Музыка всегда была одной из важнейших областей деятельности Apple. А то, как iPod принёс её сотням миллионов пользователей по всему миру, повлияло не только на музыкальную индустрию — это стало переосмыслением того, как мы ищем музыку, слушаем её и делимся ей. Дух iPod живёт и сегодня.