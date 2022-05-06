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Bloomberg: Китай приказал госучреждениям отказаться от иностранных ПК — это минимум 50 млн компьютеров Статьи редакции

Госструктуры начнут пользоваться отечественными аналогами.

  • По словам знакомых с вопросом источников Bloomberg, указание о замене иностранных ПК направили только правительственным учреждениям Китая и корпорациям, которые существуют за счёт поддержки государства.
  • В Китае намерены полностью отказаться от иностранного оборудования на уровне госучреждений, чтобы перестать зависеть от США и других геополитических соперников, способных наложить на страну свои санкции.
  • Источники издания отмечают, что в результате этого в Китае заменят как минимум 50 млн компьютеров.
  • Bloomberg пишет, что такая массовая замена ПК демонстрирует сильную обеспокоенность Китая информационной безопасностью. Вместе с этим государство начало сильнее доверять своим местным компаниям, отвечающим за производство компьютеров, ноутбуков, серверов, а также ПО.
  • Проект по замене ПК планируют завершить в течение двух лет. Издание отмечает, что Китай, скорее всего, откажется только от брендов ПК и ПО, но не от труднозаменяемых компонентов вроде микропроцессоров. В качестве ОС будут рекомендовать в основном системы на базе Linux.

#новость #китай

3901 просмотров
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70 комментариев
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bill dubai

Вот эти ребята сначала подготовятся основательно, прежде чем лезть на рожон.

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Red Boy

А наш дед что то плохо продумал, понадеялся на русское авось

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2 комментария
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Единственный алмаз

Они просто посмотрели, что происходит, да призадумались. Все эти санкции в итоге очень больно дадут и по тем, кто их вводил.

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5 комментариев
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Marat Biktashev

У нас только в стрессе развитие происходит. По другому не получается.

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3 комментария
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Максим

Они на примере России отлично понимают , что какие угодно санкции могут прилететь кому угодно в принципе

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1 комментарий
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Andrew Lobachev

Сколько из этих 50 млн. российских великих компьютеров на базе "Эльбруса"?)

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Единственный алмаз

Приплёл так приплёл.

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1 комментарий
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Андрей Захаров

В Китае намерены полностью отказаться от иностранного оборудования
Эльбрус не китайский, так что нисколько

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3 комментария
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Сафин Айдар

Avito, приготовься.

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bravo sierra

Ха, оно на местном китайском авито разлетится как вода сквозь песок

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Генадий Павлов

Это сильно. Мне кажется это сильно скажется на тех с кем у них были заключены контракты.

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Артем Акшинцев

Страна бургер капиталист не нужен Великий Китай. Xi хотеть мочь лучшие компьютеры и станок рабочий процесс. Удар!

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Исторический кран

ничего себе новости,серьезное заявление

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From Siberia to London

У них 50 миллионов рабочих мест только правительственных чиновников?😳😳😳

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Riddick

Ну дак их там почти полтора лярда, как почти 10 росий, так что не удивительно. А госучреждения - это всё что на казённом обеспечении - больницы - полиция - армия - учеба и т.д

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1 комментарий
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Alex

3,4% от населения. В абсолюте конечно очень много

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Андрей Захаров

В статье же написано:

и корпорациям, которые существуют за счёт поддержки государства

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Diamonds Dancin'

Буревестник

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Игорь Крафт

Браузер АВРОРА твой выход

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Marat Biktashev

И поисковик спутник

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Алексей Безродный

50 миллионов железок заменить это сильно.
С учётом того что это нуждается в постоянной модернизации и замене, кто-то в последствии не получит жирные контракты, а следовательно неплохо так потеряет

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Андрей

50 миллионов лицензий windows 🥲

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Илья Волочков

В Россию эти ПК!

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Единственный алмаз

Зачем вам 50 млн офисных ПК?

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8 комментариев
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Renat Zaripov

Хорошо когда такой большой внутренний рынок. Хотя еще и нам скорее всего начнут продавать свои изделия. На фоне Китая наши потуги по импортозамещению выглядят смешно и грустно одновременно.

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Philip Poteryahin

Хорошо что на опыте младшего российского брата можно понять что тебе нужно в будущем )

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Эльмир Eжмурадов

Готовимся скупать все по дешёвке на али!

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Олег Саенов

втридорого!

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Андрей

Зачем тебе офисное барахло?

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2 комментария
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Дмитрий П

С ПК понятно - Linux, а что по мобильным ОС есть опенсурсного?

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Андрей Захаров

Был Симбиан когда-то))

А сейчас Ubuntu Touch

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Илья Волочков

https://itsfoss.com/open-source-alternatives-android/

Альтернатив много. Конечно, с приложениями и т.д. будут проблемы. Но если вложить бабло, нанять программистов, что-то может взлететь.

13 Open Source Mobile OS Alternatives To Android…
Android is not the only option for your smartphones. Meet some open-source Linux based Android…
itsfoss.com
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1 комментарий
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Bastard

У хуавей своя ОС готова

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Игорь Мазаев

А ПК итак в Китае делаются, не?

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Александр Сахаровский

Одно дело делаются, другое дело проектируются

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Alex S.

Смотря что понимать под словом "делаются". В Китае не делаются процессоры интел и амд, не делаются модули памяти и много чего еще.

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DaiVin4ik

на примере соседей решили подсуетиться. Лучше заранее. Факт

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Blackrock

Там америкосы ещё с арабами обострить хотят приняв закон NOPEC который позволит подавать в суд на членов картеля в суд в Вашингтоне за нежелание увеличивать добычу нефти и снижать цену.
Что то не помню когда в 2020 году нефть стоила 20 долларов что бы США выделяли деньги на компенсацию убытков членам ОПЕК)

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Елена Кучерявенко

Они явно к чему-то готовятся.
А эти 50 млн ПК нам продадут?

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Nomad from Mordor

Тайвань напрягся

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Андрей П.

Тайвань наш?

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Алексей Дымов

А что случилось?

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