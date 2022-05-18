Завод Indesit в Липецке частично возобновил работу Статьи редакции
Он не работал с марта «из-за дисбаланса спроса и запасов продукции» на фоне «спецоперации».
- Липецкий завод бытовой техники АО «Индезит Интернэшнл», принадлежащий итальянской Indesit Company, частично возобновил работу.
- Завод всё ещё испытывает трудности со сбытом продукции и с поставкой комплектующих, рассказало руководство на встрече с властями региона. В штате — около 2200 человек, в марте в простое находились 1500, а сейчас — 460, все сотрудники получают зарплату, «положенную в соответствии с законом». С 1 мая её проиндексировали.
- Если завод продолжит соблюдать все соцобязательства перед сотрудниками, чиновники обещали помочь с «проработкой логистических цепочек».
- По данным местных властей, в Липецкой области производится 40% российского объёма холодильников, морозильников и стиральных машин. По данным «Контур.Фокуса», выручка АО «Индезит Интернэшнл» в 2021 году составила 29,1 млрд рублей, чистая прибыль — 326,7 млн рублей.
- В мае Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта. Туда вошла и бытовая техника брендов Electrolux, Bosch и Dyson.
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Хоть теперь поставки стиралок из Украины не нужны
А куда теперь привезенную б/ушную стиралку девать? Ладно, шучу — отправлю на Уралвагонзавон, пусть достанут пару микросхем для Т90. Они, кстати, самовывозом стиралки забирают, если что.
Можно сдать в ближайший военкомат для разбора на чипы для крылатых ракет
Лучше сделать крылатый холодильник и некоторых господ замороженном виде отправить в другую галактику.
Пожалейте другую галактику. Нам же по следам этого холодильника экстерминатус принесут. :)
Перестал быть гуманоидом. 😊
И эти чипы будут вести ракеты домой, откуда стиралки похитили. "То, что надо!" - ответили в военкомате.
Отличная шутка )))
Будешь руками стирать свои портянки🤣
Он не работал с марта «из-за дисбаланса спроса и запасов продукции» на фоне «спецоперации»...
Если перевести на русский:
-мы сделали цену х2
-думали, брать никто не будет, поэтому отправили всех в отпуск
-но внезапно оказалось, что лохов хватает и пипл хавает. Поэтому - хавайте.
PS самая дешевая стирадка с сушкой в 2020м стоила 15к. Сейчас самая дешевая стиралка с сушкой стоит 30к...
Стиралка с сушкой не стоила 15.000руб. в 2020. Даже бренды сетевиков типа Dexp, Hi, Novex и т.д. Вы малёк запизд***сь.
Пиздит ровно на 2х
Indesit?
От 70к - https://www.whirlpoolgroup.ru/catalog/stiralnye-mashiny-s-sushkoj
от 30к!
И где тут функция сушки?
Не скажу конкретно за Индезит, но более или менее так и стоили (от 55 и выше) сам брал в декабре. Потаскало меня по сайтам и прилавкам…
Взял в феврале с сушкой за 27, недавно смотрел уже 57
Путь индезит тоже будет москвич! Или сбер, там теперь все привилегии есть. Или так: липецкий металлургический москвич Индезит, прослужит долго!
А вообще - очень хорошо, что снова работают, пусть и не в полную силу, хорошие новости нам очень нужны.
- У тебя москвич индезит?
- Да так, немного.
Частично.
Ну и славно...
Отлично
Производство, да и вообще весь биз адаптируется к сложившимся условиям... Так и должно быть! Надеюсь, что много времени это не займёт! У всех семьи- все хотят "кушать"...
Выпускать-то будут не "Малютку"? А то вон завод "Рено" Москвич" собирается...
Нет, на голову более прогрессивную Фею. Там, в отличие от Малютки, есть поворотный таймер, а не посто рычаг вкл./выкл.
Не забудьте частично.
Частично " Индезит", частично "Рено", частично "Москвич" - получится " ИНРЕМО". Вау, красиво звучит.
С этими прекращениями/возобновлениями работы предприятий география России заиграла новыми красками.
И как она заиграла? Какими красками?
Zелёными и Vишневыми.
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Ну заебись, а то задолбался руками мыть
Тем,кому не нравится "белка три" в помощь
Это ложь.