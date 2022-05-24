Logitech выпустила механическую клавиатуру MX Mechanical Статьи редакции
И обновлённую версию мыши MX Master.
Logitech представила две механических клавиатуры MX Mechanical и MX Mechanical Mini — аналог существующих клавиатур MX Keys.
В них используются низкропрофильные механические переключатели Kailh Choc V2, на выбор доступно три вида: линейные «красные» и два типа тактильных — «синие» со щелчком и «коричневые» без щелчка, пишет The Verge.
Обе клавиатуры беспроводные, соединение происходит по Bluetooth или через USB-адаптер. Они могут запоминать до трёх сопряжённых устройств и переключаться между ними. Также они оснащены подсветкой, которая включается при приближении рук.
Время автономной работы с подсветкой — до 15 дней, без неё — до 10 месяцев. Заряжается устройство через USB-C. Стоимость устройства — $169,99 (около 9,6 тысячи рублей) или $149,99 (около 8,5 тысячи рублей) в зависимости от версии.
Также компания представила мышь MX Master 3S — обновлённую версию модели MX Master 3. У мыши есть два колёсика для прокрутки и три дополнительные кнопки.
Основное отличие — датчик с разрешением 8000 точек на дюйм вместо датчика с разрешением 4000 точек на дюйм. По данным компании, левая и правая кнопки мыши работают на 90% тише. Стоимость — $99 (5,5 тысячи рублей).
Тонко.
ждем параллельно импортированную стоимость
Как пользователь премиальных продуктов Logitech дам 100% полезный совет - не покупайте никаких продуктов Logitech. Я в это вляпался, не повторяйте моих ошибок.
Как пользователь премиальных продуктов Logitech дам 100% полезный совет - покупайте продукты Logitech. Я в это влюбился, повторяйте за мной.
Поддерживаю - у меня тоже хороший опыт с премиальными Logitech.
И не столь однозначный с более дешевыми вещами от них же.
Как пользователь премиальных продуктов Logitech дам 100% полезный совет - покупайте продукты Logitech. Я в это вляпался, повторяйте мои ошибки.
Собираюсь купить премиум от Рейзер, хотя они все там с конскими ценниками, тупо ради коллабы с Halo Infinite
Рейзер делает неплохую переферию уж точно лучше корсара и ROG
Как пользователь премиальной переферии ROG дам 200% полезный совет не покупайте переферию ROG, дерьмо похуже логитеча раз в 100.
Было бы интересней узнать состав того во что вы вляпались. Поделитесь историей.
где купить ХОРОШУЮ мышь логитековскую? Юзаю уже лет 15, хочу поменять, а не на что.
блади отличная мышь
A4Tech Bloody V7 ?
Мышь отличная, платная подписка за доп. функции - говно.
Мне mx зашла. Юзаю на маке и винде
и у меня проводная MX
Какие соображения по поводу работы подсветки? Которая по факту не работает при нормальном пользовании клавиатуры, ибо гасится тут же если на кнопки не нажимать.
Тут же про мышку спрашивали.
Что Клава то горит, то не горит - бесит, ага. Мне пояснили что это из-за экономии батареи. Если от кабеля не отсоединять, то не гаснет.
судя по треду исправили в прошивке https://www.reddit.com/r/logitech/comments/ljc635/mx_keys_backlight_turns_itself_off/
Не исправили. А с кабелем клавиатура беспроводная теряет всякий смысл.
MX518
Юзаю G603 беспроводная, мой рекомендасьон. Пока ничего более удобного не доводилось юзать.
Зачем вам знать где её купить? Вам же не на что.
я буду копить
Это похвально!
буду копить и жить этой мечтой
Я буду надеятся что скоро купишь!
Дополняю, она есть в ДНС 5k сейчас стоит.
благодарю, может и на неё накоплю.
беспроводную очкую брать, мне надо прям чтобы чики пуки всё было, точно, как стыковка шлюза с МКС
Есть она же но проводная. Тоже G603.
Да она даже лучше чем стыковка, так стыкуется что хрен расстыкуешь, полтора года вообще без нареканий.
у меня MX310. Хочу такую же новую.
Если кто-то действительно хочет премиум, то забудьте про Логитек. Varmilo, Leopold ваш выбор. На всякий это не реклама, сам пользуюсь не первый год, счастлив как слон, все друзья и коллеги купили такие. Посмотрите в geekboards.
Как, если вам не плевать на своё здоровье, вы рекомендуете брать прямоугольную клавиатуру?
Логитек хотя бы пытается в Эргономичность.
Трекболы - вообще супер.
Второй день сижу с MX Ergo. Пока что в восторге и не знаю, как жил без нее.
Юзаю логитек и налоговая тоже юзает и весь госсектор его
я клавиатурой с алика пользуюсь уже третий год, до сих пор как новая за 25 баксов взял
Пользуюсь их линейкой G хоть и в игры не играю, просто нравится связка: беспроводные наушники+клавиатура+мышь+коврик с подзарядкой мышки
Стоит это всё недёшево, но, лично я получаю и эстетическое и практическое удовольствие.
Долго ждал укороченную MX. Придется покупать.
Logitech forever!
Есть информация по хотсвапу?
Лучшие клавиатуры и мыши, среди множества за многие годы, как ни странно - у макинтоша. Кому-то нравится их сенсорная мышь, как мне, кому-то наборот. Клавиатуры - топ. Если бы еще не этот странный механизм, который периодически глючит, цены бы не было. Но все равно как-то больше нравится, чем те же черри, кривые клавы от микрософта, навороченные от логитека. Мышь уже давно не используется, так как есть тачпад и трекпад
Это не так)