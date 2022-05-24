И обновлённую версию мыши MX Master.

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Logitech представила две механических клавиатуры MX Mechanical и MX Mechanical Mini — аналог существующих клавиатур MX Keys.

В них используются низкропрофильные механические переключатели Kailh Choc V2, на выбор доступно три вида: линейные «красные» и два типа тактильных — «синие» со щелчком и «коричневые» без щелчка, пишет The Verge.

Обе клавиатуры беспроводные, соединение происходит по Bluetooth или через USB-адаптер. Они могут запоминать до трёх сопряжённых устройств и переключаться между ними. Также они оснащены подсветкой, которая включается при приближении рук.

Время автономной работы с подсветкой — до 15 дней, без неё — до 10 месяцев. Заряжается устройство через USB-C. Стоимость устройства — $169,99 (около 9,6 тысячи рублей) или $149,99 (около 8,5 тысячи рублей) в зависимости от версии.

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Также компания представила мышь MX Master 3S — обновлённую версию модели MX Master 3. У мыши есть два колёсика для прокрутки и три дополнительные кнопки.