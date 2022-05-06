Техника
Весенний ящик

Китайские технологические компании «тихо» сворачивают бизнес в России — WSJ Статьи редакции

Они опасаются санкций.

  • Китайские технологические компании постепенно отказываются от ведения бизнеса в России под давлением американских санкций и поставщиков. Об этом The Wall Street Journal рассказали источники, знакомые с вопросом.
  • По их словам, крупные компании сокращают поставки в Россию, не делая при этом публичных заявлений. Среди таких компаний — Lenovo и Xiaomi, говорят собеседники. В апреле о приостановке работы в России объявил китайский производитель дронов DJI.
  • В марте 2022 года экспорт технологических товаров в Россию резко сократился по сравнению с февралём, пишет газета: поставки ноутбуков упали более чем на 40%, смартфонов — на две трети, телекоммуникационных базовых станций — на 98%.
  • На снижение поставок влияют локдаун в Шанхае из-за вспышки коронавируса и угроза санкций. Например, американские производители чипов, поставляющие свою продукцию китайским компаниям, давят на своих заказчиков, говорят источники. Они не хотят, чтобы американские технологии ввозились в Россию в китайских товарах.

#новость #китай

15 567 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
370 комментариев
Написать комментарий...
Довольный турник

Вот вам и большой восточный друг России!

Ответить
Развернуть ветку
Балкон.Ру

У России 2 друга: яхта шахерезада и надувной искандер.

Ответить
10 комментариев
Развернуть ветку
Станислав Гончаренко

К сожалению у нас нет друзей, не помню кто сказал, у России больше нет друзей надо как Китай рассчитывать только на себя и уменьшить отток денег из. РФ как было последнее 30 лет все бабки зарабатывали и увозили их в Британию и тп и Европа становилась богаче, а надо заработанные деньги вкладывать в России в новые ниши и новый бизнес и создать условия для бизнеса и граждан чтобы они не боялись хранить деньги в стране.

Ответить
21 комментарий
Развернуть ветку
cdsfawg fdrterghfgn

только идиоты считали Китай другом России.
Китай - это главный враг России, даже Европа и Америка более дружелюбны, чем этот затаившийся дракон

Ответить
11 комментариев
Развернуть ветку
Станислав Гончаренко

А главное как раньше в Британии была неприкосновенность имущества и гарантии что твои деньги не отберут, в эмираты вкладывают потому что уверены что там не арестуют твои бабки( а вообще нет ни одной страны включая Швейцарию как показывает практика которая бы могла не арестовать бабки) поэтому нужно в РФ создавать условия для бизнеса.

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Денис Демидов

Справедливости ради, комплектующие же не их, берите чисто китайский продукт, пуховики там, кроссовки абибас и тд

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Betty Boop

Блаженные щас должны писать про пользу, так как клятые китайце 20 лет с колен встать не давали, засыпая Россию своим барахлом. Душили, так сказать, отечественного производителя.

Ответить
Развернуть ветку
Пришелец

Намеренно и планомерно снижали качество потребительских товаров в России. Консьюмеристическая диверсия. Но мудрое руководство вовремя разгадало хитрый план супостатов и избавило граждан от сионистской напасти.

Ответить
4 комментария
Развернуть ветку
Mike Espoo

Ещё в феврале говорил знакомым, что нам экономику разорвут в клочья и что Китай нам не поможет.
Все убеждали что я ошибаюсь.

Ответить
Развернуть ветку
Peter Caulfield

Это было настолько очевидно, что стоит сомневаться в умственных способностях твоих знакомых.

Ответить
16 комментариев
Развернуть ветку
Иванов Сергей

Как говорится, запомним этот твит)) Ещё недавно тут все про адский дефолт в апреле, в крайнем случае в начале мая вещали. Примерно в тех же выражениях.

Когда ждать разрыва в клочья?)

