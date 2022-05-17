Новый дизайн со световой панелью, встроенный хаб «умного» дома и новый звук.

{"id":422922,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":422922,"gtm":null} 80 просмотров

В декабре 2021 года на YaC 2021 «Яндекс» показал второе поколение своей «умной» колонки. 17 мая компания открывает предзаказ нового устройства. Мы провели несколько дней с новой колонкой и теперь делимся впечатлениями от «Станции».

Дизайн колонки

Новая «Станция» выглядит аккуратнее прошлого поколения. Вместо массивного выпирающего колеса с прорезями, напоминающими турбину самолета, теперь плоская сенсорная поверхность со скромной гравировкой двух кнопок регулировки громкости. Пропала пластиковая вставка с разъёмами сзади — все грани устройства окутаны единым полотном из ткани.

Корпус лишился сложный граней, плоскостей и деталей. Получилось минималистично. Никаких надписей и логотипов на корпусе. Приятные материалы, хорошее качество сборки.

Заметно, что дизайнеры уделили много внимания приятным деталям и мелочам. Так, провод оснащен застежкой, чтобы прятать его излишки. Низ устройства выполнен из специального резинового покрытия для устойчивости вертикальной колонки. Даже про упаковку не забыли — та часть коробки, на которой нанесено изображение «Станции», сделана фактурной, чтобы на ощупь казалось, что я прикасаюсь к тканевой поверхности колонки, а не к картону. Разве что можно пожаловаться на сильный запах пластика, доносящийся из упаковки при открытии.

Разъем всего один — USB-C для питания устройства. Физическая кнопка тоже одна — она расположена на задней грани устройства и отвечает за отключение микрофона.

Единственная физическая кнопка

Станция уменьшилась в размерах и весе. При сравнении двух поколений первая «Станция» теперь кажется какой-то чересчур массивной. Эффект легкости усиливается небольшими скруглениями формы колонки внизу.

Слева — второе поколение, справа — первое.

Устройство выглядит скромно — для колонки это скорее преимущество, а не недостаток. Скорее всего, колонка органично впишется в интерьер и не будет привлекать к себе излишнее внимание. Всего доступно четыре цвета: чёрный (на сайте называется антрацит), темно-синий, кирпичный и песочный.

Обратная связь

Самое заметное изменение — новые элементы управления «Станцией 2». Вместо конструкции из физических кнопок и шайбы с подсветкой появилась световая панель со встроенными сенсорными кнопками. Их три: две отвечают за регулировку громкости, третья — за управление музыкой и вызов «Алисы» (короткое нажатие: плей или пауза, длинное — вызов помощника). Ещё можно свайпать для переключения треков вперед или назад.

Новые кнопки выглядят стильно, но мне с физическими кнопками было удобнее. В первой «Станции» я мог быстро крутануть шайбу громкости, чтобы убрать звук. В новой версии колонки для этого же действия мне приходится либо несколько раз быстро нажимать на кнопку уменьшения громкости, либо зажимать кнопку в ожидании довольно медленной реакции.

Другая цена за красивую сенсорную поверхность — случайные нажатия. Новый челлендж — попробовать смахнуть пыль с устройства, не задев какую-нибудь кнопку.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Впрочем, про все минусы сенсорных кнопок быстро забываешь, когда начинаешь разговаривать с «Алисой». Световая панель, которая занимает всю верхнюю поверхность колонки, реагирует на общение с помощником. Благодаря этому в «Станции» появился новый слой для общения с искусственным ассистентом — визуальный.

Например, голосовой ответ на вопрос «Алиса, какая сегодня погода в Москве?» сопровождается анимацией перетекающих облаков, которые накрыли город. В Петербурге — каплями дождя.

В Дубае — ярким солнцем.

Во время общения с «Алисой» анимация синхронизируется с её голосом. Во время прослушивания музыки — с мелодией и ритмом.

«Алиса, поставь лайк»:

Если сказать «Алиса, поставь таймер на пять минут», на панели появится зелёное пятно, которое будет уменьшаться вместе с таймером. Теперь можно не спрашивать «сколько осталось времени».

Ещё колонка должна уметь отображать анимацию в спящем режиме — для этого нужно включить настройку в приложении «Яндекс» или «Умный дом». Правда, у меня эта функция почему-то не работает.

