Китайские технологические компании «тихо» сворачивают бизнес в России — WSJ Статьи редакции
Они опасаются санкций.
- Китайские технологические компании постепенно отказываются от ведения бизнеса в России под давлением американских санкций и поставщиков. Об этом The Wall Street Journal рассказали источники, знакомые с вопросом.
- По их словам, крупные компании сокращают поставки в Россию, не делая при этом публичных заявлений. Среди таких компаний — Lenovo и Xiaomi, говорят собеседники. В апреле о приостановке работы в России объявил китайский производитель дронов DJI.
- В марте 2022 года экспорт технологических товаров в Россию резко сократился по сравнению с февралём, пишет газета: поставки ноутбуков упали более чем на 40%, смартфонов — на две трети, телекоммуникационных базовых станций — на 98%.
- На снижение поставок влияют локдаун в Шанхае из-за вспышки коронавируса и угроза санкций. Например, американские производители чипов, поставляющие свою продукцию китайским компаниям, давят на своих заказчиков, говорят источники. Они не хотят, чтобы американские технологии ввозились в Россию в китайских товарах.
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Вот вам и большой восточный друг России!
У России 2 друга: яхта шахерезада и надувной искандер.
К сожалению у нас нет друзей, не помню кто сказал, у России больше нет друзей надо как Китай рассчитывать только на себя и уменьшить отток денег из. РФ как было последнее 30 лет все бабки зарабатывали и увозили их в Британию и тп и Европа становилась богаче, а надо заработанные деньги вкладывать в России в новые ниши и новый бизнес и создать условия для бизнеса и граждан чтобы они не боялись хранить деньги в стране.
только идиоты считали Китай другом России.
Китай - это главный враг России, даже Европа и Америка более дружелюбны, чем этот затаившийся дракон
А главное как раньше в Британии была неприкосновенность имущества и гарантии что твои деньги не отберут, в эмираты вкладывают потому что уверены что там не арестуют твои бабки( а вообще нет ни одной страны включая Швейцарию как показывает практика которая бы могла не арестовать бабки) поэтому нужно в РФ создавать условия для бизнеса.
Справедливости ради, комплектующие же не их, берите чисто китайский продукт, пуховики там, кроссовки абибас и тд
Блаженные щас должны писать про пользу, так как клятые китайце 20 лет с колен встать не давали, засыпая Россию своим барахлом. Душили, так сказать, отечественного производителя.
Намеренно и планомерно снижали качество потребительских товаров в России. Консьюмеристическая диверсия. Но мудрое руководство вовремя разгадало хитрый план супостатов и избавило граждан от сионистской напасти.
Ещё в феврале говорил знакомым, что нам экономику разорвут в клочья и что Китай нам не поможет.
Все убеждали что я ошибаюсь.
Это было настолько очевидно, что стоит сомневаться в умственных способностях твоих знакомых.
Как говорится, запомним этот твит)) Ещё недавно тут все про адский дефолт в апреле, в крайнем случае в начале мая вещали. Примерно в тех же выражениях.
Когда ждать разрыва в клочья?)
так пока и непонятно ошибаешься или нет
прошло слишком мало времени чтобы делать выводы
экономика точно сдуется, это факт
вопрос на сколько процентов и что самое интересное насколько она потом отскочет через год-два (если отскочет)
в 2015 с экономикой тоже было не очень, потом все нормализовалось
все, кроме роста
расти мы почти перестали (1-2% в год это мало)
я про рост ВВП
Один загорелый максимка уже порвал экономику России в клочья, еще в 2014м. Тогда тоже вопли отечественных всепропальщиков на весь интырнед стояли, ровно такие же как сейчас. Как мы все умрем, какой пипец пришел российской экономике, шуточки про россиян, поедающих ежей и прочие высеры.
Сейчас все сильно серьезнее и проблемы существенные, но никто ничего не разорвет. Максимум, публика, по недоразумению считающая себя либералами, порвет себе анусы.
