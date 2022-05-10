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Техника
DTF

Apple сняла с производства iPod Touch — последнюю модель в своей линейке медиапроигрывателей Статьи редакции

Всего через полгода после 20-летия самого первого iPod.

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iPod Touch 7-го поколения
  • О том, что iPod Touch больше не будут производить, Apple объявилана своём официальном сайте в заметке под заголовком «Музыка будет жить дальше».
  • В компании объяснили, что необходимость в музыкальном плеере как самостоятельном продукте пропала после того, как его функции стали неотъемлемой частью других портативных устройств — смартфонов и планшетов.
  • Плееры останутся в продаже до тех пор, пока не закончатся их складские запасы в магазинах.

Музыка всегда была одной из важнейших областей деятельности Apple. А то, как iPod принёс её сотням миллионов пользователей по всему миру, повлияло не только на музыкальную индустрию — это стало переосмыслением того, как мы ищем музыку, слушаем её и делимся ей. Дух iPod живёт и сегодня.

Грег Джосвиак
старший вице-президент Apple по маркетингу
  • iPod Touch был последним устройством в своей линейке — в отличие от других моделей, в нём был встроенный браузер и цифровая камера. Первый Touch представили в 2007 году.
  • Устройства iPod продаются с 2001-го, когда в продажу поступил оригинальный iPod Classic с механическим колесом прокрутки. Classic последнего, шестого поколения, сняли с производства в 2014-м.
Истории
Vyacheslav Shushurikhin
История PortalPlayer — компании, которая разработала iPod для Apple и исчезла Статьи редакции

Ради Apple она отказалось от всех клиентов, но не смогла удержаться на рынке после потери главного заказчика.

#новость #apple #ipod

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15 комментариев
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Александр Саввин

Ушла эпоха

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danil nik

ушла и похуй)

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Максим Грач

ну кто в руках не держал и не пользовался лично тому и пофиг)

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25 лет Октября

Для меня самым знаковым был плеер iPod Shuffle. Прекрасное качество звука, аккум жил вечно, ничтожный вес.
До сих пользуюсь в зале и на пробежках, и телефон его не заменит.

PS: Но вот айтюнс как был говном, так и остался.

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Роман Агеев

Стоит признать что качество звука было полное г-но. Продал его через неделю из-за этого, с хорошими наушниками слушать было невозможно. Хотя габариты конечно были прекрасные.

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Парфен Рогожин

iPod еще на старте продаж был архаизмом, имхо

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DxdV

Чего?)

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Artem Borisenko

Пациент бредит.

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Екатерина Продавцова

Я с года так 2017 в Медиамарктах Бельгийсих не встречала сие чудо.
Имхо - с приходом эпл вотч не понимаю как он прожил ещё хоть сколько то.

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Artem Borisenko

Не понимаю, как можно не понимать. Отдельное устройство, с которого играет музыка — это нормально. На телефон приходят уведомления, если не включать беззвучный, звук мьютится, это раздражает. Включаешь видеосъемку, воспроизведение останавливается, звонишь — останавливается. А если есть отдельный плеер — он все это время играет. Да, учитывая ценник на яблодевайсы — такое решение не для всех, но таки.

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Андрей Д

На мой взгляд, проще переключить ползунок на мьют, чем носить с собой дополнительное устройство. И правда, я удивился, что он ещё выпускался

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Самый недовольный

Так, речь идёт про Apple Watch, а не про телефон. Да и в телефоне, как написали ниже, ничего критичного не вижу.
Плюсую Екатерине, на пробежку, без телефона, самое то.

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Евгений Матвеев

Как то быстро угла эпоха плееров.

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Cosmo Cosmo

Да не особо быстро, честно говоря)

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Mikhail Novikov

Как будто еще вчера с кассетным плеером ходил, а тут такое. Шок

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