Ответить
15 комментариев
Развернуть ветку
Марат Нагаев

так пока и непонятно ошибаешься или нет
прошло слишком мало времени чтобы делать выводы
экономика точно сдуется, это факт
вопрос на сколько процентов и что самое интересное насколько она потом отскочет через год-два (если отскочет)
в 2015 с экономикой тоже было не очень, потом все нормализовалось
все, кроме роста
расти мы почти перестали (1-2% в год это мало)
я про рост ВВП

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
TsoyZhiv

Один загорелый максимка уже порвал экономику России в клочья, еще в 2014м. Тогда тоже вопли отечественных всепропальщиков на весь интырнед стояли, ровно такие же как сейчас. Как мы все умрем, какой пипец пришел российской экономике, шуточки про россиян, поедающих ежей и прочие высеры.
Сейчас все сильно серьезнее и проблемы существенные, но никто ничего не разорвет. Максимум, публика, по недоразумению считающая себя либералами, порвет себе анусы.
Даже те же западные институты типа евробанка реконструкции и развития или МВФ прогнозируют спад экономики в районе 10% и инфляцию ~20-30%. Но это для экономике РФ не аппокалипсис по сценарию "кровь, кишки, расп..ло".

Ответить
11 комментариев
Развернуть ветку
Andrey Petrov

Абсолютно аналогичная ситуация. Всё мои коллеги старше 40 убеждали, что связка Китай+импортозамещение сработает нам только на пользу, и мы не заметим никаких санкций. Причём в основном это отличные технические специалисты, знатоки своего дела.

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Андрей Захаров

Да, ошибаешься

Ответить
56 комментариев
Развернуть ветку
Станислав Кычанов

А кто-то помимо помойки WSJ может это подтвердить?

Ответить
Развернуть ветку
evilnw

Получается WSJ знатные fakenews? Помню в феврале они распространяли фейки, что Россия нападёт на Украину. Слава Богу, что этого не произошло.

Ответить
46 комментариев
Развернуть ветку
Денис Демидов

ВК подтвердит, который китайские серверы не может купить

Ответить
Развернуть ветку
роман долгополов

Наверняка Рейтерс,они чемпионы по таким "новостям"

Ответить
Развернуть ветку
Uuno Turhopuru

Я могу. Чесслово... Получил отказ от китайцев, так как в приборах используются лицензии США. Сообщили в приватной беседе и предложили свои разработки. Но для них нет нужного ПО, нужно писать или адаптировать китайское. Ну и вообще так себе... И цена, что характерно, стала практически такая же, как на европейские и американские аналоги. Но те не продают.

Ответить
4 комментария
Развернуть ветку
Air Balloon

с причудами, но не помойка

Wall Street Journal
RIGHT-CENTER BIAS These media sources are slight to moderately conservative in bias. They often…
mediabiasfactcheck.com
Ответить
Развернуть ветку
quaitiz

любой человек, связанный с поставками компьютерного железа, подтвердит, что леново прекратило поставки в РФ одновременно с деллом и эйчпи.

Ответить
Развернуть ветку
evilnw

Новый день и новая геополитическая победа солнцеликого.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Мельник

Там, кстати, Байден поздравление ему на День Победы готовит
https://www.rbc.ru/politics/06/05/2022/62755c739a79479d121fc37b

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Ярослав

Китай нам поможет!!! (c)

Ответить
Развернуть ветку
Nick
Ответить
Развернуть ветку
Noblesse. tv

так это и есть помощь- у нас так денег больше внутри страны будет)

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Hnorr

1. Санкции для России только на пользу (с)
2. Китай вслед за остальными уходит с российского рынка.
Значит помог. Логично же вроде всё

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Илья Попов

Хвала и слава рулевому!!!😂

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Юдин

Знаком с ситуацией с Сяоми, поставки и продажи выросли прилично. А то, что там из Волстрит кто-то что-то услышал - это конечно ценная информация😂

Ответить
Развернуть ветку
Evgeny Nedosekin

Почему новые модели перестали завозить как раз после волн санкций? Нет ни mi 12 pro, ни poco f4.

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
S.Capusta

Общий экспорт из Китая в Россию с февраля по март упал на 27%, если что ..

Ответить
5 комментариев
Развернуть ветку
Old Car Raffle
Знаком с ситуацией с Сяоми, поставки и продажи выросли прилично.

Балабол 80 лвл. Еще в марте сообщали о падении поставок в два раза

Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки в Россию минимум в два раза после начала «военной операции» на Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на источники в компаниях
Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Alexei Ageyev

Ждём комментаторов, которые нам расскажут, какие это некачественные бренды и что мы ничего не потеряем от их ухода.

Ответить
Развернуть ветку
Noblesse. tv

Телефон AYYA видели? Xiaomi рядом не стоял, скоро и ноутбуки сделают, не хуже чем Lenovo.
Рогозин 100% уже презентацию дронов готовит.