Даже те же западные институты типа евробанка реконструкции и развития или МВФ прогнозируют спад экономики в районе 10% и инфляцию ~20-30%. Но это для экономике РФ не аппокалипсис по сценарию "кровь, кишки, расп..ло".
Абсолютно аналогичная ситуация. Всё мои коллеги старше 40 убеждали, что связка Китай+импортозамещение сработает нам только на пользу, и мы не заметим никаких санкций. Причём в основном это отличные технические специалисты, знатоки своего дела.
Да, ошибаешься
А кто-то помимо помойки WSJ может это подтвердить?
Получается WSJ знатные fakenews? Помню в феврале они распространяли фейки, что Россия нападёт на Украину. Слава Богу, что этого не произошло.
ВК подтвердит, который китайские серверы не может купить
Наверняка Рейтерс,они чемпионы по таким "новостям"
Я могу. Чесслово... Получил отказ от китайцев, так как в приборах используются лицензии США. Сообщили в приватной беседе и предложили свои разработки. Но для них нет нужного ПО, нужно писать или адаптировать китайское. Ну и вообще так себе... И цена, что характерно, стала практически такая же, как на европейские и американские аналоги. Но те не продают.
с причудами, но не помойка
любой человек, связанный с поставками компьютерного железа, подтвердит, что леново прекратило поставки в РФ одновременно с деллом и эйчпи.
Новый день и новая геополитическая победа солнцеликого.
Там, кстати, Байден поздравление ему на День Победы готовит
https://www.rbc.ru/politics/06/05/2022/62755c739a79479d121fc37b
Китай нам поможет!!! (c)
так это и есть помощь- у нас так денег больше внутри страны будет)
1. Санкции для России только на пользу (с)
2. Китай вслед за остальными уходит с российского рынка.
Значит помог. Логично же вроде всё
Хвала и слава рулевому!!!😂
Знаком с ситуацией с Сяоми, поставки и продажи выросли прилично. А то, что там из Волстрит кто-то что-то услышал - это конечно ценная информация😂
Почему новые модели перестали завозить как раз после волн санкций? Нет ни mi 12 pro, ни poco f4.
Общий экспорт из Китая в Россию с февраля по март упал на 27%, если что ..
Балабол 80 лвл. Еще в марте сообщали о падении поставок в два разаXiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки в Россию минимум в два раза после начала «военной операции» на Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на источники в компаниях
Ждём комментаторов, которые нам расскажут, какие это некачественные бренды и что мы ничего не потеряем от их ухода.
Телефон AYYA видели? Xiaomi рядом не стоял, скоро и ноутбуки сделают, не хуже чем Lenovo.
Рогозин 100% уже презентацию дронов готовит.
Комментаторы уже высказались: статья в WSJ - ангажированный бред.
они сейчас заняты своими сайтом ненависти
https://всезапомним.рф
Подожди, будь добр - готовка бобров и их поедание не быстрый процесс!
Швятая американская газета не может врать
Lenovo официально заявила об остановке поставок еще в марте.
Из свежего - вчера китайское облако(Tuya) для умных устройств ввела блок против Сбербанка, в результате умные лампы, светодиодные ленты, реле и розетки Sber перестали работать и Сбер снял все это с продажи.
Чет с каждым кризисом у России становится все меньше друзей. Со следующим в минус уйдем.
можно даже посчитать когда... хотя нет, ещё много осталось
Блин, куда теперь дешевые доллары девать....
Релокейт
ждать. подскочет ещё так как доллары в стране задерживаются пока что
Дайте американцам и они вам дадут дорогие рубли.
Дешёвые? Уже 68.5
Помощь Китая это миф.
Когда у тебя выбор, сохранить отношения с партнером с долей рынка в 3% или 56%. Выбор очевиден
Китай для США главный враг как СССР когда-то. Китайцы прекрасно понимают, что их прижмут рано или поздно. Главная угроза для Китая в текущей ситуации это разворот России в сторону США после смерти Путина и поддержка Россией ресурсной блокады Китая в будущем.
