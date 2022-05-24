Официальные ритейлеры техники Apple в России начали закрывать убыточные магазины — «Ъ» Статьи редакции
Сети перераспределяют товары в точки с наибольшей прибылью, говорит источник.
Магазины re:Store и iPort закрывают убыточные магазины, чтобы перераспределить товар в точках, которые аккумулируют наибольшую прибыль, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке дистрибуции электроники.
На сайте re:Store (входит в Inventive Retail Group, IRG) указано, что «временно закрыты» восемь точек в Москве и часть в регионах. На сайте iPort говорится о временном закрытии четырёх магазинов в Петербурге. В IRG не стали комментировать это, в iPort не ответили на запрос.
- IRG решила приостановить работу магазинов на три месяца, в течение которых рассчитывает перестроить логистику, говорит источник на рынке недвижимости. Ритейлер якобы договаривается с собственниками помещений о приостановке работы и окончательно закрывает точки, где не удаётся договориться об арендных каникулах или скидках.
Другой источник «Ъ» рассказал, что re:Store хочет наладить параллельный импорт. Однако это поставит крест на возможности сотрудничества с Apple, если компания вернётся в Россию, полагает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
iPort, спб
Да, 420к за базовую 16" прошку это прорыв. Отличный курс 168р/бакс. Ну ладно, 140р, если 20% НДС приплюсовать.
Вы все врети! Курс 57! Рубль - самая сильная валюта Мира!
Ох пиздец ) и правда 57. Даже снижение до 50% не помогло 😅
Не помогло чему, купить тебе айфон 🥹
Любителям Apple все-равно сколько в долларах и какой курс доллара.
Нет, нам не все равно
160-180к за рабочий ноут и 420к это немножечко разница 🤣 чуть поболее разницы между айфоном и какие-там-сейчас-конкуренты
Рубрика серый импорт, без рестора.
1) Заказываю здесь: https://www.walmart.com/ip/Apple-MacBook-Pro-16-inch-Apple-M1-Pro-chip-with-10-core-CPU-and-16-core-GPU-16GB-RAM-512GB-SSD-Space-Gray-New-Open-Box/870905624?athbdg=L1700
2) оплачиваю здесь с выводом на турецкую карту на счёт USD.
3) доставку оформляю здесь: https://global.cdek.ru/price
Оплачиваю здесь. , ссылка не приложена
Золотая корона
Не страшно мак так тащить? На любом этапе могут экран заломать...
Если будет страшно застрахую посылку (10-20$). А Деньги в любом случае вернуться на карту, она не из РФ. Все как мы привыкли
а не проще тогда из ОАЭ у сдэка купить?
Проще. Моя схема сделанная на коленке. Когда буду покупать, уже изучу вопрос.
В Турции кстати есть официальный Apple Store, но он не продает маки с английской раскладкой, только с турецкой и немецкой плюс еще какой-то язык кажется. Даже через сайт под заказ. Зато можно часы купить с любым ремешком без переплаты за комплектный ремешок :)
Эх не люблю раскладку ISO у Маков, вот почему нельзя было ANSI продавать во всех Apple Store не знаю...
Для себя я сделал очень простой вывод, техника в магазинах Турции на 200% дороже. Сравнивал с xiaomi vacuum, в РФ брал за 10k, в Турции 30k
А вот еда, одежда — очень дешевые.
Коммуналка — пиздец космос. Ностальгирую по счетам за газ по 60₽ в месяц
Про раскладку прям вот жиза. Кто вообще исо раскладку придумал??🥲
Ключевой момент - турецкая карта 😁
Штош.
Ну вообще не понятно... Чего они вдруг убыточные? Цена топчик
Ох ёёёбо-бошечки воробушечки
ДеAppleфикация?
Телефоны Шрёдингера. Толи работают в РФ, толи нет.
А сейчас многие компании стали компаниями Шрёдингера
Пока работают
И продавцы такие ходят по магазину, хуи пинают. Думают, может в старбакс за кофе сгонять, все равно клиентов нет, а бля, старбакс же закрылся.
потом подумали а может перекусить в маке, а мак тоже закрылся,
потом подумали а может прикупит каких-то вещей, а большая часть магазинов тоже закрыта
и этот список можно продолжать и продолжать
В провинциальных районах <sarcasm>великой и могучей</sarcasm> нету ни старбакса, ни макдака и теперь уже никогда не будет, туда не добрались многие бренды. В том же Новосибирске макдак появился ТОЛЬКО в 2014 году :) что уж говорить о более мелких регионах.
Так что для 70% населения (а скорее всего даже больше) уход этих компаний остался незамеченным.
Почему-то более старшее покаление мне ещё пытается доказывать, что уход этих компаний это хорошо... дожили... маразм крепчает на фоне противостояния поколений и текущей мировой ситуации.
Прощай, яблоко! Прощай, макдак! Привет, гулаг!
Вчера покупал айфон :) надо было 13 про или макс 256, в ресторе цены около 150-170 были :) съездил на горбушку , 13 256 про 89, про макс 97. Вывод: надо закрывать все магазины, с такой жадностью конкурировать с нормальным рынком не получится :)
на Горбушке уже работает параллельный импорт?
Always has been
Как и годы назад)
Это не про :)
вы на горбушке взяли прям новый, запечатанный, или ранее использованный?
Сейчас в каждорм городе появились продавцы евротестов) которые продают на 40 т дешевле, чем в ресторе. Я про макс 13 взял в городе (глубинка) 300 000 чел) за 109 000 голубой новый запечатаный, доволен 🫰Рестор сдыхает, а не перегруппировывается .
Сразу видно параллельного импортера
То есть вчерашняя новость о ввозе серых Самсунгов их таки напрягла? Ясно, ясно.
Придется переименовываться рестору. Иначе никакого restore отношений с Аппле.. )
С этим $ какой то заплет, лохотрон, обувание. Личное мнение
Покупал в декабре 2021 за 189 тыр.
Жадные черти 😁 как винтить цены до заоблачных высот и аргументировать это привязкой к доллару так пожалуйста, как доллар по 57р, так магазины решили закрывать, а не цены снижать 🪙