Минторг США: в марте Китай сократил поставки ноутбуков в Россию на 40%, смартфонов — на 66% Статьи редакции
Производители могли сократить импорт, боясь вторичных санкций США.
- Экспорт китайских технологий в Россию резко упал в марте после вступления в силу санкций США, пишет Washington Post со ссылкой на министра торговли США Джину Раймондо. Поставки ноутбуков в марте сократились на 40% по сравнению с февралем, смартфонов — на 66%, телекоммуникационного оборудования — на 98%.
- Американские санкции требуют, чтобы все мировые компании ограничили поставки техники в Россию, если они используют американское оборудование или программы для производства микросхем. По словам Раймондо, поставки техники из США в Россию сократились на 86%, из Южной Кореи — на 62%, из Финляндии — на 60%.
- Санкции не касались запрета на импорт смартфонов или ноутбуков, но опрошенные изданием торговые юристы говорят, что некоторые компании решили полностью прекратить поставки в Россию, независимо от того, нарушают ли правила их отдельные товары.
- Официально о приостановке поставок объявлял крупнейший китайский производитель дронов DJI. Продажу всей техники приостановили Apple и Samsung. Xiaomi и Huawei отказались отвечать на вопросы об ограничении импорта.
- В марте Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки смартфонов в Россию в два раза, сообщала газета Financial Times со ссылкой на источники в компаниях.
- В мае Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта, их можно будет ввозить по «альтернативным» каналам без разрешения правообладателей. В списке — машины, техника Apple, Samsung, Sony, HP, Intel и другое.
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Напомню контекст новости: в марте курс доллара достигал уровней выше 120р/$.
Наверное, нужно посмотреть на поставки апреля-мая. Тогда тенденция станет видна.
Говорить о поставках апреля-мая Минторгу США было бы не с руки
Спасибо за адекватный комментарий.
А то этим гандонам американским лишь бы отчитаться в успехах против России.
А вы думаете поставки ноутбуков из-за бугра за курсом моментально скачут? Я бы понял если вы сказали про заказы, но новость про замороженные оплаченные поставки. По новым на серваки например срок поставки с квартала вырос до трех. Что-то вообще теперь купить не можем, например маки для мак разрабов.
Задержка техническая просто, добавляют приставку "Наш" к брендам, чтобы параллельным импортом стать.
Ну или по причине тотального локдауна в Китае, который в принципе сократил экспорт КНР в разы
А если еще и внимательно посмотреть, то сокращение экспорта затронуло РФ в меньшей степени чем другие страны
ну вот, можно сказать опять всех победили и переиграли) типа у нас плохо, но вы посмотрите каково там!
а еще они могли сократить из-за локдаун и логистических проблем
Локдаун, курс валют, логистика, вывод средств из России — конечно же не может быть причинами.
Учитывая курсы валют в марте - их просто не закупали. Тогда многие взяли паузу, было дешевле переждать.
Что то мне подсказывает, что инфу за апрель особо афишировать не будут)
Минторг США в курсе поставок Китая в Россию? Что-то сомневаюсь. Хотя не надо быть минторгом, что-бы предположить, что в марте на рынках была паника и на фоне этой паники продажи встали.
Китай же наш друг, как же так
Русский с китайцем братья навек, вообще-то. А иногда старший брат учит младшего, как надо жить.
Локдаун из-за ковида? Дикая волатильность рубля? Не, сказки какие-то.
Да не, просто >25% иностранных технологий в товаре
Только новость про ноутбуки и смартфоны, которые, если мне не изменяет память, из-под санкций выведены. Как и телеком оборужование.
У MyGap ролик есть на тему эту.
...и увеличил поставки в Казахстан на 146% 😉
Что-то не заметил 🤣
Ну про Covid в Китае не забываем друзья)
Не нужно забывать про курс рубля на тот момент
Нужно сделать льготы локальным брендам. к примеру отменить НДС для компаний бытовой электроники к примеру с оборотом до 5 млн штук.
Тогда вырастут по крайне мере свои R&D и бренды и зависимость будет меньше.
Нет, буду просто бедж-инжинирингом заниматься массово, проходили уже.
вот и пришла беда откуда мы ее не ждали, от "дружественной" страны
Первые несколько лет все будет окей, потому что у большинства все сейчас есть. А потом как начнет все ломаться, потребность в новой технике будет расти, вот тогда и будет очко....