Ванговал ещё месяц назад, что так будет. И Китай не впишется. Но в комментах меня съели :-)
https://vc.ru/flood/377577-pochemu-na-samom-dele-uhodyat-zapadnye-kompanii-i-pochemu-kitay-rossii-ne-pomozhet
Тем не менее, от нашей нефти и газа не отказался, а только наращивает закупки. Долю вышедших из проекта Сахалин -2 кто покупает?
В свете уже не прикрытой инфовойны очень и очень сомнительный источник...
WSJ сомнительный источник? Я понимаю, что любители соловьиного помета считают, что и все вокруг такие же, но вообще-то это не так
Россия вперде!
Если в РФ отключат умный дом Xiaomi, случится бунт
Но его никто не заметит, потому что умные замки закроются и не выпустят людей бунтовать, и их не будет видно, так как умный свет выключится)
Слушаю одного толкового китаеведа. Все совершенно наоборот) аргументы у него поубедительнее чем у WSJ
А что мешает продавцам, самим за ними съездить в Китай? Карго хорошо работает, граница общая есть, вуаля
В Россию официальные поставки были с Google сервисами. В Китае же не продаются телефоны с Google сервисами на внутреннем рынке, у них своих сервисы для внутреннего рынка.
Смысл в том, это нужно чтобы так думали потенциальные читатели Wall Street. Плюс есть те кто готовы цитировать типо авторитетный источник и ссылаться на него, чтобы продвигать похожее на других языках и ресурсах.
Проще осмотреться и попробовать что-то купить, а купить принципе все можно во всяком случае сейчас. И что-то подсказывает позже тоже с этим проблем не будет.
Но кому-то нужно, чтобы думали по-другому. Вопрос кому? Отвечать на этот вопрос думаю нет смысла и так ясно, надеюсь.
Гендир Карго, перелогинтесь!
Продавцы будут ставить выше цены.
Блажен, кто верит журналистам. Тем более из WSJ. Из того, что хоть как-то в тему, так это про уход производителя дронов DJI. Да и то, никто не сможет проверить, как на самом деле обстоят дела с этим уходом.
Не все камменты прочитал, но на всякий случай напишу: мы все умрем.
Причем это будет болезненно, да.
Как же Aliexpress еще не свернули свой бизнес?
Да всепропальцам бесполезно что-то объяснять. Это нормальные люди понимают, что всем китайским гигантам проще громко рассказать WSJ, что они уходят, а потом наклепать 100 прокладок и продавать через них.
"Мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут"-вот и вся кратчайшая перспектива. Китай всегда проебывал захватчиками, причем всем :от Португалии до Японии. Поэтому неудивительно,что они прижали хвост.И вот этот манёвр реально может ухайдохать экономику России, ведь именно на них надеялось недальновидное правительство РФ.Китайцы не могут себя защитить,а уж кого-то прикрывать тем более.
Китай умный. Им только на руку падение экономики РФ.
Можно активы скупить, а можно и земли притянуть немного.
Энергоресурсы покупать с дисконтом по 30%.
Ядерная страна не может себя защитить? Вы это на серьёзных щах сейчас?
Сами наклепаем всякого говна. Журнал Радио за 1984 год в помощь!
точно! дело за малым: построить производство радиоламп! Уж песка-то, да металла, да электричества на них наскребём.
ты мне больше не подружка, ты мне больше не дружок...
Забирай свой страшный б/у кошко-жена обратно
Це наплевать, доставку с Китая никто не отменял.
Пока что.
Huawei и ZTE похоже тоже...
Huawei еще с марта обозначил позицию.
Да всё это понятно было еще в марте, когда хуеавей отказался продавать сервера ибо США давили, казалось бы абсурд компания под санкциями , а на них еще давят. Грустно жить в будущем будет, но зато на картошку всем VC будем ездить
Да, потому что он их больше не производит))
...источники, знакомые с вопросом... The Wall Street Journal рассказали )))
Ахахахах )))))
WSJ знатная помойка. Причем скатились примерно года 3 назад, тогда же начали употреблять везде "according to people familiar with the matter."
