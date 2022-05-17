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Техника
Маша Цепелева

«Яндекс» открыл предзаказ на «Станцию» второго поколения — с «умным» звуком и новым дизайном Статьи редакции

Колонка стоит 16 990 рублей, вместе с комплектом из четырёх устройств для «умного» дома — 18 990 рублей.

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«Станция» второго поколения поддерживает протокол Zigbee, к ней можно подключить устройства «умного» дома, которые будут обмениваться данными без интернета. Например, лампочки, датчики температуры и другие.

Подключать устройства и управлять ими можно голосом, например, командой «Алиса, найди датчик».

В набор «умных» устройств Aqara, которые продаются вместе с колонкой, входят «умная» лампочка, кнопка, датчики движения, освещения, температуры и влажности.

В колонке установлены два широкополосных динамика общей мощностью 30 Вт и акустическая решётка, специально разработанная для новых «Станций» — через неё звук не искажается. Также установлена технология Room correction, которая уменьшает искажения, связанные с акустикой помещения.

Вместо кольца голосового помощника «Алисы» в устройстве установлена светящаяся LED-панель — она может отражать рисунок музыки или прогноз погоды. Если включить трек и сказать «Мне нравится», появится сердечко.

Предзаказ можно сделать на «Яндекс Маркете», в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, Ozon, «Связном» и у других ритейлеров. Устройства начнут продавать 31 мая, купить можно в рассрочку и оплачивать равными частями год или три года.

  • «Яндекс» представил оригинальную «Станцию» в июле 2018 года. В ноябре — продвинутую версию «Станция Макс» за 16 990 рублей. В июле 2021 года выпустил «Станцию Лайт» — самую дешевую в линейке, за 3990 рублей. В октябре 2021 года компания показала обновленную «Станцию Мини» по цене от 4990 рублей.
  • Компания выпустила последний тираж первой версии «Станции» в марте 2022 года.
Техника
Филипп Концаренко
Обратная связь: чем примечательно второе поколение «Яндекс.Станции» Статьи редакции

Новый дизайн со световой панелью, встроенный хаб «умного» дома и новый звук.

#новость #яндексстанция

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9 комментариев
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Just Greg
В набор «умных» устройств Aqara, которые продаются вместе с колонкой, входят «умная» лампочка, кнопка, датчики движения, освещения, температуры и влажности.

И персональный майор ФСБ.

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Кипарис Барбос

А почему они такие уродчкие, как будто топором вырублены?

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Александр Смирнов

Почему цвет один фиолетовый. Где серый?

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Медовар

Лучше чем Макси?

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Deplstee

Думаю кому как
Многим важен просмотр фильмов на станции, кому-то важнее звук и несомненно классная фишка с протоколом ZigBee
Эта станция найдёт своих покупателей, но тем кому нужно видео она не подойдёт(естественно если не брать связку с Яндекс.Модулем)

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Российские аналоги

Наверное, лучшее распознавание и экосистема, если говорить про умные колонки

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Андрей Буров

Читаю описание и наступает полное ощущение что фильмы про будущее с роботами в каждом доме,уже не фантастика

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Виктор Якунин

На базе какой китайской разработки сделано. Не проще ли сразу с али брать? Без наценки 300%.

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lakoros

Бери на али.

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