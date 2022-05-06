Китайские технологические компании негласно сворачивают бизнес в России — WSJ Статьи редакции
Они опасаются санкций.
- Китайские технологические компании постепенно отказываются от ведения бизнеса в России под давлением американских санкций и поставщиков. Об этом The Wall Street Journal рассказали источники, знакомые с вопросом.
- По их словам, крупные компании сокращают поставки в Россию, не делая при этом публичных заявлений. Среди таких компаний — Lenovo и Xiaomi, говорят собеседники. В апреле о приостановке работы в России объявил китайский производитель дронов DJI.
- В марте 2022 года экспорт технологических товаров в Россию резко сократился по сравнению с февралём, пишет газета: поставки ноутбуков упали более чем на 40%, смартфонов — на две трети, телекоммуникационных базовых станций — на 98%.
- На снижение поставок влияют локдаун в Шанхае из-за вспышки коронавируса и угроза санкций. Например, американские производители чипов, поставляющие свою продукцию китайским компаниям, давят на своих заказчиков, говорят источники. Они не хотят, чтобы американские технологии ввозились в Россию в китайских товарах.
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Вот вам и большой восточный друг России!
У России 2 друга: яхта шахерезада и надувной искандер.
Блаженные щас должны писать про пользу, так как клятые китайце 20 лет с колен встать не давали, засыпая Россию своим барахлом. Душили, так сказать, отечественного производителя.
Намеренно и планомерно снижали качество потребительских товаров в России. Консьюмеристическая диверсия. Но мудрое руководство вовремя разгадало хитрый план супостатов и избавило граждан от сионистской напасти.
Ещё в феврале говорил знакомым, что нам экономику разорвут в клочья и что Китай нам не поможет.
Все убеждали что я ошибаюсь.
Это было настолько очевидно, что стоит сомневаться в умственных способностях твоих знакомых.
так пока и непонятно ошибаешься или нет
прошло слишком мало времени чтобы делать выводы
экономика точно сдуется, это факт
вопрос на сколько процентов и что самое интересное насколько она потом отскочет через год-два (если отскочет)
в 2015 с экономикой тоже было не очень, потом все нормализовалось
все, кроме роста
расти мы почти перестали (1-2% в год это мало)
я про рост ВВП
А кто-то помимо помойки WSJ может это подтвердить?
Получается WSJ знатные fakenews? Помню в феврале они распространяли фейки, что Россия нападёт на Украину. Слава Богу, что этого не произошло.
Наверняка Рейтерс,они чемпионы по таким "новостям"
Я могу. Чесслово... Получил отказ от китайцев, так как в приборах используются лицензии США. Сообщили в приватной беседе и предложили свои разработки. Но для них нет нужного ПО, нужно писать или адаптировать китайское. Ну и вообще так себе... И цена, что характерно, стала практически такая же, как на европейские и американские аналоги. Но те не продают.
Знаком с ситуацией с Сяоми, поставки и продажи выросли прилично. А то, что там из Волстрит кто-то что-то услышал - это конечно ценная информация😂
Почему новые модели перестали завозить как раз после волн санкций? Нет ни mi 12 pro, ни poco f4.
Общий экспорт из Китая в Россию с февраля по март упал на 27%, если что ..
Китай нам поможет!!! (c)
так это и есть помощь- у нас так денег больше внутри страны будет)
1. Санкции для России только на пользу (с)
2. Китай вслед за остальными уходит с российского рынка.
Значит помог. Логично же вроде всё
Новый день и новая геополитическая победа солнцеликого.
Там, кстати, Байден поздравление ему на День Победы готовит
https://www.rbc.ru/politics/06/05/2022/62755c739a79479d121fc37b
Швятая американская газета не может врать
Lenovo официально заявила об остановке поставок еще в марте.
Из свежего - вчера китайское облако(Tuya) для умных устройств ввела блок против Сбербанка, в результате умные лампы, светодиодные ленты, реле и розетки Sber перестали работать и Сбер снял все это с продажи.
Блин, куда теперь дешевые доллары девать....
Релокейт
ждать. подскочет ещё так как доллары в стране задерживаются пока что
Дешёвые? Уже 68.5
А что мешает продавцам, самим за ними съездить в Китай? Карго хорошо работает, граница общая есть, вуаля
В Россию официальные поставки были с Google сервисами. В Китае же не продаются телефоны с Google сервисами на внутреннем рынке, у них своих сервисы для внутреннего рынка.
Гендир Карго, перелогинтесь!
Ждём комментаторов, которые нам расскажут, какие это некачественные бренды и что мы ничего не потеряем от их ухода.
Телефон AYYA видели? Xiaomi рядом не стоял, скоро и ноутбуки сделают, не хуже чем Lenovo.
Рогозин 100% уже презентацию дронов готовит.
Huawei и ZTE похоже тоже...
Huawei еще с марта обозначил позицию.
Интересно было бы узнать подробнее. Но если все так, то правильно делают, что не публично, чтобы никто их не обсуждал
Це наплевать, доставку с Китая никто не отменял.
Ванговал ещё месяц назад, что так будет. И Китай не впишется. Но в комментах меня съели :-)
https://vc.ru/flood/377577-pochemu-na-samom-dele-uhodyat-zapadnye-kompanii-i-pochemu-kitay-rossii-ne-pomozhet
Если в РФ отключат умный дом Xiaomi, случится бунт
Но его никто не заметит, потому что умные замки закроются и не выпустят людей бунтовать, и их не будет видно, так как умный свет выключится)
Realme - top!
Блажен, кто верит журналистам. Тем более из WSJ. Из того, что хоть как-то в тему, так это про уход производителя дронов DJI. Да и то, никто не сможет проверить, как на самом деле обстоят дела с этим уходом.
Чет с каждым кризисом у России становится все меньше друзей. Со следующим в минус уйдем.
можно даже посчитать когда... хотя нет, ещё много осталось
Гон, Xiaomi и так не поставлял, все барыги сами везли
А чёрный рынок или обходные логистические пути можно рассматривать?))
можно если китайский выучить для локализованных там аппаратов
Можно, но только с китайскими комплектующими(именно разработанными Китайцами) и китайским ПО.
Шопинг в Казахстане самый логичный обходной путь.
"Мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут"-вот и вся кратчайшая перспектива.
Сами наклепаем всякого говна. Журнал Радио за 1984 год в помощь!
Россия вперде!