Информация агенства ОБС, ага.
Дурачки же проверять не будут, да и не умеют. Им достаточно того, что Самые Честные и Свободные западные СМИ ссылаются на источники, которые они не раскрывают и которые типа есть )
А поставки в марте действительно сократились, но отнюдь не из-за американских санкций, а из за проблем с логистикой, оплатой и курсом рубля, который такую волатильность демонстрировал, что и крипте не снилось )
Тем временем, по версии Reuters, рубль стал самой крепкой валютой мира 😂
What a shitshow
Жаль, экономика РФ больше не привязана к крепкому рублю. Вместо него за основу взята какая-то туалетная бумажка, судя по ценам.
А чёрный рынок или обходные логистические пути можно рассматривать?))
Шопинг в Казахстане самый логичный обходной путь.
можно если китайский выучить для локализованных там аппаратов
Можно, но только с китайскими комплектующими(именно разработанными Китайцами) и китайским ПО.
Это для умных, а лекция (статья) - для колхозников))
Интересно было бы узнать подробнее. Но если все так, то правильно делают, что не публично, чтобы никто их не обсуждал
Фишка в том, что на международном уровне любят банить слишком сильных конкурентов, воровать технологии, иногда людей также воруют и нейтрализуют (ликвидируют) даже в среднем звене, особенно нередко это как раз в наукоёмких производствах.
Но бояться волков, в лес не ходить. Дорогу осилит идущий, просто не нужно лишнего романтизма, будет жёстко в любом случае и то, что вы написали, уже реализуется.
У нас есть сильные инвест.фонды, которые точно также инвестируют в иностранные стартапы, хотя в них несильно верили в свое время свои же инвесторы с их родных стран.
В идеале самому надо в это погружаться и каждому по капле делать. Хотя эпоха стартапов (последние 12 лет) сейчас идёт на жёсткое снижение, но делать все равно надо
Гон, Xiaomi и так не поставлял, все барыги сами везли
Это новости для моральной поддержки украинцев? 😄
Пока всё нормально, даже видеокарты дешевеют.
Вряд ли что-то поменяется, особенно со всякими параллельными импортами.
В самом начале Китай заявлял, что мы партнёры, но не союзники. Теперь видимо и не партнёры
И железную дорогу в обход партнера запустили)
Realme - top!
Опять нефритовый стержень в спину!
главное тихо и не публично, хорошо хоть в спину, а не ниже)
Китай нас спасёт, говорили они......
Большой чашка Риса великий xii партия гордится тобой
Чем меньше торгуют с россией, тем крепче курс, валюта завезенная потребителями газ-нефти только дорожает :)
Условно покупали как и покупают, а зарубежные непартнеры банят зарубежное потребление.
Эх бедный-бедный Путин. Даже если он всех убьет и посадит, он все равно проиграет!
Объясните дураку что сделано в России с 2000 года? А вот утечек точно много, умов
Если просто совсем, меня тут не поймут, если явно то https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/390953-novaya-utechka-mozgov-kak-i-zachem-kreativnyy-klass-uezzhaet-iz-rossii-v
Хотя тоже в минус, это не сегодня происходит, а давно уже. Текущий триггер, просто подстегнул
Все идет по плану.
Ничего неожиданного
Очень устаревшее инфо. Тому же Леново компартия и потребители мозгх вынесли и вернулся как миленький
А что случилось?
А чего это мы такие смелые?!
@Yandex Вы вроде как хантите спецов, но в то же время пытаятесь от рынка получить, то чего нет. реальные мозги ушли, а Вы все ещё в прошлом во влажных стопорах, что к Вам прибегут, просто типа Вы Google, это не так, прям совсем не так и бросаться кадрами и жестить (привет дата центр у финов), у Вас правда так много спецов?