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Андрей Захаров

Комментаторы уже высказались: статья в WSJ - ангажированный бред.

Ответить
Развернуть ветку
Nomad from Mordor

они сейчас заняты своими сайтом ненависти
https://всезапомним.рф

#ВСЕЗАПОМНИМ – Компании, покинувшие российский…
Список компаний, которые ушли с российского рынка и/или действовали недостойно и без чести…
всезапомним.рф
Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

Подожди, будь добр - готовка бобров и их поедание не быстрый процесс!

Ответить
Развернуть ветку
роман долгополов

Швятая американская газета не может врать

Ответить
Развернуть ветку
John Doe

Lenovo официально заявила об остановке поставок еще в марте.

Из свежего - вчера китайское облако(Tuya) для умных устройств ввела блок против Сбербанка, в результате умные лампы, светодиодные ленты, реле и розетки Sber перестали работать и Сбер снял все это с продажи.

Ответить
4 комментария
Развернуть ветку
Кот Будущего

Чет с каждым кризисом у России становится все меньше друзей. Со следующим в минус уйдем.

Ответить
Развернуть ветку
Станислав Кычанов

можно даже посчитать когда... хотя нет, ещё много осталось

Ответить
10 комментариев
Развернуть ветку
Noblesse. tv

Блин, куда теперь дешевые доллары девать....

Ответить
Развернуть ветку
Mike Espoo

Релокейт

Ответить
Развернуть ветку
Николай Сергеев

ждать. подскочет ещё так как доллары в стране задерживаются пока что

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Дайте американцам и они вам дадут дорогие рубли.

Ответить
Развернуть ветку
Mika Vesta

Дешёвые? Уже 68.5

Ответить
Развернуть ветку
BitokMe

Помощь Китая это миф.
Когда у тебя выбор, сохранить отношения с партнером с долей рынка в 3% или 56%. Выбор очевиден

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Каулькин

Китай для США главный враг как СССР когда-то. Китайцы прекрасно понимают, что их прижмут рано или поздно. Главная угроза для Китая в текущей ситуации это разворот России в сторону США после смерти Путина и поддержка Россией ресурсной блокады Китая в будущем.

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Ватник Наизнанку Ненастоящий

Ванговал ещё месяц назад, что так будет. И Китай не впишется. Но в комментах меня съели :-)
https://vc.ru/flood/377577-pochemu-na-samom-dele-uhodyat-zapadnye-kompanii-i-pochemu-kitay-rossii-ne-pomozhet

Почему на самом деле уходят западные компании? И…
На фоне событий в Украине из России начался массовый исход бизнесов и онлайн-сервисов. Каждый день…
vc.ru
Ответить
Развернуть ветку
Андрей Захаров

Тем не менее, от нашей нефти и газа не отказался, а только наращивает закупки. Долю вышедших из проекта Сахалин -2 кто покупает?

Ответить
10 комментариев
Развернуть ветку
D G

В свете уже не прикрытой инфовойны очень и очень сомнительный источник...

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Ognev

WSJ сомнительный источник? Я понимаю, что любители соловьиного помета считают, что и все вокруг такие же, но вообще-то это не так

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Nikita Reitter

Россия вперде!

Ответить
Развернуть ветку

Если в РФ отключат умный дом Xiaomi, случится бунт

Ответить
Развернуть ветку
Иван Чепурнов

Но его никто не заметит, потому что умные замки закроются и не выпустят людей бунтовать, и их не будет видно, так как умный свет выключится)

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Redhouses

Слушаю одного толкового китаеведа. Все совершенно наоборот) аргументы у него поубедительнее чем у WSJ

Ответить
Развернуть ветку
Рустам Валеев

А что мешает продавцам, самим за ними съездить в Китай? Карго хорошо работает, граница общая есть, вуаля

Ответить
Развернуть ветку
Evgeny Nedosekin

В Россию официальные поставки были с Google сервисами. В Китае же не продаются телефоны с Google сервисами на внутреннем рынке, у них своих сервисы для внутреннего рынка.

Ответить
6 комментариев
Развернуть ветку
Александр Антонов

Смысл в том, это нужно чтобы так думали потенциальные читатели Wall Street. Плюс есть те кто готовы цитировать типо авторитетный источник и ссылаться на него, чтобы продвигать похожее на других языках и ресурсах.

