Техника
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Официальные ритейлеры техники Apple в России начали закрывать убыточные магазины — «Ъ» Статьи редакции

Сети перераспределяют товары в точки с наибольшей прибылью, говорит источник.

  • Магазины re:Store и iPort закрывают убыточные магазины, чтобы перераспределить товар в точках, которые аккумулируют наибольшую прибыль, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке дистрибуции электроники.

  • На сайте re:Store (входит в Inventive Retail Group, IRG) указано, что «временно закрыты» восемь точек в Москве и часть в регионах. На сайте iPort говорится о временном закрытии четырёх магазинов в Петербурге. В IRG не стали комментировать это, в iPort не ответили на запрос.

  • IRG решила приостановить работу магазинов на три месяца, в течение которых рассчитывает перестроить логистику, говорит источник на рынке недвижимости. Ритейлер якобы договаривается с собственниками помещений о приостановке работы и окончательно закрывает точки, где не удаётся договориться об арендных каникулах или скидках.

  • Другой источник «Ъ» рассказал, что re:Store хочет наладить параллельный импорт. Однако это поставит крест на возможности сотрудничества с Apple, если компания вернётся в Россию, полагает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

#новость #apple

3879 просмотров
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46 комментариев
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Наим Алиев

iPort, спб

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Герман Воронов

Да, 420к за базовую 16" прошку это прорыв. Отличный курс 168р/бакс. Ну ладно, 140р, если 20% НДС приплюсовать.

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Пришелец

Вы все врети! Курс 57! Рубль - самая сильная валюта Мира!

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Герман Воронов

Ох пиздец ) и правда 57. Даже снижение до 50% не помогло 😅

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Luke Oil

Не помогло чему, купить тебе айфон 🥹

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Anushka Ri

Любителям Apple все-равно сколько в долларах и какой курс доллара.

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Алексей Гладских

Нет, нам не все равно

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Герман Воронов

160-180к за рабочий ноут и 420к это немножечко разница 🤣 чуть поболее разницы между айфоном и какие-там-сейчас-конкуренты

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Roman Volgasov

Рубрика серый импорт, без рестора.
1) Заказываю здесь: https://www.walmart.com/ip/Apple-MacBook-Pro-16-inch-Apple-M1-Pro-chip-with-10-core-CPU-and-16-core-GPU-16GB-RAM-512GB-SSD-Space-Gray-New-Open-Box/870905624?athbdg=L1700
2) оплачиваю здесь с выводом на турецкую карту на счёт USD.
3) доставку оформляю здесь: https://global.cdek.ru/price

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anton b

Оплачиваю здесь. , ссылка не приложена

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Roman Volgasov

Золотая корона

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color

Не страшно мак так тащить? На любом этапе могут экран заломать...

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Roman Volgasov

Если будет страшно застрахую посылку (10-20$). А Деньги в любом случае вернуться на карту, она не из РФ. Все как мы привыкли

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Сергей Сергеев

а не проще тогда из ОАЭ у сдэка купить?

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Roman Volgasov

Проще. Моя схема сделанная на коленке. Когда буду покупать, уже изучу вопрос.

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Roman Pesterev

В Турции кстати есть официальный Apple Store, но он не продает маки с английской раскладкой, только с турецкой и немецкой плюс еще какой-то язык кажется. Даже через сайт под заказ. Зато можно часы купить с любым ремешком без переплаты за комплектный ремешок :)
Эх не люблю раскладку ISO у Маков, вот почему нельзя было ANSI продавать во всех Apple Store не знаю...

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Roman Volgasov

Для себя я сделал очень простой вывод, техника в магазинах Турции на 200% дороже. Сравнивал с xiaomi vacuum, в РФ брал за 10k, в Турции 30k

А вот еда, одежда — очень дешевые.
Коммуналка — пиздец космос. Ностальгирую по счетам за газ по 60₽ в месяц

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Fanvisin

Про раскладку прям вот жиза. Кто вообще исо раскладку придумал??🥲

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Герман Воронов

Ключевой момент - турецкая карта 😁

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Космический цветок

Штош.

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Сергей Щукин
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евген

Ну вообще не понятно... Чего они вдруг убыточные? Цена топчик

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Елена Нефедова

Ох ёёёбо-бошечки воробушечки

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Брянский Бренд

ДеAppleфикация?

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Roman Volgasov

Телефоны Шрёдингера. Толи работают в РФ, толи нет.

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Yuri Polyakov

А сейчас многие компании стали компаниями Шрёдингера

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Sergio Sergios

Пока работают

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Космический цветок

И продавцы такие ходят по магазину, хуи пинают. Думают, может в старбакс за кофе сгонять, все равно клиентов нет, а бля, старбакс же закрылся.

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Andrey Norin

потом подумали а может перекусить в маке, а мак тоже закрылся,
потом подумали а может прикупит каких-то вещей, а большая часть магазинов тоже закрыта
и этот список можно продолжать и продолжать

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Roman Pesterev

В провинциальных районах <sarcasm>великой и могучей</sarcasm> нету ни старбакса, ни макдака и теперь уже никогда не будет, туда не добрались многие бренды. В том же Новосибирске макдак появился ТОЛЬКО в 2014 году :) что уж говорить о более мелких регионах.
Так что для 70% населения (а скорее всего даже больше) уход этих компаний остался незамеченным.
Почему-то более старшее покаление мне ещё пытается доказывать, что уход этих компаний это хорошо... дожили... маразм крепчает на фоне противостояния поколений и текущей мировой ситуации.

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Иван Бирюк

Прощай, яблоко! Прощай, макдак! Привет, гулаг!

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Andrey Tsyganok

Вчера покупал айфон :) надо было 13 про или макс 256, в ресторе цены около 150-170 были :) съездил на горбушку , 13 256 про 89, про макс 97. Вывод: надо закрывать все магазины, с такой жадностью конкурировать с нормальным рынком не получится :)

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Андрей Ким

на Горбушке уже работает параллельный импорт?

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Семен Смирнов

Always has been

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Alex Jian

Как и годы назад)

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Илья Волочков
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Andrey Tsyganok

Это не про :)

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Юрий Аванесов

вы на горбушке взяли прям новый, запечатанный, или ранее использованный?

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Stas Kokin

Сейчас в каждорм городе появились продавцы евротестов) которые продают на 40 т дешевле, чем в ресторе. Я про макс 13 взял в городе (глубинка) 300 000 чел) за 109 000 голубой новый запечатаный, доволен 🫰Рестор сдыхает, а не перегруппировывается .

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Slava Nikolsky
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Герман Воронов

Сразу видно параллельного импортера

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Космический цветок
Другой источник «Ъ» рассказал, что re:Store хочет наладить параллельный импорт. Однако это поставит крест на возможности сотрудничества с Apple, если компания вернётся в Россию

То есть вчерашняя новость о ввозе серых Самсунгов их таки напрягла? Ясно, ясно.

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Герман Воронов

Придется переименовываться рестору. Иначе никакого restore отношений с Аппле.. )

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Инокентий Смирнов

С этим $ какой то заплет, лохотрон, обувание. Личное мнение

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Василий Степанофф

Покупал в декабре 2021 за 189 тыр.

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Luke Oil

Жадные черти 😁 как винтить цены до заоблачных высот и аргументировать это привязкой к доллару так пожалуйста, как доллар по 57р, так магазины решили закрывать, а не цены снижать 🪙

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