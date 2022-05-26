Техника
Формальный чувак

Google отключит часть ускоряющих загрузку контента серверов в России — РБК Статьи редакции

На сетях крупных операторов связи оборудование продолжает работать.

  • Американская компания уведомила несколько российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки её сервисов. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника на телеком-рынке.
  • По данным главы юридической компании «Ордерком» Дмитрия Галушко, уведомления получили несколько операторов, в том числе «Радиосвязь» из Оренбурга. Серверы будут отключены «в связи с изменениями правовой практики», говорится в письме компании, с которым ознакомился РБК.
  • В «Радиосвязи» подтвердили, что эти серверы отключили ещё 19 мая, а спустя несколько дней пришло уведомление. По словам источника, такое же уведомление получил провайдер «МФТИ Телеком». В Google, МФТИ и «МФТИ Телеком» не ответили на запросы.
  • В «Ростелекоме», МТС и «Мегафоне» сообщили, что проблем нет. В «Билайне», Tele2 и «Эр-Телеком Холдинге» отказались от комментариев.
  • В мае 2022 года Google сообщила, что её российская «дочка» намерена объявить себя банкротом из-за ареста банковских счетов. Собеседник РБК в одном из крупных интернет-провайдеров отметил, что банкротство не связано с отключением серверов: эта структура не занималась их обслуживанием. В самой компании говорили, что несмотря на банкротство, бесплатные сервисы Google продолжат работать в стране.

#новость #google

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49 комментариев
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S.Capusta

Деградировать будем потихоньку.
Незаметно, не торопясь ..

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Alexander Weber

Со скоростью 256 кб/с

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John Doe
Деградировать будем потихоньку
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Джахор Дырдырдаев

Кто такие?

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John Doe

Les visiteurs

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Джахор Дырдырдаев

Спасибо

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Пришелец

Дурачки во время пандемии

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Джахор Дырдырдаев

Это было кучу лет назад.

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Артур Анатольевич Ротарь

Кругом враги, все нам завидуют… 🤦🏻‍♂️
А в моей стране все есть, но народу нехер есть!

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S.Capusta

Это весь Мир с ума сошёл. Не мы же...

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Александр Голубев

Ясен пень, бро! Фошиздвующие рептилоиды не дают спокойно жить бойцам из палаты намба сикс.

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Джахор Дырдырдаев

Жидомассоны.

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Александр Голубев

Без них то куда!

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Alexander Weber

Могу подкинуть соли, может с ней веселее будет доедать )

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Alexey QuQu

Этот ваш интернет нам на*уй не нужон
бешенная_бабка.жпг

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Грязный динозавр

Не пользовался никогда и не буду, скатертью дорога.

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Павел Фомичев

Излучение от этих вышек,мы все умрем из за интеренета вашего
(Бабка)

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Прекрасный паук например

А я вообше в тайге живу...

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Грязный динозавр

Сочувствую.

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Игорь Лыткин

Фашисты из США, ничего нового.

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Привлекательный колос

Вы ошиблись сайтом, вам на Пикабу

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Сергей С.

Когда выдвигаемся денацифицировать? Чур я в Малибу!

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Forgotten Games

Успейте получить Шойгенскую визу!

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Alexander Weber

Денацфикатор не дорос на батю прыгать 😄

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Пришелец

Авторитетное мнение человека, который создал сайт в свою честь.

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Вадим Д.

Это теперь что же, гмейл и аналитика будут на 7 секунд дольше грузиться и подлагивать в процессе работы? (-:
Но для корпоративный клиентов это, вероятно, будет весьма критично.

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Alexander Weber

Что б тебе до конца жизни с задержкой в 7 секунд везде отвечали

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Max N

Динамические данные не кэшируются. Чуть медленнее будут грузиться популярные видосы с youtube. Но это не точно

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Bobrdobr

Это прорыв🤣

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Александр Рюмин

Если только водопроводной трубы в Туле

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Zamir Saidov

Это наверное связано с наездом со стороны властей и штрафами.
Эти кеши используются ютубчиком? Будет теперь медленнее?

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Никита Кривых

Да. И не только Ютьюб. Ну и другие сервисы. В том числе Гугл плей и так далее.

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sles

Гугл плей - не нужен
русторе же

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sles

некоторые не умеют в сраказм или не любят? :-)

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sles

Эмиль , Вы мудак :-)

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John Doe
Эмиль , Вы мудак :-)

Тут просто пригожинских ботов много. На дату регистрации не смотрите - им Комитет позволяет "задним числом" регаться. Но паттерн у них один - пара-тройка комментов и исчезают в закат.

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Привлекательный колос

А уже все российские сайты в этих ботах. Как зайдешь в блог про котиков какой нибудь так все против царька и его действий, как тег политика - да мы всех победим и ничего нам не надо.
Ру сегмент загнивает потихоньку.

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John Doe

Интересно, когда ноуты окончательно исчезнут с рынка, появится ли вместо идиомы "работать за еду" "работать за доступ к бесплатному ноуту". Ну типа вместо зарплаты возможность поиграть в игрушки.

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Джахор Дырдырдаев

Ах ты ватник.

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Никита Кривых

Переиграл и уничтожил.
Опередил Роскомнадзор.
Не ты меня замедлил.
А я себя сам!)😂

А мне кажется всё просто.
Счета их заморозили.
Денег с рекламы меньше стало.
А за сервера и их обслуживание нужно платить.
Вот и всё объяснение поведению Гугл в РФ.

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Илья Ив

С этих серверов информация шла в РФ, так что скорей всего да.

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Артём Сычёв

Вполне логичный шаг. Следующий шаг - отключение Ру сегмента поиска. Они отключили везде рекламу/монетизацию. Какой смысл им тратиться на обслуживание нашего сегмента при нулевых доходах? It's not personal, just business.

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Слегка Придурковатый

А почему с Оренбурга начали, а не по классике - с Воронежа?

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sles

Чтобы враги не догадались.

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Skyray

Наши люди сидят на своих скоростях.
Если вы понимаете о чём я.

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Джахор Дырдырдаев

Они замедляют Россию!

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Артур Анатольевич Ротарь

Придурок Федоров же хотел национализовать Yotube… 😂🤦🏻‍♂️ все? Опять пендосы все испортили?!

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Chung Feng

За тех, кто начал учить китайский!

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Иван Лезгинов

Есть ощущение, что отключили GGC у парочки специфических операторов, материнские компании которых находяться под санкциями. Ничего хорошего, но в целом такой шаг понять можно.

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