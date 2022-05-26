Google отключит часть ускоряющих загрузку контента серверов в России — РБК Статьи редакции
На сетях крупных операторов связи оборудование продолжает работать.
- Американская компания уведомила несколько российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки её сервисов. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника на телеком-рынке.
- По данным главы юридической компании «Ордерком» Дмитрия Галушко, уведомления получили несколько операторов, в том числе «Радиосвязь» из Оренбурга. Серверы будут отключены «в связи с изменениями правовой практики», говорится в письме компании, с которым ознакомился РБК.
- В «Радиосвязи» подтвердили, что эти серверы отключили ещё 19 мая, а спустя несколько дней пришло уведомление. По словам источника, такое же уведомление получил провайдер «МФТИ Телеком». В Google, МФТИ и «МФТИ Телеком» не ответили на запросы.
- В «Ростелекоме», МТС и «Мегафоне» сообщили, что проблем нет. В «Билайне», Tele2 и «Эр-Телеком Холдинге» отказались от комментариев.
- В мае 2022 года Google сообщила, что её российская «дочка» намерена объявить себя банкротом из-за ареста банковских счетов. Собеседник РБК в одном из крупных интернет-провайдеров отметил, что банкротство не связано с отключением серверов: эта структура не занималась их обслуживанием. В самой компании говорили, что несмотря на банкротство, бесплатные сервисы Google продолжат работать в стране.
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Деградировать будем потихоньку.
Незаметно, не торопясь ..
Со скоростью 256 кб/с
Кто такие?
Les visiteurs
Спасибо
Дурачки во время пандемии
Это было кучу лет назад.
Кругом враги, все нам завидуют… 🤦🏻♂️
А в моей стране все есть, но народу нехер есть!
Это весь Мир с ума сошёл. Не мы же...
Ясен пень, бро! Фошиздвующие рептилоиды не дают спокойно жить бойцам из палаты намба сикс.
Жидомассоны.
Без них то куда!
Могу подкинуть соли, может с ней веселее будет доедать )
Этот ваш интернет нам на*уй не нужон
бешенная_бабка.жпг
Не пользовался никогда и не буду, скатертью дорога.
Излучение от этих вышек,мы все умрем из за интеренета вашего
(Бабка)
А я вообше в тайге живу...
Сочувствую.
Фашисты из США, ничего нового.
Вы ошиблись сайтом, вам на Пикабу
Когда выдвигаемся денацифицировать? Чур я в Малибу!
Успейте получить Шойгенскую визу!
Денацфикатор не дорос на батю прыгать 😄
Авторитетное мнение человека, который создал сайт в свою честь.
Это теперь что же, гмейл и аналитика будут на 7 секунд дольше грузиться и подлагивать в процессе работы? (-:
Но для корпоративный клиентов это, вероятно, будет весьма критично.
Что б тебе до конца жизни с задержкой в 7 секунд везде отвечали
Динамические данные не кэшируются. Чуть медленнее будут грузиться популярные видосы с youtube. Но это не точно
Это прорыв🤣
Если только водопроводной трубы в Туле
Это наверное связано с наездом со стороны властей и штрафами.
Эти кеши используются ютубчиком? Будет теперь медленнее?
Да. И не только Ютьюб. Ну и другие сервисы. В том числе Гугл плей и так далее.
Гугл плей - не нужен
русторе же
некоторые не умеют в сраказм или не любят? :-)
Эмиль , Вы мудак :-)
Тут просто пригожинских ботов много. На дату регистрации не смотрите - им Комитет позволяет "задним числом" регаться. Но паттерн у них один - пара-тройка комментов и исчезают в закат.
А уже все российские сайты в этих ботах. Как зайдешь в блог про котиков какой нибудь так все против царька и его действий, как тег политика - да мы всех победим и ничего нам не надо.
Ру сегмент загнивает потихоньку.
Интересно, когда ноуты окончательно исчезнут с рынка, появится ли вместо идиомы "работать за еду" "работать за доступ к бесплатному ноуту". Ну типа вместо зарплаты возможность поиграть в игрушки.
Ах ты ватник.
Переиграл и уничтожил.
Опередил Роскомнадзор.
Не ты меня замедлил.
А я себя сам!)😂
А мне кажется всё просто.
Счета их заморозили.
Денег с рекламы меньше стало.
А за сервера и их обслуживание нужно платить.
Вот и всё объяснение поведению Гугл в РФ.
С этих серверов информация шла в РФ, так что скорей всего да.
Вполне логичный шаг. Следующий шаг - отключение Ру сегмента поиска. Они отключили везде рекламу/монетизацию. Какой смысл им тратиться на обслуживание нашего сегмента при нулевых доходах? It's not personal, just business.
А почему с Оренбурга начали, а не по классике - с Воронежа?
Чтобы враги не догадались.
Наши люди сидят на своих скоростях.
Если вы понимаете о чём я.
Они замедляют Россию!
Придурок Федоров же хотел национализовать Yotube… 😂🤦🏻♂️ все? Опять пендосы все испортили?!
За тех, кто начал учить китайский!
Есть ощущение, что отключили GGC у парочки специфических операторов, материнские компании которых находяться под санкциями. Ничего хорошего, но в целом такой шаг понять можно.