Техника
Маша Цепелева

Завод Indesit в Липецке частично возобновил работу Статьи редакции

Он не работал с марта «из-за дисбаланса спроса и запасов продукции» на фоне «спецоперации».

  • Липецкий завод бытовой техники АО «Индезит Интернэшнл», принадлежащий итальянской Indesit Company, частично возобновил работу.
  • Завод всё ещё испытывает трудности со сбытом продукции и с поставкой комплектующих, рассказало руководство на встрече с властями региона. В штате — около 2200 человек, в марте в простое находились 1500, а сейчас — 460, все сотрудники получают зарплату, «положенную в соответствии с законом». С 1 мая её проиндексировали.
  • Если завод продолжит соблюдать все соцобязательства перед сотрудниками, чиновники обещали помочь с «проработкой логистических цепочек».
  • По данным местных властей, в Липецкой области производится 40% российского объёма холодильников, морозильников и стиральных машин. По данным «Контур.Фокуса», выручка АО «Индезит Интернэшнл» в 2021 году составила 29,1 млрд рублей, чистая прибыль — 326,7 млн рублей.
  • В мае Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта. Туда вошла и бытовая техника брендов Electrolux, Bosch и Dyson.

#новость #indesit

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32 комментария
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Хоть теперь поставки стиралок из Украины не нужны

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Воздушный франт

А куда теперь привезенную б/ушную стиралку девать? Ладно, шучу — отправлю на Уралвагонзавон, пусть достанут пару микросхем для Т90. Они, кстати, самовывозом стиралки забирают, если что.

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Василий Степанофф

Можно сдать в ближайший военкомат для разбора на чипы для крылатых ракет

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Илья Попов

Лучше сделать крылатый холодильник и некоторых господ замороженном виде отправить в другую галактику.

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Николай Замотаев

Пожалейте другую галактику. Нам же по следам этого холодильника экстерминатус принесут. :)

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Илья Попов

Перестал быть гуманоидом. 😊

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Zhenya Podrushko

И эти чипы будут вести ракеты домой, откуда стиралки похитили. "То, что надо!" - ответили в военкомате.

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Я никто и звать меня никак

Отличная шутка )))

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Bobrdobr

Будешь руками стирать свои портянки🤣

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Херня Всё

Он не работал с марта «из-за дисбаланса спроса и запасов продукции» на фоне «спецоперации»...

Если перевести на русский:

-мы сделали цену х2
-думали, брать никто не будет, поэтому отправили всех в отпуск
-но внезапно оказалось, что лохов хватает и пипл хавает. Поэтому - хавайте.

PS самая дешевая стирадка с сушкой в 2020м стоила 15к. Сейчас самая дешевая стиралка с сушкой стоит 30к...

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Земельный пёс_анон

Стиралка с сушкой не стоила 15.000руб. в 2020. Даже бренды сетевиков типа Dexp, Hi, Novex и т.д. Вы малёк запизд***сь.

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Александр Кабешов

Пиздит ровно на 2х

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РосСпам

Indesit?

От 70к - https://www.whirlpoolgroup.ru/catalog/stiralnye-mashiny-s-sushkoj

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Иван Шеметов

от 30к!

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РосСпам

И где тут функция сушки?

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designmoda

Не скажу конкретно за Индезит, но более или менее так и стоили (от 55 и выше) сам брал в декабре. Потаскало меня по сайтам и прилавкам…

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Alexander Bet

Взял в феврале с сушкой за 27, недавно смотрел уже 57

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Вадим Д.

Путь индезит тоже будет москвич! Или сбер, там теперь все привилегии есть. Или так: липецкий металлургический москвич Индезит, прослужит долго!
А вообще - очень хорошо, что снова работают, пусть и не в полную силу, хорошие новости нам очень нужны.

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Evgeny Nemkov

- У тебя москвич индезит?
- Да так, немного.

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Илья Попов

Частично.

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Сергей

Ну и славно...

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Андрей filly

Отлично

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Артём Степанов

Производство, да и вообще весь биз адаптируется к сложившимся условиям... Так и должно быть! Надеюсь, что много времени это не займёт! У всех семьи- все хотят "кушать"...

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ilia

Выпускать-то будут не "Малютку"? А то вон завод "Рено" Москвич" собирается...

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Земельный пёс_анон

Нет, на голову более прогрессивную Фею. Там, в отличие от Малютки, есть поворотный таймер, а не посто рычаг вкл./выкл.

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Илья Попов

Не забудьте частично.
Частично " Индезит", частично "Рено", частично "Москвич" - получится " ИНРЕМО". Вау, красиво звучит.

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Filatova Julia

С этими прекращениями/возобновлениями работы предприятий география России заиграла новыми красками.

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Юрий Б.

И как она заиграла? Какими красками?

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Илья Попов

Zелёными и Vишневыми.

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Комментарий удален модератором

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Green Base

Ну заебись, а то задолбался руками мыть

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OdinokiyAlex

Тем,кому не нравится "белка три" в помощь

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Vanya Lazin

Это ложь.

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