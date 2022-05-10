Apple сняла с производства iPod Touch — последнюю модель в своей линейке медиапроигрывателей Статьи редакции
Всего через полгода после 20-летия самого первого iPod.
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- О том, что iPod Touch больше не будут производить, Apple объявилана своём официальном сайте в заметке под заголовком «Музыка будет жить дальше».
- В компании объяснили, что необходимость в музыкальном плеере как самостоятельном продукте пропала после того, как его функции стали неотъемлемой частью других портативных устройств — смартфонов и планшетов.
- Плееры останутся в продаже до тех пор, пока не закончатся их складские запасы в магазинах.
- iPod Touch был последним устройством в своей линейке — в отличие от других моделей, в нём был встроенный браузер и цифровая камера. Первый Touch представили в 2007 году.
- Устройства iPod продаются с 2001-го, когда в продажу поступил оригинальный iPod Classic с механическим колесом прокрутки. Classic последнего, шестого поколения, сняли с производства в 2014-м.
Ушла эпоха
ушла и похуй)
ну кто в руках не держал и не пользовался лично тому и пофиг)
Для меня самым знаковым был плеер iPod Shuffle. Прекрасное качество звука, аккум жил вечно, ничтожный вес.
До сих пользуюсь в зале и на пробежках, и телефон его не заменит.
PS: Но вот айтюнс как был говном, так и остался.
Стоит признать что качество звука было полное г-но. Продал его через неделю из-за этого, с хорошими наушниками слушать было невозможно. Хотя габариты конечно были прекрасные.
iPod еще на старте продаж был архаизмом, имхо
Чего?)
Пациент бредит.
Я с года так 2017 в Медиамарктах Бельгийсих не встречала сие чудо.
Имхо - с приходом эпл вотч не понимаю как он прожил ещё хоть сколько то.
Не понимаю, как можно не понимать. Отдельное устройство, с которого играет музыка — это нормально. На телефон приходят уведомления, если не включать беззвучный, звук мьютится, это раздражает. Включаешь видеосъемку, воспроизведение останавливается, звонишь — останавливается. А если есть отдельный плеер — он все это время играет. Да, учитывая ценник на яблодевайсы — такое решение не для всех, но таки.
На мой взгляд, проще переключить ползунок на мьют, чем носить с собой дополнительное устройство. И правда, я удивился, что он ещё выпускался
Так, речь идёт про Apple Watch, а не про телефон. Да и в телефоне, как написали ниже, ничего критичного не вижу.
Плюсую Екатерине, на пробежку, без телефона, самое то.
Как то быстро угла эпоха плееров.
Да не особо быстро, честно говоря)
Как будто еще вчера с кассетным плеером ходил, а тут такое. Шок