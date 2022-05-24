Магазины re:Store и iPort закрывают убыточные магазины, чтобы перераспределить товар в точках, которые аккумулируют наибольшую прибыль, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке дистрибуции электроники.

На сайте re:Store (входит в Inventive Retail Group, IRG) указано, что «временно закрыты» восемь точек в Москве и часть в регионах. На сайте iPort говорится о временном закрытии четырёх магазинов в Петербурге. В IRG не стали комментировать это, в iPort не ответили на запрос.