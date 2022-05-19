Техника
Маша Цепелева

Apple представила совету директоров прототип гарнитуры смешанной реальности — Bloomberg Статьи редакции

Устройство будет продаваться по цене от $2000, говорят источники издания.

  • Разработчики представили первую версию гарнитуры Apple во время последнего заседания совета директоров компании, рассказали источники Bloomberg.
  • Apple также ускорила разработку операционной системы для гарнитуры rOS, говорят источники. Устройство презентуют в ближайшие месяцы, а продажи начнутся в 2023 году по ценам от $2000, пишет издание.
  • Гарнитура будет сочетать элементы виртуальной и дополненной реальности, оснащена процессорами, как в последних моделях Mac, и экранами со сверхвысоким разрешением. Компания также работает над автономными AR-очками под кодовым названием N421, которые будут выпущены до 2030 года.
  • Apple работает над гарнитурой дополненной реальности с 2015 года. В профильном подразделении — около 2000 сотрудников, по данным издания. Они столкнулись с проблемами — например, перегревом устройства и неточностью камер. Apple также работает над AR-версиями популярных приложений для iPhone и новыми приложениями для трансляций и онлайн-встреч.

#apple #новость

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40 комментариев
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Igor Star
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Колючий бокал

Устройство будет продаваться по цене от 2000$. То есть, к моменту выхода на рынок это будет примерно 1000₽. Ну неплохо, неплохо 😁

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Михаил Желтухин

Да, но купить за них гарнтитуру будет нельзя

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Колючий бокал

Возможно, на них ничего нельзя будет купить скоро, не только гарнитуру, но и - хлеб) Выше была шутка, сарказм 😁

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Aleksey Bobkov

по тебе камеди клаб продакшн плачет

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Илья Тюменцев

Деноминация это неплохо?

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Pavel Petel

Гугл гласс в 2 раза дешевле не взлетел и это не взлетит.

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Влад

Т.е ты сравнил древние Гугл Гласс и еще не вышедший современный девайс, при том что эппл делала ставку на дополнительную реальность вместо VR. Ахуительная аналитика проведена, наверно тебе удалось потестить и проанализировать полученный опыт. Не знаешь, взлетит ли новая Х7 по сравнению с Лифаном х60?

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Pavel Petel

Ну поведай мне в чем понт в этом каждый день ходить? А если не каждый, то в чем понт это покупать?

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Влад

Я девайса не видел в отличии от тебя, поэтому не могу сказать в чем понт.

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Pavel Petel

Там сверху написано что это, форм фактор и какие функции будет выполнять. Вот теперь и обосную зачем тебе это каждый день носить на лице, когда есть уже телефон/часы. Причем не гикам носить, как было с гугл глассом, а вот всем этим обычным пользователям яблочной продукции.

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Влад

Если они будут создавать доп экран для макбука (видел в каком-то слухе), то это уже стоит своих денег лично для меня. Если это будет обычная хрень для звонков и баловства, то конечно они не нужны, но эппл такого делать не будет скорее всего, потому что каждый девайс нацелен на определенную категорию людей.

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Pavel Petel

Ну вот гики и купят поиграться. У яблокофилов макбуков обычно не бывает. Телефон/часы.

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Виталий Москвин

То же самое говорили про айпад, то же самое говорили про эпл вотч.

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Kadykov Denis

Гугл глас делал ставку на ВР?

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Влад

Я не знаю на что делал ставку Гугл, я говорю об эппл, они решили развивать дополнительную реальность в то время когда все остальные пытались в VR

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Aleksey Bobkov

гугл гласс не взлетел потому что это юзлесщит и высер гугла

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Pavel Petel

Ага. Потому что ненужон.

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Kadykov Denis

Ты не дооцениваешь эпплдрочеров. Когда Леново выпустило телефон заточенный под дополненную реальность, со специальнымии датчиками, он нах никому не был нужен. Но когда через два года это сделало Эппл. Такой поднялся вой восторга. А эта кнопка "назад" в правом верхнем углу экрана до которой не дотянутся, кроме как вытворять какую то херню с опусканием всего что есть на экране? И это терпели ценители дизайна и адепты эргономики. Вообще думаю что взлетит как и часы.

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Ярослав

Ну справедливости ради у гугла небыло столько преданных фанатиков как у apple.Тем более если гарнитура станет модным акссесуаром и статусной вещью как айфон.

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Pavel Petel

За такой модный девайс тебе гопники рожу начистят. Стандартным очкарикам такое себе, да и в отличии от часов, девайс не на каждый день.

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Valeryi

Что мешает чистить рожу за айфон, часы и наушники общей стоимостью не меньше?

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Pavel Petel

Не мешает, но гопники больше не любят очкариков и/или волосатых.

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vlad egorov

Гугл гласс кстати не взлетел в потребительском сегменте и укатился в промышленность, там человекам очень нравится в процессе работы руками выводить сразу инструкции и схемы

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Sasha Bor

Маша, а фотку скачать чудо девайса и в статью вставить?)))

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Влад
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Yo Yo

Какая фотка тебе из заседания совета директоров?

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Sasha Bor

Да ладно 😮😮😮 капец ты от жизни отстал. Уже давно полно

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Андрей Колесников

В этой смешанной реальности существует призрак киева, доллар по 300 и дефолт в марте)))

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Vania Ivanov

N420

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artem.kirillof

Кто купит за такие деньги?

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Sasha Bor

Ну хололенс и за $3500 покупают

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Sasha Bor

Но если честно он пока не о чем. Я первый пробовал был 27 угол обзора. Второй вроде до 50 довели. Жестикуляция через раз работает.
Ещё очень рано для всего этого. Окулус вообще забыл когда включал последний раз. VR AR mixed пока ещё ооооочень далеко до мэйнстрима

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Pavel Petel

Главный минус этого добра во времени автономной работы.

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Raimond Vladimirov

Также как Гевин Белсон презентуют...

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Evgenii Agaltsov

Я основатель проекта с AR. Даже особо не изучаю вопрос таких девайсов. Это не для массового использования пока. Очки, это будет очень круто, но заявляли, что к 2025 теперь до 30-го года. Очень ресурсоемкий процесс обработки AR. И только мощностью устройств можно снизить нагрузку.

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Daniil

Гугл же делал уже очки за пару тысяч долларов, что то их даже на авито уже не найти :)

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Ashad Riventas

Так и эти на авито нельзя будет найти )

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Aleksey Bobkov

причем тут гугл?

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TL DR
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