Сенсорная панель добавила эмоциональную связь в общении с «Алисой». Уже не кажется, что искусственный помощник живет где-то на сервере в форме алгоритмов — он здесь, прямо в корпусе устройства.

Визуальные эффекты играют роль жестикуляции при общении с человеком. Только вместо разведения рук здесь анимация с разъезжающимися кругами, вместо большого пальца вверх — силуэт лайка.

Без кино

Первое поколение «Станций» — это устройство «два в одном»: умная колонка и телевизионная приставка в одном корпусе. Можно подключить колонку к телевизору через HDMI-разъем, сказать «Алиса, включи фильм "Она"» и всё.

Описание выглядит красиво, но я могу вспомнить лишь пару случаев использования «Станции» как телевизионной приставки. Объясняю свою пассивность отсутствием пульта управления — голос не всегда так же эффективен для работы с визуальным интерфейсом, как физические кнопки в руках.

Например, хочется быстрее пролистать весь список фильмов быстрыми нажатиями на кнопку «Вправо», но вместо этого приходится говорить «Алиса, дальше», чтобы отобразить небольшую часть списка. Вероятно, для таких как я в 2020 году «Яндекс» выпустил «Станцию Макс» — прокачанную версию колонки, в комплекте с которой поставлялся пульт управления.

Станция второго поколения по-прежнему является устройством «два в одном», но на этот раз речь идёт не о телевизионной приставке, а центре управления «умным» домом. В «Яндексе» объясняют, что отсутствие HDMI-разъма в новом поколении связано исключительно с удобством. Теперь колонку не обязательно ставить рядом с телевизором, а для просмотра фильмов можно использовать отдельное устройство — «Яндекс.Модуль». Оно, кстати, поставляется с пультом управления, и его можно связать с колонкой.

Умный дом

Новая функция, которая появилась в «Станции 2» взамен ТВ-приставки — встроенный центр управления «умным» домом по протоколу Zigbee. Технология позволяет общаться устройствам друг с другом напрямую, передавая сигнал от одного «умного» датчика к другому, без использования роутера и интернета.

Получается альтернативная сеть, в которой «Станция» играет роль хаба. Zigbee требует мало энергии, то есть может работать длительное время от батарейки, кроме того устройства, работающие с использованием протокола, стоят дешевле аналогичных датчиков, взаимодействующих по Wi-Fi.

Для тестирования «умного» дома у меня были датчики движения и освещения, температуры и влажности, умная лампа и беспроводная кнопка. Согласно инструкции, настройка состоит всего из двух этапов: нужно сказать «Алиса, подключи новое устройство» и перевести датчик в режим поиска, зажав на пять секунд соотвествующую кнопку.

На деле же сработало не сразу. «Станция» упорно отказывалась находить устройства, и в какой-то момент я уже подумал, что мне попалось устройство с браком. Однако после сброса настроек колонки и загрузки автоматического обновления всё заработало.

После подключения все устройства отображаются в приложении «Умный дом». Здесь же можно настроить любой безумный сценарий для связки устройств. Я настроил, чтобы при понижении температуры в квартире ниже 20 градусов, «Станция» включала песню Never Gonna Give You Up и лампу в режиме дискотеки — чтобы как можно быстрее поднять температуру до правильной отметки. Сработало.

«Умный» звук

«Яндекс» утверждает, что «Станция 2» научилась подстраивать звук под размеры и форму помещения. Для этого используется технология Room Correction.

Сразу после включения проигрывания музыки встроенные в колонку микрофоны записывают отраженный звук. Алгоритм анализирует первые 30 секунд записи и подстраивает эквалайзер так, чтобы звук воспроизводился как в идеальных лабораторных условиях. Затем алгоритм уточняет настройки, опираясь на каждые 30 секунд звучания. Таким образом колонка может нивелировать негативный эффект от расположения у стены, на полке шкафа или в ванной.

Для эксперимента я пробовал расположить колонку в разных неудачных местах. Пожалуй, лучше всего работа алгоритма оказалась заметна в ванной комнате, когда я поставил колонку в угол, окружив её со всех сторон гладким кафелем. Спустя 30 секунд колонка приглушила басы, чтобы убрать возникавшее гудение. В ситуации с расположением колонки на полке заметных изменений в звучании я не заметил.

Коротко