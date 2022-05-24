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Техника
Многолетний космос

Logitech выпустила механическую клавиатуру MX Mechanical Статьи редакции

И обновлённую версию мыши MX Master.

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Logitech представила две механических клавиатуры MX Mechanical и MX Mechanical Mini — аналог существующих клавиатур MX Keys.

В них используются низкропрофильные механические переключатели Kailh Choc V2, на выбор доступно три вида: линейные «красные» и два типа тактильных — «синие» со щелчком и «коричневые» без щелчка, пишет The Verge.

Обе клавиатуры беспроводные, соединение происходит по Bluetooth или через USB-адаптер. Они могут запоминать до трёх сопряжённых устройств и переключаться между ними. Также они оснащены подсветкой, которая включается при приближении рук.

Время автономной работы с подсветкой — до 15 дней, без неё — до 10 месяцев. Заряжается устройство через USB-C. Стоимость устройства — $169,99 (около 9,6 тысячи рублей) или $149,99 (около 8,5 тысячи рублей) в зависимости от версии.

Также компания представила мышь MX Master 3S — обновлённую версию модели MX Master 3. У мыши есть два колёсика для прокрутки и три дополнительные кнопки.

Основное отличие — датчик с разрешением 8000 точек на дюйм вместо датчика с разрешением 4000 точек на дюйм. По данным компании, левая и правая кнопки мыши работают на 90% тише. Стоимость — $99 (5,5 тысячи рублей).

#новость #logitech

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44 комментария
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Ivan the Not So Terrible
Стоимость — $99 (5,5 тысячи рублей).

Тонко.

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Максим Соколовский

ждем параллельно импортированную стоимость

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Парламентский цвет

Как пользователь премиальных продуктов Logitech дам 100% полезный совет - не покупайте никаких продуктов Logitech. Я в это вляпался, не повторяйте моих ошибок.

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Oleg Zagrebelsky

Как пользователь премиальных продуктов Logitech дам 100% полезный совет - покупайте продукты Logitech. Я в это влюбился, повторяйте за мной.

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Религиозный кот

Поддерживаю - у меня тоже хороший опыт с премиальными Logitech.

И не столь однозначный с более дешевыми вещами от них же.

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Максим Соколовский

Как пользователь премиальных продуктов Logitech дам 100% полезный совет - покупайте продукты Logitech. Я в это вляпался, повторяйте мои ошибки.

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Илья Ефимов

Собираюсь купить премиум от Рейзер, хотя они все там с конскими ценниками, тупо ради коллабы с Halo Infinite

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Andrej Krav

Рейзер делает неплохую переферию уж точно лучше корсара и ROG

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Andrej Krav

Как пользователь премиальной переферии ROG дам 200% полезный совет не покупайте переферию ROG, дерьмо похуже логитеча раз в 100.

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Dimmy

Было бы интересней узнать состав того во что вы вляпались. Поделитесь историей.

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C Ever

где купить ХОРОШУЮ мышь логитековскую? Юзаю уже лет 15, хочу поменять, а не на что.

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Никита Войцеховский

блади отличная мышь

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C Ever

A4Tech Bloody V7 ?

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Dimmy

Мышь отличная, платная подписка за доп. функции - говно.

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Oleg Zagrebelsky

Мне mx зашла. Юзаю на маке и винде

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C Ever

и у меня проводная MX

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Парламентский цвет

Какие соображения по поводу работы подсветки? Которая по факту не работает при нормальном пользовании клавиатуры, ибо гасится тут же если на кнопки не нажимать.

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Oleg Zagrebelsky

Тут же про мышку спрашивали.
Что Клава то горит, то не горит - бесит, ага. Мне пояснили что это из-за экономии батареи. Если от кабеля не отсоединять, то не гаснет.

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Oleg Zagrebelsky

судя по треду исправили в прошивке https://www.reddit.com/r/logitech/comments/ljc635/mx_keys_backlight_turns_itself_off/

MX Keys backlight turns itself off
22 votes and 45 comments so far on Reddit
www.reddit.com
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Парламентский цвет

Не исправили. А с кабелем клавиатура беспроводная теряет всякий смысл.

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Oleg Milyaev

MX518

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Космический цветок
Юзаю уже лет 15, хочу поменять, а не на что.
Юзаю G603 беспроводная, мой рекомендасьон. Пока ничего более удобного не доводилось юзать.
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Dimmy

Зачем вам знать где её купить? Вам же не на что.

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C Ever

я буду копить

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Dimmy

Это похвально!

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C Ever

буду копить и жить этой мечтой

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Dimmy

Я буду надеятся что скоро купишь!

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Космический цветок

Дополняю, она есть в ДНС 5k сейчас стоит.

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C Ever

благодарю, может и на неё накоплю.

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C Ever

беспроводную очкую брать, мне надо прям чтобы чики пуки всё было, точно, как стыковка шлюза с МКС

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Космический цветок

Есть она же но проводная. Тоже G603.

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Космический цветок

Да она даже лучше чем стыковка, так стыкуется что хрен расстыкуешь, полтора года вообще без нареканий.

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C Ever

у меня MX310. Хочу такую же новую.

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Art K

Если кто-то действительно хочет премиум, то забудьте про Логитек. Varmilo, Leopold ваш выбор. На всякий это не реклама, сам пользуюсь не первый год, счастлив как слон, все друзья и коллеги купили такие. Посмотрите в geekboards.

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Д Хб

Как, если вам не плевать на своё здоровье, вы рекомендуете брать прямоугольную клавиатуру?
Логитек хотя бы пытается в Эргономичность.
Трекболы - вообще супер.

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Виталий Воробьев

Второй день сижу с MX Ergo. Пока что в восторге и не знаю, как жил без нее.

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Антон Веселов

Юзаю логитек и налоговая тоже юзает и весь госсектор его

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Петя Савинский

я клавиатурой с алика пользуюсь уже третий год, до сих пор как новая за 25 баксов взял

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Отвратительный пистолет

Пользуюсь их линейкой G хоть и в игры не играю, просто нравится связка: беспроводные наушники+клавиатура+мышь+коврик с подзарядкой мышки
Стоит это всё недёшево, но, лично я получаю и эстетическое и практическое удовольствие.

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Stanislav

Долго ждал укороченную MX. Придется покупать.

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Псков Бурито

Logitech forever!

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Nik Lod

Есть информация по хотсвапу?

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Alexander Tortsev

Лучшие клавиатуры и мыши, среди множества за многие годы, как ни странно - у макинтоша. Кому-то нравится их сенсорная мышь, как мне, кому-то наборот. Клавиатуры - топ. Если бы еще не этот странный механизм, который периодически глючит, цены бы не было. Но все равно как-то больше нравится, чем те же черри, кривые клавы от микрософта, навороченные от логитека. Мышь уже давно не используется, так как есть тачпад и трекпад

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Д Хб

Это не так)

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