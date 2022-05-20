Техника
Маша Цепелева

В гарнитуре смешанной реальности Apple будет 14 камер, дизайнеров консультировал Джони Айв — The Information Статьи редакции

Бывший главный дизайнер Apple помогал с размещением батареи устройства, камерами и эргономикой, говорят источники издания.

  • Журналисты The Information узнали подробности работы Apple над гарнитурой смешанной реальности. Одна из особенностей — реалистичные аватары, которые будут создаваться благодаря 14 установленным внутри камерам. Они будут точно отображать мимику владельца.
  • Айв участвовал в разработке в качестве консультанта уже после своего ухода из Apple в 2019 году. Он помогал с размещением батареи, камер и эргономикой устройства, говорят источники издания.
  • По их словам, для первой версии гарнитуры Apple планирует адаптировать некоторые игры для iPad. Она не разрабатывает контроллеры для устройства и планирует использовать отслеживание рук для управления внутри приложений.
  • Планируется, что гарнитура будет полностью автономным устройством, не требующим подключения к другим продуктам Apple. В ней будет два чипа, основной — эквивалентен M2, который, как ожидается, будет установлен в новых моделях MacBook Air и iPad, которые представят в конце 2022 года.
  • 19 мая источники Bloomberg сообщили, что разработчики представили прототип гарнитуры совету директоров. Устройство начнут продавать в 2023 году по ценам от $2000.

#новость #apple

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20 комментариев
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Alexey V

Порно-индустрия замерла в ожидании новых возможностей. 🙂

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MEGAtraXXXer666

Очень жду этого продукта

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Михаил Селин

Это смешанная реальность в которой доллар стоит 300 рублей, дефолт случился в марте, существует призрак киева, герои змеиного и фейки типа бучи) В этой смешанной реальности Зеленский(за которого голосовало всего 29% украинцев) не угрожал ядерным оружием не стягивал войска к границам днр и не провоцировал войну.

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VS

Поздравляю с регистрацией! Рад видеть на нашем портале!

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Roman Volgasov

Поздравляю с регистрацией в 2021! Как вам на этом портале?

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Sergei Listopad

Welcome to VC dear username.

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Мирослав Вселюд

Опять история про провоцирование жертвой преступника
Россия дала гарантии безопасности Украины в границах 1994 года в обмен на отказ от ядерного оружия
Крым отжала, войска на границе собрала, зачем Украине свою часть договора исполнять?
За Зеленского, русскоязычного этнического еврея, голосовало в первом туре - 30,24%, во втором туре - 73,22%
За Маркона голосовало в первом туре - 27,84%, во втором туре - 58,54%
На картинке как работает пропаганда. Разница в результатах по запросу «Буча» в Яндексе и Google

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Ave Ave
Россия дала гарантии безопасности Украины в границах 1994 года в обмен на отказ от ядерного оружия. Крым отжала, войска на границе собрала, зачем Украине свою часть договора исполнять?

А еще ранее Украина декларировала нейтральность и внеблоковость. Зачем России исполнять свою часть договора?

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Roman Volgasov

Судя по всему соевым пориджам не по душе такой юмор, а я ржу, спасибо братан! XD

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Roman Volgasov

Лучшее что я сегодня читал!

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Эзиз Артыков

Маша дело пишет)

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I0

Если дизайнер Айв, значит батареи будет хватать на 2 часа, зарядка будет через жопу пользователя, а покрытие гарнитуры будет мгновенно желтеть от прикосновения к коже.

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Юрий Б.

Айв мог бы и больше камер пролоббировать.

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Слегка Придурковатый

88 реалистичных аватаров, которые будут создаваться благодаря 14 установленным внутри камерам.

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Вася Пражкин
Айв участвовал в разработке в качестве консультанта уже после своего ухода из Apple в 2019 году
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Алексей Дымов

А что случилось?

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Вася Пражкин

Как в том анекдоте - "ну надо же что-то делать"

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C Ever

Vir to all

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C Ever

Vir to all
Как обычно мужики изобретают девайсы для облегчения жизни женщин:
силиконовых мужиков Vir to all.
До этого:
- стиральная машина
- посудомоечная машина
- жена Генри Форда помогала ему с его изобретениями, чтобы мужики катали женщин на авто и не бухали, как раньше . Ведь бухого мужика лошадь без особых проблем доставляла до дома пьяного.
- самолёты для путешествий
- компьютеры для феминизации....

Ну а женщина изобрела вытягивающийся поводок, позволяющий держать собаку на расстоянии, но управлять ей при этом.

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Юрий Б.

Айв мог бы и больше камер пролоббировать.

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