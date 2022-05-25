Техника
Маша Цепелева

Dyson представила прототипы роботов для уборки дома Статьи редакции

Они могут поднимать предметы, чистить мебель и другое.

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Dyson показала прототипы роботов-уборщиков. Компания планирует нанять 700 инженеров в течение пяти лет для подразделения, которое будет заниматься их разработкой.

Пока Dyson набирает 250 инженеров-робототехников с опытом в «компьютерном зрении, машинном обучении, датчиках и мехатронике». С начала года штат компании увеличился на 2000 сотрудников.

Производитель развивает центр робототехники в Великобритании на аэродроме Халлавингтон рядом с действующим проектным центром в Малмсбери. До этого место предназначалось для разработки электромобиля Dyson, проект закрыли в 2019 году.

По данным The Guardian, компания планирует начать продажу первых устройств в 2030 году.

В 2020 году Dyson объявила о планах инвестировать £2,75 млрд (около $3,45 млрд) в робототехнику, новые моторные технологии и программное обеспечение для машинного обучения.

В 2021 году Dyson зарегистрировала несколько патентов на устройства для уборки, писал Bloomberg. Например, робота, который может подниматься по лестнице, и роботизированную руку, способную держать предметы и открывать дверцы шкафов.

#новость #dyson

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31 комментарий
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Karzec

Fallout что-то вспомнился.

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Джахор Дырдырдаев

Мистер помощник с огнемётом.

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Цифровые комплексы

А мне навеяло советский мультфильм "Будет ласковый дождь" 1984 года..самый жуткий мульт из детства.

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Хозяин
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Дима Белозёров

В России зато бюджеты на rnd заметно сократились

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Положенный инструмент

При чем здесь Россия?

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Jevgenij A
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Сергей Токарев

периодически - это с 8 утра до 8 вечера?

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Дима Белозёров

Могу программу вам написать)

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Для Сохранения

Мы тут живём?

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Дима Белозёров

Хотя бы по тому, что ты по русски пишешь и неплохо бы понимать в какой реальности ты находишься

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AAAAA

Давайте ещё робота для проживания дома

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Джахор Дырдырдаев

Киберпанк к нам приходит. Да, сперва ковид, потом [РОСКОМНАДЗОР], оспа обезьян, дальше похоже аниматрица и борьба за права роботов.

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Совет безопасности

Про борьбу за права работов смешно😄😄😄

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Вася Пражкин
компания планирует начать продажу первых устройств в 2030 году

8 лет всего-то подождать!

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Открытый утюг

Думаю Маск с его теслаботами их уделает. Тем более бот более универсален

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Semen DavidoV

Я вспомнил серию из Любовь-смерть-роботы, будущее уже близко

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Nomad from Mordor

напомнило серию «Автоматизированная клиентская служба» / «Automated Customer Service» из сериала "Любовь. Смерть. Роботы"

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I0

Самая хайпожорная и бесполезная компания, делающая красивые пустышки.

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fishka2502

Не соглашусь: профессиональный фен у них бесподобный

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Вера Занцоева
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Leslie Cooper

Сейчас у всех девушек еще больше шансов получить не то тот дайсон

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Mikey

А если этот робот снесёт полквартиры и ценных вещей - претензии тоже к Dyson?

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Andrei P.
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Андрей Погорелый

Извините, может неуместно, но всё же попробую спросить. Кто нибудь подскажет, как сейчас приобрести один из последних дайсонов, V15 например, в Европе, с доставкой в РФ? Особенно с таким прекрасным курсом евро.

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Никита Наумов

Подождитеее, куда так быстро. Я ещё на фен от дайсон жене не накопил)

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Игорь Мягков

Класс, моя женщина только недавно купила себе этот их фен знаменитый, теперь робота еще захочет...

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Положенный инструмент

Всё хуйня. Только человекоподобный андроид в итоге будет в домах, а не вот эти роборуки и тд.

Надо делать коллаб с Атласом из Boston Dynamics

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Псков Бурито

робота то покажите

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Ценный шар

Видео то открой, статью то прочитай.

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Псков Бурито

статью видел, робота нет

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