Проще осмотреться и попробовать что-то купить, а купить принципе все можно во всяком случае сейчас. И что-то подсказывает позже тоже с этим проблем не будет.

Но кому-то нужно, чтобы думали по-другому. Вопрос кому? Отвечать на этот вопрос думаю нет смысла и так ясно, надеюсь.

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Сергей Я

Гендир Карго, перелогинтесь!

Ответить
Развернуть ветку
MedievalRain

Продавцы будут ставить выше цены.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей

Блажен, кто верит журналистам. Тем более из WSJ. Из того, что хоть как-то в тему, так это про уход производителя дронов DJI. Да и то, никто не сможет проверить, как на самом деле обстоят дела с этим уходом.

Ответить
Развернуть ветку
Igor Mylnikov

Не все камменты прочитал, но на всякий случай напишу: мы все умрем.

Ответить
Развернуть ветку
Re Mora

Причем это будет болезненно, да.

Ответить
Развернуть ветку
iamN0tFat

Как же Aliexpress еще не свернули свой бизнес?

Ответить
Развернуть ветку
Иванов Сергей

Да всепропальцам бесполезно что-то объяснять. Это нормальные люди понимают, что всем китайским гигантам проще громко рассказать WSJ, что они уходят, а потом наклепать 100 прокладок и продавать через них.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Гудлакин

"Мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут"-вот и вся кратчайшая перспектива. Китай всегда проебывал захватчиками, причем всем :от Португалии до Японии. Поэтому неудивительно,что они прижали хвост.И вот этот манёвр реально может ухайдохать экономику России, ведь именно на них надеялось недальновидное правительство РФ.Китайцы не могут себя защитить,а уж кого-то прикрывать тем более.

Ответить
Развернуть ветку
BitokMe

Китай умный. Им только на руку падение экономики РФ.
Можно активы скупить, а можно и земли притянуть немного.
Энергоресурсы покупать с дисконтом по 30%.

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
SanityEclipse
.Китайцы не могут себя защитить,

Ядерная страна не может себя защитить? Вы это на серьёзных щах сейчас?

Ответить
6 комментариев
Развернуть ветку
Сергей Федоров

Сами наклепаем всякого говна. Журнал Радио за 1984 год в помощь!

Ответить
Развернуть ветку
bravo sierra

точно! дело за малым: построить производство радиоламп! Уж песка-то, да металла, да электричества на них наскребём.

Ответить
Развернуть ветку
Alina Lee

ты мне больше не подружка, ты мне больше не дружок...

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

Забирай свой страшный б/у кошко-жена обратно

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Филиппов

Це наплевать, доставку с Китая никто не отменял.

Ответить
Развернуть ветку
Re Mora

Пока что.

Ответить
Развернуть ветку
Nixonlaw

Huawei и ZTE похоже тоже...

Ответить
Развернуть ветку
John Doe

Huawei еще с марта обозначил позицию.

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Иван Шеметов

Да всё это понятно было еще в марте, когда хуеавей отказался продавать сервера ибо США давили, казалось бы абсурд компания под санкциями , а на них еще давят. Грустно жить в будущем будет, но зато на картошку всем VC будем ездить

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Захаров
хуеавей отказался продавать сервера

Да, потому что он их больше не производит))

Ответить
Развернуть ветку
ikoia

...источники, знакомые с вопросом... The Wall Street Journal рассказали )))
Ахахахах )))))

Ответить
Развернуть ветку
TsoyZhiv

WSJ знатная помойка. Причем скатились примерно года 3 назад, тогда же начали употреблять везде "according to people familiar with the matter."
Информация агенства ОБС, ага.
Дурачки же проверять не будут, да и не умеют. Им достаточно того, что Самые Честные и Свободные западные СМИ ссылаются на источники, которые они не раскрывают и которые типа есть )
А поставки в марте действительно сократились, но отнюдь не из-за американских санкций, а из за проблем с логистикой, оплатой и курсом рубля, который такую волатильность демонстрировал, что и крипте не снилось )

Ответить
Развернуть ветку
Paul Denisevich

Тем временем, по версии Reuters, рубль стал самой крепкой валютой мира 😂
What a shitshow

Ответить
Развернуть ветку
Лаврентий Петренко

Жаль, экономика РФ больше не привязана к крепкому рублю. Вместо него за основу взята какая-то туалетная бумажка, судя по ценам.

