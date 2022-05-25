Dyson представила прототипы роботов для уборки дома Статьи редакции
Они могут поднимать предметы, чистить мебель и другое.
Dyson показала прототипы роботов-уборщиков. Компания планирует нанять 700 инженеров в течение пяти лет для подразделения, которое будет заниматься их разработкой.
Пока Dyson набирает 250 инженеров-робототехников с опытом в «компьютерном зрении, машинном обучении, датчиках и мехатронике». С начала года штат компании увеличился на 2000 сотрудников.
Производитель развивает центр робототехники в Великобритании на аэродроме Халлавингтон рядом с действующим проектным центром в Малмсбери. До этого место предназначалось для разработки электромобиля Dyson, проект закрыли в 2019 году.
По данным The Guardian, компания планирует начать продажу первых устройств в 2030 году.
В 2020 году Dyson объявила о планах инвестировать £2,75 млрд (около $3,45 млрд) в робототехнику, новые моторные технологии и программное обеспечение для машинного обучения.
В 2021 году Dyson зарегистрировала несколько патентов на устройства для уборки, писал Bloomberg. Например, робота, который может подниматься по лестнице, и роботизированную руку, способную держать предметы и открывать дверцы шкафов.
Fallout что-то вспомнился.
Мистер помощник с огнемётом.
А мне навеяло советский мультфильм "Будет ласковый дождь" 1984 года..самый жуткий мульт из детства.
В России зато бюджеты на rnd заметно сократились
При чем здесь Россия?
периодически - это с 8 утра до 8 вечера?
Могу программу вам написать)
Мы тут живём?
Хотя бы по тому, что ты по русски пишешь и неплохо бы понимать в какой реальности ты находишься
Давайте ещё робота для проживания дома
Киберпанк к нам приходит. Да, сперва ковид, потом [РОСКОМНАДЗОР], оспа обезьян, дальше похоже аниматрица и борьба за права роботов.
Про борьбу за права работов смешно😄😄😄
8 лет всего-то подождать!
Думаю Маск с его теслаботами их уделает. Тем более бот более универсален
Я вспомнил серию из Любовь-смерть-роботы, будущее уже близко
напомнило серию «Автоматизированная клиентская служба» / «Automated Customer Service» из сериала "Любовь. Смерть. Роботы"
Самая хайпожорная и бесполезная компания, делающая красивые пустышки.
Не соглашусь: профессиональный фен у них бесподобный
Сейчас у всех девушек еще больше шансов получить не то тот дайсон
А если этот робот снесёт полквартиры и ценных вещей - претензии тоже к Dyson?
Извините, может неуместно, но всё же попробую спросить. Кто нибудь подскажет, как сейчас приобрести один из последних дайсонов, V15 например, в Европе, с доставкой в РФ? Особенно с таким прекрасным курсом евро.
Подождитеее, куда так быстро. Я ещё на фен от дайсон жене не накопил)
Класс, моя женщина только недавно купила себе этот их фен знаменитый, теперь робота еще захочет...
Всё хуйня. Только человекоподобный андроид в итоге будет в домах, а не вот эти роборуки и тд.
Надо делать коллаб с Атласом из Boston Dynamics
робота то покажите
Видео то открой, статью то прочитай.
статью видел, робота нет