2020 году нефть стоила 20 долларов что бы США выделяли деньги на компенсацию убытков членам ОПЕК)
Они явно к чему-то готовятся.
А эти 50 млн ПК нам продадут?
Тайвань напрягся
Тайвань наш?
А что случилось?