Ответить
Развернуть ветку
Кристина Мар

А чёрный рынок или обходные логистические пути можно рассматривать?))

Ответить
Развернуть ветку
Anton Beloborodov

Шопинг в Казахстане самый логичный обходной путь.

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Garmonbon

можно если китайский выучить для локализованных там аппаратов

Ответить
Развернуть ветку
Noblesse. tv

Можно, но только с китайскими комплектующими(именно разработанными Китайцами) и китайским ПО.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Захаров

Это для умных, а лекция (статья) - для колхозников))

Ответить
Развернуть ветку
Kirill Volkov

Интересно было бы узнать подробнее. Но если все так, то правильно делают, что не публично, чтобы никто их не обсуждал

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Павин

Фишка в том, что на международном уровне любят банить слишком сильных конкурентов, воровать технологии, иногда людей также воруют и нейтрализуют (ликвидируют) даже в среднем звене, особенно нередко это как раз в наукоёмких производствах.

Но бояться волков, в лес не ходить. Дорогу осилит идущий, просто не нужно лишнего романтизма, будет жёстко в любом случае и то, что вы написали, уже реализуется.
У нас есть сильные инвест.фонды, которые точно также инвестируют в иностранные стартапы, хотя в них несильно верили в свое время свои же инвесторы с их родных стран.
В идеале самому надо в это погружаться и каждому по капле делать. Хотя эпоха стартапов (последние 12 лет) сейчас идёт на жёсткое снижение, но делать все равно надо

Ответить
Развернуть ветку
Кипарис Барбос

Гон, Xiaomi и так не поставлял, все барыги сами везли

Ответить
Развернуть ветку
Эмилия Теплова

Это новости для моральной поддержки украинцев? 😄

Пока всё нормально, даже видеокарты дешевеют.

Вряд ли что-то поменяется, особенно со всякими параллельными импортами.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

В самом начале Китай заявлял, что мы партнёры, но не союзники. Теперь видимо и не партнёры

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Novikov

И железную дорогу в обход партнера запустили)

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

Realme - top!

Ответить
Развернуть ветку
Nick

Опять нефритовый стержень в спину!

Ответить
Развернуть ветку
Noblesse. tv

главное тихо и не публично, хорошо хоть в спину, а не ниже)

Ответить
Развернуть ветку
Артур Свиридов

Китай нас спасёт, говорили они......

Ответить
Развернуть ветку
Inna Moon

Большой чашка Риса великий xii партия гордится тобой

Ответить
Развернуть ветку
СлавалС

Чем меньше торгуют с россией, тем крепче курс, валюта завезенная потребителями газ-нефти только дорожает :)
Условно покупали как и покупают, а зарубежные непартнеры банят зарубежное потребление.

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Novikov

Эх бедный-бедный Путин. Даже если он всех убьет и посадит, он все равно проиграет!

Ответить
Развернуть ветку
Genio Genio

Объясните дураку что сделано в России с 2000 года? А вот утечек точно много, умов

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Bunevich

Если просто совсем, меня тут не поймут, если явно то https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/390953-novaya-utechka-mozgov-kak-i-zachem-kreativnyy-klass-uezzhaet-iz-rossii-v
Хотя тоже в минус, это не сегодня происходит, а давно уже. Текущий триггер, просто подстегнул

Новая «утечка мозгов»: как и зачем креативный…
Представители творческих профессий из России все чаще перебираются в США, чтобы строить карьеру…
www.forbes.ru
Ответить
Развернуть ветку
Си Но

Все идет по плану.

Ответить
Развернуть ветку
Erik Ghazaryan

Ничего неожиданного

Ответить
Развернуть ветку
Importa Trade

Очень устаревшее инфо. Тому же Леново компартия и потребители мозгх вынесли и вернулся как миленький

Ответить
Развернуть ветку
Aleksei L.

А что случилось?

Ответить
Развернуть ветку
Ягода

А чего это мы такие смелые?!

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Bunevich

@Yandex Вы вроде как хантите спецов, но в то же время пытаятесь от рынка получить, то чего нет. реальные мозги ушли, а Вы все ещё в прошлом во влажных стопорах, что к Вам прибегут, просто типа Вы Google, это не так, прям совсем не так и бросаться кадрами и жестить (привет дата центр у финов), у Вас правда так много спецов?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 370 комментариев
null